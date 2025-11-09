Hindustan Hindi News
Lava Agni 4 5G में मिलेगी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, इस प्रोसेसर के साथ आ रहा फोन

संक्षेप: Lava Agni 4 5G के लॉन्च होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। लॉन्च से पहले, कंपनी धीरे-धीरे इसके स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर रही है। अब कंपनी ने फोन में मिलने वाले प्रोसेसर का खुलासा कर दिया है। केंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन में डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट से लैस होगा।

Sun, 9 Nov 2025 11:43 AMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Lava Agni 4 5G के लॉन्च होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। लॉन्च से पहले, कंपनी धीरे-धीरे इसके स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर रही है। अब कंपनी ने फोन में मिलने वाले प्रोसेसर का खुलासा कर दिया है। लावा ने पहले ही हिंट दे दिया था कि अपकमिंग लावा अग्नि 4 5G फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट होगा, और कई अफवाहों से पता चला था कि यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट हो सकता है। अब कंपनी ने एक्स पर एक टीजर पोस्ट करके आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि लावा अग्नि 4 5G फोन वास्तव में डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट से लैस होगा।

कंपनी का ट्वीट

lava agni 4 5g
ये भी पढ़ें:अब भारत में धूम मचाएगा Nothing Phone (3a) Lite, साथ आएगा स्पेशल वर्जन, डिटेल

इतना ही नहीं, लावा ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग फोन में LPDDR5X रैम और UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज होगा। लावा पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि फोन दो कलर ऑप्शन्स - लूनर मिस्ट और फैंटम ब्लैक में आएगा। कंपनी पहले ही टीजर के जरिए खुलासा कर चुकी है कि इसके रियर पैनल पर एक पिल शेप कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें दो कैमरे, एक डुअल-टोन LED फ्लैश, दो लाइट इंडिकेटर्स और लावा ब्रांडिंग शामिल मिलेगी। फोन में एक एल्युमीनियम फ्रेम होने की भी उम्मीद है और इसमें राइट साइज में वॉल्यूम कंट्रोल, एक पावर बटन और एक एक्शन बटन होगा। अमेजन के टीजर से यह बी पता चला है कि फोन में AI का सपोर्ट भी मिलेगा।

इसके अलावा, हाल ही में TUV सर्टिफिकेशन पर 7050mAh कैपेसिटी वाली एक नई बैटरी देखी गई है, और माना जा रहा है कि यह अग्नि 4 5G के लिए है। अन्य लीक के अनुसार, फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे हो सकते हैं। कीमत की बात करें तो, इसकी कीमत ₹25,000 से कम होने की उम्मीद है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
