Lava Agni 4 5G में मिलेगी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, इस प्रोसेसर के साथ आ रहा फोन

Lava Agni 4 5G के लॉन्च होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। लॉन्च से पहले, कंपनी धीरे-धीरे इसके स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर रही है। अब कंपनी ने फोन में मिलने वाले प्रोसेसर का खुलासा कर दिया है। लावा ने पहले ही हिंट दे दिया था कि अपकमिंग लावा अग्नि 4 5G फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट होगा, और कई अफवाहों से पता चला था कि यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट हो सकता है। अब कंपनी ने एक्स पर एक टीजर पोस्ट करके आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि लावा अग्नि 4 5G फोन वास्तव में डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट से लैस होगा।

इतना ही नहीं, लावा ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग फोन में LPDDR5X रैम और UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज होगा। लावा पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि फोन दो कलर ऑप्शन्स - लूनर मिस्ट और फैंटम ब्लैक में आएगा। कंपनी पहले ही टीजर के जरिए खुलासा कर चुकी है कि इसके रियर पैनल पर एक पिल शेप कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें दो कैमरे, एक डुअल-टोन LED फ्लैश, दो लाइट इंडिकेटर्स और लावा ब्रांडिंग शामिल मिलेगी। फोन में एक एल्युमीनियम फ्रेम होने की भी उम्मीद है और इसमें राइट साइज में वॉल्यूम कंट्रोल, एक पावर बटन और एक एक्शन बटन होगा। अमेजन के टीजर से यह बी पता चला है कि फोन में AI का सपोर्ट भी मिलेगा।