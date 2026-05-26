10वीं-12वीं पासयुवा 31 मई से पहले भर लें ये फॉर्म, सरकार दे रही हर महीने ₹9000 कमाने का मौका

अगर आप हर महीने 9000 रुपए कमाना चाहते हैं तो PM Internship Scheme 2026 का फायदा उठा लें। इस स्कीम के तहत 18 से 25 साल के 10वीं-12वीं पास युवा हर महीने 9000 रुपए तक का स्टाइपेंड पा सकते हैं। इतना ही नहीं, चयन होने पर 6000 रुपए का अलग से Joining Grant भी दिया जाएगा।

PM Internship Scheme 2026: देश के युवाओं के लिए सरकार एक शानदार मौका लेकर आई है। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है और आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो Prime Minister Internship Scheme (PMIS) आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन इस स्कीम में अप्लाई करने की डेडलाइन 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आप इस स्कीम में भाग लेना चाहते हैं तो जल्द अप्लाई कर लें। इस स्कीम के तहत युवाओं को न सिर्फ बड़ी कंपनियों और संस्थानों में काम सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि हर महीने 9000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा चयन होने पर 6000 का रुपए जॉइनिंग ग्रांट भी मिलेगा।

कौन कर सकता है इस स्कीम में अप्लाई इस योजना के लिए 18 से 25 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। यह स्कीम खासतौर पर उन युवाओं के लिए फायदेमंद मानी जा रही है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं। PM Internship Scheme में रियल वर्क एक्सपीरियंस देती है, जिससे उनका रिज्यूम मजबूत हो सकता है और नौकरी मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। सरकार ने इस स्कीम के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 मई 2026 तय की है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन कर लेना चाहिए।

ऐसे करें PM Internship Scheme 2026 के लिए अप्लाई अगर आप PM Internship Scheme का फायदा उठाना चाहते हैं, तो घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Step 1: सबसे पहले PM Internship Scheme की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। वहां आपको रजिस्ट्रेशन या अप्लाई नो का ऑप्शन दिखाई देगा।

Step 2: अब अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालकर नया अकाउंट बनाएं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें।

Step 3: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको अपना नाम, जन्मतिथि, पता, शिक्षा से जुड़ी जानकारी और अन्य जरूरी डिटेल भरनी होगी।

Step 4: अब मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। इसमें आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं: Aadhaar Card, 10वीं/12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल, मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरें।

Step 5: इसके बाद आपको अपनी पसंद के अनुसार सेक्टर या कंपनी चुनने का विकल्प मिल सकता है। यहां आप अपनी रुचि के हिसाब से इंटर्नशिप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं।