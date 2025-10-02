भारत में धूम मचाने आ रहा लावा का नया फोन, कंपनी ने दिखाई पहली झलक, यह है खास lava agni 4 confirmed to launched in india in november teaser image tipped, Gadgets Hindi News - Hindustan
भारत में धूम मचाने आ रहा लावा का नया फोन, कंपनी ने दिखाई पहली झलक, यह है खास

Lava Agni 4 India Launch: लावा ने अब आधिकारिक तौर पर अगले महीने यानी नवंबर में भारतीय बाजार में अपने अगले स्मार्टफोन Lava Agni 4 को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने फोन की एक टीजर इमेज भी जारी की है। आप भी देखें अपकमिंग फोन में क्या खास होगा…

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 02:15 PM
Lava Agni 4 India Launch Soon: लावा का एक नया फोन जल्द भारतीय बााजार में लॉन्च होने वाला है। हम बात कर रहे हैं Lava Agni 4 की। लावा ने अब आधिकारिक तौर पर अगले महीने भारतीय बाजार में अपने अगले अग्नि 4 स्मार्टफोन के लॉन्च की घोषणा कर दी है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल भारतीय वेबसाइट पर एक इसकी टीजर इमेज जारी की है, जिसमें फोन की झलक देखने को मिलती है। हालांकि, फोन का पूरा डिजाइन अभी सामने नहीं आया है।

अगले महीने आ रहा Lava Agni 4

बता दें कि कंपनी ने अक्टूबर 2025 में अग्नि 3 को लॉन्च किया था, और अब कंपनी इसके अपग्रेड यानी लावा अग्नि 4 को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। खुद कंपनी ने बताया कि इसे अगले महीने नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, अभी सटीक लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। कंपनी ने एक टीजर पोस्टर के जरिए अपकमिंग फोन की झलक जरूर दिखाई है, जिससे पता चलता है कि इसका डिजाइन कुछ हद तक बॉक्सी होगा।

Lava Agni 4 Officially AnnouncedLava Agni 4 Officially Announced

टीजर से हिंट मिलता है कि रियर पैनल किनारों पर घुमावदार दिखाई देता है, जबकि साइड पैनल सपाट हैं। किनारों पर एंटीना लाइनें भी दिखाई देती हैं और ऊपर की तरफ स्पीकर होल, अतिरिक्त माइक्रोफोन, और एक IR ब्लास्टर/3.5 एमएम ऑडियो-जैक (स्पष्ट नहीं*) देखा जा सकता है। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो, अपने पिछले मॉडल के विपरीत, इसमें एक होरिजॉन्टल पॉजीशन में रखा गया पिल शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसके अलावा, कैमरा मॉड्यूल में टेक्नो के पोवा स्लिम जैसे डायनामिक मूड लाइट्स जोड़े गए हैं, पिछले साल की तरह बिना किसी सेकेंडरी रियर डिस्प्ले के।

lava agni 4

Lava Agni 4 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

पिछले अपडेट्स पर गौर करें तो, लावा के अग्नि 4 की एक संभावित रेंडर इमेज पहले ही ऑनलाइन सामने आ चुकी है, और टीजर इमेज उससे मिलती जुलती है लग रही है। कैमरा मॉड्यूल में दो कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैशलाइट भी हो सकती है। इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, फोन में मीडियाटेक का डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर, यूएफएस 4.0 इंटरनल स्टोरेज, 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, दो 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरे और 7000 एमएएच से बड़ी बैटरी दी जा सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि इसे भारतीय बाजार में 25,000 रुपये से कम कीमत पर लॉन्च किया जाएगा।

