विंडोज 11 लैपटॉप पर इतना तगड़ा डिस्काउंट कि यकीन करना हुआ मुश्किल, हर काम होगा झटपट

संक्षेप: नया Windows 11 लैपटॉप खरीदना है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन फिर कहां मिलेगा। अमेजन पर एक से बढ़कर एक ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिनमें डेल से लेकर लेनोवो तक शामिल हैं। 

Tue, 11 Nov 2025 06:17 PMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
Windows 11 लैपटॉप बेहद एडवांस और पावरफुल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस देते हैं। इसका नया इंटरफेस क्लियर होता है, जिससे ये इस्तेमाल करने में काफी आसान हो जाता है। इनमें ज्यादा रैम, फास्ट प्रोसेसर और ज्यादा एसएसडी मिलती है। इसके साथ ही मल्टीटास्किंग, गेमिंग और सिक्योरिटी के लिए एडवांस फीचर्स शामिल होते हैं। इसका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपको हजारों ऐप्स और टूल्स तक आसान एक्सेस देता है। चाहे पढ़ाई हो, ऑफिस वर्क या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, Windows 11 लैपटॉप हर जरूरत के लिए परफेक्ट है।

विंडोज 11 लैपटॉप पर इतना तगड़ा डिस्काउंट कि यकीन करना हुआ मुश्किल, हर काम होगा झटपट

इसकी कीमत 26,990 रुपये है। इसे हर महीने 8,997 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। यह बजट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जो रोजमर्रा के कामों और स्टडी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें AMD Athlon Silver 7120U प्रोसेसर दिया गया है, जो स्मूद परफॉर्मेंस देता है। 8GB रैम और 512GB एसएसडी के साथ यह फास्ट बूटिंग और फाइल एक्सेस सुनिश्चित करता है। इसका 15.6 इंच का एफएचडी डिस्प्ले साफ और ब्राइट विजुअल देता है। यह विंडोज 11 के साथ आता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Athlon Silver 7120U
मेमोरी
8GB LPDDR5 रैम
स्टोरेज
512GB एसएसडी PCIe
डिस्प्ले
15.6" FHD स्क्रीन
ग्राफिक्स
AMD Radeon 610M
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11

क्यों खरीदें

...

तेज एसएसडी और रैम के साथ स्मूद परफॉर्मेंस

...

फुल HD डिस्प्ले से शार्प विजुअल

...

हल्का और स्टाइलिश डिजाइन

...

रोजमर्रा के कामों के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग या हाई-एंड टास्क के लिए सही नहीं

...

बैकलिट कीबोर्ड की कमी

...

सीमित ग्राफिक्स पावर

इसकी कीमत 29% डिस्काउंट के साथ 33,800 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे हर महीने 1,639 रुपये देकर ऑर्डर किया जा सकेगा। यह घर और ऑफिस दोनों के काम के लिए सही रहेगा। इसमें AMD Ryzen 3 7330U प्रोसेसर दिया गया है, जो Intel i5-1135G7 से बेहतर परफॉर्म करता है। साथ में 16GB रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज मिलती है, जिससे यह फास्ट और स्मूद चलता है। इसका 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले बेहतरीन विजुअल देता है। यह विंडोज 11 प्रो के साथ आता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 3 7330U
मेमोरी
16GB रैम
स्टोरेज
512GB एसएसडी
डिस्प्ले
15.6" फुल एचडी
कनेक्टिविटी
एचडीएमआई, यूएसबी-सी
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Pro

क्यों खरीदें

...

Ryzen 3 प्रोसेसर

...

16GB रैम से बढ़िया परफॉर्मेंस

...

फुल एचडी स्क्रीन से क्लियर डिस्प्ले

...

बिजनेस और होम यूज दोनों के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए सही नहीं

...

कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं

...

औसत बैटरी बैकअप

इसकी कीमत 36% डिस्काउंट के साथ 30,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे हर महीने 1,478 रुपये देकर ऑर्डर किया जा सकेगा। यह एक पतला और हल्का बिजनेस लैपटॉप है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U क्वाड कोर प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB एसएसडी दी गई है, जिससे यह फास्ट और स्मूद चलता है। इसका 14 इंच एचडी डिस्प्ले और एश ग्रे डिजाइन इसे प्रोफेशनल लुक देते हैं। इसमें विंडोज 11 दिया गया है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 7520U
रैम
8GB LPDDR5
स्टोरेज
512GB एसएसडी
डिस्प्ले
14 इंच एचडी स्क्रीन
ग्राफिक्स
AMD Radeon
ओएस
Windows 11

क्यों खरीदें

...

फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस

...

एसएसडी से फास्ट बूटिंग

...

पहले से इंस्टॉल विंडोज और ऑफिस

क्यों खोजें विकल्प

...

Full HD डिस्प्ले नहीं

...

भारी गेमिंग के लिए सही नहीं

...

सीमित पोर्ट्स की उपलब्धता

यह एक एक बजट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स और बेसिक काम करने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB एसएसडी दी गई है, जिससे यह रोजमर्रा के काम जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लास और डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग के लिए एकदम सही रहेगा। इसका 15.6 इंच एचडी डिस्प्ले और 1.55 किलोग्राम वजन इसे हल्का और पोर्टेबल बनाता है। इसमें विंडोज 11 दिया गया है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Celeron N4500
रैम
8GB DDR4
स्टोरेज
512GB एसएसडी
डिस्प्ले
15.6 इंच एचडी
ओएस
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

रोजमर्रा के कामों के लिए सही

...

हल्का और स्टाइलिश डिजाइन

...

तेज एसएसडी स्टोरेज

...

प्री-इंस्टॉल Windows 11

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड टास्क या गेमिंग के लिए नहीं

...

डिस्प्ले केवल एचडी रिजोल्यूशन वाला

...

बैकलिट कीबोर्ड की कमी

इसकी कीमत 30% डिस्काउंट के साथ 22,990 रुपये रह जाती है। यह बेहद लाइटवेट और स्मार्ट लैपटॉप है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल जैसे ऑनलाइन क्लास, ऑफिस वर्क या इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए एकदम सही है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 12GB रैम और 512GB एसएसडी दी गई है, जो फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देती है। इसका 14 इंच HD डिस्प्ले साफ और ब्राइट विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। यह विंडोज 11 होम के साथ आता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core Celeron N4500
रैम
12GB LPDDR4
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
14 इंच एचडी
ओएस
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल डिजाइन

...

12GB रैम के साथ फास्ट परफॉर्मेंस

...

एसएसडी स्टोरेज से फास्ट बूटिंग

...

बजट में बढ़िया विकल्प

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्प्ले केवल एचडी रेजोल्यूशन

...

गेमिंग या हाई-परफॉर्मेंस टास्क के लिए नहीं

...

कोई बैकलिट कीबोर्ड विकल्प नहीं

इस लैपटॉप की कीमत 29,890 रुपये है। इसे 1,449 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। इसमें AMD Ryzen 3 5300U प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB एसएसडी दी गई है, जिससे परफॉर्मेंस बेहद फास्ट और स्मूद रहती है। इसका 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देता है। यह विंडोज 11 होम पर काम करता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 3 5300U
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB एसएसडी
डिस्प्ले
15.6 इंच फुल एचडी
ओएस
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

16GB रैम के साथ फास्ट मल्टीटास्किंग

...

फुल एचडी डिस्प्ले में क्लियर विजुअल्स

...

मेटल बॉडी से प्रीमियम और मजबूत लुक

...

हल्का और आसानी से पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं

...

फिंगरप्रिंट सेंसर की कमी

...

बैटरी लाइफ औसत

इसकी कीमत 35,990 रुपये है। इसे हर महीने 11,997 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और 16GB DDR5 रैम दी गई है, जिससे मल्टीटास्किंग बेहद फास्ट और स्मूद रहती है। इसमें 512GB एसएसडी स्टोरेज दी गई है। इसमें 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इसमें डॉल्बी ऑडियो साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस कमाल का बनाती है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 7520U
रैम
16GB DDR5 (5500 MHz)
स्टोरेज
512GB SSD NVMe
डिस्प्ले
15.6 इंच फुल एचडी
ग्राफिक्स
AMD Radeon Graphics
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11

क्यों खरीदें

...

DDR5 रैम और SSD के साथ स्मूद परफॉर्मेंस

...

डॉल्बी ऑडियो से बेहतरीन साउंड

...

प्रोफेशनल डिजाइन और मजबूत बिल्ड

...

Windows 11 के साथ एडा फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

डेडिकेटेड GPU की कमी

...

बैकलिट कीबोर्ड नहीं

...

बैटरी बैकअप औसत

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
