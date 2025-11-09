Hindustan Hindi News
₹6000 सस्ता मिल रहा दो स्क्रीन वाला 5G फोन, अब 15 हजार से कम लें यह यूनिक स्मार्टफोन

₹6000 सस्ता मिल रहा दो स्क्रीन वाला 5G फोन, अब 15 हजार से कम लें यह यूनिक स्मार्टफोन

संक्षेप: Lava Agni 3 5G at Rs 6000 off via amazon: नए मॉडल Lava Agni 4 5G के लॉन्च से पहले Amazon पर पुराना Lava Agni 3 कीमत में भारी कटौती के साथ मिल रहा है। फोन 6,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। कितनी रह गई फोन की कीमत, चलिए बताते हैं

Sun, 9 Nov 2025 05:20 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Lava Agni 3 5G at Rs 6000 off via amazon: Lava अब भारतीय बाजार में Lava Agni 4 5G फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसे Lava Agni 3 के सक्सेसर के रूप में उतारा जा रहा है। हालांकि अपकमिंग फोन, पुराने अग्नि 3 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पुराने मॉडल के बैक पैनल पर एक छोटी सी सेकेंडरी स्क्रीन है। इस छोटी सी स्क्रीन से कॉल रिसीव करने और मैसेज के क्विक रिप्लाई करने, सेल्फी लेने समेत कई अन्य काम किए जा सकेंगे। कंपनी का दावा है कि भारत का पहला डुअल एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन है। आज हम Lava Agni 3 5G की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नया मॉडल आने से पहले यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कीमत में भारी कटौती के साथ मिल रहा है। अगर आप भी यूनिक और स्टाइलिश लुक वाला फोन तलाश रहे हैं, तो एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए डिटेल में जानते हैं कहां और कितनी सस्ता मिल रहा है यह फोन...

लॉन्च प्राइस से पूरे 6,000 रुपये सस्ता

lava agni 3 5g at rs 6000 off via amazon

लॉन्च के समय, फोन की कीमत 8GB+128GB (विदआउट चार्जर) वेरिएंट के लिए 20,999 रुपये और 8GB+128GB (विद चार्जर) वेरिएंट के लिए 22,999 रुपये थी। इसके अलावा, 8GB+256GB (विद चार्जर) वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये थी।

वर्तमान में, Amazon पर इसका 8GB+128GB (विदआउट चार्जर) वेरिएंट 16,999 रुपये, 8GB+128GB (विद चार्जर) वेरिएंट 18,999 रुपये और 8GB+256GB (विद चार्जर) वेरिएंट 20,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यानी सभी वेरिएंट अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 4,000 रुपये सस्ते मिल रहे हैं। फोन को दो कलर ऑप्शन Pristine white और Heather Blue में लॉन्च किया गया है।

बैंक ऑफर का लाभ लेकर सभी मॉडल पर 2,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का लाभ लिया जा सकता है, जिससे फोन की शुरुआती प्रभावी कीमत 14,999 रुपये रह जाएगी, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 6,000 रुपये कम में इसे खरीदा जा सकेगा।

चलिए अब एक नजर डालते हैं Lava Agni 3 की खासियत

फोन में दो एमोलेड डिस्प्ले

फोन डुअल-सिम (नैनो+नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और यह एंड्रॉयड 14 पर चलता है। फोन क्लीन यूआई के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि फोन पर तीन ओएस वर्जन अपग्रेड और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट प्रदान किए जाएंगे। फोन में 6.78 इंच का 1.5K (1200x2652 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 1200 निट्स है। रियर पैनल पर 1.74 इंच की AMOLED टच स्क्रीन है जिसका इस्तेमाल कॉल रिसीव करने और मैसेज का तुरंत जवाब देने, रियर कैमरे से सेल्फी लेने, म्यूजिक कंट्रोल और टाइमर या अलार्म सेट करने जैसे कामों के लिए किया जा सकता है।

हैवी रैम और दमदार प्रोसेसर

फोन 4nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300X चिपसेट से लैस है, जिसे 8GB LPDDR5 रैम के साथ जोड़ा गया है। कंपनी के अनुसार, 8GB तक वर्चु्अल रैम का सपोर्ट भी मिलता है। फोन में iPhone 16 सीरीज की तरह एक 'एक्शन' बटन भी है, जिसे अलग-अलग कामों के लिए कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इस बटन को रिंगिंग और साइलेंट मोड के बीच स्विच करने, फ्लैशलाइट ऑन करने जैसे अलग-अलग कामों के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है।

OIS के साथ 50MP मेन रियर कैमरा

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 112-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू के साथ 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन (EIS) के साथ 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 8 मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, फोन में EIS के साथ 16-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

फोन में 256GB तक का UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है जिसे मेमोरी कार्ड से बढ़ाया नहीं जा सकता है। फोन में डॉल्बी एटमॉस के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स लगे हैं। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G LTE, वाई-फाई-6E, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, नाविक और यूएसूबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। यह एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, ई-कंपास, एंबियंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर से लैस है।

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी

फोन में 66W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी है। कंपनी का दावा है कि 19 मिनट में फोन 50 प्रतिशत चार्ज हो जाता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। फोन का वजन 212 ग्राम और डाइमेंशन 163.7x75.53x8.8 एमएम है।

