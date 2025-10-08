लेटेस्ट iPhone 17 पर 6000 रुपये की धाकड़ छूट, दिवाली से पहले धमाकेदार डील latest iPhone 17 on 6000 rupees discount for a limited time with these bank cards, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़latest iPhone 17 on 6000 rupees discount for a limited time with these bank cards

लेटेस्ट iPhone 17 पर 6000 रुपये की धाकड़ छूट, दिवाली से पहले धमाकेदार डील

लेटेस्ट iPhone 17 ग्राहकों को सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका ग्राहकों को लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा रहा है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 6000 रुपये तक छूट मिल रही है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:51 PM
लेटेस्ट iPhone 17 पर 6000 रुपये की धाकड़ छूट, दिवाली से पहले धमाकेदार डील

अगर आपको लगता है कि डिस्काउंट पर केवल पुराने iPhone मॉडल्स खरीदे जा सकते हैं तो आप गलत हैं। लेटेस्ट iPhone 17 को ग्राहक अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है और इसपर लॉन्च प्राइस के मुकाबले 6000 रुपये की छूट मिलती है। इसके लिए ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करना होगा। आइए आपको इस डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।

ऐपल ने iPhone 17 लाइनअप में कई खास अपग्रेड्स दिए हैं और कैमरा से लेकर डिजाइन तक में सुधार किए गए हैं। कंपनी ने सेल्फी कैमरा भी पहले के मुकाबले बेहतर किया है और अब लैंडस्केप ओरिएंटेशन में फोटो लेने के लिए फोन घुमाना नहीं होगा। नया मॉडल iOS 16 के साथ ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स देता है और इसमें Apple A19 प्रोसेसर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट डील्स

यहां सस्ता मिल रहा है iPhone 17

लेटेस्ट iPhone 17 को Reliance Digital पर 256GB वाले बेस वेरियंट को 82,900 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफर की बात करें तो IDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर SBI क्रेडिट कार्ड्स की मदद से भुगतान करते हैं तो 6000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। ऐसे में इफेक्टिव प्राइस केवल 76,900 रुपये रह जाएगा।

ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में भी 5000 रुपये तक कैशबैक दिया जा रहा है। इसके अलावा पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ट्रेड-इन डिस्काउंट भी मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट टैबलेट डील्स, Samsung और OnePlus सब लिस्ट में शामिल

ऐसे हैं iPhone 17 के स्पेसिफिकेशंस

iPhone 17 ऐपल का अब तक का सबसे एडवांस्ड और पावरफुल स्मार्टफोन माना जा रहा है। इसमें 6.3 इंच की Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दी गई है, जो 2622x1206 पिक्सल रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ बेहद शार्प और ब्राइट विजुअल एक्सपीरियंस देती है। यह डिवाइस नए Apple A19 चिपसेट पर आधारित है और iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, e-SIM और USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। कैमरे की बात करें तो फोन के रियर में 48MP का प्राइमरी फ्यूजन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जो बेहतरीन डिटेल और कलर एक्युरेसी के साथ शानदार फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ƒ/1.9 अपर्चर वाला 18MP फ्रंट कैमरा मिलता है।

