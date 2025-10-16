Lava का धमाका ऑफर! दिवाली पर सिर्फ ₹21 में दे रहा ₹999 वाले धांसू Earbuds, गदर साउंड और ANC भी

संक्षेप: Lava ने दिवाली पर एक नया धांसू ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर के तहत Probuds Aria 911 Earbuds सिर्फ ₹21 में मिलेंगे। यह ऑफर 21 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:15 बजे से शुरू होगा। जानें ऑफर की सभी डिटेल्स:

दिवाली पर टेक ब्रांड्स की सेल्स का सीजन शुरू हो चुका है, और इसी बीच Lava ने अपने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपने नए Probuds Aria 911 Earbuds सिर्फ 21 रुपए में देने जा रही है। इस ऑफर को “Muhurat Trading Offer” नाम दिया गया है और यह 21 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:15 बजे से शुरू होगा। बता दें कि बड्स को 999 रुपए में लॉन्च किया गया है।

यह ऑफर सिर्फ पहले 100 खरीदारों के लिए उपलब्ध रहेगा। Lava ने इसे अपने दिवाली स्पेशल कैंपेन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को Zero Risk, Zero Brokerage और 30-Day Return Policy की सुविधा दी जा रही है। Probuds Aria 911 को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो प्रीमियम साउंड, लंबी बैटरी और बजट फ्रेंडली कीमत में एक शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं। अगर आप म्यूज़िक या गेमिंग लवर हैं, तो यह दिवाली आपके लिए Lava की ओर से सबसे बड़ा गिफ्ट साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इस ऑफर और Probuds Aria 911 के फीचर्स की डिटेल्स।

Lava का दिवाली ऑफर Lava ने इस बार अपने यूजर्स के लिए “Muhurat Trading Offer” पेश किया है, जिसमें कंपनी अपने Probuds Aria 911 True Wireless Earbuds सिर्फ 21 रुपए में दे रही है। यह ऑफर दिवाली के शुभ अवसर पर लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कि यूजर्स इस त्योहार पर Zero Risk – Zero Brokerage की तरह Zero Price Tension में हाई क्वालिटी ऑडियो का मज़ा ले सकें। साथ ही 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी भी है।

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह ऑफर 21 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:15 बजे से शुरू होगा और केवल पहले 100 खरीदारों को मिलेगा।

Lava Probuds Aria 911 के फीचर्स और कीमत Lava Probuds Aria 911 को खासतौर पर भारतीय यूजर्स की ऑडियो जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह इयरबड्स शानदार साउंड क्वालिटी और कम्फर्टेबल फिट के लिए जाने जाते हैं। वॉइस कॉलिंग के लिए इसमें ENC (Environmental Noise Cancellation) टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बैकग्राउंड शोर कम होकर क्लियर ऑडियो मिलता है। बता दें कि बड्स को 999 रुपए में लॉन्च किया गया है।

इसमें आपको 13mm डायनामिक ड्राइवर्स मिलते हैं जो डीप बेस और क्लियर ट्रेबल प्रदान करते हैं। साथ ही, Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी से यह लगभग हर स्मार्टफोन या लैपटॉप के साथ बिना किसी लैग के काम करता है।