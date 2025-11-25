Hindustan Hindi News
Lava Agni 4 first sale best deal Buy 50MP selfie camera Vayu AI iPhone-like Action Button phone at just 22999 rupees
आज सिर्फ ₹22,999 में खरीदें 50MP सेल्फी कैमरा, Vayu AI, iPhone-जैसे Action Button वाला तूफानी फोन

आज सिर्फ ₹22,999 में खरीदें 50MP सेल्फी कैमरा, Vayu AI, iPhone-जैसे Action Button वाला तूफानी फोन

संक्षेप:

Lava Agni 4 की पहली सेल आज Vayu AI, 50MP सेल्फी कैमरा और iPhone-जैसे Action Button वाला फोन आपका होगा सिर्फ 22,999 रुपए में। बड़ा एक्सचेंज डिस्काउंट भी।

Tue, 25 Nov 2025 10:24 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Lava Agni 4 First Sale: अगर आप एक नए स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो स्टाइलिश लुक, धांसू फ्रंट कैमरा और आईफोन जैसे एक्शन बटन के साथ मिड-बजट सेगमेंट में हो तो Lava Agni 4 आपके लिए बेस्ट है। भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Lava का नया फ्लैगशिप Agni 4 आज पहली बार सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। आज 25 नवंबर से यह फोन पहली बार Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध होने वाला है। यह सेल कल 12 नवंबर से दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। फर्स्ट सेल में फोन कई शानदार ऑफर्स के साथ आ रहा है। फोन Vayu AI जैसी प्रीमियम सुविधाओं की वजह से यह अपने सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुका है। आइये डिटेल में आपको बताते हैं इन ऑफर्स और फोन के सभी फीचर्स के बारे में:

Lava Agni 4 की लॉन्च कीमत और सेल ऑफर्स

Lava Agni 4 के 8 जीबी रैम + 256 जीबी स्टोरेज वैरिएंट को 24999 रुपये में लॉन्च किया गया है। लेकिन फर्स्ट सेल में फोन को आप बैंक डिस्काउंट के साथ 2000 रुपए की छूट पर खरीद सकते हैं। जिससे फोन का Effective Price 22,999 रुपए हो जाता है। फोन Phantom Black, और Lunar Mist कलर वेरिएंट्स में पेश किया गया है।

ये भी पढ़ें:BSNL का सुपर Plan: सिर्फ ₹485 में होगी 72 दिन तक रिचार्ज से छुट्टी, रोज 2GB डेटा

वहीं अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज कर इसे खरीदेंगे तो आपको एक्सचेंज छूट का फायदा भी मिल जायेगा। मॉडल के हिसाब से आपको 10,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिल जायेगा। आइये अब जानते हैं फोन के फीचर्स के बारे में:

Lava Agni 4 के 5 खास फीचर्स

1. Lava Agni 4 में एक प्रीमियम मेटल फ्रेम है और बैक पर मैट AG-ग्लास दिया गया है, जो दिखने में शानदार और पकड़ने में शानदार लगता है। स्क्रीन 6.67-इंच की है जिसमें 1.5K AMOLED पैनल, 120Hz रिफ्रेश रेट और खूबसूरत 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिससे यह तेज रोशनी में भी पढ़ने लायक बना रहता है। यह IP64 रेटिंग के साथ आता है, जिससे उसे स्पलैश और धूल से बचाया जा सकता है।

2. Agni 4 MediaTek Dimensity 8350 (4nm) प्रोसेसर के साथ है, जिसे 8 GB LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज के साथ जोड़कर स्मूद मल्टीटास्किंग और तेज डेटा एक्सेस मिलता है। Lava ने यह भी बताया है कि RAM को Storage विभाजन के जरिए वर्चुअली बढ़ाया जा सकता है।

3. Agni 4 में कैमरा सेटअप बहुत ही इम्प्रेसिव है: रियर पर 50MP (OIS) + 8MP अल्ट्रा-वाइड, और फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा। दोनों कैमरे 4K @ 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन और बेहतर वीडियो कॉलिंग शायद पसंद करने वालों के लिए बड़ा प्लस है।

4. फोन की बैटरी क्षमता स्टार्टर-ग्रेड है 5,000mAh, और इसे 66W सुपर-फास्ट चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। Lava का दावा है कि ब्रांड यह फोन 19 मिनट में लगभग 50% तक चार्ज कर सकता है, जिससे उपयोगकर्ता कम समय में वापिस ऑन रह सकते हैं।

5. सबसे बड़ी हाइलाइट में से एक Vayu AI है यह एक इमोशनल, सिस्टम-लेवल AI असिस्टेंट है जो होम स्क्रीन पर रहता है और वॉयस/विज़ुअल इंटेलिजेंस, कॉल समरी, टेक्स्ट असिस्ट, Circle to Search और 100+ शॉर्टकट एक्शन बटन की सुविधा देता है। फोन स्टॉक Android 15 पर चलता है और Lava की “Agni Promise” के तहत 3 साल के OS अपडेट + 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट की गारंटी दी गई है।

ये भी पढ़ें:Black Friday Sale में ₹6000 सस्ता हुए Motorola के 50MP सेल्फी कैमरा वाले 3 Phone
