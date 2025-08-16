टच स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर पर बंपर डील, सस्ते में खरीदारी का मौका
Best Touch screen Computer Monitors: अगर आप टच स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए सस्ते में बेस्ट क्वॉलिटी वाले टच स्क्रीन कंप्यूटर लैपटॉप को खरीद सकते हैं..
प्रोडक्ट्स के सुझाव
टच स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर आपको सीधे स्क्रीन पर टैप करने की सुविधा देते हैं, जिससे कोई भी काम करना तेज और आसान होता है। यह न सिर्फ आपके समय की बचत करते हैं, बल्कि आपके कामकाज को आसान बना देते हैं। अगर आप डिजाइनिंग, गेमिंग या फिर एजूकेशन से जुड़े कामकाज करते हैं, तो आपके लिए टच स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर काफी यूजफुल हो सकते हैं। आज के वक्त में रिटेल, हेल्थ, एजूकेशनल सेक्टर में इन मॉनिटर्स का इस्तेमाल बढ़ा है। हालांकि इन मॉनिटर की कीमत बाकी मॉनिटर के मुकाबले में ज्यादा होती है, लेकिन हम आपके लिए ऐसे टच स्क्रीन मॉनिटर लेकर आए हैं, जिन्हें बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकेगा।
यह Acer का 21.5 इंच FHD टच मॉनिटर एक कॉम्पैक्ट साइज वाला स्टाइलिश मॉनिटर है, जो कि IPS पैनल के साथ आता है। इसमें 75Hz रिफ्रेश रेट और AMD FreeSync टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें 10-पॉइंट मल्टी टच सपोर्ट, 7H हार्ड ग्लास प्रोटेक्शन और Zero Frame डिजाइन है, जो इसे टिकाऊ और प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
75Hz रिफ्रेश रेट
AMD FreeSync सपोर्ट
10-पॉइंट टचस्क्रीन
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन स्पीकर नहीं
मल्टीटास्किंग के लिए छोटी 21.5 इंच स्क्रीन
कलर्स के इश्यू
Dell का यह 24 इंच स्क्रीन साइज वाला FHD टच स्क्रीन मॉनिटर है, जो कि IPS पैनल मॉनिटर है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें बिल्ट-इन USB हब, 16.7 मिलियन कलर सपोर्ट और 72% sRGB कलर गामट है, जो इसे काम और मल्टीमीडिया के लिए बेहतरीन बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सटीक और शार्प कलर के लिए IPS पैनल
टचस्क्रीन सपोर्ट से आसान इंटरैक्शन
बिल्ट-इन USB हब से बेहतर कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
ब्राइटनेस की कमी
यह लेनोवो का 14 इंच वाला FHD IPS डिस्प्ले मॉनिटर है। यह मॉनिटर 300 निट्स ब्राइटनेस और 178° वाइड व्यूइंग एंगल के साथ आता है। इसके साथ एक्टिव पेन सपोर्ट के साथ आता है। यह हल्का और पोर्टेबल डिजाइन में आता है। इसे कहीं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ फास्ट कनेक्टिविटी दी जाती है। इसके साथ 3 साल की प्रीमियर सपोर्ट वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
Active Pen सपोर्ट के साथ टचस्क्रीन
लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
बिल्ट-इन स्पीकर की कमी
केवल USB Type-C कनेक्टिविटी
यह एंड्रॉइड 14 पर चलने वाला इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, जो कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और होम के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज की सुविधा दी गई है। इसमें 2ms रेस्पॉन्स टाइम और स्मूद टच एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही HDMI, USB और टच USB पोर्ट्स के साथ आसान कनेक्टिविटी मिलती है। इसके साथ 3 साल की ऑन-साइट वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
65 इंच का 4K UHD डिस्प्ले
एंड्ऱॉइ 14 सपोर्ट
2ms रेस्पॉन्स टाइम
3 साल ऑन-साइट वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
128GB का सीमित स्टोरेज
छोटे स्पेस में फिटिंग की दिक्कत
यह एक 15.6 इंच का पोर्टेबल टचस्क्रीन मॉनिटर है। इसमें फुल एचडी रेजोल्यूशन दिया गया है। मॉनिटर IPS पैनल के साथ आता है। इसमें 178° वाइड व्यूइंग एंगल और 72% NTSC कलर गामट मिलता है। यह HDMI, DVI और VGA पोर्ट सपोर्ट करता है, जिससे इसे लैपटॉप, पीसी, PS5/4 और Xbox जैसे डिवाइस से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबल डिजाइन
टचस्क्रीन सपोर्ट
मल्टीपल पोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
4K रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं
टच के लिए USB कनेक्शन जरूरी
यह 24 इंच का फुल एचडी IPS टच मॉनिटर है। इसके साथ यूएसबी टाइप-सी कनेक्शन, 10-पॉइंट इन-सेल प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच, एडवांस एर्गोनॉमिक्स और मैग्नेटिक स्टायलस पेन सपोर्ट दिया गया है। यह न केवल प्रेजेंटेशन और कोलैबोरेशन के लिए शानदार है बल्कि ऑफिस, क्लासरूम और रिसेप्शन जैसे प्रोफेशनल सेटअप में भी परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिंगल केबल चार्जिंग
मैग्नेटिक स्टायलस पेन सपोर्ट
ड्यूल-हिंज स्टैंड से एडजस्टेबल एंगल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
4K रेजोल्यूशन नहीं
ऑडियो आउटपुट सीमित
यह Dell का एक 24 इंच का फुल एचडी IPS मॉनिटर है जो बेहतरीन कलर एक्यूरेसी और क्लियर विजुअल्स देता है। इसमें यूएसबी-सी, HDMI और डिस्प्ले पोर्ट जैसे मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं, जिससे इसे लैपटॉप या पीसी से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके एंटी-ग्लेयर स्क्रीन जैसे फीचर्स प्रोफेशनल काम, ग्राफिक डिजाइन और ऑफिस यूज के लिए इसे परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
यूएसबी-सी
मल्टीपल पोर्ट सपोर्ट
सटीक कलर एक्यूरेसी
क्यों खोजें विकल्प
4K सपोर्ट नहीं
इनबिल्ट स्पीकर नहीं
हाई रिफ्रेश रेट नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।