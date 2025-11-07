लूट सको तो लूट लो, बंपर डिस्काउंट पर मिल रहा Smart TV, स्टॉक खत्म होने से पहले कर लें ऑर्डर
संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहां जानें सैमसंग से एलजी तक बेस्ट ऑप्शन्स।
अमेजन लेटेस्ट लॉन्च टीवीज पर धमाकेदार सेल चल रही है। इस सेल में आपको टॉप ब्रांड्स जैसे सैमसंग, सोनी, वनप्लस आदि के नए मॉडल्स पर धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये स्मार्ट टीवी 4K अल्ट्रा एचडी, क्यूएलईडी और ओएलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इनमें स्मार्ट फीचर्स, वॉयस कंट्रोल और स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट भी मौजूद है। नया टीवी खरीदने का यह सही मौका है।
1. TCL 139 cm (55 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55V6C (Black)
इसकी कीमत 77,990 रुपये है, जिसे 62% डिस्काउंट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K UHD Smart LED TV है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ आता है। इसका AiPQ प्रोसेसर हर सीन को और भी क्लियर और नेचुरल बनाता है। डॉल्बी एटमस और Dts-X साउंड सिस्टम सिनेमाहॉल जैसी आवाज देता है। गूगल टीवी फीचर से आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जी5, हॉटस्टार जैसी ऐप्स का मजा ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K क्वालिटी के साथ बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस
डॉल्बी एटमस से साफ और गहरी आवाज
गूगल टीवी और कई ऐप्स का सपोर्ट
एनर्जी एफिशिएंट और मॉडर्न डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 1 USB पोर्ट
रैम-स्टोरेज लिमिटेड
2. Panasonic 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart OLED TV (Black, TH-55LZ950DX,4K Studio Color Engine, Dolby Vision & Atmos, HDR 10, Game Mode, Wide Colour Gamut, Home Theater Built in with Tweeter)
इसकी कीमत 1,99,990 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 89,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम स्मार्ट टीवी है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और सिनेमा जैसी साउंड देता है। इसका 4K स्टूडियो कलर इंजन हर सीन को नेचुरल और डिटेल्ड बनाता है। डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमस से देखने और सुनने का एक्सपीरियंस और भी बेहतरीन हो जाता है। इसमें गेम मोड और वाइड कलर गैमुट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
OLED पैनल से शानदार कलर
डॉल्बी विजन और एटमस से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
गेमिंग के लिए बेहतरीन रिस्पॉन्स टाइम
बिल्ट-इन होम थिएटर से क्लियर साउंड
क्यों खोजें विकल्प
OLED पैनल थोड़ा महंगा
3. Xiaomi 138 cm (55 inches) X Series 4K LED Smart Google TV L55MA-AIN (Black)
इसकी कीमत 31% डिस्काउंट के साथ 33,999 रुपये रह जाती है। यह 4K Ultra HD Smart TV है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें डॉल्बी विजन, HDR10 और विविड पिक्चर इंजन जैसी तकनीकें दी गई हैँ। 30 वॉट स्पीकर के साथ डॉल्बी ऑडियो और DTS वर्चुअल:X साउंड थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसी ऐप्स का मजा ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K HDR डिस्प्ले से क्लियर और शार्प पिक्चर
डॉल्बी और DTS साउंड से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस
गूगल टीवी में ढेरों ऐप्स का एक्सेस
ड्यूल बैंड वाई-फाई से तेज कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 8GB इंटरनल स्टोरेज
बहुत बड़े कमरों के लिए साउंड आउटपुट थोड़ा कम
4. TOSHIBA 100 cm (40 inches) V Series HD Ready Smart LED TV 40V35RP (Black)
इसकी कीमत 29,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये है। इसमें REGZA इंजन दिया गया है, जो कलर्स को और बेहतर बनाता है। यह टीवी एचडी रेडी रेजोल्यूशन के साथ आता है और 178° वाइड व्यूइंग एंगल के साथ बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस वर्चुअल:एक्स से सिनेमा जैसी साउंड मिलती है। आप इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो जैसे कई ऐप्स चला सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
जापानी डिजाइन और शानदार कलर क्वालिटी
डॉल्बी ऑडियो से साफ और दमदार साउंड
क्यों खोजें विकल्प
2 स्टार रेटिंग
फुल एचडी या 4K रेजोल्यूशन की कमी
5. acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD
इसकी कीमत 38,999 रुपये है। इस पर 64% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 13,999 रुपये रह जाती है। यह फुल एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें HDR10 डिस्प्ले और 178° वाइड व्यूइंग एंगल है, जिससे हर कोने से क्लियर विजुअल की सुविधा देता है। इसके साथ वॉयस रिमोट भी दिया गाय है। इसके क्वाड कोर प्रोसेसर से वीडियो, ऐप्स और गेमिंग सब कुछ स्मूद चलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
गूगल टीवी के साथ आसान और फास्ट नेविगेशन
डॉल्बी ऑडियो साउंड से बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी
वीडियो कॉलिंग और किड्स प्रोफाइल जैसी एडवांस सुविधाएं
क्यों खोजें विकल्प
1 जीबी रैम के कारण भारी ऐप्स थोड़ी स्लो
8 जीबी स्टोरेज सीमित
4K सपोर्ट की कमी
6. Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
इसकी कीमत 39,500 रुपये है, जिसे 33% डिस्काउंट के साथ 26,490 रुपये खरीदा जा सकेगा। इसमें 3840x2160 रेजोल्यूशन और 50Hz रिफ्रेश रेट है जो हर फ्रेम को स्मूद और क्लियर बनाता है। इस टीवी में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड तकनीक से बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2 और 3 एचडीएमआई पोर्ट से आप गेमिंग कंसोल, साउंडबार और अन्य डिवाइस आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ शानदार विजुअल क्वालिटी
Q-Symphony और Object Tracking Sound से थिएटर जैसा अनुभव
Alexa, Google Assistant और SmartThings सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 1 USB पोर्ट उपलब्ध
1 स्टार एनर्जी रेटिंग
7. SANSUI 2025 New Launch 80 cm (32) Smart TV
इसकी कीमत 46% डिस्काउंट के साथ 11,399 रुपये रह जाती है। इसमें QLED A+ पैनल दिया गया है। इसमें इन-बिल्ट साउंडबार और डॉल्बी ऑडियो की सुविधा दी गई है। साथ ही सराउंड साउंड फीचर भी मिलता है। इसमें Coolita 3.0 स्मार्ट ओएस दिया गया है, जो तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। आप आसानी से यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स चला सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले के साथ शार्प और ब्राइट पिक्चर
इन-बिल्ट साउंड बार से बेहतर साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
फुल एचडी या 4K रेजोल्यूशन नहीं
सीमित ऐप्स सपोर्ट
