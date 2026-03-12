कल आ रहा यह सस्ता 5G फोन, केवल 7.55mm स्लिम होगी बॉडी, 50MP कैमरा भी

Lava Bold 2 5G भारत में 13 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। नए पोस्टर से यह भी पता चलता है कि फोन सिर्फ 7.5 एमएम पतला होगा और इसमें पीछे की तरफ डु्अल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसे होरिजॉन्टल पॉजीशन में रखा गया है। फोन में 50 मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा।

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है लेकिन बजट टाइट है, तो लावा का अपकमिंग फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। लावा अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर Lava Bold 2 5G को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का पहले ही खुलासा कर दिया था। यह फोन भारत में कल यानी 13 मार्च को लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट पहले से ही अमेजन पर लाइव है, जिससे यह हिंट मिल गया है कि लॉन्च के बाद यह अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इसे ब्लैक और व्हाइट कलर में टीज किया है लेकिन इसके स्पेक्स नहीं बताए हैं। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास,चलिए बताते हैं...

गैजेट्स 360 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फोन के मार्केटिंग मटेरियल से पता चलता है कि इसमें अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और होल-पंच डिस्प्ले कटआउट होगा। यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए Lava Bold 5G की जगह लेगा, जिसमें 6.67-इंच का 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है और जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देता है।

13 मार्च को आ रहा Lava Bold 2 5G लावा ने Amazon पर डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट करके यह कंफर्म किया है कि Lava Bold 2 5G भारत में 13 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इसके अलावा, कंपनी ने बताया है कि इस फोन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और डिवाइस को अनलॉक करने के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा होगा। आने वाले Lava Bold 2 5G में स्क्रीन के बीच में एक होल-पंच कटआउट भी होगा, जिसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए कैमरा होने की उम्मीद है। स्क्रीन के चारों ओर इसके बेजल भी काफी पतले दिख रहे हैं, जबकि नीचे की तरफ (चिन) थोड़ी मोटी है। अब कंपनी ने एक और टीजर पोस्टर जारी किया है, जिसमें फोन को व्हाइट कलर में देखा जा सकता है। नए पोस्टर से यह भी पता चलता है कि फोन में पीछे की तरफ डु्अल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसे होरिजॉन्टल पॉजीशन में रखा गया है और यह ब्लैक कलर में रंगा गया है। इसके ठीक बगल में एलईडी फ्लैश लगा है और यह भी लिखा है कि फोन में 50 मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा।

लावा ने एक्स पर फोन के ब्लैक कलर वेरिएंट का पूरा रियर डिजाइन दिखाया है और यह भी कंफर्म कर दिया है कि फोन 7.55 एमएम पतला बॉडी के साथ आएगा। हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस फोन के कैमरा कॉन्फिगरेशन, चिपसेट, डिस्प्ले साइज, बैटरी कैपेसिटी और अन्य डिटेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

पुराने मॉडल की कीमत और खासियत आने वाला फोन Lava Bold 5G का अगला वर्जन होगा, जिसे भारत में अप्रैल 2025 में 10,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, यह कीमत 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए है। यह सफायर ब्लू कलर में आता है। बता दें कि, Lava Bold 5G में 6.67-इंच का 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देता है। इसमें 5,000mAh की बैटरी है, जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।