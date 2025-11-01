यूनिक कैमरा डिजाइन के साथ आ रहा Lava Agni 4, खुद कंपनी ने दिखाया फर्स्ट लुक

संक्षेप: Lava मोबाइल्स ने एक्स पर एक पोस्ट में अपकमिंग Lava Agni 4 का एक टीजर शेयर किया है। टीजर में देखा जा सकता है कि फोन में हॉरिजॉन्टल में रखा पिल शेप डुअल कैमरा सिस्टम है, जो Nothing Phone 2a के कैमरा डिजाइन से काफी मिलता-जुलता है।

Lava Agni 4 Teased: लावा अपने नए फोन को भारतीय बाजार में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम बात कर रहे हैं Lava Agni 4 की, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। इस फोन को भारत में नवंबर में लावा अग्नि 3 5G के अपग्रेड के तौर पर लॉन्च किया जाना है। कंपनी लॉन्च से पहले, धीरे-धीरे इसके फीचर्स का खुलासा कर रही है। अब कंपनी ने फोन के कैमरे की झलक दिखाई है, जिससे पता चलता है कि यह फोन एक डुअल कैमरा सिस्टम से लैस होगा। कैमरे हॉरिजॉन्टल पॉजीशन में लगे पिल शेप कैमरा मॉड्यूल में लगे होंगे। इसके अलावा, लावा अग्नि 4 को एक सर्टिफिकेशन साइट पर भी लिस्ट किया गया है, जिससे न केवल इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन का पता चलता है, बल्कि इसके जल्द लॉन्च होने का भी हिंट मिलता है।

Lava Agni 4 का टीजर लावा मोबाइल्स ने एक्स पर एक पोस्ट में अपकमिंग लावा अग्नि 4 का एक टीजर शेयर किया है। टीजर में देखा जा सकता है कि फोन में हॉरिजॉन्टल में रखा पिल शेप डुअल कैमरा सिस्टम है, जो नथिंग फोन 2a के कैमरा डिजाइन से काफी मिलता-जुलता है। कैमरा सेंसर के ऊपर एक डुअल-एलईडी फ्लैश और उनके बीच "अग्नि" ब्रांडिंग दिखाई दे रही है। हाल ही में कंपनी ने टीज किया है कि फोन मेटल बॉडी के साथ आएगा।

IECEE सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट हुआ फोन इस बीच, एक अपकमिंग लावा स्मार्टफोन भी IECEE सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर मॉडल नंबर LBP1071A के साथ देखा गया है। अनुमान है कि यह Lava Agni 4 हो सकता है। लिस्टिंग से पता चलता है कि डिवाइस में 7000mAh की बैटरी हो सकती है। इसमें यह लिथियम पॉलीमर बैटरी होने की पुष्टि हुई है।

अगर यह सटीक निकला, तो इसका मतलब होगा कि यह लावा अग्नि 3 की तुलना में काफी बड़ा अपग्रेड है, जो 5000mAh की बैटरी के साथ आता है और 66W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Lava Agni 4 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) रिपोर्ट्स के मुताबिक, लावा अग्नि 4 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.78-इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले हो सकती है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट के साथ UFS 4.0 ऑनबोर्ड स्टोरेज होने की भी खबर है। कैमरे की बात करें तो, अपकमिंग लावा अग्नि 4 के डुअल रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सल के दो कैमरा सेंसर होने की संभावना है। IECEE लिस्टिंग को देखते हुए कहा जा रहा है कि इसमें 7000mAh से ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी हो सकती है।