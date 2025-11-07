लॉन्च से पहले अमेजन पर आया Lava Agni 4, खुल गया इन फीचर्स का राज
Lava Agni 4 का इंतजार रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लॉन्च से पहले ही यह यह फोन एक पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आ गया है। इस फोन के आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने में अब केवल कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। कंपनी ने पहले ही इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। यह फोन भारतीय बाजार में 20 नवंबर को लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले, इसका Amazon लैंडिंग पेज अब देश में लाइव हो गया है। अमेजन लैंडिंग पेज ने एक बार फिर इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स को टीज कर दिया है। कंपनी पहले ही इसके कई फीचर्स को टीज कर चुकी है।
Lava Agni 4 का अमेजन लैंडिग पेज लाइव
जैसा कि बताया गया है, लावा अग्नि 4 स्मार्टफोन का अमेजन लैंडिंग पेज अब भारत में लाइव हो गया है, और इससे यह भी हिंट मिलता है कि लॉन्च के बाद इस फोन को खासतौर से अमेजन पर बेचा जाएगा। इससे पहले, हमने भारतीय ग्राहकों के लिए ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक टीजर पोस्टर भी देखा था, और इसका मतलब यह हो सकता है कि यह इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
अमेजन लैंडिंग पेज पर जिन फीचर्स को टीज किया गया है, उसमें इसकी लॉन्च डेट (20 नवंबर 2025), प्राइसिंग का हिंट (INR XX,XXX), पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल (दो कैमरा सेंसर, डुअल टोन एलईडी फ्लैशलाइट, दो लाइट इंडिकेटर और लावा-ब्रांडिंग), एल्यूमीनियम मेटल मिडिल फ्रेम (वॉल्यूम रॉकर, पावर बटन और राइट साइड पैनल पर एक एक्शन बटन के साथ), और AI सपोर्ट शामिल है।
लावा के स्पेसिफिकेशन्स
पहले से टीज किए गए स्पेसिफिकेशन में मीडियाटेक प्रोसेसर (संभवतः डाइमेंसिटी 8350), आईआर ब्लास्टर, अतिरिक्त माइक्रोफोन, ऊपर स्पीकर होल और लूनर मिस्ट/फैंटम ब्लैक कलर ऑप्शन्स शामिल हैं। इसके संभावित फीचर्स में UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज, 6.7 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा और 7050mAh की बैटरी शामिल हैं। कीमत की बात करें तो, ग्राहक भारत में इसकी कीमत 25,000 रुपये से कम की उम्मीद कर सकते हैं।
