Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़lava agni 4 rear design completely revealed color options confirmed
Lava Agni 4 को देखते ही हो जाओगे फैन, सामने आया पूरा डिजाइन, दो कलर में आएगा फोन

Lava Agni 4 को देखते ही हो जाओगे फैन, सामने आया पूरा डिजाइन, दो कलर में आएगा फोन

संक्षेप: Lava Agni 4: लावा का नया फोन भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Lava Agni 4 की, जो 20 नवंबर को बाजार में डेब्यू करेगा। फोन कई दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि कंपनी धीरे-धीरे इसे टीज कर रही है। अब कंपनी ने एक नए टीजर में फोन के कलर ऑप्शन और बैक पैनल की पूरी झलक दिखा दी है।

Wed, 5 Nov 2025 03:04 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Lava Agni 4: लावा का नया फोन भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Lava Agni 4 की, जो 20 नवंबर को बाजार में डेब्यू करेगा। फोन कई दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि कंपनी धीरे-धीरे इसे टीज कर रही है। अब कंपनी ने एक नए टीजर में फोन के कलर ऑप्शन और बैक पैनल की पूरी झलक दिखा दी है। नए टीजर से कंफर्म हो गया है कि फोन दो कलर में लॉन्च होगा। आप भी देखें अपकमिंग फोन की नई तस्वीरें...

सामने आया Lava Agni 4 का डिजाइन

जैसा कि तस्वीरों देखा जा सकता है, लावा अग्नि 4 में सबसे खास बदलाव इसके कैमरा डिजाइन में देखने को मिलता है। फोन में नया हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल दिखने को मिलेगा, जिसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप और डुअल-एलईडी फ्लैश लगे हुए हैं, जो पिछले मॉडल यानी अग्नि 3 के डिजाइन से बिल्कुल अलग है, जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप के अलावा एक सेकेंडरी रियर डिस्प्ले भी थी। हालांकि, नए फोन का डिजाइन पहले से ज्यादा प्रीमियम है क्योंकि इसमें एल्युमीनियम फ्रेम है।

Lava Agni 4 color variants
ये भी पढ़ें:Moto लाया ₹14999 का धांसू 5G फोन; इसमें 24GB रैम, 7000mAh बैटरी, पहली सेल इस दिन

दो कलर में आएगा फोन

पोस्टर से यह भी कंफर्म होता है कि लावा अग्नि 4 दो कलर्स - लूनर मिस्ट और फैंटम ब्लैक में उपलब्ध होगा। फोन के दाहिने किनारे पर गौर करने पर पता चलता है कि इसमें वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन के अलावा एक एक्स्ट्रा बटन भी है।

यह बटन एक शटर कैमरा की हो सकता है, जिसे अन्य फंक्शन या ऐप्स लॉन्च करने के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। लॉन्च में लगभग दो हफ्ते बाकी हैं, और उम्मीद है कि ब्रांड आने वाले दिनों में फोन की अन्य डिटेल्स का भी खुलासा करेगा।

फोन के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लावा अग्नि 4 में 6.78 इंच की एमोलेड स्क्रीन होगी जो फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। इसमें डाइमेंसिटी 8350 चिप, यूएफएस 4.0 स्टोरेज और 7,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल के दो कैमरे हो सकते हैं। फोन IP64 रेटिंग के साथ आ सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News LAVA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।