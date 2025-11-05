Lava Agni 4 को देखते ही हो जाओगे फैन, सामने आया पूरा डिजाइन, दो कलर में आएगा फोन

संक्षेप: Lava Agni 4: लावा का नया फोन भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Lava Agni 4 की, जो 20 नवंबर को बाजार में डेब्यू करेगा। फोन कई दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि कंपनी धीरे-धीरे इसे टीज कर रही है। अब कंपनी ने एक नए टीजर में फोन के कलर ऑप्शन और बैक पैनल की पूरी झलक दिखा दी है।

Lava Agni 4: लावा का नया फोन भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Lava Agni 4 की, जो 20 नवंबर को बाजार में डेब्यू करेगा। फोन कई दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि कंपनी धीरे-धीरे इसे टीज कर रही है। अब कंपनी ने एक नए टीजर में फोन के कलर ऑप्शन और बैक पैनल की पूरी झलक दिखा दी है। नए टीजर से कंफर्म हो गया है कि फोन दो कलर में लॉन्च होगा। आप भी देखें अपकमिंग फोन की नई तस्वीरें...

सामने आया Lava Agni 4 का डिजाइन जैसा कि तस्वीरों देखा जा सकता है, लावा अग्नि 4 में सबसे खास बदलाव इसके कैमरा डिजाइन में देखने को मिलता है। फोन में नया हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल दिखने को मिलेगा, जिसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप और डुअल-एलईडी फ्लैश लगे हुए हैं, जो पिछले मॉडल यानी अग्नि 3 के डिजाइन से बिल्कुल अलग है, जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप के अलावा एक सेकेंडरी रियर डिस्प्ले भी थी। हालांकि, नए फोन का डिजाइन पहले से ज्यादा प्रीमियम है क्योंकि इसमें एल्युमीनियम फ्रेम है।

दो कलर में आएगा फोन पोस्टर से यह भी कंफर्म होता है कि लावा अग्नि 4 दो कलर्स - लूनर मिस्ट और फैंटम ब्लैक में उपलब्ध होगा। फोन के दाहिने किनारे पर गौर करने पर पता चलता है कि इसमें वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन के अलावा एक एक्स्ट्रा बटन भी है।

यह बटन एक शटर कैमरा की हो सकता है, जिसे अन्य फंक्शन या ऐप्स लॉन्च करने के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। लॉन्च में लगभग दो हफ्ते बाकी हैं, और उम्मीद है कि ब्रांड आने वाले दिनों में फोन की अन्य डिटेल्स का भी खुलासा करेगा।