Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Lava Agni 4 price tipped ahead of launch on 20th November Features also leaked
बड़ा खुलासा! Lava Agni 4 की कीमत लॉन्च से पहले लीक, फीचर्स होंगे सबसे खास

बड़ा खुलासा! Lava Agni 4 की कीमत लॉन्च से पहले लीक, फीचर्स होंगे सबसे खास

संक्षेप: लावा भारतीय मार्केट में Lava Agni 4 इसी महीने लॉन्च करने जा रहा है। इस डिवाइस की संभावित कीमत लीक हो गई है और यह मिडरेंज सेगमेंट का हिस्सा बनेगा। 

Thu, 6 Nov 2025 06:46 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा की ओर से 20 नवंबर को भारतीय मार्केट में नया Lava Agni 4 पेश किया जाएगा। फोन का डिजाइन कंपनी की ओर से पहले ही कन्फर्म कर दिया गया है और इसे Lava Agni 3 के सक्सेसर के तौर पर पेश किया जाएगा। एल्युमिनियम बिल्ड वाले डिवाइस में MediaTek का फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया जाएगा और पिल शेप वाला कैमरा सेटअप मिलेगा।

Lava Agni 4 को 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा और कंपनी इसे लंबे वक्त से टीज कर रही है। MediaTek Dimensity सीरीज के प्रोसेसर वाले इस डिवाइस के कलर वेरियंट्स का खुलासा भी लावा की ओर से कर दिया गया है। कंपनी के X-अकाउंट पर फोन दो तरह के कलर वेरियंट्स- लूनर मिस्ट और फैंटम ब्लैक में पेश किया गया है। इस डिवाइस की संभावित कीमत से जुड़े संकेत भी मिल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

मिडरेंज सेगमेंट में आ सकता है Lava फोन

टिप्सटर पारस गुगलानी ने इस डिवाइस की संभावित कीमत का खुलासा किया है और इसके कुछ फीचर्स की जानकारी भी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है। इस डिवाइस की कीमत भारत में 30 हजार रुपये से कम रखी जा सकती है। इसके बैक पैनल पर प्रीमियम फिनिश वाला पिल-शेप का कैमरा दिया गया है और इनोवेटिव डिजाइन दिख रहा है।

टिप्सटर ने जो फीचर्स शेयर किए हैं, उनमें एल्युमिनियम फ्रेम के अलावा USB 3.1 स्टोरेज औप DDR5X रैम शामिल हैं। इसके अलावा फोन में एक्सपर्ट AI फीचर्स मिलने वाले हैं। AMOLED डिस्प्ले वाले डिवाइस में फिजिकल कैमरा बटन मिल सकता है और ब्लॉटवेयर-फ्री एक्सपीरियंस यूजर्स को दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

डिवाइस iQOO, Vivo और OnePlus के मिडरेंज डिवाइसेज को सीधी टक्कर दे सकता है। बाकी के फीचर्स से जुड़ी जानकारी अगले कुछ सप्ताह में सामने आ सकती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
LAVA Smartphone Smartphones अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।