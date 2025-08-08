11 अगस्त को एंट्री मारेगा Lava का सबसे पतला सस्ता 5G फोन, 50MP AI कैमरा, AMOLED डिस्प्ले से होगा लैस Lava Blaze AMOLED 2 5G india launch date confirmed coming on 11 august with 50MP AI camera thinnest phone, Gadgets Hindi News - Hindustan
11 अगस्त को एंट्री मारेगा Lava का सबसे पतला सस्ता 5G फोन, 50MP AI कैमरा, AMOLED डिस्प्ले से होगा लैस

Lava Blaze AMOLED 2 5G भारत में 11 अगस्त को लॉन्च होगा। यह फोन 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा के साथ आने वाला सबसे स्टाइलिश फोन है। जानें संभावित फीचर्स और कीमत:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 12:41 PM
भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में Lava एक बार फिर धमाकेदार वापसी करने जा रहा है इस बार अपने नए मॉडल Lava Blaze AMOLED 2 5G के साथ। कंपनी ने इसकी कीमत 15,000 रुपये से कम रखने का दावा किया है। Lava Blaze AMOLED 2 5G फोन 11 अगस्त को भारत में दस्तक देगा। यह फोन खास तौर पर मॉडर्न यूजर्स के लिए स्टाइलिश लुक में डिजाइन किया गया है। Lava Blaze AMOLED 2 5G की सबसे बड़ी खासियत इसका स्लिम और प्रीमियम लुक है जो मात्र 7.55mm और 174 ग्राम के साथ अपने सेगमेंट का सबसे पतला फोन हो सकता है। जानिए Lava Blaze AMOLED 2 5G के फीचर्स की सभी डिटेल्स:

Lava Blaze AMOLED 2 5G के संभावित फीचर्स

इसमें 6.67-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले होगा, जो FHD+ रिजॉल्यूशन के साथ बेहतरीन विजुअल क्वालिटी पेश करेगा। डिस्प्ले का साइज और क्वालिटी इसे इस प्राइस रेंज के बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाएगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज दी जाएगी, जो तेज ऐप लोडिंग और स्मूथ मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करेगी। फोन Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित हो सकता है, जिससे यूज़र्स को लेटेस्ट फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे।

कैमरा सेटअप में 50MP का AI-पावर्ड रियर कैमरा शामिल होने की संभावना है, जो एडवांस इमेज प्रोसेसिंग के साथ शानदार तस्वीरें खींचने में सक्षम होगा। फ्रंट कैमरा से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बैटरी के मामले में, इसमें 5000mAh की पावरफुल बैटरी दी जा सकती है, जो लंबे समय तक बैकअप देगी। साथ ही, यह 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो सकेगा और आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

Lava Blaze AMOLED 2 डिज़ाइन और कलर ऑप्शन

लावा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लेज़ एमोलेड 2 5G के डिज़ाइन और प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी शेयर की है। फोन को सफ़ेद रंग में देखा जा सकता है जिसके बैक पैनल पर पंख जैसे पैटर्न हैं। इसमें काले रंग का लम्बा आयताकार कैमरा बार है, जिसमें दो कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश है। ब्रांडिंग रियर पैनल के निचले बाएँ कोने पर देखी जा सकती है।

LAVA

