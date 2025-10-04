अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से 60% तक के धांसू डिस्काउंट पर खरीदें विंडोज लैपटॉप, फिर नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर

Windows laptop Upto 60% off Deals: अगर आप ऐसी कोई डील मिले, जिसमें विंडोज लैपटॉप पर 60% का डिस्काउंट मिल रहा हो, तो क्या आप लेना चाहेंगे। अगर हां, तो यहां देखें बेहतर ऑप्शन्स।

Follow Us on

Sat, 4 Oct 2025 05:44 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Windows laptop Upto 60% off Deals: विंडोज लैपटॉप पर 60% तक की छूट के साथ शानदार डील्स मिल रही हैं। ये लैपटॉप तेज परफॉर्मेंस, बड़ी स्टोरेज और बेहतरीन बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। चाहें पढ़ाई हो या ऑफिस का काम, इन पर हर काम आसानी से किए जा सकते हैं। ऐसे में आपके लिए विंडोज लैपटॉप बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के साथ आप अपने लिए किफायती दाम पर अच्छे ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर आप बजट में बढ़िया लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो अभी विंडोज लैपटॉप पर 60% तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं।

इस लैपटॉप की कीमत 53,990 रुपये है। इस पर 33% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 35,990 रुपये हो जाती है। यह लैपटॉप उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो स्टडी, ऑफिस वर्क और मल्टीटास्किंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें 13 जनरेशन इंटेल कोर आई3 प्रोसेसर दिया गया है। रोजमर्रा के काम जैसे एमएस ऑफिस, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉलिंग और हल्के मल्टीटास्किंग के दौरान स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i3-1305U (13th Gen) रैम 16GB DDR4 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6 इंच एफएचडी (39.6 cm), 120 हर्ट्ज ग्राफिक्स Intel UHD Graphics ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें 120Hz FHD डिस्प्ले 16GB RAM + 512GB SSD Windows 11 और Office 2024 प्री-इंस्टॉल्ड क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सही नहीं टचस्क्रीन उपलब्ध नहीं

इस लैपटॉप की एमआरपी 69,990 रुपये है। इस पर 21% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 88,225 रुपये हो जाती है। यह एक हल्का और पावरफुल लैपटॉप है, जिसे AI और स्मार्ट फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर, 16GB LPDDR5x रैम और 1TB SSD स्टोरेज है। इसमें 14 इंच OLED 2K डिस्प्ले मौजूद है, जिसके साथ शानदार विजुअल की क्वालिटी दी गई है।

Specifications प्रोसेसर स्नैपड्रैगन एक्स रैम 16GB LPDDR5x स्टोरेज 1TB SSD डिस्प्ले 14 इंच OLED, 2K रेजोल्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें OLED डिस्प्ले AI फीचर्स हाई स्टोरेज + अच्छी रैम पावर एफिशिएंट प्रोसेसर क्यों खोजें विकल्प थ्री-डी गेम्स या ग्राफिक्स-संवेदनशील कामों में सीमित OLED पैनल ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करता है प्रोफेशनल ग्रेड हार्डवेयर की तुलना में कुछ लिमिटेशन्स

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 34,990 रुपये के बजाय 19,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस पर 44% का डिस्काउंट मौजूद है। यह एक स्मार्ट, हल्का और फीचर-रिच लैपटॉप है, जो खासकर छात्रों और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए रहेगा। यह एंड्रॉइड आधारित ओएस पर काम करता है। साथ ही एआई टूल्स का सपोर्ट भी दिया गया है।

Specifications प्रोसेसर मीडियाटेक हेलियो जी99 रैम 8GB LPDDR4X स्टोरेज 256GB UFS डिस्प्ले 15.6 इंच एफएचडी आईपीएस ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमओएस 3.0 बैटरी 60.3 Wh क्यों खरीदें हल्का डिजाइन और बड़ा स्क्रीन एंड्रॉइड आधारित OS होने से मोबाइल ऐप्स आसानी से ऑपरेट AI टूल्स और फीचर्स क्यों खोजें विकल्प विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर सपोर्ट कम गेमिंग या भारी ग्राफिक्स कार्यों में परफॉर्मेंस सीमित

इसकी कीमत 46,990 रुपये है। इस पर 43% का डिस्काउंट उपलब्ध है, जिसके बाद इसकी कीमत 26,990 रुपये हो जाती है। इसमें राइजन 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही 16 जीबी की रैम और 512 जीबी एसएसडी दी गई है। इसमें 15.6 इंच का एफएचडी डिस्प्ले मौजूद है। यह लैपटॉप आपके रोजमर्रा के कामों जैसे पढ़ाई-लिखाई, ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग और हल्के मल्टीटास्किंग के लिए सही रहेगा।

Specifications प्रोसेसर एएमडी राइझन 3-5300U (क्वाड-कोर) रैम 16GB DDR4 स्टोरेज 512GB NVMe SSD डिस्प्ले 15.6 इंच फुल एचडी ओएस विंडोज 11 होम क्यों खरीदें मल्टीटास्किंग के लिए अच्छी रैम-स्टोरेज कॉम्बिनेशन हल्का व स्लिम डिजाइन फुल एचडी डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प TN / TFT LCD पैनल बैटरी लाइफ लिमिटेड गेमिंग या ग्राफिक लेवेल टास्क के लिए सीमित

इस लैपटॉप की कीमत 34,990 रुपये है। इस पर 51% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,990 रुपये हो जाती है। यह एक हल्का और किफायती लैपटॉप है, जो रोजमर्रा के कामों जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वीडियो देखने आदि के लिए सही रहेगा। इसका डिजाइन स्लिम है और यह काी पोर्टेबिल भी है। इसमें इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर दिया गया है।

Specifications प्रोसेसर इंटेल सेलेरॉन N4020 रैम 8GB LPDDR4 स्टोरेज 256GB SSD (M.2) डिस्प्ले 14.1 इंच आईपीएस, फुल एचडी ग्राफिक्स इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 600 बैटरी 38Wh ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल रोजमर्रा के कामों के लिए पर्याप्त स्पीड फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले विंडोज 11 पहले से इंस्टॉल क्यों खोजें विकल्प प्रोसेसर सीमित रैम को बाद में अपग्रेड करना मुश्किल कीबोर्ड बैकलिट नहीं

इस लैपटॉप की कीमत 30,000 रुपये है। इस पर 59% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 12,190 रुपये हो जाती है। यह एक हल्का और स्टाइलिश लैपटॉप है, जो खासकर छात्रों और ऑफिस वर्क करने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें 14.1 इंच का फुल एचडी IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो साफ और ब्राइट व्यू की सुविधा देता है। इसमें इंटेल सेलेरॉन N4020 प्रोसेसर दिया गया है। यह विंडोज 11 होम के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 14.1 इंच FHD IPS (1920×1080) प्रोसेसर इंटेल सेलेरॉन N4020 रैम 4GB LPDDR4 स्टोरेज 128GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम क्यों खरीदें फुल एचडी IPS डिस्प्ले साफ विजुअल SSD स्टोरेज की वजह से फास्ट परफॉर्मेंस किफायती और बजट फ्रेंडली सिर्फ 4GB रैम, मल्टीटास्किंग में दिक्कत क्यों खोजें विकल्प Celeron N4020 प्रोसेसर भारी कामों या गेमिंग के लिए कमजोर

इसकी कीमत 35,000 रुपये है। इस पर 54% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 15,990 रुपये है। इसमें 14.1 इंच का एफएचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है। यह इंटेल सेलेरॉन N4020 प्रोसेसर से लैस है, जो इंटरनेट चलाना, ऑनलाइन क्लास, डॉक्यूमेंट बनाना और वीडियो देखने के लिए सही रहेगा। इसमें 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज दी गई है। यह विंडोज 11 होम पर काम करता है।

Specifications डिस्प्ले 14.1 इंच FHD IPS प्रोसेसर इंटेल सेलेरॉन N4020 रैम 8GB स्टोरेज 256GB SSD बैटरी 38Wh ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल डिजाइन फुल एचडी IPS डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी 8GB रैम और SSD से फास्ट परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प Celeron N4020 प्रोसेसर भारी सॉफ्टवेयर या गेमिंग के लिए थोड़ा कम बैटरी बैकअप सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।