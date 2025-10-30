Hindustan Hindi News
स्टील जैसी मजबूत बॉडी के साथ आ रहा Lava Agni 4, खुद कंपनी ने दिखाई झलक, यह होगा खास

संक्षेप: Lava Agni 4 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा और इसके नवंबर में देश में आने की पुष्टि हो गई है। नए टीजर से पता चलता है कि फोन में मेटल बॉडी और मेटैलिक फिनिश वाले बटन होंगे, जो पिछले मॉडलों की तुलना में एक डिजाइन अपग्रेड है। डिटेल में जानिए अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा…

Thu, 30 Oct 2025 03:48 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Lava Agni 4 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा और इसके नवंबर में देश में आने की पुष्टि हो गई है। नए टीजर से पता चलता है कि फोन में मेटल बॉडी और मेटैलिक फिनिश वाले बटन होंगे, जो पिछले मॉडलों की तुलना में एक डिजाइन अपग्रेड है। पिछले लीक से फोन के खास स्पेसिफिकेशन और अनुमानित कीमत का खुलासा हुआ था, जिससे हिंट मिलता है कि लावा अग्नि 4 भारत में मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट को टारगेट करेगा। यह फोन अग्नि 3 के सक्सेसर के तौर पर आएगा, जिसे अक्टूबर 2024 में भारत में पीछे की तरफ एक सेकेंडरी मिनी AMOLED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया था। अपकमिंग लावा अग्नि 4 में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

लॉन्च से पहले देखें Lava Agni 4 की झलक

इस महीने की शुरुआत में, कंपनी ने पुष्टि की थी कि लावा अग्नि 4 फोन नवंबर में भारत में लॉन्च होगा। कंपनी के एक्स पोस्ट में लिखा है, "मेटल से बना - क्योंकि प्लास्टिक के सपने चकनाचूर हो जाते हैं।" इससे हिंट मिलता है कि इस फोन में प्रीमियम मेटल डिजाइन होगा, जो अपने पिछले मॉडल की तुलना में एक कदम आगे है।

इससे पता चलता है कि हैंडसेट में मेटैलिक मिडिल फ्रेम हो सकता है। पोस्ट के साथ दी गई तस्वीर में मेटैलिक फिनिश वाले पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिखाई दे रहे हैं। हमें पीछे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड कैमरा आइलैंड की भी झलक मिलती है, जो मेटैलिक फिनिश वाला हो सकता है।

इतनी हो सकती है Lava Agni 4 की कीमत

अपकमिंग लावा अग्नि 4 की भारत में कीमत लगभग 25,000 रुपये होने की उम्मीद है। इस स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.78-इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होने की उम्मीद है। यह 4nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट पर UFS 4.0 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ चल सकता है। फोन में 7000mAh से ज्यादा की बैटरी और पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल का डुअल कैमरा सेटअप होने की संभावना है।

लावा का ट्वीट

पुराने मॉडल Lava Agni 3 की कीमत और खासियत

इसका पिछला मॉडल, लावा अग्नि 3, पिछले साल अक्टूबर में भारत में 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 20,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ था। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच 1.5K (1200×2652 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले और पीछे की तरफ 1.74-इंच का सेकेंडरी AMOLED टच पैनल है। यह डिवाइस 4nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300X चिपसेट से लैस है।

कैमरा की बात करें तो, लावा अग्नि 3 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 8-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस शामिल है। फ्रंट कैमरा 16-मेगापिक्सल का है और फोन में 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बैटरी है।

