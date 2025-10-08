लेटेस्ट iPhone 17 पर 6000 रुपये की धाकड़ छूट, दिवाली से पहले धमाकेदार डील

लेटेस्ट iPhone 17 ग्राहकों को सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका ग्राहकों को लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा रहा है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 6000 रुपये तक छूट मिल रही है।

Wed, 8 Oct 2025 08:51 PM

अगर आपको लगता है कि डिस्काउंट पर केवल पुराने iPhone मॉडल्स खरीदे जा सकते हैं तो आप गलत हैं। लेटेस्ट iPhone 17 को ग्राहक अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है और इसपर लॉन्च प्राइस के मुकाबले 6000 रुपये की छूट मिलती है। इसके लिए ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करना होगा। आइए आपको इस डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।

ऐपल ने iPhone 17 लाइनअप में कई खास अपग्रेड्स दिए हैं और कैमरा से लेकर डिजाइन तक में सुधार किए गए हैं। कंपनी ने सेल्फी कैमरा भी पहले के मुकाबले बेहतर किया है और अब लैंडस्केप ओरिएंटेशन में फोटो लेने के लिए फोन घुमाना नहीं होगा। नया मॉडल iOS 16 के साथ ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स देता है और इसमें Apple A19 प्रोसेसर दिया गया है।

यहां सस्ता मिल रहा है iPhone 17 लेटेस्ट iPhone 17 को Reliance Digital पर 256GB वाले बेस वेरियंट को 82,900 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफर की बात करें तो IDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर SBI क्रेडिट कार्ड्स की मदद से भुगतान करते हैं तो 6000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। ऐसे में इफेक्टिव प्राइस केवल 76,900 रुपये रह जाएगा।

ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में भी 5000 रुपये तक कैशबैक दिया जा रहा है। इसके अलावा पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ट्रेड-इन डिस्काउंट भी मिल सकता है।

ऐसे हैं iPhone 17 के स्पेसिफिकेशंस iPhone 17 ऐपल का अब तक का सबसे एडवांस्ड और पावरफुल स्मार्टफोन माना जा रहा है। इसमें 6.3 इंच की Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दी गई है, जो 2622x1206 पिक्सल रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ बेहद शार्प और ब्राइट विजुअल एक्सपीरियंस देती है। यह डिवाइस नए Apple A19 चिपसेट पर आधारित है और iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है।