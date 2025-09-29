Windows लैपटॉप पर बंपर छूट, सस्ते में खरीदारी का मौका, MacBook को देते हैं टक्कर

विंडो लैपटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा हैं, जिससे आप इन लैपटॉप को सस्ते में खरीद सकते हैं। आइए देखते हैं विंडो लैपटॉप के बेस्ट ऑप्शन्स

Mon, 29 Sep 2025 10:44 AM

आज हम आपके लिए ऐसे विंडोज लैपटॉप लेकर आए हैं, जो परफॉर्मेंस में ऐपल मैकबुक को टक्कर देते हैं, जबकि कीमत में काफी कम है। वही अमेजन सेल में बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर के साथ ही अतिरिक्त डिस्काउंट का लुत्फ उठाया जा सकता है। इन लैपटॉप में फ्री में लेटेस्ट विंडोंज सपोर्ट मिलता है। साथ ही डिजाइन और बिल्ड क्लॉलिटी में भी शानदार हैं...

यह एक एक कॉम्पैक्ट और हल्का लैपटॉप है, जो कि अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में आता है। इसमें 14.1 इंच FHD IPS डिस्प्ले मिलता है। लैपटॉप में इंटेल Celeron N4020 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB SSD दिया गया है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बेसिक होम-यूज़ के लिए पर्याप्त है।

Specifications डिस्प्ले: 14.1 इंच FHD IPS प्रोसेसर Intel Celeron N4020 रैम 8GB बैटरी 38Wh OS Windows 11 Home क्यों खरीदें शार्प और क्लियर विज़ुअल्स स्मूद मल्टीटास्किंग और तेज़ बूट लंबे समय तक चलने वाला बैकअप लाइटवेट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प सिर्फ बेसिक काम के लिए हैवी टास्क या गेमिंग के लिए नहीं औसत बैटरी बैकअप

यह एक प्रीमियम कैटेगरी का लैपटॉप है। इसकी कीमत 89,990 रुपये है। इसे SBI कार्ड पर 1,500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और कई बैंक ऑफर पर खरीदा जा सकेगा। यह डिवाइस 2-in-1 लैपटॉप टैबलेट के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है।

Specifications डिस्प्ले 12 इंच एलसीडी प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon X Plus रैम 16GB ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home Copilot+ बैटरी 16 घंटे क्यों खरीदें टैबलेट और लैपटॉप दोनों के रूप में इस्तेमाल तेज और स्मार्ट परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग, राइटिंग, समरी और प्रोडक्टिविटी में मददगार 90Hz रिफ्रेश रेट और स्टाइलस सपोर्ट ट्रैवल और ऑन-द-गो काम के लिए परफेक्ट क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी प्रीमियम है हैवी गेमिंग या हाई-एंड एडिटिंग के लिए नहीं

Dell के इस लैपटॉप को अमेजन सेल में 34% डिस्काउंट के बाद 69,990 में खरीदा जा सकता है। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर समेत कई अन्य तरह के डिस्काउंट दिये जा रहे हैं। यह लैपटॉप गेमिंग और हैवी प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए उपयुक्त है।

Specifications डिस्प्ले 15.6 इंच FHD प्रोसेसर Intel Core i5-13450HX रैम 16GB ग्राफिक्स NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 वजन 2.65kg डिस्प्ले 15.6 इंच FHD, रिफ्रेश रेट 120Hz प्रोसेसर Intel Core i5-13450HX OS Windows 11 Home + MS Office 21 वजन 2.65kg क्यों खरीदें स्मूद और इमर्सिव गेमिंग हैवी मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए एडवांस्ड गेमिंग और ग्राफिक्स फास्ट स्टोरेज और क्विक एक्सेस क्यों खोजें विकल्प पोर्टेबल नहीं, ट्रैवल के लिए भारी बैटरी गेमिंग के दौरान जल्दी खत्म हो सकती है हाई-एंड AAA गेम्स पर मिड-लेवल परफॉर्मेंस पोर्टेबल नहीं, ट्रैवल के लिए भारी बैटरी बैकअप सीमित गेम्स पर मिड-लेवल परफॉर्मेंस

इसे 31 फीसद डिस्काउंट के साथ अमेजन से 33,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर, नो-कॉस्ट ईएमआई और कैशबैक की सुविधा का लुत्फ उठा सकते हैं। यह लैपटॉप थिन और लाइटवेट होने के कारण पोर्टेबल और ऑफिस और स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है।

Specifications डिस्प्ले 15.6 इंच FHD ब्राइटनेस 120Hz प्रोसेसर Intel Core i3-1305U OS Windows 11 Home + MS Office 21 बैटरी 3-cell, 41Wh क्यों खरीदें स्मूद विज़ुअल्स और रिफ्रेश रेट पोर्टेबल और हल्का फास्ट स्टोरेज और क्विक बूट टाइम 15 माह के लिए McAfee सेफ्टी क्यों खोजें विकल्प Integrated ग्राफिक्स 250 nits ब्राइटनेस लिमिटेड रैम

इस लैपटॉप की कीमत 84,990 रुपये है, जिसे अमेजन सेल में 38% डिस्काउंट के बाद 52,990 में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर, नो-कॉस्ट ईएमआई और कैशबैक ऑफर पर खरीदा जा सकेगा। यह लैपटॉप 16 इंच FHD+ डिस्प्ले और Snapdragon X प्रोसेसर के साथ हल्का और पावरफुल है।

क्यों खरीदें तेज और स्मूद परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग और फास्ट स्टोरेज स्पष्ट और कलरफुल विज़ुअल्स पोर्टेबल और ट्रैवल-फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प हैवी गेमिंग या हाई-एंड ग्राफिक्स वर्क के लिए उपयुक्त नहीं हाई-फ्रेम गेमिंग और स्मूथ विज़ुअल्स के लिए लिमिटेड

लैपटॉप की कीमत 1,50,890 है, जिसे अमेजन सेल से 30% डिस्काउंट के साथ 1,04,990 में खरीदा जा सकता है। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर,नो कॉस्ट ईएमआई और कैशबैक सुविधा का लुत्फ उठाया जा सकता है। यह लैपटॉप एआई इनेबल्ड इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर, 32GB RAM, और 1TB SSD के साथ हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप है।

Specifications डिस्प्ले 14 इंच WUXGA OLED प्रोसेसर Intel Core Ultra 9 185H ऑडियो स्टीरियो स्पीकर 2W x4 स्टोरेज 1TB रैम 32GB कनेक्टिविटी Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 क्यों खरीदें हाई परफॉर्मेंस एआई प्रोसेसर मल्टीटास्किंग और फास्ट स्टोरेज के लिए शानदार कलर और HDR सपोर्ट शानदार ऑडियो एक्सपीरिएंस अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प Integrated ग्राफिक्स डिस्काउंट के बाद भी प्रीमियम सेगमेंट में आता है OLED स्क्रीन

लैपटॉप की कीमत 53,990 रुपये है, जिसे अमेजन से 35% डिस्काउंट के बाद 34,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर समेत कई तरह के ऑफर दिये जा रहे हैं। यह लैपटॉप 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB SSD के साथ ऑफिस और डेली यूज के लिए बढ़िया ऑप्शन है।

Specifications डिस्प्ले 15.6 इंच FHD WVA AG प्रोसेसर 13th Gen Intel Core i3-1305U स्टोरेज 512GB SSD ग्राफिक्स Intel UHD Integrated Graphics OS Windows 11 Home + Office Home वजन और डिजाइन 1.66kg क्यों खरीदें तेज मल्टीटास्किंग और स्टोरेज स्मूद विज़ुअल और प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतर हल्का और पोर्टेबल ऑफिस और डेली यूज के लिए सेफ विंडोज 11 + ऑफिस 2024 शानदार कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प हैवी गेमिंग या ग्राफिक्स वर्क के लिए लिमिटेड बैटरी बैकअप मिड-रेंज डिस्प्ले ब्राइटनेस सिर्फ 250 nits

