Windows लैपटॉप पर बंपर छूट, सस्ते में खरीदारी का मौका, MacBook को देते हैं टक्कर

आज हम आपके लिए ऐसे विंडोज लैपटॉप लेकर आए हैं, जो परफॉर्मेंस में ऐपल मैकबुक को टक्कर देते हैं, जबकि कीमत में काफी कम है। वही अमेजन सेल में बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर के साथ ही अतिरिक्त डिस्काउंट का लुत्फ उठाया जा सकता है। इन लैपटॉप में फ्री में लेटेस्ट विंडोंज सपोर्ट मिलता है। साथ ही डिजाइन और बिल्ड क्लॉलिटी में भी शानदार हैं...
1. Neopticon BrowseBook 14.1" FHD IPS Laptop | Celeron N4020 Dual Core up to 2.8GHz | 8GB RAM | 256GB SSD | UHD Graphics | Win 11 Home | 38Wh | 1.3kg | Grey
यह एक एक कॉम्पैक्ट और हल्का लैपटॉप है, जो कि अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में आता है। इसमें 14.1 इंच FHD IPS डिस्प्ले मिलता है। लैपटॉप में इंटेल Celeron N4020 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB SSD दिया गया है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बेसिक होम-यूज़ के लिए पर्याप्त है।
क्यों खरीदें
शार्प और क्लियर विज़ुअल्स
स्मूद मल्टीटास्किंग और तेज़ बूट
लंबे समय तक चलने वाला बैकअप
लाइटवेट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ बेसिक काम के लिए
हैवी टास्क या गेमिंग के लिए नहीं
औसत बैटरी बैकअप
2. Microsoft New Surface Pro 12" - Windows 11 Home Copilot+ PC - LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (8 Core) - 16GB RAM - 256GB SSD - Platinum - EP2-27654 with Type Cover Slate Color
यह एक प्रीमियम कैटेगरी का लैपटॉप है। इसकी कीमत 89,990 रुपये है। इसे SBI कार्ड पर 1,500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और कई बैंक ऑफर पर खरीदा जा सकेगा। यह डिवाइस 2-in-1 लैपटॉप टैबलेट के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है।
क्यों खरीदें
टैबलेट और लैपटॉप दोनों के रूप में इस्तेमाल
तेज और स्मार्ट परफॉर्मेंस
मल्टीटास्किंग, राइटिंग, समरी और प्रोडक्टिविटी में मददगार
90Hz रिफ्रेश रेट और स्टाइलस सपोर्ट
ट्रैवल और ऑन-द-गो काम के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी प्रीमियम है
हैवी गेमिंग या हाई-एंड एडिटिंग के लिए नहीं
3. Dell SmartChoice G15-5530, Intel Core i5 13th Gen - 13450HX, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, Windows 11, MS Office 21, Dark Shadow Grey, 2.65Kg Gaming Laptop
Dell के इस लैपटॉप को अमेजन सेल में 34% डिस्काउंट के बाद 69,990 में खरीदा जा सकता है। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर समेत कई अन्य तरह के डिस्काउंट दिये जा रहे हैं। यह लैपटॉप गेमिंग और हैवी प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए उपयुक्त है।
क्यों खरीदें
स्मूद और इमर्सिव गेमिंग
हैवी मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए
एडवांस्ड गेमिंग और ग्राफिक्स
फास्ट स्टोरेज और क्विक एक्सेस
क्यों खोजें विकल्प
पोर्टेबल नहीं, ट्रैवल के लिए भारी
बैटरी गेमिंग के दौरान जल्दी खत्म हो सकती है
हाई-एंड AAA गेम्स पर मिड-लेवल परफॉर्मेंस
पोर्टेबल नहीं, ट्रैवल के लिए भारी
बैटरी बैकअप सीमित
गेम्स पर मिड-लेवल परफॉर्मेंस
4. Dell 15, Intel Core i3 13th Gen - 1305U, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, Windows 11, MSO'21, Titan Grey, 1.69kg, 120Hz 250 nits Display, 15 Month McAfee, Thin & Light Laptop
इसे 31 फीसद डिस्काउंट के साथ अमेजन से 33,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर, नो-कॉस्ट ईएमआई और कैशबैक की सुविधा का लुत्फ उठा सकते हैं। यह लैपटॉप थिन और लाइटवेट होने के कारण पोर्टेबल और ऑफिस और स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है।
क्यों खरीदें
स्मूद विज़ुअल्स और रिफ्रेश रेट
पोर्टेबल और हल्का
फास्ट स्टोरेज और क्विक बूट टाइम
15 माह के लिए McAfee सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
Integrated ग्राफिक्स
250 nits ब्राइटनेस
लिमिटेड रैम
5. ASUS Vivobook 16, Snapdragon X, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+ 16", Windows 11, Office Home 2024, Cool Silver, 1.88kg, X1607QA-MB050WS, Qualcomm Adreno iGPU, 45TOPS, M365 Basic(1Year)* Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 84,990 रुपये है, जिसे अमेजन सेल में 38% डिस्काउंट के बाद 52,990 में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर, नो-कॉस्ट ईएमआई और कैशबैक ऑफर पर खरीदा जा सकेगा। यह लैपटॉप 16 इंच FHD+ डिस्प्ले और Snapdragon X प्रोसेसर के साथ हल्का और पावरफुल है।
क्यों खरीदें
तेज और स्मूद परफॉर्मेंस
मल्टीटास्किंग और फास्ट स्टोरेज
स्पष्ट और कलरफुल विज़ुअल्स
पोर्टेबल और ट्रैवल-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
हैवी गेमिंग या हाई-एंड ग्राफिक्स वर्क के लिए उपयुक्त नहीं
हाई-फ्रेम गेमिंग और स्मूथ विज़ुअल्स के लिए लिमिटेड
6. Lenovo Yoga Slim 7 (Smartchoice) Intel Core Ultra 9 185H 14"(35.5cm) WUXGA-OLED Laptop (32GB RAM/1TB SSD/AI PC/Windows 11/Microsoft 365 Basic + Office Home 2024/1Yr ADP Free/Grey/1.39Kg), 83CV00B3IN
लैपटॉप की कीमत 1,50,890 है, जिसे अमेजन सेल से 30% डिस्काउंट के साथ 1,04,990 में खरीदा जा सकता है। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर,नो कॉस्ट ईएमआई और कैशबैक सुविधा का लुत्फ उठाया जा सकता है। यह लैपटॉप एआई इनेबल्ड इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर, 32GB RAM, और 1TB SSD के साथ हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप है।
क्यों खरीदें
हाई परफॉर्मेंस एआई प्रोसेसर
मल्टीटास्किंग और फास्ट स्टोरेज के लिए
शानदार कलर और HDR सपोर्ट
शानदार ऑडियो एक्सपीरिएंस
अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
Integrated ग्राफिक्स
डिस्काउंट के बाद भी प्रीमियम सेगमेंट में आता है
OLED स्क्रीन
7. Dell Vostro, Intel Core i3 13th Gen - 1305U, 16GB DDR4 RAM, 512GB, FHD 15.6"/39.6 cm, Windows 11, Office H&S 2024, Carbon Grey, 1.66Kg, 120Hz 250 nits Narrow Border Display, Intel UHD Graphics Laptop
लैपटॉप की कीमत 53,990 रुपये है, जिसे अमेजन से 35% डिस्काउंट के बाद 34,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही SBI कार्ड पर 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर समेत कई तरह के ऑफर दिये जा रहे हैं। यह लैपटॉप 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB SSD के साथ ऑफिस और डेली यूज के लिए बढ़िया ऑप्शन है।
क्यों खरीदें
तेज मल्टीटास्किंग और स्टोरेज
स्मूद विज़ुअल और प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतर
हल्का और पोर्टेबल
ऑफिस और डेली यूज के लिए सेफ
विंडोज 11 + ऑफिस 2024
शानदार कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
हैवी गेमिंग या ग्राफिक्स वर्क के लिए लिमिटेड
बैटरी बैकअप मिड-रेंज
डिस्प्ले ब्राइटनेस सिर्फ 250 nits
