₹22,990 की शुरुआती कीमत में लें Laptops, Amazon Sale में ऑफर्स की बारिश! हाथ से न जाने दें यह डील
अगर आप पढ़ाई या ऑनलाइन वर्क के लिए बजट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Amazon Sale में HP, Lenovo और ASUS के मॉडल्स ₹22,990 से शुरू हो रहे हैं। अतिरिक्त बैंक ऑफर्स के साथ आज ही करें ऑर्डर!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Indian Festival Sale में कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए धमाकेदार ऑफर्स की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप नया लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सबसे सही मौका है। सेल में ब्रांडेड और पावरफुल फीचर्स वाले लैपटॉप ₹22,990 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।
💻 HP, Lenovo और ASUS पर भारी छूट
Amazon Great Indian Festival Sale में HP Chromebook 14 पर 62% तक की, ASUS Chromebook CM32 Detachable पर 52% तक की, Acer Aspire One पर 53% तक की, ASUS Vivobook 16 AI PC पर 41% तक की, Primebook 2 Max पर 40% तक की, Lenovo V14 पर 22% तक की और Apple MacBook Neo 13" पर 12% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है।
💳 बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर से अतिरिक्त बचत
SBI क्रेडिट कार्ड से नो-कॉस्ट EMI ट्रांजैक्शन करने पर ₹1,500 से ₹3,000 तक की अतिरिक्त छूट/ईएमआई इंटरेस्ट सेविंग्स भी मिल रही हैं।।
⚡ सीमित समय के लिए डील!
सस्ते और टिकाऊ लैपटॉप्स का यह स्टॉक तेजी से आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। अगर आप अपने बजट में एक ऑल-राउंडर लैपटॉप चाहते हैं, तो सेल खत्म होने या डील हाथ से निकलने से पहले अपना पसंदीदा मॉडल तुरंत ऑर्डर करें!
1. HP Chromebook 14, MediaTek Kompanio 540 (4GB LPDDR5, 128GB UFS) HD, Touch, Anti-Glare, Micro-Edge, 14''/35.6cm, ChromeOS, 100GB Google One(1yr),Modern gray,1.35kg, nm0006MU, HD Camera w/shutter Laptop
अगर आप पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, डॉक्यूमेंट बनाने या इंटरनेट सर्फिंग के लिए एक किफायती और पोर्टेबल लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो HP Chromebook 14 एक बढ़िया विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह लैपटॉप ₹22,990 की आकर्षक कीमत पर मिल रहा है। इसमें 14-इंच की टचस्क्रीन, लाइटवेट डिजाइन (1.35 kg) और ChromeOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो इसे स्टूडेंट्स और बेसिक यूजर्स के लिए काफी आसान और फास्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
टचस्क्रीन डिस्प्ले
लाइटवेट और पोर्टेबल
फास्ट चार्जिंग
प्राइवेसी शटर कैमरा
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
Full HD नहीं
Windows Apps नहीं चलेंगे
गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं
2. ASUS Chromebook CM32 Detachable (2026),Smartchoice,MediaTek Kompanio 540 Processor,4GB RAM,64GB SSD,Touchscreen,12.1"(30.7 cm),Chrome OS,Cloud Titanium,0.64 Kg,CM3206DM4A-TR0118,Thin & Light Laptop
ASUS Chromebook CM32 Detachable एक 2-in-1 डिटैचेबल डिवाइस है, जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या कीबोर्ड हटाकर टैबलेट में बदल सकते हैं। Amazon Mega Festival Deal में यह डिवाइस ₹24,990 की कीमत पर उपलब्ध है। 12.1-इंच की शानदार 2.5K रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले (120Hz रिफ्रेश रेट और 600 nits ब्राइटनेस) तथा सिर्फ 0.64 kg का हल्का वजन इसे ट्रेवलिंग, स्टडी और कंटेंट कंजप्शन के लिए एक बेहतरीन और पोर्टेबल विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-in-1 वर्सटिलिटी
अल्ट्रा-लाइटवेट
डुअल 5MP कैमरा
मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड
2-in-1 वर्सटिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज काफी कम
Windows ऐप्स का सपोर्ट नहीं
हैवी ऐप्स और मल्टीटास्किंग में रुकावट
3. Acer Smartchoice Aspire One, AMD Ryzen 3-7320U, 8GB LPDDR5 RAM/ 256GB SSD, 14.0"/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.48KG, A114-43, Thin and Light Laptop
अगर आप Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पढ़ाई, कोडिंग, ऑनलाइन क्लासेज या ऑफिस के रोजमर्रा के कामों के लिए एक संतुलित परफॉरमेंस वाला लैपटॉप चाहते हैं, तो Acer Aspire One एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह लैपटॉप ₹33,990 में मिल रहा है। इसमें AMD Ryzen 3 7000 सीरीज का प्रोसेसर, 8GB LPDDR5 RAM और तेज SSD स्टोरेज दी गई है, जो इसे बजट सेगमेंट में स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार परफॉरमेंस
प्रॉपर Windows 11 ओएस
फास्ट SSD स्टोरेज
फास्ट SSD स्टोरेज
आई प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए सीमित
सीमित स्टोरेज
व्यूइंग एंगल्स औसत
4. ASUS Vivobook 16 (2026),Smartchoice,Intel Core Ultra 5 325 (Series 3), Intel iGPU,16GB RAM,512GB SSD,FHD+, 16"(40 cm),Win11,M365 Basic(1Y),Office 24,Quiet Blue,1.88 kg,X1607AA-MB037WS, Copilot+ AI PC
अगर आप एडवांस AI फीचर्स, पावरफुल परफॉरमेंस और बड़ी स्क्रीन वाला प्रीमियम लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो ASUS Vivobook 16 एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Mega Festival Deal में यह लैपटॉप ₹94,990 की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 (Series 3) प्रोसेसर के साथ डेडिकेटेड NPU (Up to 47 TOPS) दिया गया है, जो इसे एक AI-रेडी Copilot+ PC बनाता है। 16-इंच की बड़ी FHD+ (16:10) डिस्प्ले, 16GB DDR5 RAM और प्री-इंस्टॉल्ड Office 2024 इसे प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और कोडिंग/AI वर्क करने वाले छात्रों के लिए एक परफेक्ट ऑल-राउंडर बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस AI परफॉरमेंस
फास्ट DDR5 RAM और SSD
बड़ी 16:10 डिस्प्ले
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बंडल
प्राइवेसी और क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
कलर एक्यूरेसी औसत
इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स
औसत बैटरी क्षमता
5. Lenovo V14 Intel Core i3 13th Gen 14" FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin and Light Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office Home 2024/Iron Grey/1.43 kg), 83A0A0PCIN
अगर आप पढ़ाई, ऑफिस वर्क, अकाउंटिंग या डेली टास्क के लिए एक मजबूत और फास्ट Windows 11 लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Lenovo V14 (83A0A0PCIN) एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Mega Festival Deal में यह लैपटॉप ₹55,990 में उपलब्ध है। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर के साथ 16GB DDR4 RAM और 512GB SSD दी गई है, जो इसे स्मूथ मल्टीटास्किंग और परफॉरमेंस के लिए उपयुक्त बनाती है। 1.43 kg का हल्का वजन और Spill-Resistant कीबोर्ड इसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए प्रैक्टिकल बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट 16GB RAM
13th Gen प्रोसेसर
Spill-Resistant कीबोर्ड
कनेक्टिविटी और पोर्ट्स
लेटेस्ट Office 2024
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम
औसत डिस्प्ले ब्राइटनेस
6. Primebook 2 Max (2026) | 8GB RAM, 256GB UFS Storage | 15.6-Inch Full HD IPS Display | 12hrs Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI (Gray)
अगर आप एंड्रॉयड इकोसिस्टम की सहूलियत के साथ एक बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप-स्टाइल डिवाइस चाहते हैं, तो Primebook 2 Max (2026) एक अनूठा और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह डिवाइस ₹29,989 की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें PrimeOS 3.0 (Android 15 पर आधारित) दिया गया है, जो एंड्रॉयड ऐप्स को डेस्कटॉप-स्टाइल मल्टी-विंडो इंटरफेस में चलाने की सुविधा देता है। 15.6-इंच FHD IPS स्क्रीन, 12 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप और MediaTek Helio G99 प्रोसेसर इसे स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग और मीडिया कंजप्शन के लिए बेहद व्यावहारिक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी 15.6-इंच FHD IPS स्क्रीन
एंड्रॉयड ऐप्स का विशाल इकोसिस्टम
बैकलिट कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीपैड
एक्सपेंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
Windows Apps का सपोर्ट नहीं
वी PC गेमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं
NVMe SSD जितनी फास्ट नहीं
7. Apple 2026 MacBook Neo 13" Laptop with A18 Pro chip: Built for AI and Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 8GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID; Silver
अगर आप ऐपल के प्रीमियम इकोसिस्टम और Apple Intelligence (AI) के फीचर्स के साथ एक स्टाइलिश, पावरफुल और सुपर-पोर्टेबल मैकबुक की तलाश में हैं, तो Apple MacBook Neo 13" आपके लिए एक शानदार विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह लैपटॉप ₹78,990 में मिल रहा है। A18 Pro चिप, 13-इंच की ब्राइट Liquid Retina डिस्प्ले और 16 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ के साथ यह स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक परफेक्ट ऑल-राउंडर मैकबुक है।
Specifications
क्यों खरीदें
A18 Pro चिप और AI क्षमता
शानदार Liquid Retina डिस्प्ले
16 घंटे की ऑल-डे बैटरी
प्रीमियम और लाइटवेट एल्युमिनियम डिजाइन
1080p HD कैमरा और Touch ID
क्यों खोजें विकल्प
8GB यूनिफाइड मेमोरी सीमित
गेमिंग के लिए सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।