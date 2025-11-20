देसी कंपनी लाई राशिफल बताने वाला गजब फोन, सेल्फी कैमरा 50MP का, 19 मिनट से कम में 50% चार्ज

संक्षेप: Lava Agni 4 लॉन्च हो गया है। फोन 8जीबी रैम से लैस है। इसमें कई शानदार एआई फीचर दिए गए है। फोन का सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। साथ ही यह 19 मिनट से कम में 50 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz का है।

Thu, 20 Nov 2025 08:31 AM

लावा ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन का नाम Lava Agni 4 है। फोन में कंपनी जबर्दस्त एआई फीचर्स ऑफर कर रही है, जिनमें एआई हॉरोस्कोप, एआई कॉल समरी, एआई फोटो एडिटर (ऑबजेक्ट रिमूवल) और एआई इमेज जेनरेटर जैसे कई एआई टूल शामिल है। कंपनी ने इस फोन को सिंगल वेरिएंट 8जीबी + 256जीबी में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 24999 रुपये है। फैंटम ब्लैक और लूनर मिस्ट कलर ऑप्शन में आने वाले इस फोन की सेल 25 नवंबर से शुरू होगी।

लॉन्च ऑफर में फोन पर आपको 2 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए उपलब्ध है। फोन में 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और 66 वॉट की चार्जिंग के साथ कई धांसू फीचर दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 2400 निट्स का है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में डाइमेंसिटी 8350 ऑफर कर रही है। यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आता है। इसके अलावा फोन के रियर में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा दिया गया है।

फ्रंट में सेल्फी के लिए आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। लावा का यह फोन 5000mAh की बैटरी की लैस है। यह बैटरी 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कंपनी की दावा है कि फोन 19 मिनट से कम में 50% तक चार्ज हो जाता है। फोन ऐंड्रॉयड 15 ओएस पर काम करता है। इसे तीन ओएस अपडेट और चार सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा। फोन कई शानदार एआई फीचर्स भी ऑफर करता है, जिसमें एआई हॉरोस्कोप भी शामिल है।