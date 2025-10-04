अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से 60% तक के धांसू डिस्काउंट पर खरीदें विंडोज लैपटॉप, फिर नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर
Windows laptop Upto 60% off Deals: अगर आप ऐसी कोई डील मिले, जिसमें विंडोज लैपटॉप पर 60% का डिस्काउंट मिल रहा हो, तो क्या आप लेना चाहेंगे। अगर हां, तो यहां देखें बेहतर ऑप्शन्स।
Windows laptop Upto 60% off Deals: विंडोज लैपटॉप पर 60% तक की छूट के साथ शानदार डील्स मिल रही हैं। ये लैपटॉप तेज परफॉर्मेंस, बड़ी स्टोरेज और बेहतरीन बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। चाहें पढ़ाई हो या ऑफिस का काम, इन पर हर काम आसानी से किए जा सकते हैं। ऐसे में आपके लिए विंडोज लैपटॉप बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के साथ आप अपने लिए किफायती दाम पर अच्छे ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर आप बजट में बढ़िया लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो अभी विंडोज लैपटॉप पर 60% तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं।
1. Dell Vostro, Intel Core i3 13th Gen - 1305U, 16GB DDR4 RAM, 512GB, FHD 15.6"/39.6 cm, Windows 11, Office H&S 2024, Carbon Grey, 1.66Kg, 120Hz 250 nits Narrow Border Display, Intel UHD Graphics Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 53,990 रुपये है। इस पर 33% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 35,990 रुपये हो जाती है। यह लैपटॉप उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो स्टडी, ऑफिस वर्क और मल्टीटास्किंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें 13 जनरेशन इंटेल कोर आई3 प्रोसेसर दिया गया है। रोजमर्रा के काम जैसे एमएस ऑफिस, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉलिंग और हल्के मल्टीटास्किंग के दौरान स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
120Hz FHD डिस्प्ले
16GB RAM + 512GB SSD
Windows 11 और Office 2024 प्री-इंस्टॉल्ड
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सही नहीं
टचस्क्रीन उपलब्ध नहीं
2. HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x, 1TB SSD) 2K, 14''/35.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.35kg, he0015QU, Light-Weight, Next-Gen AI Laptop
इस लैपटॉप की एमआरपी 69,990 रुपये है। इस पर 21% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 88,225 रुपये हो जाती है। यह एक हल्का और पावरफुल लैपटॉप है, जिसे AI और स्मार्ट फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर, 16GB LPDDR5x रैम और 1TB SSD स्टोरेज है। इसमें 14 इंच OLED 2K डिस्प्ले मौजूद है, जिसके साथ शानदार विजुअल की क्वालिटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
OLED डिस्प्ले
AI फीचर्स
हाई स्टोरेज + अच्छी रैम
पावर एफिशिएंट प्रोसेसर
क्यों खोजें विकल्प
थ्री-डी गेम्स या ग्राफिक्स-संवेदनशील कामों में सीमित
OLED पैनल ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करता है
प्रोफेशनल ग्रेड हार्डवेयर की तुलना में कुछ लिमिटेशन्स
3. Primebook 2 Max 2025 (New Launch) | 8GB RAM, 256GB UFS Storage | 15.6-Inch Full HD IPS Display | 12hrs Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI | Gray
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 34,990 रुपये के बजाय 19,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस पर 44% का डिस्काउंट मौजूद है। यह एक स्मार्ट, हल्का और फीचर-रिच लैपटॉप है, जो खासकर छात्रों और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए रहेगा। यह एंड्रॉइड आधारित ओएस पर काम करता है। साथ ही एआई टूल्स का सपोर्ट भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का डिजाइन और बड़ा स्क्रीन
एंड्रॉइड आधारित OS होने से मोबाइल ऐप्स आसानी से ऑपरेट
AI टूल्स और फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर सपोर्ट कम
गेमिंग या भारी ग्राफिक्स कार्यों में परफॉर्मेंस सीमित
4. Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 3 5300U Processor, 16 GB RAM, 512GB SSD, Full HD, 15.6"/39.62cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59KG, AL15-41, Metal Body, Premium Thin and Light Laptop
इसकी कीमत 46,990 रुपये है। इस पर 43% का डिस्काउंट उपलब्ध है, जिसके बाद इसकी कीमत 26,990 रुपये हो जाती है। इसमें राइजन 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही 16 जीबी की रैम और 512 जीबी एसएसडी दी गई है। इसमें 15.6 इंच का एफएचडी डिस्प्ले मौजूद है। यह लैपटॉप आपके रोजमर्रा के कामों जैसे पढ़ाई-लिखाई, ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग और हल्के मल्टीटास्किंग के लिए सही रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीटास्किंग के लिए अच्छी रैम-स्टोरेज कॉम्बिनेशन
हल्का व स्लिम डिजाइन
फुल एचडी डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
TN / TFT LCD पैनल
बैटरी लाइफ लिमिटेड
गेमिंग या ग्राफिक लेवेल टास्क के लिए सीमित
5. Chuwi HeroBook Pro 14.1'' Intel Celeron N4020 Laptop with 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 11, 1TB Expand, FHD IPS, Ultra Slim, USB3.0, Mini-HDMI, Webcam
इस लैपटॉप की कीमत 34,990 रुपये है। इस पर 51% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,990 रुपये हो जाती है। यह एक हल्का और किफायती लैपटॉप है, जो रोजमर्रा के कामों जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वीडियो देखने आदि के लिए सही रहेगा। इसका डिजाइन स्लिम है और यह काी पोर्टेबिल भी है। इसमें इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल
रोजमर्रा के कामों के लिए पर्याप्त स्पीड
फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले
विंडोज 11 पहले से इंस्टॉल
क्यों खोजें विकल्प
प्रोसेसर सीमित
रैम को बाद में अपग्रेड करना मुश्किल
कीबोर्ड बैकलिट नहीं
6. Walker Best Student &Office Work Laptop|Thin & Light|14.1" 1920 * 1080 Resolution FHD IPS Display |4GB RAM,128GB SSD|Celeron Processor N4020 (Gemini Lake)| Windows 11 Home | Silver
इस लैपटॉप की कीमत 30,000 रुपये है। इस पर 59% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 12,190 रुपये हो जाती है। यह एक हल्का और स्टाइलिश लैपटॉप है, जो खासकर छात्रों और ऑफिस वर्क करने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें 14.1 इंच का फुल एचडी IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो साफ और ब्राइट व्यू की सुविधा देता है। इसमें इंटेल सेलेरॉन N4020 प्रोसेसर दिया गया है। यह विंडोज 11 होम के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी IPS डिस्प्ले साफ विजुअल
SSD स्टोरेज की वजह से फास्ट परफॉर्मेंस
किफायती और बजट फ्रेंडली
सिर्फ 4GB रैम, मल्टीटास्किंग में दिक्कत
क्यों खोजें विकल्प
Celeron N4020 प्रोसेसर भारी कामों या गेमिंग के लिए कमजोर
7. Neopticon BrowseBook 14.1" FHD IPS Laptop | Best Student & Office Work Laptop | Celeron N4020 | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 11 | 38Wh | 1.3kg | Grey
इसकी कीमत 35,000 रुपये है। इस पर 54% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 15,990 रुपये है। इसमें 14.1 इंच का एफएचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है। यह इंटेल सेलेरॉन N4020 प्रोसेसर से लैस है, जो इंटरनेट चलाना, ऑनलाइन क्लास, डॉक्यूमेंट बनाना और वीडियो देखने के लिए सही रहेगा। इसमें 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज दी गई है। यह विंडोज 11 होम पर काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
फुल एचडी IPS डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी
8GB रैम और SSD से फास्ट परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
Celeron N4020 प्रोसेसर भारी सॉफ्टवेयर या गेमिंग के लिए थोड़ा कम
बैटरी बैकअप सीमित
