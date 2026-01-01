सबसे बड़ी 10,080mAh बैटरी वाले Honor Power 2 के सभी फीचर्स का हुआ खुलासा, आते ही छा जाएगा

संक्षेप: Honor Power 2 स्मार्टफोन 5 जनवरी 2026 को लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसमें 10,080mAh की बड़ी बैटरी, 6.79-इंच डिस्प्ले, Dimensity 8500 Elite प्रोसेसर और IP68/IP69/IP69K रेटिंग जैसे शानदार फीचर्स हैं। जानें पूरे स्पेसिफिकेशन्स।

Jan 01, 2026 03:11 pm IST

2026 की शुरुआत में स्मार्टफोन बाजार में Honor Power 2 एक धमाकेदार एंट्री करने वाला है। यह फोन अपनी 10,080mAh की विशाल बैटरी के लिए चर्चा में है, जो इसे बैटरी-लाइफ के मामले में अन्य स्मार्टफोन से बहुत आगे रखती है। Honor Power 2 को चीन में 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। Honor Power 2 में एक 6.79-इंच का LTPS OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जो 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ़्रेश रेट सपोर्ट करेगा। कैमरा सेटअप में एक 50MP मुख्य सेंसर और 16MP फ्रंट कैमरा शामिल है, जो रोज-मर्रा की फोटो और वीडियो जरूरतों को पूरा करेगा। Honor Power 2 के बारे में यह भी बताया गया है कि यह IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ आता है, जो इसे पानी और धूल से काफी सुरक्षित बनाता है। सबसे खास बात है इसका 10,080mAh बैटरी पैक, जिसे 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किया जा रहा है।

10,080mAh बैटरी का फायदा इतनी बड़ी बैटरी का सीधा फायदा यह है कि फोन पर: लगातार स्क्रीन-ऑन समय 20.3 घंटे तक, वीडियो प्लेबैक 22 घंटे तक, गेमिंग 14.2 घंटे तक बिना रिचार्ज के संभव होगा।

Honor Power 2 के सभी फीचर्स (लीक) Honor Power 2 में 6.79-इंच का LTPS OLED स्क्रीन मिलेगा, जिसका रिज़ॉल्यूशन 2640×1200 पिक्सल है। स्क्रीन की HDR ब्राइटनेस 8000 निट्स तक का अनुमान है, जिससे सीधे धूप में भी देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। डिज़ाइन की बात करें तो यह फोन थोड़ा Apple iPhone 17 Pro जैसा लुक देता दिख रहा है।

Honor Power 2 MediaTek Dimensity 8500 Elite प्रोसेसर के साथ आएगा, जो पिछले साल के Dimensity 8400 से बेहतर परफॉर्मेंस देने में सक्षम माना जा रहा है। कैमरा सिस्टम की बात करें तो Honor Power 2 में: 50MP प्राइमरी रियर सेंसर, 5MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर, 16MP फ्रंट/सेल्फी कैमरा है।