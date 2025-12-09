फिर कहां मिलेगी इससे सस्ती डील, 57000 रुपये का स्मार्ट टीवी 20000 रुपये से कम में खरीदें
अपने घर के लिए एक नया स्मार्ट टीवी खरीदना है तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं। ये सभी ऑप्शनस लेटेस्ट लॉन्च हैं।
मार्केट में कई कंपनियों ने अपने लेटेस्ट स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं, जिन्हें सेल पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। ये सभी टीवीज एडवांस डिस्प्ले, बेहतर ब्राइटनेस और कलर रेंज के साथ आता है। इनमें कई स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। चाहे आप गेमिंग के शौकीन हों या मूवी देखने के दीवाने, हर तरह की एंटरटेनमेंट जरूरतों के लिए ये नए टीवी परफेक्ट हैं। इनके डिजाइन काफी स्टाइलिश और थिन हैं, जिससे यह आपके लिविंग रूम के लुक को बढ़ा देते हैं। ये सभी अमेजन पर उपलब्ध हैं।
1. TCL 108 cm (43 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43V6C (Black)
इस टीवी की कीमत 52,990 रुपये है। इसे 59% डिस्काउंट के साथ 21,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। इसका 3840×2160 रिजोल्यूशन, HDR10 और AiPQ प्रोसेसर मिलकर व्यूइंग एक्सपीरियंस डबल हो जाता है। 24W डॉल्बी एटमॉस और DTS-X साउंड घर में ही सिनेमाघर जैसा एक्सपीरियंस देता है। 2GB रैम और फास्ट क्वाड-कोर प्रोसेसर इसे स्मूद और फास्ट बनाते हैं। Google TV के साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे ऐप्स का एक्सेस दिया जा रहा है।
क्यों खरीदें
4K UHD पैनल से क्लियर और वाइब्रेंट पिक्चर
डॉल्बी एटमस और DTS-X से थियेटर जैसा साउंड
2GB रैम और क्वाड-कोर प्रोसेसर से फास्ट परफॉर्मेंस
Google TV और कई स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट
3-स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 USB पोर्ट, सीमित कनेक्टिविटी
गेमिंग के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट थोड़ा कम
पिक्चर और साउंड फीचर्स के कारण कीमत ज्यादा
2. Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
इस टीवी की कीमत 26% डिस्काउंट के साथ 21,990 रुपये हो जाती है। इसमें 1920x1080 का फुल एचडी रिजोल्यूशन मिलता है, जो हर वीडियो को क्लियर और नेचुरल बनाता है। टीवी का हाइप रियल पिक्चर, HDR10+ और PurColor टेक्नोलॉजी एक बेहतर कलर एक्सपीरियंस देता है। इसकी 20W की दमदार साउंड, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट और Q-Symphony सपोर्ट के साथ थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है।
क्यों खरीदें
सिनेमाघर जैसा दमदार ऑडियो
स्मार्ट रिमोट और वॉइस असिस्टेंट से आसान कंट्रोल
5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट केवल 50Hz, हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
बड़े कमरे में साउंड आउटपुट कम
केवल 2 HDMI पोर्ट, कई डिवाइस जोड़ने पर समस्या
3. Aiwa 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD | Google TV | Smart TV | Built-in Apps | Magnifiq Series Bezel-Less | 60 Hz | 2 GB RAM | 16 GB Storage | Dolby Digital+ | Signature Sound | AS43UHDX1 GTV
इस टीवी की कीमत 57,990 रुपये है। इसे 66% डिस्काउंट के साथ 19,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD Smart TV है, जो आपके घर में प्रीमियम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। इसका 3840×2160 पिक्सल रिजोल्यूशन और HDR सपोर्ट विज़ुअल्स को क्लियर, ब्राइट और कलरफुल बनाते हैं। 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ क्वाड-कोर प्रोसेसर इसे फास्ट और स्मूद बनाता है। Google TV प्लेटफॉर्म पर Netflix, Prime Video और अन्य ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्यों खरीदें
4K Ultra HD पिक्चर क्वालिटी
Dolby Digital+ और Signature Sound से शानदार ऑडियो
Google TV और बिल्ट-इन ऐप्स का ईजी एक्सेस
बेजल-लेस डिजाइन से प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2GB रैम
60Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए सीमित
स्टोरेज 16GB, ज्यादा ऐप्स या मीडिया के लिए कम
4. Sony BRAVIA 3 Series 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-43S30 (Black)
यह टीवी थोड़ा महंगा है, लेकिन परफॉर्मेंस भी उतनी ही पावरफुल है। इसे 61,000 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। इसका 3840×2160 पिक्सल रिजोल्यूशन और 4K HDR प्रोसेसर X1, ट्रील्यूमिनस प्रो और 4K एक्स-रिएलिटी प्रो मिलकर हर विजुअल को क्लियर, ब्राइट और कलरफुल बनाते हैं। मोशनफ्लो एक्सआर 200 और डॉल्बी विजन के साथ HDR10/HLG सपोर्ट विज़ुअल्स को स्मूद बनाते हैं। गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, गूगल अस्सिटेंट, एलेक्सा और एप्पल एयरप्ले/होमकिट सपोर्ट इसे स्मार्ट और कनेक्टेड बनाते हैं।
क्यों खरीदें
4K Ultra HD और ट्रील्यूमिनस प्रो से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी एटमस और बास रिफ्लैक्स स्पीकर्स से सिनेमैटिक साउंड
गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, एलेक्सा और एप्पल एयरप्ले/होमकिट सपोर्ट
MotionFlow XR 200 से स्मूद विजुअल्स
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
महंगा ऑप्शन, बजट यूजर्स के लिए कठिन
Bass 20W आउटपुट बड़े कमरे में सही नहीं
5. Panasonic 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV TH-43PS550DX (Vivid Digital Pro, Dolby Digital, Home Theatre Built-in)
इसकी कीमत 33,990 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 25,800 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बेजल-लेस फुल एचडी स्मार्ट टीवी है, जो शानदार पिक्चर और साउंड क्वालिटी देता है। विविड डिजिटल प्रो टेक्नोलॉजी से कलर और ब्राइटनेस ज्यादा नैचुरल और शार्प दिखते हैं, जिससे हर सीन वाइब्रेंट लगता है। यह टीवी जापान क्वालिटी से बनाया गया है। इसका वाइड व्यूइंग एंगल किसी भी डायरेक्शन से क्लियर एक्सपीरियंस देता है। इसमें होम थिएटर बिल्ट-इन है।
क्यों खरीदें
फुल एचडी में साफ और शार्प पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी डिजिट से शानदार साउंड
स्क्रीन कास्टिंग और Wi-Fi सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
4K रिजोल्यूशन नहीं
60Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए थोड़ा कम
6. Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPIN
इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 24,999 रुपये हो गई है। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। 60Hz रिफ्रेश रेट और Reality Flow MEMC तकनीक आपको स्मूद वीडियो एक्सपीरियंस देती है। इसमें 30W स्पीकर्स, डॉल्बी ऑडियो और DTS:X साउंड से थिएटर जैसा ऑडियो मिलता है। फायर टीवी बिल्ट-इन होने से आप प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और यूट्यूब जैसे 12000+ ऐप्स आसानी से चला सकते हैं। 3 HDMI, 2 USB, ब्लूटूथ और Wi-Fi कनेक्टिविटी इसे और भी सुविधाजनक बनाते हैं।
क्यों खरीदें
4K HDR के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
Dolby और DTS-X के साथ जबरदस्त साउंड
Fire TV बिल्ट-इन और एलेक्सा सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट गेमर्स के लिए कम
ब्राइटनेस लेवल हाई HDR टीवी जितना नहीं
7. acer 139 cm (55 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDQGR2851AD
इस टीवी की कीमत 63% डिस्काउंट के साथ 28,999 रुपये हो जाती है। यह QLED 4K अल्ट्रा एचडी टीवी शानदार कलर, डीप ब्लैक और बेहतरीन ब्राइटनेस की सुविधा देता है। 60Hz रिफ्रेश रेट और 178° वाइड व्यूइंग एंगल से किसी भी डायरेक्शन से बढ़िया पिक्चर देता है। इसमें डॉल्बी एटमस के साथ 36W हाई-फिडेलिटी स्पीकर्स एक दमदार साउंड एक्सपीरियंस देते हैं। Google TV और Android 14 के साथ आप क्रोमकास्ट फास्टकास्ट, मीटिंग मोड जैसे ीचर्स दिए गए हैं।
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले के साथ बेहतरीन कलर और ब्राइटनेस
डॉल्बी एटमस के साथ दमदार 36W साउंड
HDMI 2.1, VRR, ALLM के साथ गेमिंग फ्रेंडली
वीडियो कॉलिंग और Google TV सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट फास्ट गेम्स के लिए थोड़ा कम
2GB रैम भारी ऐप्स के लिए सीमित
