Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Last day of flipkart sale these smartphones on huge discount including Samsung Vivo and Nothing
Flipkart पर सेल का आखिरी दिन! इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही है सबसे बड़ी छूट

Flipkart पर सेल का आखिरी दिन! इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही है सबसे बड़ी छूट

संक्षेप: फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव सेल खत्म होने वाली है और चुनिंदा ब्रैंड्स के डिवाइसेज अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। इनकी लिस्ट में Samsung, Vivo और Nothing सब शामिल हैं।  

Fri, 24 Oct 2025 02:51 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर बीते दिनों शुरू हुई Big Bang Sale खत्म होने जा रही है और आज इसका आखिरी दिन है। इस सेल के दौरान Samsung, Vivo, Realme और Nothing जैसे ब्रैंड्स के प्रीमियम फोन सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं और इनपर खास डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो इस सेल का फायदा आपको जरूर लेना चाहिए।

Nothing Phone (3a)

नथिंग डिवाइस को सेल के दौरान 3000 रुपये के प्राइस कट के बाद 21,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस फोन में 50MP कैमरा सेटअप मिलता है और 5000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इस फोन में यूनीक Glyph पैनल वाला ट्रांसपैरेंट डिजाइन बैक पैनल पर दिया गया है। इस फोन पर बैंक डिस्काउंट्स का फायदा अलग से दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट टैबलेट डील्स, Samsung और OnePlus सब लिस्ट में शामिल

Samsung Galaxy S24 FE

सैमसंग के फैन एडिशन स्मार्टफोन को 59,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था और अब यह फोन 29,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। इसमें Exynos 2400e प्रोसेसर दिया गया है और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसकी 4700mAh बैटरी को 25W चार्जिंग दी गई है।

Vivo V50e 5G

लेटेस्ट वीवो कैमरा फोन को 33,999 रुपये कीमत पर पेश किया गया था और अब सेल में यह 24,649 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर के बाद इसकी कीमत और भी कम रह जाएगी और इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है। इसकी 5600mAh बैटरी को 44W फास्ट चार्जिंग दी गई है।

ये भी पढ़ें:वाह! सबसे कम कीमत पर मिल रहा है iPhone 15, फिर शायद ही मिलेगा ऐसा मौका

Realme 15 Pro

रियलमी के डिवाइस को सेल के दौरान 28,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले इस फोन में 50MP डुअल कैमरा मिलता है और 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के अलावा 7000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Flipkart Flipkart Sale Samsung अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।