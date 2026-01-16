50MP कैमरा, दो स्क्रीन के साथ जल्द एंट्री मारेगा Lava Blaze Duo 3, मिड-रेंज में मचाएगा तहलका

संक्षेप: Lava जल्द अपना नया दो डिस्प्ले वाला फोन Blaze Duo 3 5G को भारत में लॉन्च करने वाला है। अब फोन के कुछ खास फीचर्स का खुलासा हो गया है। इसमें 50MP Sony कैमरा, ड्यूल AMOLED डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी होगी जिससे फोन बजट मिड-रेंज सेगमेंट में नया धमाका कर सकता है।

Lava Blaze Duo 3 Leaks: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में Lava Blaze Duo 3 5G एंट्री के लिए तैयार है। यह फोन कोई साधारण फोन नहीं बल्कि एक आकर्षक ड्यूल-डिस्प्ले फोन है। Lava ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका टीजर वीडियो शेयर किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि यह डिवाइस अपनी अनोखी डिजाइन और फीचर्स के साथ जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। Lava Blaze Duo 3 इससे पहले आए Blaze Duo और Blaze Duo 5G की तरह पीछे की तरफ सेकेंडरी डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें यूजर्स नोटिफिकेशन देख सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं।

कंपनी ने अभी तक ऑफ़िशियल लॉन्च डेट नहीं बताई है, लेकिन अमेजन लिस्टिंग के जरिए स्पेसिफिकेशंस पहले ही सामने आ चुके हैं। इसी लिस्टिंग से पता चलता है कि फोन Android 15, 1.6-इंच सेकेंडरी स्क्रीन, 50MP Sony IMX752 कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आएगा।

Lava Blaze Duo 3 के फीचर्स (लीक) Lava Blaze Duo 3 के मुख्य आकर्षण में इसका ड्यूल डिस्प्ले है। 6.6-इंच AMOLED फुल HD+ डिस्प्ले शानदार कलर, गहरी ब्लैक और 1000 nits तक ब्राइटनेस के साथ जीवंत विज़ुअल अनुभव मिलेगा। 1.6-इंच सेकेंडरी डिस्प्ले पीछे की तरफ छोटी स्क्रीन जो नोटिफिकेशन, म्यूज़िक कंट्रोल और कैमरा शॉट्स को आसान बनाती है।

Blaze Duo 3 को MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर के साथ दिखाया गया है, जो एंटी-लैग और स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। यह चिप नया है और पिछली जनरेशन की तुलना में पावर एफीशिएंसी और परफॉर्मेंस में बेहतर माना जा रहा है। फोन 6GB LPDDR5 RAM और 128GB UFS 3.1 Storage से लैस है, जिससे ऐप्स जल्दी लोड होंगे और बहु-टास्किंग स्मूद रहेगी।

Lava Blaze Duo 3 में 50MP Sony IMX752 प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो शार्प और डिटेल्ड इमेज कैप्चर करने में सक्षम है। इसका f/1.8 अपर्चर लो-लाइट और आउटडोर दोनों तरह की फोटोग्राफी के लिए अच्छा माना जा सकता है।

साथ ही फोन में 8MP फ्रंट कैमरा है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए पर्याप्त है। फोन स्टेरियो स्पीकर्स के साथ आता है, जिससे मीडिया व्यूइंग और गेमिंग एक्सपीरियंस और मज़ेदार बनता है।

Blaze Duo 3 में 5000mAh बैटरी है, जो पूरे दिन की सामान्य उपयोग के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा फोन 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जिससे कम समय में बैटरी को भरना आसान होगा।