इंतजार खत्म: दो स्क्रीन वाला Lava Blaze Duo 3 इस दिन होगा लॉन्च, Video में देखें लुक

संक्षेप:

Lava Blaze Duo 3 india launch: लावा का नया डुअल स्क्रीन फोन Lava Blaze Duo 3 जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है और अब कंपनी ने इसकी इंडिया लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया है। भारत में कब होगा लॉन्च और इसमें क्या-क्या खास होगा, चलिए डिटेल में जानते हैं

Jan 16, 2026 08:41 pm IST
Lava Blaze Duo 3 india launch: लावा का नया डुअल स्क्रीन फोन Lava Blaze Duo 3 जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है और अब कंपनी ने इसकी इंडिया लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया है। यह स्मार्टफोन इस महीने के आखिर में लॉन्च होगा। फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा किया है। अपकमिंग फोन में मैट फिनिश और एक फ्लैट रियर पैनल दिखाया गया है, जिसमें कैमरा मॉड्यूल में एक सेकेंडरी रियर डिस्प्ले इंटीग्रेटेड है। उम्मीद है कि Lava Blaze Duo 3 एंड्रॉयड 15 पर चलेगा और इसमें एमोलेड स्क्रीन, मीडियाटेक चिपसेट और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। चलिए डिटेल में जानते हैं फोन के बारे में सबकुछ..

19 जनवरी को लॉन्च होगा Lava Blaze Duo 3

लावा ने एक्स पोस्ट पर कंफर्म किया है कि Lava Blaze Duo 3 फोन भारत में 19 जनवरी को लॉन्च होगा। कंपनी ने पोस्ट में अपकमिंग फोन की इमेज के साथ एक वीडियो शेयर किया है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन दो कलर्स - व्हाइट और ब्लैक में आएगा। इसका बैक पैनल फ्लैट दिखता है, जिसके किनारे हल्के गोल हैं और प्रोफाइल पतली है। पहले के एक टीजर में फोन को ब्लैक कलर में दिखाया गया था।

lava blaze duo 3 confirmed to launch in india on 19 january

लावा ब्लेज डुओ 3 का डिजाइन लावा ब्लेज डुओ 5G जैसा ही है। यह Xiaomi 17 Pro सीरीज में देखे गए फोन से थोड़ा छोटा है, इन दोनों में पीछे की तरफ सेकेंडरी डिस्प्ले है। उम्मीद है कि यह एक्स्ट्रा स्क्रीन यूजर्स को नोटिफिकेशन चेक करने, म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल करने, पीछे के कैमरों से सेल्फी लेने और कुछ खास ऐप्स एक्सेस करने की सुविधा देगी।

बैक पैनल के टॉप लेफ्ट साइड में एक रैक्टेंगुलर ब्लैक कैमरा मॉड्यूल है जिसमें दो बड़े गोल कैमरा लेंस वर्टिकल पॉजीशन में लगे हुए हैं। लेंस के बगल में एक छोटा रैक्टेंगुलर सेकेंडरी डिस्प्ले है, जो नोटिफिकेशन्स, कैमरा प्रीव्यू या क्विक इंटरैक्शन के लिए है। उसी कैमरा मॉड्यूल में एक एलईडी फ्लैश भी इंटीग्रेटेड है।

पीछे के कैमरा पैनल पर बनी नक्काशी से पता चलता है कि Lava Blaze Duo 3 में AI-सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर होगा। "Lava" ब्रांडिंग बैक पैनल के नीचे की तरफ वर्टिकली प्रिंटेड है, साथ ही एक छोटा "5G" मार्क भी है, जो नेटवर्क सपोर्ट दिखाता है।

Lava Blaze Duo 3 की खासियत

लॉन्च से पहले, अमेजन लिस्टिंग के जरिए Lava Blaze Duo 3 के खास स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। स्मार्टफोन में Android 15 होने की बात कही गई है और इसमें 6.6-इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है जिसकी पीक ब्राइटनेस 1,000 निट्स तक है, साथ ही इसमें सेगमेंट फर्स्ट 1.6-इंच की सेकेंडरी रियर स्क्रीन भी है। यह 2.6 गीगाहर्ट्ज पर चलने वाले मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7060 चिपसेट से लैस है, जिसमें 6GB LPDDR5 रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज है। इसमें 6GB वर्चु्अल रैम का सपोर्ट भी मिलता है।

अमेजन लिस्टिंग के अनुसार, Lava Blaze Duo 3 में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX752 रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। इस फोन में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है और इसमें स्टीरियो स्पीकर, एक IR ब्लास्टर और एक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर शामिल है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, ब्लूटूथ 5.2, GPS, BeiDou, GLONASS और Galileo शामिल हैं। फोन की मोटाई 7.55 एमएम है, इसका वजन 181 ग्राम है और इसमें धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग है।

VIDEO में देखें फोन का लुक

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
