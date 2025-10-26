लावा का नया फोन, मिल सकती है 7000mAh से ज्यादा की बैटरी, लॉन्च जल्द

संक्षेप: लावा अग्नि 4 जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। फोन को BIS सर्टिफिकेशन पर देखा गया है। यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 7000mAh से ज्यादा की बैटरी के साथ आता है। लावा का यह फोन नवंबर में लॉन्च हो सकता है।

लावा अपने नए स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस स्मार्टफोन का नाम Lava Agni 4 है। फोन की लॉन्च डेट को कंपनी ने अभी कन्फर्म नहीं किया है। इसी बीच यह डिवाइस BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) सर्टिफिकेशन पर दिख गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन की लॉन्च डेट अब दूर नहीं है। टिपस्टर पारस गुगलानी के अनुसार यह फोन नवंबर में लॉन्च हो सकता है। BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट के अनुसार फोन का मॉडल नंबर LXX525 है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इस फोन के जल्द ही टीज करना शुरू कर सकती है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन कंपनी इस फोन में हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल ऑफर कर सकती है, जो पुराने एलजी स्मार्टफोन्स की तरह हो सकता है। इसमें कंपनी ड्यूल कैमरा सेंसर दे सकती है, जो एलईडी फ्लैश के दूसरी तरफ वर्टिकल डिजाइन में लगे होंगे। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट ऑफर कर सकती है। लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दे सकती है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है। डिस्प्ले का डिजाइन फ्लैट हो सकता है।

फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल सकता है। फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फोन में ऑफर की जाने वाली बैटरी 7000mAh से ज्यादा की हो सकती है। लावा का यह फो Agni 3 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकता है।