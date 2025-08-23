बेस्ट अल्ट्रा लाइट लैपटॉप: बिजनेस, ऑफिस, एजूकेशन सभी के लिए फिट Ultra Light laptop in India weight under one kg including Dell asus microsoft, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़लैपटॉप - कंप्यूटरUltra Light laptop in India weight under one kg including Dell asus microsoft

बेस्ट अल्ट्रा लाइट लैपटॉप: बिजनेस, ऑफिस, एजूकेशन सभी के लिए फिट

Light weight laptop in India: अगर आप लैपटॉप के साथ रोजाना ऑफिस या किसी अन्य कामकाज के लिए ट्रैवल करते हैं, तो हम आपके लिए अल्ट्रा लाइटवेट लैपटॉप के कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आए हैं..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 12:50 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

लैपटॉप जितना हल्का हो, उतना ही बढ़िया होता है, क्योंकि लैपटॉप को इधर से उधर लाने और ले जाने में आसानी होती है। साथ ही अगर लैपटॉप हल्का हो, तो लैपटॉप के साथ ट्रैवल करने में आपको कोई बोझ नहीं फील होता है। साथ ही यह लैपटॉप लुक्स के मामले में भी अच्छे होते हैं। हालांकि प्रीमियम कैटेगरी के तहत आने वाले इन लैपटॉप की कीमत काफी ज्यादा होती है, लेकिन हम आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आए हैं, जो अलग-अलग प्राइस प्वाइंट में आते हैं। ऐसे में आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक अल्ट्रा लाइटवेट लैपटॉप खरीद सकते हैं...

बेस्ट अल्ट्रा लाइट लैपटॉप: बिजनेस, ऑफिस, एजूकेशन सभी के लिए फिट
Loading Suggestions...

यह थिन और लाइट लैपटॉप है। इसमें 13वीं जनरेशन Intel Core i3-1305U प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप 16GB रैम और 512GB स्टोरेज दी गई है, इसका 120Hz FHD डिस्प्ले और स्पिल-रेजिस्टेंट कीबोर्ड इसे शानदार बना देता है। इसमें 15.6 इंच फुलएचडी पैनल दिया गया है। लैपटॉप 15.6 इंच FHD और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 250 पीक ब्राइटनेस के साथ आता है।

Specifications

प्रोसेसर
इंटेल कोर i3-1305U
ग्राफिक्स
इंटेल यूएचडी इंटीग्रेटेड ग्राॉफिक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडो 11 होम
वजन
1.66 किग्रा.

क्यों खरीदें

...

लेटेस्ट और एफिशिएंट परफॉर्मेंस

...

स्मूद मल्टीटास्किंग

...

स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस

...

Windows 11

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग या हेवी ग्राफिक्स के लिए सही नहीं

...

USB-C चार्जिंग सपोर्ट नहीं

...

बैटरी बैकअप की जानकारी नहीं

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम Copilot+ AI लैपटॉप है जो Qualcomm Snapdragon X प्रोसेसर पर चलता है। लैपटॉप AI टूल्स, लंबी बैटरी लाइफ, और अल्ट्रा-पोर्टेबिलिटी डिजाइन में आता है। लैपटॉप 16 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज में आता है। इसका वजन 0.9 किलोग्राम है। लैपटॉप शानदार OLED डिस्प्ले में आता है। लैपटॉप में 60हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है। इसमें 32 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है।

Specifications

प्रोसेसर
Qualcomm Snapdragon X1E-78-100
डिस्प्ले
14 इंच FHD+ OLED
OS
Windows 11 Home
सॉफ्टवेयर
Office Home 2024
बैटरी
70Wh
वजन
केवल 0.9 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

AI टूल्स और फास्ट कंप्यूटेशन

...

OLED डिस्प्ले

...

अल्ट्रा लाइट लैपटॉप

...

32 घंटे बैटरी लाइफ

...

IR कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

...

ऐप्स का सीमित सपोर्ट

...

गेमिंग या हेवी ग्राफिक्स वर्क के लिए सही नहीं

...

60Hz रिफ्रेश रेट

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...

यह एक एंट्री-लेवल, बजट लैपटॉप है, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स,ऑफिस वर्क, या ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर और 8GB रैम और 256 जीबी स्टोरेज दिया गया है। यह पतला और लाइटवेट लैपटॉप है, जिसका वजन 1.3 किलोग्राम है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Celeron N4500
डिस्प्ले
14 इंच HD
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
वजन
1.3 किलोग्राम
बैटरी
38 WHr

क्यों खरीदें

...

बजट में अच्छा परफॉर्मेंस

...

हल्का और पोर्टेबल

...

फास्ट फाइल ओपनिंग स्पीड

क्यों खोजें विकल्प

...

मल्टीटास्किंग या कोडिंग के लिए अच्छा नहीं

...

औसत कैमरा

...

टाइप-C पोर्ट नहीं

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम और पोर्टेबल 2-in-1 लैपटॉप है, जो टैबलेट और लैपटॉप दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। इसकी टचस्क्रीन और लाइटवेट डिजाइन इसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और ट्रैवलर्स यूज के लिए शानदार बनाता है। इसमें 12.3 इंच की डिस्प्ले मिलती है। इसमें 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज मिलता है।

Specifications

प्रोसेसर
10th Gen Intel Core i5-1035G4
डिस्प्ले
12.3 इंच
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 10 Home
वजन केवल
0.77 किलोग्राम
बैटरी लाइफ
लगभग 10.5 घंटे

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल

...

टचस्क्रीन और स्टाइलस सपोर्ट

...

प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी

...

USB-A और USB-C कनेक्टिविटी

...

10 घंटे का बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

...

हेवी ग्राफिक्स या गेमिंग के लिए फिट नहीं

...

थोड़ी ज्यादा कीमत

Loading Suggestions...

यह एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप है, जो रोजाना के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है। अगर आप स्टडी, ऑनलाइन क्लास, ब्राउजिंग या ऑफिस वर्क जैसे बेसिक कामों के लिए शानदार है। लैपटॉप 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज में आता है। इसका वजन मात्र 1.45 किग्रा. है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Celeron N4500
डिस्प्ले
14 इंच HD
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
वजन
1.45 किलोग्राम
ग्राफिक्स
Intel Integrated Graphics

क्यों खरीदें

...

मेड इन इंडिया लैपटॉप

...

बेहतर कनेक्टिविटी

...

शानदार स्क्रीन प्रोटेक्शन

...

Windows 11 प्री-लोडेड

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल बेसिक टास्क

...

HD डिस्प्ले

...

बैटरी बैकअप कम

...

बिल्ड क्वालिटी एवरेज

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम और सुपर पोर्टेबल लैपटॉप है, जो बिजनेस प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, या क्रिएटिव कामकाज के लिए परफेक्ट है। यह लैपटॉप अल्ट्रा-लाइट डिजाइन में आता है। साथ ही पावरफुल परफॉर्मेंस मिलती है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i7-1260P
डिस्प्ले
13.3 इंच FHD AMOLED
वजन
सिर्फ 0.87 किलोग्राम
बैटरी
63Wh
ग्राफिक्स
Intel Iris Xe Graphics
OS और सॉफ्टवेयर
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

सुपर स्लिम और अल्ट्रा-लाइट

...

प्रीमियम AMOLED डिस्प्ले

...

पावरफुल परफॉर्मेंस

...

बेहतर वीडियो कॉलिंग के लिए 1080p कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

...

रैम अपग्रेड की सुविधा नहीं

...

कीमत थोड़ी ज़्यादा

...

छोटी 13.3 इंच स्क्रीन

Loading Suggestions...

यह ASUS Vivobook 14 एक स्टाइलिश और हल्का लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और होम यूजर्स के लिए शानदार है। इसमें 12th जेन Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 512 जीबी स्टोरेज दिया गया है। यह लैपटॉप 14 इंच FHD डिस्प्ले साइज में आता है। यह लैपटॉप IPS पैनल में आता है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i3-1215U
वजन
लगभग 1.40 किलोग्राम
बैटरी
42Wh
OS
Windows 11 Home (प्री-लोडेड)

क्यों खरीदें

...

डे टू डे मल्टीटास्किंग के लिए फिट

...

फास्ट ऐप्स की परफॉर्मेंस

...

हल्का और पतला डिजाइन

...

बेहतर व्यूइंग एंगल्स

क्यों खोजें विकल्प

...

RAM एक्सपेंडेबल नहीं

...

गेमिंग या भारी ग्राफिक्स टास्क के लिए सही नहीं

...

बैटरी बैकअप लिमिटेड

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।