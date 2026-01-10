Hindustan Hindi News
lava blaze duo 3 confirmed to come with segment first 1.6 inch secondary amoled display
दो डिस्प्ले वाला धांसू फोन ला रहा ब्रांड, पहला जिसमें यह खूबी, कंपनी ने बताई डिटेल

दो डिस्प्ले वाला धांसू फोन ला रहा ब्रांड, पहला जिसमें यह खूबी, कंपनी ने बताई डिटेल

संक्षेप:

lava डुअल स्क्रीन वाला नया फोन ला रहा है और अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि नए डुअल स्क्रीन फोन का नाम Lava Blaze Duo 3 होगी। अब कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Jan 10, 2026 02:07 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Lava तेजी से अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। कंपनी पिछले कुछ दिनों से अपने नए फोन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टीज कर रही है। दरअसल, कंपनी डुअल स्क्रीन वाला नया फोन ला रही है और अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि नए डुअल स्क्रीन फोन का नाम Blaze Duo 3 होगी। लावा सोशल मीडिया पर इसकी पहली झलक दिखा चुकी है और अब कंपनी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इसके कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

सेगमेंट का पहला जिसमें यह है खास

लावा ने अपने अपकमिंग डुअल स्क्रीन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया है। कंपनी ने बताया कि ब्लेज डुओ 3 को 2.6 गीगाहर्ट्ज मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7060 प्रोसेसर से लैस किया गया है, जिसे स्मूथ मल्टीटास्किंग, तेज परफॉर्मेंस और बेहतर एफिशिएंसी देने के लिए डिजाइन किया गया है।

ये भी पढ़ें:भारत में आते ही छा जाएगा Moto का लग्जरी फोन, सामने आए फीचर्स; इतनी है कीमत
ये भी पढ़ें:पहली सेल में मचेगी लूट, आते ही छा जाएंगे ये धांसू स्मार्टफोन, मिलेगी 200MP कैमरा

ब्लेज डुओ 3 में सेगमेंट का पहला 1.6 इंच का सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले है, जो इसे 20,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में सबसे आकर्षक ऑप्शन में से एक बनाता है। ब्लेज डुओ 3 के साथ, लावा ब्लेज फैमिली को और भी एडवांस्ड, फीचर-रिच बना रहा है, जो ब्रांड की ऐसी क्लियर प्रोडक्ट लाइन बनाने की रणनीति को दिखाता है जो कस्टमर की उम्मीदों के साथ बढ़ती हैं और साथ ही किफायती और इंडिया-फर्स्ट भी रहती हैं।

कंपनी ने दिखाया लुक

lava blaze duo 3

एक्स पर कंपनी ने इसे बोर्न टू शाइन टैगलाइन के साथ टीज किया है और इसके बैक पैनल का डिजाइन दिखाया है। अगर आप ध्यान से देखें, तो रियर पैनल का डिजाइन लावा ब्लेज डुओ स्मार्टफोन से मिलता-जुलता है। टीजर इमेज से यह तो कंफर्म हो गया है कि अपकमिंग फोन के रैक्टेंगुलर रियर कैमरा मॉड्यूल में दो कैमरा सेंसर, एक एलईडी फ्लैश और एक सेकेंडरी डिस्प्ले होगा। इमेज से यह भी पता चलता है कि यह फोन 50 मेगापिक्सेल AI कैमरे के साथ आएगा। फिलहाल कंपनी ने इसकी सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कंपनी इसकी अन्य डिटेल्स का खुलासा करेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
