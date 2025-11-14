ASUS सेल में 26000 रुपए तक सस्ते हुए ये 5 दमदार Laptops, सबसे सस्ता ₹26,990 का, सिर्फ कल तक मौका

संक्षेप: Amazon पर चल रही ASUS Days सेल, इस सेल में ASUS के लैपटॉप पर मिल रही 26,000 रुपए तक की छूट। बैंक ऑफर का फायदा उठाकर करें 10,000 रुपए तक की बचत भी। जानें सभी टॉप ASUS लैपटॉप डील्स और उनके फीचर्स।

ASUS Days Sale: Amazon India इस समय ASUS Days Sale लेकर आया है, जिसमें कंपनी के लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, एक्सेसरीज़ और कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिल रही है। यह सेल 15 नवंबर 2025 तक चलेगी, यानी आपके पास अपने पसंदीदा ASUS लैपटॉप को सबसे कम कीमत में खरीदने का सुनहरा मौका है। इस सेल की खास बात यह है कि इसमें लैपटॉप पर 26,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही सबसे सस्ता लैपटॉप सिर्फ 26,990 रुपए में मिल रहा है, और इसके ऊपर आपको 10,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है।

चाहे आप स्टूडेंट हों, घर से काम करने वाले हों, कंटेंट क्रिएटर हों या फिर एक प्रो-लेवल गेमिंग लैपटॉप की तलाश में हों इस सेल में हर बजट और हर कैटेगरी का शानदार लैपटॉप शामिल है। ASUS के Chromebook से लेकर Ryzen और Intel वाले Vivobook तक, और RTX GPU वाले TUF Gaming A15 तक सभी पर तगड़े ऑफर दिए जा रहे हैं।

Top ASUS Laptop Deals 1. ASUS Chromebook CM14 ASUS का यह लैपटॉप सेल में 37% के डिस्काउंट में बाद 26,990 रुपए में बेचा हा रहा है। ASUS Chromebook CM14 में MediaTek Kompanio 520 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है जो काफी पावर-एफिशिएंट है और बिना लैग के Chrome OS को तेज़ी से चलाता है। लैपटॉप में 14-इंच का फुल-HD डिस्प्ले मिलता है, जो स्ट्रीमिंग और स्टडी दोनों के लिए अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस देता है। 8GB RAM और 128GB eMMC स्टोरेज बेसिक कामों के लिए काफी है, और Chrome OS होने की वजह से लैपटॉप बेहद स्मूद चलता है। यह स्टूडेंट्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक बजट-फ्रेंडली बढ़िया डिवाइस है।

2. ASUS Vivobook Go 14 यह सेल में ₹31,990 में बेचा जा रहा है। अगर आप विंडोज लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो बजट में भी आए और परफॉर्मेंस भी अच्छी दे, तो ASUS Vivobook Go 14 एक शानदार चॉइस है। इसमें AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD दिया गया है, जो तेज बूट टाइम और स्मूद मल्टीटास्किंग देता है। 512GB SSD स्टोरेज इस प्राइस रेंज में बड़ा फायदा है।

3. ASUS Vivobook 16 (Core i5-12500H) यह मॉडल यूज़र्स के लिए है जिन्हें थोड़ी ज्यादा पावर चाहिए—जैसे कोडिंग, फोटो-वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग और स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें मिलता है Intel Core i5-12500H, जो एक हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर है और इस प्राइस में शानदार स्पीड देता है। फोन ₹51,990 में खरीद सकते हैं इस पर 25% का डिस्काउंट है। 16GB RAM और 512GB SSD से भारी ऐप्स भी बिना लैग के चलते हैं।

4. ASUS Vivobook 16 (Snapdragon X Series) यह ASUS का नया-जेनरेशन लैपटॉप है जिसमें Snapdragon X चिपसेट दिया गया है। यह लैपटॉप 16GB RAM और 512GB SSD यहां परफॉर्मेंस को और स्मूद बनाते हैं। Windows 11 + Office Home 2024 का सपोर्ट इसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए बढ़िया चॉइस बनाता है। लैपटॉप की कीमत ₹60,990 है सेल में। इसकी बैटरी आसानी से पूरे दिन चल सकती है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है।