बड़े परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों और ज्यादा स्टोरेज के लिए 325 लीटर के डबल डोर फ्रिज एक बेहतरीन विकल्प हैं। ये रेफ्रिजरेटर फल-सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखते हैं और बिजली की भी बचत करते हैं. Amazon पर टॉप ब्रांड्स के इन मॉडल्स पर शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं.

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अगर आपका परिवार बड़ा है या आप एक साथ हफ्ते भर का राशन, फल और सब्जियां स्टोर करना पसंद करते हैं, तो एक साधारण सिंगल डोर फ्रिज की जगह कम पड़ सकती है. ऐसे में 325 लीटर क्षमता वाले डबल डोर फ्रिज आपके किचन के लिए सबसे स्मार्ट और व्यावहारिक अपग्रेड साबित हो सकते हैं.

Fridge amazon

इन मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी कन्वर्टिबल तकनीक है, जिसकी मदद से आप अपनी जरूरत के हिसाब से फ्रीजर को भी फ्रिज में बदल सकते हैं. इसके अलावा, फ्रॉस्ट-फ्री (Frost-Free) कूलिंग बर्फ जमने की झंझट को खत्म करती है, जबकि इन्वर्टर कंप्रेसर कम शोर के साथ बिजली बिल को भी नियंत्रण में रखता है. नीचे हम Amazon पर उपलब्ध टॉप ब्रांड्स के चुनिंदा 325 लीटर डबल डोर फ्रिज के फीचर्स और खासियतों की जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप अपने घर के लिए सही मॉडल चुन सकें.

क्या आप अब उन चुने हुए 325 लीटर फ्रिज मॉडल्स के अलग-अलग रिव्यू (Intro, Specs, Pros, Cons) लिखवाना चाहेंगी? आप मॉडल्स के नाम या Amazon डिटेल्स शेयर कर सकती हैं।

रोज़मर्रा के फल-सब्जियों को आसानी से निकालने और अपनी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज बदलने के लिए Haier 325 L 3 Star Bottom Mount Refrigerator बॉटम फ्रीजर डिज़ाइन और 14-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स देता है. ट्रिपल इन्वर्टर तकनीक, डिजिटल टच डिस्प्ले और 2X बड़ा वेज बॉक्स इसे आधुनिक परिवारों के लिए सुविधाजनक बनाते हैं.

Specifications ऊर्जा रेटिंग और बिजली खपत BEE 3-स्टार रेटिंग कंप्रेसर और कूलिंग तकनीक ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर और डुअल फैन मोटर कन्वर्टिबल मोड्स और कंट्रोल 14-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स वारंटी 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल कंप्रेसर वारंटी क्यों खरीदें बॉटम माउंट डिज़ाइन से आराम 14-in-1 कन्वर्टिबल स्टोरेज तेज बर्फ और बड़ी वेज बास्केट इन्वर्टर और स्टेबलाइज़र-फ्री सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार ऊर्जा रेटिंग ऊंची कीमत और भारी वजन

बड़े परिवार के हफ्ते भर के राशन और सब्जियों को ताजा रखने के लिए LG 343 L 2 Star Double Door Refrigerator 343 लीटर क्षमता और कन्वर्टिबल स्टोरेज देता है. Multi Air Flow कूलिंग, Express Freeze और Auto Smart Connect इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक बनाते हैं.

Specifications मॉडल और क्षमता 343 लीटर ऊर्जा रेटिंग और बिजली खपत BEE 2-स्टार रेटिंग कंप्रेसर और कूलिंग तकनीक Smart Inverter कंप्रेसर (BLDC) क्यों खरीदें बड़ा और कन्वर्टिबल स्टोरेज एक समान कूलिंग और तेज बर्फ इन्वर्टर कनेक्ट और शांत कामकाज फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक से बर्फ जमा नहीं होती क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार ऊर्जा रेटिंग इंस्टॉलेशन और एक्सेसरीज अलग से

ज्यादा राशन स्टोर करने और पावर कट के दौरान भी कूलिंग बनाए रखने के लिए IFB 331L 3 Star Double Door Refrigerator 331 लीटर क्षमता और 12-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स देता है. 30+ घंटे कूलिंग रिटेंशन, Wi-Fi कनेक्टिविटी और 4 साल की सुपर वारंटी इसे बड़े परिवारों के लिए एक भरोसेमंद और स्मार्ट विकल्प बनाते हैं.

Specifications मॉडल और क्षमता 331 लीटर ऊर्जा रेटिंग और बिजली खपत BEE 3-स्टार रेटिंग कंप्रेसर और कूलिंग तकनीक एडवांस्ड इन्वर्टर कंप्रेसर; 360° कूलिंग / 3D सराउंड कूल कन्वर्टिबल और स्मार्ट फीचर्स 12-in-1 ट्रू कन्वर्टिबल मोड्स क्यों खरीदें इन्वर्टर व सोलर कनेक्ट और 30+ घंटे कूलिंग 4 साल की सुपर वारंटी 12-in-1 कन्वर्टिबल स्टोरेज और Wi-Fi कंट्रोल बड़ा स्टोरेज और तेज बर्फ क्यों खोजें विकल्प ऊंची कीमत और भारी आकार 3-स्टार ऊर्जा रेटिंग

मध्यम से बड़े परिवार की रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए Samsung 330 L 3 Star Bespoke AI Refrigerator 330 लीटर क्षमता और Convertible 5-in-1 स्टोरेज देता है. Twin Cooling Plus, AI Energy Mode और Wi-Fi ऐप कंट्रोल इसे आधुनिक किचन के लिए स्मार्ट और सुविधाजनक बनाते हैं

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Specifications वारंटी 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल Digital Inverter कंप्रेसर वारंटी स्टोरेज और डिज़ाइन 2 टफन्ड ग्लास शेल्व्स, 1 वेजिटेबल ड्रॉअर, Fresh Room, डिओडोराइज़र, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट, इनसाइड टेम्परेचर कंट्रोल, रेसेस्ड पॉकेट हैंडल और Elegant Inox फिनिश कंप्रेसर और कूलिंग तकनीक Digital Inverter कंप्रेसर; Twin Cooling Plus, Power Cool और Power Freeze फीचर्स ऊर्जा रेटिंग और बिजली खपत BEE 3-स्टार रेटिंग; सालाना बिजली खपत 210 यूनिट्स (kWh) क्यों खरीदें Twin Cooling Plus से लंबी ताजगी Convertible 5-in-1 स्टोरेज Wi-Fi और AI Energy Mode शांत और स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प मुख्य फ्रिज में केवल 2 शेल्व्स इंस्टॉलेशन एक्सेसरीज अलग से

3 से 4 सदस्यों वाले परिवार की रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए Godrej Eon Inspire 330L 2 Star Refrigerator 330 लीटर क्षमता और 4-in-1 कन्वर्टिबल स्टोरेज देता है. AI कूलिंग, Cool Shower तकनीक और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इसे किफायती और भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं.

Specifications वारंटी 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी (1 अप्रैल 2026 के बाद खरीद पर और 15 दिनों के भीतर ब्रांड वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य) डायमेंशन और वजन 71 × 66.5 × 179 cm (D × W × H); वजन 69 kg (रिटेल लिस्टिंग के अनुसार) अतिरिक्त सुविधाएं स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन और R-600A रेफ्रिजरेंट ऊर्जा रेटिंग BEE 2-स्टार ऊर्जा रेटिंग क्यों खरीदें 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी AI कूलिंग और Cool Shower तकनीक 4-in-1 कन्वर्टिबल स्टोरेज प्रीमियम कर्व्ड डोर डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार ऊर्जा रेटिंग भारी वजन और ऊंचा आकार

1. 4 से 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए कितने लीटर का डबल डोर फ्रिज सही रहता है? 4 से 5 सदस्यों वाले परिवार की हफ्ते भर की सब्जियों, दूध, फल और पके हुए खाने को आराम से रखने के लिए 320 से 350 लीटर क्षमता वाला डबल डोर फ्रिज सबसे उपयुक्त रहता है. वहीं, अगर परिवार में 2 से 3 सदस्य हैं, तो 240 से 280 लीटर का मॉडल पर्याप्त जगह देता है.

2. डबल डोर फ्रिज में कन्वर्टिबल मोड्स का क्या फायदा होता है? कन्वर्टिबल फ्रिज में आप अपनी जरूरत के मुताबिक फ्रीजर के हिस्से को भी सामान्य फ्रिज में बदल सकते हैं. घर में पार्टी होने पर, ज्यादा फल-सब्जियां स्टोर करने के लिए या लंबे समय के लिए बाहर जाते समय फ्रीजर बंद करके बिजली बचाने के लिए यह फीचर बेहद काम आता है.

3. टॉप-माउंट और बॉटम-माउंट डबल डोर फ्रिज में क्या अंतर है? टॉप-माउंट फ्रिज में फ्रीजर ऊपर और फ्रिज का हिस्सा नीचे होता है, जो पारंपरिक और किफायती विकल्प है. वहीं, बॉटम-माउंट फ्रिज में फ्रीजर नीचे और फ्रिज ऊपर होता है, जिससे रोज़मर्रा की चीजें जैसे दूध, फल और सब्जियां निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता.

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