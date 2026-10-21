देसी ब्रांड लाया 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन, 3D कर्व्ड डिस्प्ले और 50MP कैमरा भी; इतनी है कीमत

Lava Aura Curve 5G को कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया है। फोन की कीमत 23,999 रुपये है। इसे दो कलर्स - हिम सिल्वर और अंबर ब्लू में खरीदा जा सकेगा। फोन में पीछे की तरफ एक छोटी स्क्रीन और यह 6000mAh बैटरी पैक करता है।

Lava Aura Curve 5G में Sony IMX752 सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सेल का डुअल AI रियर कैमरा सेटअप है।

Lava Aura Curve 5G launched in india: लावा ने अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर भारतीय बाजार में Lava Aura Curve को लॉन्च कर दिया है, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है। मीडियाटेक प्रोसेसर और लावा के इन-हाउस 'Vayu AI' से लैस इस फोन में कई शानदार खूबियां हैं, जैसे कि वीगन लेदर बैक, एक बेहतरीन कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, पीछे की तरफ एक छोटी स्क्रीन और 6000mAh की बैटरी। वर्चुअल रैम के साथ इस फोन में कुल 12GB तक रैम का सपोर्ट मिलता है। अगर आप भी कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन तलाश रहे हैं, तो यह फोन एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कितनी है इस फोन की कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

इतनी है कीमत नए ऑरा कर्व 5G स्मार्टफोन की कीमत 23,999 रुपये होगी और यह पूरे भारत में लावा के ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध है। कंपनी फोन पर 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी और एक्सेसरीज पर 6 महीने की वारंटी दे रही है। फोन का हिम सिल्वर और अंबर ब्लू जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है।

कंपनी इस स्मार्टफोन के लिए 'फ्री सर्विस एट होम' की सुविधा भी देती है, जिसके तहत पूरे भारत में ग्राहकों को घर बैठे आफ्टर-सेल्स सर्विस मिल सकती है।

Lava Aura Curve: डिस्प्ले और प्रोसेसर नए लावा ऑरा कर्व स्मार्टफोन में 6.67 इंच का 3D कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है, जो 2400×1080 पिक्सेल फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1100 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट करती है। फोन में मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट दिया गया है, जिसे 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इस फोन में 6GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे कुल रैम 12GB तक बढ़ जाती है। यह एंड्रॉयड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। कंपनी का कहना है कि इस फोन का AnTuTu स्कोर 800,000 से ज्यादा है। कंपनी का कहना है कि यह फोन दो साल तक एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और तीन साल तक सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। कंपनी का कहना है कि लावा का इन-हाउस 'Vayu AI' कई स्मार्ट फीचर्स उपलब्ध कराता है, जबकि इसमें मौजूद IR ब्लास्टर की मदद से फोन को TV और एयर कंडीशनर के रिमोट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

Lava Aura Curve: कैमरा और बैटरी इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन पर गौर करें तो स्मार्टफोन में Sony IMX752 सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सेल का डुअल AI रियर कैमरा सेटअप है। रियर कैमरा 79° फील्ड ऑफ व्यू, 10× डिजिटल जूम, 5P लेंस और f/1.8 अपर्चर प्रदान करता है। 30fps पर 2K रिजॉल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग और 120fps पर 720p रिजॉल्यूशन पर स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट शामिल है। फ्रंट में 13 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा मौजूद है। कैमरे में नाइट मोड, प्रो वीडियो, डुअल-व्यू वीडियो, मोशन फोटो और स्पोर्ट्स मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

इस फोन में 6000mAh की बैटरी है, जो 45W तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और दावा किया गया है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह 660 मिनट तक यूट्यूब प्लेबैक दे सकती है। कंपनी का दावा है कि फोन स्टैंडबाय मोड में 720 घंटे तक एक्टिव रह सकता है, यानी अगर आप फोन को फुल चार्ज करके रख देते हैं और इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भी बैटरी 720 घंटे तक बनी रहेगी। कंपनी का कहना है कि बॉक्स में 33W का चार्जर मिलेगा।

Lava Aura Curve: अन्य खास फीचर्स इसके डिजाइन के बारे में, लावा ऑरा कर्व में वेगन-लेदर बैक फिनिश और रियर मिनी डिस्प्ले है, जैसा कि हमने हाल ही में लॉन्च हुए लावा विराट कर्व में देखा है। यह सेकेंडरी डिस्प्ले समय, बैटरी लेवल, वॉल्यूम, नोटिफिकेशन्स, इमोजी, लोगो और कस्टम मैसेज दिखा सकता है। फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर और डुअल माइक नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट भी है।