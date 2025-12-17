Hindustan Hindi News
लूट लो! OnePlus की Community Sale में धमाकेदार छूट पर खरीदें OnePlus 15, 13s, Nord 5, कल तक मौका

संक्षेप:

OnePlus Community Sale भारत में लाइव है। इस सेल में OnePlus 15, 13s, Nord CE 5 समेत अन्य स्मार्टफोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन्स को बैंक और एक्सचेंज ऑफर के साथ बेहद सस्ते में ख़रीदा जा सकता है, सेल 18 दिसंबर तक है।

Dec 17, 2025 01:27 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus Community Sale: अगर आप OnePlus स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब बहुत बड़ा मौका है। OnePlus ने भारत में अपनी OnePlus Community Sale 2025 की शुरुआत कर दी है, जो 13 से 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस स्पेशल सेल में कंपनी के सबसे लोकप्रिय और प्रीमियम डिवाइसेज जैसे OnePlus 15, OnePlus 13s, OnePlus Nord 5 और OnePlus Nord CE 5 पर दमदार छूट और बैंक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI प्लान्स और एक्सचेंज ऑफ़र्स मिल रहे हैं।

यह सेल OnePlus के 12वें सालगिरह उत्सव का हिस्सा है और ग्राहकों को फ्लैगशिप-लेवल फ़ोन्स से लेकर बजट-फ्रेंडली 5G फ़ोन्स तक पर भारी बचत का मौका दे रही है। सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि Axis Bank और HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड पर आप तुरंत 4,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं, जिससे कीमत और भी किफ़ायती हो जाती है। इसके अलावा नो-कॉस्ट EMI के जरिए आप महंगे फोन को भी आसान किस्तों में खरीद सकते हैं।

OnePlus Community Sale में बंपर ऑफर्स: OnePlus 15, 13s से लेकर Nord सीरीज तक सस्ते

OnePlus ने अपनी Community Sale के तहत ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ऑफर्स के साथ अब कंपनी के नए और पॉपुलर स्मार्टफोन पहले से कहीं ज्यादा किफायती कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। इस सेल में OnePlus 15 और OnePlus 13s जैसे प्रीमियम फ्लैगशिप फोन पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि Nord 5 और Nord CE 5 बजट सेगमेंट में शानदार डील बनकर सामने आए हैं।

बैंक ऑफर्स के बाद OnePlus 15 को अब सिर्फ 68,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। यह फोन हाई-एंड यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें दमदार फ्लैगशिप प्रोसेसर, बड़ी AMOLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट और प्रो-ग्रेड कैमरा सेटअप मिलता है। यह फोन गेमिंग, मल्टीटास्किंग और फोटोग्राफी के लिए एक प्रीमियम विकल्प माना जा रहा है।

वहीं, OnePlus 13s बैंक डिस्काउंट के बाद 51,999 रुपए में उपलब्ध है। यह फोन उन यूज़र्स के लिए है जो फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस चाहते हैं लेकिन थोड़े कम बजट में। इसमें स्मूद AMOLED डिस्प्ले, पावरफुल चिपसेट, भरोसेमंद कैमरा और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी दी गई है।

मिड-रेंज सेगमेंट में OnePlus Nord 5 को 30,749 रुपए में खरीदा जा सकता है। यह फोन 5G सपोर्ट, क्लीन OxygenOS एक्सपीरियंस और संतुलित परफॉर्मेंस के साथ आता है। वहीं, OnePlus Nord CE 5 सिर्फ 23,749 रुपए में मिल रहा है, जो बजट यूज़र्स के लिए एक मजबूत 5G ऑप्शन है।

स्मार्टफोन के अलावा, इस सेल में ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी जबरदस्त छूट मिल रही है। OnePlus Buds 4 अब 4,799 रुपए, Nord Buds 3r सिर्फ 1,499 रुपए और Bullets Z3 मात्र 1,149 रुपए में उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर, OnePlus Community Sale उन ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका है जो कम कीमत में प्रीमियम टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
