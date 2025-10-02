भारत में धूम मचाने आ रहा लावा का नया फोन, कंपनी ने दिखाई पहली झलक, यह है खास

Lava Agni 4 India Launch: लावा ने अब आधिकारिक तौर पर अगले महीने यानी नवंबर में भारतीय बाजार में अपने अगले स्मार्टफोन Lava Agni 4 को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने फोन की एक टीजर इमेज भी जारी की है। आप भी देखें अपकमिंग फोन में क्या खास होगा…

अगले महीने आ रहा Lava Agni 4 बता दें कि कंपनी ने अक्टूबर 2025 में अग्नि 3 को लॉन्च किया था, और अब कंपनी इसके अपग्रेड यानी लावा अग्नि 4 को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। खुद कंपनी ने बताया कि इसे अगले महीने नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, अभी सटीक लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। कंपनी ने एक टीजर पोस्टर के जरिए अपकमिंग फोन की झलक जरूर दिखाई है, जिससे पता चलता है कि इसका डिजाइन कुछ हद तक बॉक्सी होगा।

टीजर से हिंट मिलता है कि रियर पैनल किनारों पर घुमावदार दिखाई देता है, जबकि साइड पैनल सपाट हैं। किनारों पर एंटीना लाइनें भी दिखाई देती हैं और ऊपर की तरफ स्पीकर होल, अतिरिक्त माइक्रोफोन, और एक IR ब्लास्टर/3.5 एमएम ऑडियो-जैक (स्पष्ट नहीं*) देखा जा सकता है। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो, अपने पिछले मॉडल के विपरीत, इसमें एक होरिजॉन्टल पॉजीशन में रखा गया पिल शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसके अलावा, कैमरा मॉड्यूल में टेक्नो के पोवा स्लिम जैसे डायनामिक मूड लाइट्स जोड़े गए हैं, पिछले साल की तरह बिना किसी सेकेंडरी रियर डिस्प्ले के।