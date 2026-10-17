₹22,990 की शुरुआती कीमत में लें Laptops, Amazon Sale में ऑफर्स की बारिश! हाथ से न जाने दें यह डील

अगर आप पढ़ाई या ऑनलाइन वर्क के लिए बजट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Amazon Sale में HP, Lenovo और ASUS के मॉडल्स ₹22,990 से शुरू हो रहे हैं। अतिरिक्त बैंक ऑफर्स के साथ आज ही करें ऑर्डर!

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Amazon Great Indian Festival Sale में कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए धमाकेदार ऑफर्स की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप नया लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सबसे सही मौका है। सेल में ब्रांडेड और पावरफुल फीचर्स वाले लैपटॉप ₹22,990 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।

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💻 HP, Lenovo और ASUS पर भारी छूट Amazon Great Indian Festival Sale में HP Chromebook 14 पर 62% तक की, ASUS Chromebook CM32 Detachable पर 52% तक की, Acer Aspire One पर 53% तक की, ASUS Vivobook 16 AI PC पर 41% तक की, Primebook 2 Max पर 40% तक की, Lenovo V14 पर 22% तक की और Apple MacBook Neo 13" पर 12% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

💳 बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर से अतिरिक्त बचत SBI क्रेडिट कार्ड से नो-कॉस्ट EMI ट्रांजैक्शन करने पर ₹1,500 से ₹3,000 तक की अतिरिक्त छूट/ईएमआई इंटरेस्ट सेविंग्स भी मिल रही हैं।।

⚡ सीमित समय के लिए डील! सस्ते और टिकाऊ लैपटॉप्स का यह स्टॉक तेजी से आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। अगर आप अपने बजट में एक ऑल-राउंडर लैपटॉप चाहते हैं, तो सेल खत्म होने या डील हाथ से निकलने से पहले अपना पसंदीदा मॉडल तुरंत ऑर्डर करें!

अगर आप पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, डॉक्यूमेंट बनाने या इंटरनेट सर्फिंग के लिए एक किफायती और पोर्टेबल लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो HP Chromebook 14 एक बढ़िया विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह लैपटॉप ₹22,990 की आकर्षक कीमत पर मिल रहा है। इसमें 14-इंच की टचस्क्रीन, लाइटवेट डिजाइन (1.35 kg) और ChromeOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो इसे स्टूडेंट्स और बेसिक यूजर्स के लिए काफी आसान और फास्ट बनाता है।

Specifications अतिरिक्त लाभ 1 साल के लिए 100GB Google One सब्सक्रिप्शन मुफ्त पोर्ट्स 1x USB Type-C, 1x USB Type-A, 1x 3.5mm ऑडियो जैक कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 वेबकैम 720p HD कैमरा (प्राइवेसी शटर के साथ) क्यों खरीदें टचस्क्रीन डिस्प्ले लाइटवेट और पोर्टेबल फास्ट चार्जिंग प्राइवेसी शटर कैमरा लेटेस्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प Full HD नहीं Windows Apps नहीं चलेंगे गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं

ASUS Chromebook CM32 Detachable एक 2-in-1 डिटैचेबल डिवाइस है, जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या कीबोर्ड हटाकर टैबलेट में बदल सकते हैं। Amazon Mega Festival Deal में यह डिवाइस ₹24,990 की कीमत पर उपलब्ध है। 12.1-इंच की शानदार 2.5K रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले (120Hz रिफ्रेश रेट और 600 nits ब्राइटनेस) तथा सिर्फ 0.64 kg का हल्का वजन इसे ट्रेवलिंग, स्टडी और कंटेंट कंजप्शन के लिए एक बेहतरीन और पोर्टेबल विकल्प बनाता है।

Specifications टिकाऊपन US MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफाइड पोर्ट्स 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Display/Power Delivery), 1x MIC in कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 वजन 0.64 kg (केवल टैबलेट) ऑपरेटिंग सिस्टम ChromeOS क्यों खरीदें 2-in-1 वर्सटिलिटी अल्ट्रा-लाइटवेट डुअल 5MP कैमरा मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड 2-in-1 वर्सटिलिटी क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज काफी कम Windows ऐप्स का सपोर्ट नहीं हैवी ऐप्स और मल्टीटास्किंग में रुकावट

अगर आप Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पढ़ाई, कोडिंग, ऑनलाइन क्लासेज या ऑफिस के रोजमर्रा के कामों के लिए एक संतुलित परफॉरमेंस वाला लैपटॉप चाहते हैं, तो Acer Aspire One एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह लैपटॉप ₹33,990 में मिल रहा है। इसमें AMD Ryzen 3 7000 सीरीज का प्रोसेसर, 8GB LPDDR5 RAM और तेज SSD स्टोरेज दी गई है, जो इसे बजट सेगमेंट में स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त बनाती है।

Specifications अतिरिक्त फीचर आई प्रोटेक्शन के लिए Acer BlueLightShield टेक्नोलॉजी पोर्ट्स USB 2.0 / 3.0 / 3.2, HDMI Port, Headphone/Microphone Combo कनेक्टिविटी Dual Band Wi-Fi 5, Bluetooth वजन 1.48 kg क्यों खरीदें दमदार परफॉरमेंस प्रॉपर Windows 11 ओएस फास्ट SSD स्टोरेज फास्ट SSD स्टोरेज आई प्रोटेक्शन क्यों खोजें विकल्प गेमिंग के लिए सीमित सीमित स्टोरेज व्यूइंग एंगल्स औसत

अगर आप एडवांस AI फीचर्स, पावरफुल परफॉरमेंस और बड़ी स्क्रीन वाला प्रीमियम लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो ASUS Vivobook 16 एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Mega Festival Deal में यह लैपटॉप ₹94,990 की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 (Series 3) प्रोसेसर के साथ डेडिकेटेड NPU (Up to 47 TOPS) दिया गया है, जो इसे एक AI-रेडी Copilot+ PC बनाता है। 16-इंच की बड़ी FHD+ (16:10) डिस्प्ले, 16GB DDR5 RAM और प्री-इंस्टॉल्ड Office 2024 इसे प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और कोडिंग/AI वर्क करने वाले छात्रों के लिए एक परफेक्ट ऑल-राउंडर बनाते हैं।

Specifications ड्यूरेबिलिटी US MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफाइड पोर्ट्स 2x USB Type-C (Display & Power Delivery), 2x USB Type-A, 1x HDMI 2.1, 3.5mm जैक कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 कीबोर्ड बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड क्यों खरीदें एडवांस AI परफॉरमेंस फास्ट DDR5 RAM और SSD बड़ी 16:10 डिस्प्ले लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बंडल प्राइवेसी और क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प कलर एक्यूरेसी औसत इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स औसत बैटरी क्षमता

अगर आप पढ़ाई, ऑफिस वर्क, अकाउंटिंग या डेली टास्क के लिए एक मजबूत और फास्ट Windows 11 लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Lenovo V14 (83A0A0PCIN) एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Mega Festival Deal में यह लैपटॉप ₹55,990 में उपलब्ध है। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर के साथ 16GB DDR4 RAM और 512GB SSD दी गई है, जो इसे स्मूथ मल्टीटास्किंग और परफॉरमेंस के लिए उपयुक्त बनाती है। 1.43 kg का हल्का वजन और Spill-Resistant कीबोर्ड इसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए प्रैक्टिकल बनाते हैं।

Specifications हिंज डिजाइन 180-डिग्री फ्लैट हिंज बैटरी 38Wh (Rapid Charge Support - 1 घंटे में 80% चार्ज) पोर्ट्स 1x USB-C 3.2 (Power Delivery & DisplayPort), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, HDMI 1.4b, RJ-45 कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, RJ-45 Ethernet Port क्यों खरीदें इन-बिल्ट 16GB RAM 13th Gen प्रोसेसर Spill-Resistant कीबोर्ड कनेक्टिविटी और पोर्ट्स लेटेस्ट Office 2024 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम औसत डिस्प्ले ब्राइटनेस

अगर आप एंड्रॉयड इकोसिस्टम की सहूलियत के साथ एक बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप-स्टाइल डिवाइस चाहते हैं, तो Primebook 2 Max (2026) एक अनूठा और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह डिवाइस ₹29,989 की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें PrimeOS 3.0 (Android 15 पर आधारित) दिया गया है, जो एंड्रॉयड ऐप्स को डेस्कटॉप-स्टाइल मल्टी-विंडो इंटरफेस में चलाने की सुविधा देता है। 15.6-इंच FHD IPS स्क्रीन, 12 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप और MediaTek Helio G99 प्रोसेसर इसे स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग और मीडिया कंजप्शन के लिए बेहद व्यावहारिक बनाते हैं।

Specifications स्मार्ट फीचर्स इन-बिल्ट AI-पावर्ड ग्लोबल सर्च ऑडियो/माइक्रोफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, डुअल माइक्स डिस्प्ले 15.6-इंच Full HD (1920 x 1080) IPS, एंटी-ग्लेयर क्यों खरीदें बड़ी 15.6-इंच FHD IPS स्क्रीन एंड्रॉयड ऐप्स का विशाल इकोसिस्टम बैकलिट कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीपैड एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प Windows Apps का सपोर्ट नहीं वी PC गेमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं NVMe SSD जितनी फास्ट नहीं

अगर आप ऐपल के प्रीमियम इकोसिस्टम और Apple Intelligence (AI) के फीचर्स के साथ एक स्टाइलिश, पावरफुल और सुपर-पोर्टेबल मैकबुक की तलाश में हैं, तो Apple MacBook Neo 13" आपके लिए एक शानदार विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह लैपटॉप ₹78,990 में मिल रहा है। A18 Pro चिप, 13-इंच की ब्राइट Liquid Retina डिस्प्ले और 16 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ के साथ यह स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक परफेक्ट ऑल-राउंडर मैकबुक है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम macOS स्टोरेज 512 GB SSD यूनिफाइड मेमोरी 8 GB Unified Memory बॉडी व डिजाइन ड्यूरेबल एल्युमिनियम डिजाइन, कलर-कोऑर्डिनेटेड कीबोर्ड वेबकैम 1080p FaceTime HD कैमरा क्यों खरीदें A18 Pro चिप और AI क्षमता शानदार Liquid Retina डिस्प्ले 16 घंटे की ऑल-डे बैटरी प्रीमियम और लाइटवेट एल्युमिनियम डिजाइन 1080p HD कैमरा और Touch ID क्यों खोजें विकल्प 8GB यूनिफाइड मेमोरी सीमित गेमिंग के लिए सीमित

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