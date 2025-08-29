लेटेस्ट iPhone पर सीधे 10 हजार रुपये की छूट, iPhone 17 लॉन्च से पहले बड़ा मौका latest iPhone model on huge discount of 10000 rupees ahead of iPhone 17 launch, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़latest iPhone model on huge discount of 10000 rupees ahead of iPhone 17 launch

लेटेस्ट iPhone पर सीधे 10 हजार रुपये की छूट, iPhone 17 लॉन्च से पहले बड़ा मौका

अगले महीने iPhone 17 सीरीज लॉन्च से पहले ग्राहकों को iPhone 16e पर जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है। इस फोन को 10 हजार रुपये तक की छूट पर खरीदा जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:23 AM
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple ने कन्फर्म कर दिया है कि इसका iPhone 17 लाइनअप अगले महीने 9 सितंबर को कन्फर्म हो रहा है। इससे पहले कंपनी ने अपने अफॉर्डेबल iPhone 16e को खास डिस्काउंट पर लिस्ट किया है। इसमें 48MP कैमरा दिया गया है और खास Apple Intelligence फीचर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। आइए इस फोन के फीचर्स और कीमत के बारे में बताएं।

भारतीय मार्केट में iPhone 16e को 59,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। इस डिवाइस का 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरियंट अब 52,490 रुपये कीमत पर Vijay Sales में लिस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर ग्राहक HDFC बैंक कार्ड की मदद से भुगतान करते हैं तो 3,500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरह ग्राहकों को कुल 10 हजार रुपये के करीब छूट मिल रही है।

ग्राहकों को पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में अतिरिक्त एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। इसे ब्लैक और वाइट दो कलर ऑप्शंस में लिस्ट किया गया है।

ऐसे हैं iPhone 16e के स्पेसिफिकेशंस

अफॉर्डेबल iPhone में लगा A18 चिप ना सिर्फ Apple Intelligence को ताकत देता है बल्कि गेमिंग और आने वाले iOS अपडेट्स को भी लंबे समय तक सपोर्ट करेगा। 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले और सेरामिक शील्ड फ्रंट इसे टिकाऊ बनाते हैं, वहीं 26 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक इसे अब तक का सबसे पावरफुल बैटरी परफॉर्मेंस वाला iPhone बनाता है।

कैमरा सेटअप में 48MP फ्यूजन कैमरा और 2x टेलीफोटो लेंस शानदार फोटो और वीडियो कैप्चर करने की क्षमता देते हैं, जबकि 12MP का फ्रंट कैमरा बेहतरीन सेल्फी के लिए है। इसके साथ दिया गया एक्शन बटन यूजर्स को अपने पसंदीदा ऐप्स और फीचर्स तक क्विक और कस्टमाइज्ड एक्सेस देता है।

Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.