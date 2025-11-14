Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Last chance to buy ASUS laptops at biggest discount get upto 26000 rupees from ASUS Days Sale check full list
ASUS सेल में 26000 रुपए तक सस्ते हुए ये 5 दमदार Laptops, सबसे सस्ता ₹26,990 का, सिर्फ कल तक मौका

ASUS सेल में 26000 रुपए तक सस्ते हुए ये 5 दमदार Laptops, सबसे सस्ता ₹26,990 का, सिर्फ कल तक मौका

संक्षेप: Amazon पर चल रही ASUS Days सेल, इस सेल में ASUS के लैपटॉप पर मिल रही 26,000 रुपए तक की छूट। बैंक ऑफर का फायदा उठाकर करें 10,000 रुपए तक की बचत भी। जानें सभी टॉप ASUS लैपटॉप डील्स और उनके फीचर्स।

Fri, 14 Nov 2025 12:20 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

20% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U Processor,(8GB RAM/512GB SSD/14 FHD (1920 x 1080)/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Silver/1.38 kg), E1404FA-NK3321WS

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U Processor,(8GB RAM/512GB SSD/14 FHD (1920 x 1080)/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Silver/1.38 kg), E1404FA-NK3321WS

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 3 7320U Processor
  • check(8GB RAM/512GB SSD/14 FHD (1920 x 1080)/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Silver/1.38 kg)
amazon-logo

₹31990

₹39990

खरीदिये

discount

23% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 14", Windows 11, Office Home 2024, Black, 1.38kg, E1404FA-NK5542WS, AMD Radeon iGPU, 42WHrs, M365 Basic (1Year)* Laptop

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 14", Windows 11, Office Home 2024, Black, 1.38kg, E1404FA-NK5542WS, AMD Radeon iGPU, 42WHrs, M365 Basic (1Year)* Laptop

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 5 7520U
  • check16GB RAM
amazon-logo

₹40990

₹52990

खरीदिये

discount

24% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 14"(1920 x 1080), Windows 11, Office Home 2024, M365 Basic (1Year)*, Black, 1.38kg, E1404FA-EB2522WS, AMD Radeon iGPU Laptop

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 14"(1920 x 1080), Windows 11, Office Home 2024, M365 Basic (1Year)*, Black, 1.38kg, E1404FA-EB2522WS, AMD Radeon iGPU Laptop

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 5 7520U
  • check8GB RAM
amazon-logo

₹36990

₹48990

खरीदिये

discount

16% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 14", Windows 11, Office Home 2024, Cool Silver, 1.38kg, E1404F04FA-NK5541WS, AMD Radeon iGPU, 42WHrs, M365 Basic (1Year)* Laptop

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 14", Windows 11, Office Home 2024, Cool Silver, 1.38kg, E1404F04FA-NK5541WS, AMD Radeon iGPU, 42WHrs, M365 Basic (1Year)* Laptop

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 5 7520U
  • check16GB RAM
amazon-logo

₹40990

₹48990

खरीदिये

discount

27% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U,Thin & Light (AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/14/60Hz/42WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Green/1.38 kg) E1404FA-EB666WS

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U,Thin & Light (AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/14/60Hz/42WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Green/1.38 kg) E1404FA-EB666WS

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 3 7320U
  • checkThin & Light (AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/14/60Hz/42WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Green/1.38 kg) E1404FA-EB666WS
amazon-logo

₹31990

₹43990

खरीदिये

ASUS Days Sale: Amazon India इस समय ASUS Days Sale लेकर आया है, जिसमें कंपनी के लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, एक्सेसरीज़ और कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिल रही है। यह सेल 15 नवंबर 2025 तक चलेगी, यानी आपके पास अपने पसंदीदा ASUS लैपटॉप को सबसे कम कीमत में खरीदने का सुनहरा मौका है। इस सेल की खास बात यह है कि इसमें लैपटॉप पर 26,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही सबसे सस्ता लैपटॉप सिर्फ 26,990 रुपए में मिल रहा है, और इसके ऊपर आपको 10,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

20% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U Processor,(8GB RAM/512GB SSD/14 FHD (1920 x 1080)/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Silver/1.38 kg), E1404FA-NK3321WS

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U Processor,(8GB RAM/512GB SSD/14 FHD (1920 x 1080)/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Silver/1.38 kg), E1404FA-NK3321WS

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 3 7320U Processor
  • check(8GB RAM/512GB SSD/14 FHD (1920 x 1080)/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Silver/1.38 kg)
amazon-logo

₹31990

₹39990

खरीदिये

discount

23% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 14", Windows 11, Office Home 2024, Black, 1.38kg, E1404FA-NK5542WS, AMD Radeon iGPU, 42WHrs, M365 Basic (1Year)* Laptop

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 14", Windows 11, Office Home 2024, Black, 1.38kg, E1404FA-NK5542WS, AMD Radeon iGPU, 42WHrs, M365 Basic (1Year)* Laptop

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 5 7520U
  • check16GB RAM
amazon-logo

₹40990

₹52990

खरीदिये

discount

24% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 14"(1920 x 1080), Windows 11, Office Home 2024, M365 Basic (1Year)*, Black, 1.38kg, E1404FA-EB2522WS, AMD Radeon iGPU Laptop

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 14"(1920 x 1080), Windows 11, Office Home 2024, M365 Basic (1Year)*, Black, 1.38kg, E1404FA-EB2522WS, AMD Radeon iGPU Laptop

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 5 7520U
  • check8GB RAM
amazon-logo

₹36990

₹48990

खरीदिये

discount

16% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 14", Windows 11, Office Home 2024, Cool Silver, 1.38kg, E1404F04FA-NK5541WS, AMD Radeon iGPU, 42WHrs, M365 Basic (1Year)* Laptop

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 14", Windows 11, Office Home 2024, Cool Silver, 1.38kg, E1404F04FA-NK5541WS, AMD Radeon iGPU, 42WHrs, M365 Basic (1Year)* Laptop

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 5 7520U
  • check16GB RAM
amazon-logo

₹40990

₹48990

खरीदिये

discount

27% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U,Thin & Light (AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/14/60Hz/42WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Green/1.38 kg) E1404FA-EB666WS

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U,Thin & Light (AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/14/60Hz/42WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Green/1.38 kg) E1404FA-EB666WS

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 3 7320U
  • checkThin & Light (AMD Radeon iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/14/60Hz/42WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Green/1.38 kg) E1404FA-EB666WS
amazon-logo

₹31990

₹43990

खरीदिये

चाहे आप स्टूडेंट हों, घर से काम करने वाले हों, कंटेंट क्रिएटर हों या फिर एक प्रो-लेवल गेमिंग लैपटॉप की तलाश में हों इस सेल में हर बजट और हर कैटेगरी का शानदार लैपटॉप शामिल है। ASUS के Chromebook से लेकर Ryzen और Intel वाले Vivobook तक, और RTX GPU वाले TUF Gaming A15 तक सभी पर तगड़े ऑफर दिए जा रहे हैं।

Top ASUS Laptop Deals

1. ASUS Chromebook CM14

ASUS का यह लैपटॉप सेल में 37% के डिस्काउंट में बाद 26,990 रुपए में बेचा हा रहा है। ASUS Chromebook CM14 में MediaTek Kompanio 520 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है जो काफी पावर-एफिशिएंट है और बिना लैग के Chrome OS को तेज़ी से चलाता है। लैपटॉप में 14-इंच का फुल-HD डिस्प्ले मिलता है, जो स्ट्रीमिंग और स्टडी दोनों के लिए अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस देता है। 8GB RAM और 128GB eMMC स्टोरेज बेसिक कामों के लिए काफी है, और Chrome OS होने की वजह से लैपटॉप बेहद स्मूद चलता है। यह स्टूडेंट्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक बजट-फ्रेंडली बढ़िया डिवाइस है।

ये भी पढ़ें:₹40,000 वाला Samsung का Best Selling फोन हुआ पूरे ₹15288 सस्ता, इतने में खरीदें

2. ASUS Vivobook Go 14

यह सेल में ₹31,990 में बेचा जा रहा है। अगर आप विंडोज लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो बजट में भी आए और परफॉर्मेंस भी अच्छी दे, तो ASUS Vivobook Go 14 एक शानदार चॉइस है। इसमें AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD दिया गया है, जो तेज बूट टाइम और स्मूद मल्टीटास्किंग देता है। 512GB SSD स्टोरेज इस प्राइस रेंज में बड़ा फायदा है।

3. ASUS Vivobook 16 (Core i5-12500H)

यह मॉडल यूज़र्स के लिए है जिन्हें थोड़ी ज्यादा पावर चाहिए—जैसे कोडिंग, फोटो-वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग और स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें मिलता है Intel Core i5-12500H, जो एक हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर है और इस प्राइस में शानदार स्पीड देता है। फोन ₹51,990 में खरीद सकते हैं इस पर 25% का डिस्काउंट है। 16GB RAM और 512GB SSD से भारी ऐप्स भी बिना लैग के चलते हैं।

4. ASUS Vivobook 16 (Snapdragon X Series)

यह ASUS का नया-जेनरेशन लैपटॉप है जिसमें Snapdragon X चिपसेट दिया गया है। यह लैपटॉप 16GB RAM और 512GB SSD यहां परफॉर्मेंस को और स्मूद बनाते हैं। Windows 11 + Office Home 2024 का सपोर्ट इसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए बढ़िया चॉइस बनाता है। लैपटॉप की कीमत ₹60,990 है सेल में। इसकी बैटरी आसानी से पूरे दिन चल सकती है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है।

5. ASUS TUF Gaming A15 (Ryzen 7 + RTX 3050)

अगर आप गेमर हैं या 3D रेंडरिंग, एडिटिंग और हाई-परफॉर्मेंस वर्क करते हैं, तो ASUS TUF A15 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर के साथ NVIDIA RTX 3050 GPU दिया गया है, जो AAA गेम्स को आराम से हाई सेटिंग्स पर चला देता है। यह लैपटॉप ₹67,990 में सेल में बेचा जा रहा है। 15.6-इंच का FHD 144Hz डिस्प्ले गेमिंग के लिए बेहतरीन है। 16GB RAM और 512GB SSD तेज़ गेम लोडिंग और स्मूद गेमप्ले सुनिश्चित करते हैं। TUF सीरीज की मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड क्वालिटी इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! BSNL यूजर्स बिना नेटवर्क के कर सकेंगे कॉलिंग, साथ ही ला रहा स्पेशल Plan
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Laptops

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।