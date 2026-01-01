Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Largest 10080mAh battery Honor Power 2 revealed online listing shares complete spec sheet
सबसे बड़ी 10,080mAh बैटरी वाले Honor Power 2 के सभी फीचर्स का हुआ खुलासा, आते ही छा जाएगा

सबसे बड़ी 10,080mAh बैटरी वाले Honor Power 2 के सभी फीचर्स का हुआ खुलासा, आते ही छा जाएगा

संक्षेप:

Honor Power 2 स्मार्टफोन 5 जनवरी 2026 को लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसमें 10,080mAh की बड़ी बैटरी, 6.79-इंच डिस्प्ले, Dimensity 8500 Elite प्रोसेसर और IP68/IP69/IP69K रेटिंग जैसे शानदार फीचर्स हैं। जानें पूरे स्पेसिफिकेशन्स।

Jan 01, 2026 03:11 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G

  • checkBlue Curacao
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹15418

₹18999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15100

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

26% OFF

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G

  • check6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
  • check128 GB Storage
  • check6.67-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹22999

खरीदिये

2026 की शुरुआत में स्मार्टफोन बाजार में Honor Power 2 एक धमाकेदार एंट्री करने वाला है। यह फोन अपनी 10,080mAh की विशाल बैटरी के लिए चर्चा में है, जो इसे बैटरी-लाइफ के मामले में अन्य स्मार्टफोन से बहुत आगे रखती है। Honor Power 2 को चीन में 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। Honor Power 2 में एक 6.79-इंच का LTPS OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जो 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ़्रेश रेट सपोर्ट करेगा। कैमरा सेटअप में एक 50MP मुख्य सेंसर और 16MP फ्रंट कैमरा शामिल है, जो रोज-मर्रा की फोटो और वीडियो जरूरतों को पूरा करेगा। Honor Power 2 के बारे में यह भी बताया गया है कि यह IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ आता है, जो इसे पानी और धूल से काफी सुरक्षित बनाता है। सबसे खास बात है इसका 10,080mAh बैटरी पैक, जिसे 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किया जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G

  • checkBlue Curacao
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹15418

₹18999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15100

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

26% OFF

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G

  • check6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
  • check128 GB Storage
  • check6.67-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹22999

खरीदिये

10,080mAh बैटरी का फायदा

इतनी बड़ी बैटरी का सीधा फायदा यह है कि फोन पर: लगातार स्क्रीन-ऑन समय 20.3 घंटे तक, वीडियो प्लेबैक 22 घंटे तक, गेमिंग 14.2 घंटे तक बिना रिचार्ज के संभव होगा।

ये भी पढ़ें:₹6000 तक सस्ते हुए Motorola के 32MP सेल्फी कैमरा वाले 3 मिलिट्री ग्रेड Phones

Honor Power 2 के सभी फीचर्स (लीक)

Honor Power 2 में 6.79-इंच का LTPS OLED स्क्रीन मिलेगा, जिसका रिज़ॉल्यूशन 2640×1200 पिक्सल है। स्क्रीन की HDR ब्राइटनेस 8000 निट्स तक का अनुमान है, जिससे सीधे धूप में भी देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। डिज़ाइन की बात करें तो यह फोन थोड़ा Apple iPhone 17 Pro जैसा लुक देता दिख रहा है।

Honor Power 2 MediaTek Dimensity 8500 Elite प्रोसेसर के साथ आएगा, जो पिछले साल के Dimensity 8400 से बेहतर परफॉर्मेंस देने में सक्षम माना जा रहा है। कैमरा सिस्टम की बात करें तो Honor Power 2 में: 50MP प्राइमरी रियर सेंसर, 5MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर, 16MP फ्रंट/सेल्फी कैमरा है।

Honor ने पुष्टि की है कि Power 2 में IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मौजूद होगी, जो इसे धूल, पानी, उच्च दाब और तापमान में बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। फोन की 10,080mAh की बैटरी को 80W SuperCharge फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट मिल रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

23% OFF

Samsung Galaxy M36 5G

Samsung Galaxy M36 5G

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹17497

₹22999

खरीदिये

discount

22% OFF

Oppo K13

Oppo K13

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹17932

₹22999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:सावधान! WhatsApp पर आ रहे New Year मैसेज से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Honor Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।