लूट सको तो लूट लो, बंपर डिस्काउंट पर मिल रहा Smart TV, स्टॉक खत्म होने से पहले कर लें ऑर्डर

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहां जानें सैमसंग से एलजी तक बेस्ट ऑप्शन्स।

Fri, 7 Nov 2025 10:40 AM

अमेजन लेटेस्ट लॉन्च टीवीज पर धमाकेदार सेल चल रही है। इस सेल में आपको टॉप ब्रांड्स जैसे सैमसंग, सोनी, वनप्लस आदि के नए मॉडल्स पर धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये स्मार्ट टीवी 4K अल्ट्रा एचडी, क्यूएलईडी और ओएलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इनमें स्मार्ट फीचर्स, वॉयस कंट्रोल और स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट भी मौजूद है। नया टीवी खरीदने का यह सही मौका है।

इसकी कीमत 77,990 रुपये है, जिसे 62% डिस्काउंट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K UHD Smart LED TV है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ आता है। इसका AiPQ प्रोसेसर हर सीन को और भी क्लियर और नेचुरल बनाता है। डॉल्बी एटमस और Dts-X साउंड सिस्टम सिनेमाहॉल जैसी आवाज देता है। गूगल टीवी फीचर से आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जी5, हॉटस्टार जैसी ऐप्स का मजा ले सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 4K UHD LED Panel, HDR10, AiPQ प्रोसेसर कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 1 USB, Wi-Fi 5, LAN साउंड 24W Output, डॉल्बी एटमस, Dts-X स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, 2GB RAM, 16GB ROM, Screen Mirroring क्यों खरीदें 4K क्वालिटी के साथ बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस डॉल्बी एटमस से साफ और गहरी आवाज गूगल टीवी और कई ऐप्स का सपोर्ट एनर्जी एफिशिएंट और मॉडर्न डिजाइन क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 1 USB पोर्ट रैम-स्टोरेज लिमिटेड

इसकी कीमत 1,99,990 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 89,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम स्मार्ट टीवी है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और सिनेमा जैसी साउंड देता है। इसका 4K स्टूडियो कलर इंजन हर सीन को नेचुरल और डिटेल्ड बनाता है। डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमस से देखने और सुनने का एक्सपीरियंस और भी बेहतरीन हो जाता है। इसमें गेम मोड और वाइड कलर गैमुट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications डिस्प्ले 4K Ultra HD OLED Panel, HDR10, डॉल्बी विजन प्रोसेसर 4K Studio Color Engine साउंड डॉल्बी एटमस, बिल्ट-इन होम थिएटर सिस्टम विथ ट्वीटर कनेक्टिविटी स्मार्ट टीवी फीचर्स, Wi-Fi सपोर्ट क्यों खरीदें OLED पैनल से शानदार कलर डॉल्बी विजन और एटमस से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस गेमिंग के लिए बेहतरीन रिस्पॉन्स टाइम बिल्ट-इन होम थिएटर से क्लियर साउंड क्यों खोजें विकल्प OLED पैनल थोड़ा महंगा OLED पैनल थोड़ा महंगा

इसकी कीमत 31% डिस्काउंट के साथ 33,999 रुपये रह जाती है। यह 4K Ultra HD Smart TV है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें डॉल्बी विजन, HDR10 और विविड पिक्चर इंजन जैसी तकनीकें दी गई हैँ। 30 वॉट स्पीकर के साथ डॉल्बी ऑडियो और DTS वर्चुअल:X साउंड थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसी ऐप्स का मजा ले सकते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160), 60Hz रिफ्रेश रेट कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ब्लूटूथ 5.0, ड्यूल बैंड वाई-फाई साउंड 30W आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो, डीटीएस वर्चुअल: एक्स स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, स्क्रीन मिररिंग, वॉयस अस्सिटेंट सपोर्ट डिस्प्ले डॉल्बी विजन, HDR10, HLG क्यों खरीदें 4K HDR डिस्प्ले से क्लियर और शार्प पिक्चर डॉल्बी और DTS साउंड से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस गूगल टीवी में ढेरों ऐप्स का एक्सेस ड्यूल बैंड वाई-फाई से तेज कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प केवल 8GB इंटरनल स्टोरेज बहुत बड़े कमरों के लिए साउंड आउटपुट थोड़ा कम

इसकी कीमत 29,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये है। इसमें REGZA इंजन दिया गया है, जो कलर्स को और बेहतर बनाता है। यह टीवी एचडी रेडी रेजोल्यूशन के साथ आता है और 178° वाइड व्यूइंग एंगल के साथ बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस वर्चुअल:एक्स से सिनेमा जैसी साउंड मिलती है। आप इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो जैसे कई ऐप्स चला सकते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन HD Ready (1920x1080), 60Hz रिफ्रेश रेट कनेक्टिविटी 2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, वाई-फाई, 3.5mm हेडफोन जैक साउंड 20W स्पीकर, डॉल्बी ऑडियो, डीटीएस वर्चुअल:एक्स स्मार्ट फीचर्स VIDAA U9 OS, स्क्रीन शेयरिंग, एयरप्ले ऐप्स नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो आदि डिस्प्ले REGZA इंजन क्यों खरीदें जापानी डिजाइन और शानदार कलर क्वालिटी डॉल्बी ऑडियो से साफ और दमदार साउंड क्यों खोजें विकल्प 2 स्टार रेटिंग फुल एचडी या 4K रेजोल्यूशन की कमी

इसकी कीमत 38,999 रुपये है। इस पर 64% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 13,999 रुपये रह जाती है। यह फुल एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें HDR10 डिस्प्ले और 178° वाइड व्यूइंग एंगल है, जिससे हर कोने से क्लियर विजुअल की सुविधा देता है। इसके साथ वॉयस रिमोट भी दिया गाय है। इसके क्वाड कोर प्रोसेसर से वीडियो, ऐप्स और गेमिंग सब कुछ स्मूद चलता है।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD (1920x1080), 60Hz रिफ्रेश रेट कनेक्टिविटी ड्यूल बैंड वाई-फाई, Bluetooth, 2 एचडीएमआई, 2 USB, Ethernet साउंड 30W डॉल्बी ऑडियो, 5 साउंड मोड्स, ARC सपोर्ट स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी (Android 14), क्रोमकास्ट, वॉयस रिमोट क्यों खरीदें गूगल टीवी के साथ आसान और फास्ट नेविगेशन डॉल्बी ऑडियो साउंड से बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी वीडियो कॉलिंग और किड्स प्रोफाइल जैसी एडवांस सुविधाएं क्यों खोजें विकल्प 1 जीबी रैम के कारण भारी ऐप्स थोड़ी स्लो 8 जीबी स्टोरेज सीमित 4K सपोर्ट की कमी

इसकी कीमत 39,500 रुपये है, जिसे 33% डिस्काउंट के साथ 26,490 रुपये खरीदा जा सकेगा। इसमें 3840x2160 रेजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट है जो हर फ्रेम को स्मूद और क्लियर बनाता है। इस टीवी में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड तकनीक से बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2 और 3 एचडीएमआई पोर्ट से आप गेमिंग कंसोल, साउंडबार और अन्य डिवाइस आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K अल्ट्रा HD (3840x2160), 50Hz कनेक्टिविटी 3 HDMI, 1 USB, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2, एचडीएमआई ईआर्क साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, Q-सिम्फनी, एडेप्टिव साउंड स्मार्ट फीचर्स एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट डिजाइन 3-साइड बेजल-लेस स्लिम लुक क्यों खरीदें 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ शानदार विजुअल क्वालिटी Q-Symphony और Object Tracking Sound से थिएटर जैसा अनुभव Alexa, Google Assistant और SmartThings सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 1 USB पोर्ट उपलब्ध 1 स्टार एनर्जी रेटिंग

इसकी कीमत 46% डिस्काउंट के साथ 11,399 रुपये रह जाती है। इसमें QLED A+ पैनल दिया गया है। इसमें इन-बिल्ट साउंडबार और डॉल्बी ऑडियो की सुविधा दी गई है। साथ ही सराउंड साउंड फीचर भी मिलता है। इसमें Coolita 3.0 स्मार्ट ओएस दिया गया है, जो तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। आप आसानी से यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स चला सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 80 cm (32 इंच) QLED HD, A+ पैनल ऑडियो इन-बिल्ट साउंड बार, डॉल्बी ऑडियो, सराउंड साउंड स्मार्ट फीचर्स यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स डिजाइन स्लिम बेजल, स्टाइलिश और मॉडर्न लुक कनेक्टिविटी एचडीएमआई, USB और वाई-फाई सपोर्ट क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले के साथ शार्प और ब्राइट पिक्चर इन-बिल्ट साउंड बार से बेहतर साउंड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प फुल एचडी या 4K रेजोल्यूशन नहीं सीमित ऐप्स सपोर्ट

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।