Window 10 लैपटॉप: यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, मल्टीटॉस्किंग, फिर भी कीमत इतनी कम
Window 10 लैपटॉप की खरीद पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में विंडो 10 लैपटॉप खरीद सकते हैं...
यह लैपटॉप खासतौर पर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और स्मॉल बिजनेस यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी स्लीक और प्रोफेशनल लुक, हल्का वजन, और जरूरी टेक्निकल फीचर्स इसे डेली यूज के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाते हैं। Intel का 10th Gen i3 प्रोसेसर और तेज़ 256GB SSD मिलकर न सिर्फ स्मूद परफॉर्मेंस देते हैं, बल्कि सिस्टम को जल्दी बूट और फास्ट रिस्पॉन्सिव भी बनाते हैं। Lenovo की बिल्ड क्वालिटी, Anti-Glare Full HD डिस्प्ले, Dolby ऑडियो सपोर्ट और TPM 2.0 सिक्योरिटी जैसे फीचर्स इसे और भी भरोसेमंद बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेसिक ऑफिस वर्क, ब्राउजिंग
फास्ट बूटिंग और स्मूद परफॉर्मेंस
वजन सिर्फ 1.85 किलोग्राम
क्लियर और इनहेंस्ड साउंड क्वालिटी
Windows 10 Home प्रीलोडेड
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 4GB RAM
ग्राफिक्स-इंटेंसिव टास्क में इश्यू
प्री इंस्टॉल ऐप सपोर्ट नहीं
यह लैपटॉप खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कंपैक्ट साइज में दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका कॉम्पैक्ट 14-इंच फुल HD डिस्प्ले और सिर्फ 1.6 किलोग्राम है, जो इसे रोज़ कैरी करने के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाता है।इसमें 10th Gen Intel i3 प्रोसेसर, 1TB HDD स्टोरेज और RAM अपग्रेड का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट रीडर, USB Type-C पोर्ट और SSD के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट जैसी प्रीमियम फीचर्स भी मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेसिक मल्टीटास्किंग, ब्राउजिंग
कॉम्पैक्ट डिस्प्ले
वजन सिर्फ 1.6 किलोग्राम
फास्ट डेटा ट्रांसफर और फ्यूचर-रेडी कनेक्टिविटी
4GB से 20GB तक रैम
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 4GB RAM
स्लो बूट और लोडिंग टाइम
स्लो बूट और लोडिंग टाइम
बिल्ट-इन कैमरा VGA क्वालिटी
Lenovo ThinkPad सीरीज को उनकी ड्यूरेबिलिटी, टाइपिंग कम्फर्ट और सिक्योरिटी फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें आपको 11th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर, 256GB SSD, प्री-लोडेड MS Office, Windows 10 Home (Windows 11 अपग्रेडेबल) और फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही यह MIL-STD-810H टेस्टेड है, यानी हल्के झटकों, गिरने या स्पिल होने पर भी इसे कोई खास नुकसान नहीं होता।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और एफिशिएंट परफॉर्मेंस
फास्ट बूट टाइम और रेस्पॉन्सिव सिस्टम परफॉर्मेंस
लम्बे वर्क सेशन्स के लिए आई-फ्रेंडली डिस्प्ले
फास्ट और सिक्योर लॉगिन
हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर
वैल्यू-फॉर-मनी सॉल्यूशन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 4GB RAM प्री-इंस्टॉल्ड
कीबोर्ड बैकलिट नहीं
कैमरा क्वालिटी एवरेज
यह लैपटॉप खासतौर पर उन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी को एक साथ चाहते हैं। 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले, स्लिम बॉडी, हल्का 1.38 किग्रा. वजन, और शानदार बैटरी लाइफ इसे एक परफेक्ट ट्रैवल कंपेनियन बनाते हैं। इसमें 10th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर, 8GB RAM, तेज़ 512GB SSD और Windows 10 Home मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीटास्किंग और हेवी वर्कलोड के लिए दमदार
सुपर फास्ट बूटिंग और स्मूद परफॉर्मेंस
बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस
सिर्फ 1.38 kg
फास्ट और सिक्योर लॉगिन
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड GPU नहीं
RAM अपग्रेडेबल नहीं
Webcam क्वालिटी एवरेज
यह लैपटॉप खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बना है जो गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या मल्टीटास्किंग जैसे हेवी टास्क्स करना चाहते हैं। इसमें 10th Gen का Intel Core i7 प्रोसेसर, 8GB RAM, 256GB SSD, और NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB ग्राफिक्स मिलते हैं। साथ ही, इसका IPS-Level Display और 60Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग को और भी एंजॉयबल बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हेवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए दमदार परफॉर्मेंस
बेहतर व्यूइंग एंगल और क्लियर पिक्चर क्वालिटी
गेमिंग लुक और बेहतर नाइट टाइपिंग
परफॉर्मेंस मॉनिटर और गेम मोड कस्टमाइजेशन
वजन सिर्फ 1.86kg
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
RAM सिर्फ 8GB
बैटरी लाइफ एवरेज
No Windows 11 प्रीलोडेड
यह लैपटॉप खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें पोर्टेबिलिटी, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, और सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए। इसका MIL-STD-810G सर्टिफाइड शॉक-रेजिस्टेंट डिजाइन, स्पिल-रेजिस्टेंट कीबोर्ड और कैमरा प्राइवेसी शटर इसे स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और फील्ड यूजर्स के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Intel Celeron N4020 प्रोसेसर
फास्ट बूट टाइम और अच्छी रेस्पॉन्स स्पीड
हल्के पानी गिरने से डिवाइस सुरक्षित
प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए शानदार फीचर
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 4GB RAM
प्रोसेसर लिमिटेड
डिस्प्ले सिर्फ HD
RAM अपग्रेड का ऑप्शन नहीं
अगर आपका बजट 30,000 रुपये हैं, तो Lenovo E41-55 AMD एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह लैपटॉप हल्की डिजाइन में आता है। इसकी पोर्टेबल डिजाइन इसे शानदार बना देती है। यह लैपटॉप बेसिक वर्क के लिए जैसे MS Office, वीडियो कॉल, वेब ब्राउजिंग, ईमेल्स के लिए शानदार ऑप्शन बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
256GB SSD स्टोरेज
हल्का और पोर्टेबल
अच्छी बैटरी लाइफ
बेसिक डेटा प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 4GB RAM
HD डिस्प्ले
AMD Athlon A3050U प्रोसेसर
