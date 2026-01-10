दो डिस्प्ले वाला धांसू फोन ला रहा ब्रांड, पहला जिसमें यह खूबी, कंपनी ने बताई डिटेल

संक्षेप: lava डुअल स्क्रीन वाला नया फोन ला रहा है और अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि नए डुअल स्क्रीन फोन का नाम Lava Blaze Duo 3 होगी। अब कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Jan 10, 2026 02:07 pm IST

Lava तेजी से अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। कंपनी पिछले कुछ दिनों से अपने नए फोन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टीज कर रही है। दरअसल, कंपनी डुअल स्क्रीन वाला नया फोन ला रही है और अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि नए डुअल स्क्रीन फोन का नाम Blaze Duo 3 होगी। लावा सोशल मीडिया पर इसकी पहली झलक दिखा चुकी है और अब कंपनी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इसके कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

सेगमेंट का पहला जिसमें यह है खास लावा ने अपने अपकमिंग डुअल स्क्रीन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया है। कंपनी ने बताया कि ब्लेज डुओ 3 को 2.6 गीगाहर्ट्ज मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7060 प्रोसेसर से लैस किया गया है, जिसे स्मूथ मल्टीटास्किंग, तेज परफॉर्मेंस और बेहतर एफिशिएंसी देने के लिए डिजाइन किया गया है।

ब्लेज डुओ 3 में सेगमेंट का पहला 1.6 इंच का सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले है, जो इसे 20,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में सबसे आकर्षक ऑप्शन में से एक बनाता है। ब्लेज डुओ 3 के साथ, लावा ब्लेज फैमिली को और भी एडवांस्ड, फीचर-रिच बना रहा है, जो ब्रांड की ऐसी क्लियर प्रोडक्ट लाइन बनाने की रणनीति को दिखाता है जो कस्टमर की उम्मीदों के साथ बढ़ती हैं और साथ ही किफायती और इंडिया-फर्स्ट भी रहती हैं।

कंपनी ने दिखाया लुक