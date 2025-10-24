Flipkart पर सेल का आखिरी दिन! इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही है सबसे बड़ी छूट

संक्षेप: फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव सेल खत्म होने वाली है और चुनिंदा ब्रैंड्स के डिवाइसेज अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। इनकी लिस्ट में Samsung, Vivo और Nothing सब शामिल हैं।

लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर बीते दिनों शुरू हुई Big Bang Sale खत्म होने जा रही है और आज इसका आखिरी दिन है। इस सेल के दौरान Samsung, Vivo, Realme और Nothing जैसे ब्रैंड्स के प्रीमियम फोन सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं और इनपर खास डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो इस सेल का फायदा आपको जरूर लेना चाहिए।

Nothing Phone (3a) नथिंग डिवाइस को सेल के दौरान 3000 रुपये के प्राइस कट के बाद 21,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस फोन में 50MP कैमरा सेटअप मिलता है और 5000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इस फोन में यूनीक Glyph पैनल वाला ट्रांसपैरेंट डिजाइन बैक पैनल पर दिया गया है। इस फोन पर बैंक डिस्काउंट्स का फायदा अलग से दिया जा रहा है।

Samsung Galaxy S24 FE सैमसंग के फैन एडिशन स्मार्टफोन को 59,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था और अब यह फोन 29,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। इसमें Exynos 2400e प्रोसेसर दिया गया है और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसकी 4700mAh बैटरी को 25W चार्जिंग दी गई है।

Vivo V50e 5G लेटेस्ट वीवो कैमरा फोन को 33,999 रुपये कीमत पर पेश किया गया था और अब सेल में यह 24,649 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर के बाद इसकी कीमत और भी कम रह जाएगी और इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है। इसकी 5600mAh बैटरी को 44W फास्ट चार्जिंग दी गई है।