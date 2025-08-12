ये टॉप 10 मल्टीटास्किंग लैपटॉप हर काम करेंगे आसान, ऑफिस हो या कांटेंट क्रिएटर, सारा काम होगा स्मूद और फास्ट Top 10 Multitasking Laptops On Amazon For Office Use And Content Creation, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
लैपटॉप - कंप्यूटरTop 10 Multitasking Laptops On Amazon For Office Use And Content Creation

ये टॉप 10 मल्टीटास्किंग लैपटॉप हर काम करेंगे आसान, ऑफिस हो या कांटेंट क्रिएटर, सारा काम होगा स्मूद और फास्ट

Top 10 Multitasking Laptops: अगर आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आप एकदम सही जगह आ पहुंचे हैं। यहां हम आपको टॉप 10 मल्टीटास्किंग लैपटॉप के ऑप्शन्स की डिटेल्स दे रहे हैं, जो ऑफिस से लेकर गेमिंग तक, कई काम आसानी से कर सकता है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 08:45 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

Top 10 Multitasking Laptops: आज के डिजिटल दौर में एक ऐसा लैपटॉप होना बहुत जरूरी है, जो एक साथ कई काम आसानी से संभाल सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या फिर कंटेंट क्रिएटर, एक मल्टीटास्किंग लैपटॉप आपके काम को आसान बना सकता है। ऐसे लैपटॉप में हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर, ज्यादा रैम, फास्ट स्टोरेज और बेहतर डिस्प्ले होती है, जिससे वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ऑफिस वर्क और ऑनलाइन मीटिंग जैसे काम बिना रुके किए जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्हें दमदार बैटरी लाइफ और पोर्टेबल डिजाइन के साथ पेश किया जाता है। यहां हम आपको टॉप 10 मल्टीटास्किंग लैपटॉप के बारे में बता रहे हैं, जो परफॉर्मेंस, फीचर्स और कीमत का एक बढ़िया बैलेंस है।

इसकी कीमत 99,990 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 75,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 3,666 रुपये की ईएमआई के साथ भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह एक स्टाइलिश और पावरफुल लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। इसका मेटालिक और लाइटवेट डिजाइन, इसे कैरी करने में आसान बनाता है। इसमें Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB SSD है, जिससे फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग मिलती है। इसमें 14 इंच FHD+ डिस्प्ले और Windows 11 दिया गया है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core Ultra 5 225H
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
14 इंच FHD+, 60Hz
ओएस
विंडोज 11, ऑफिस होम 2024

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम मेटालिक डिजाइन, फास्ट परफॉर्मेंस, हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-ग्राफिक्स गेमिंग के लिए सही नहीं, सीमित अपग्रेड ऑप्शन

यह एक हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग और मल्टीटास्किंग लैपटॉप है, जो पावर और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें Intel Core i5-13450HX प्रोसेसर और 16GB DDR5 रैम के साथ फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें 1TB SSD की मदद से फास्ट बूट टाइम और स्टोरेज स्पेस की कोई कमी नहीं होती है। इस लैपटॉप में एनवीडियो जीफोर्स RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड इसे गेमिंग और ग्राफिक्स-इंटेंसिव टास्क के लिए परफेक्ट बनाता है। इसमें 15.6 इंच FHD डिस्प्ले और ऑरेंज बैकलिट कीबोर्ड इसे और भी प्रीमियम लुक देता है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
प्रोसेसर
Intel Core i5-13450HX
रैम
16GB DDR5
स्टोरेज
1TB SSD
ग्राफिक्स
NVIDIA GeForce RTX 3050
ओएस
विंडोज 11 होम

क्यों खरीदें

...

हाई-एंड गेमिंग परफॉर्मेंस, फास्ट DDR5 रैम और SSD, प्रीमियम डिजाइन और बैकलिट कीबोर्ड

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी वजन, पोर्टेबिलिटी कम, बैटरी बैकअप औसत

यह एक प्रीमियम और मल्टीफंक्शनल लैपटॉप है, जो प्रोफेशनल व क्रिएटिव यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Core Ultra 5 125U प्रोसेसर और 16GB रैम के साथ फास्ट मल्टीटास्किंग और स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें 512GB SSD स्टोरेज से फास्ट बूट टाइम और ज्यादा डाटा स्पेस मिलता है। इसका 14 इंच 3K OLED टचस्क्रीन डिस्प्ले शानदार विजुअल क्वालिटी देता है। वहीं, 5MP IR कैमरा वीडियो कॉल्स और फेस रिकग्निशन के लिए बढ़िया रहता है।

Specifications

डिस्प्ले
14 इंच 3K OLED टचस्क्रीन
प्रोसेसर
Intel Core Ultra 5
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB SSD
कैमरा
5MP IR
ओएस
विंडोज 11 + ऑफिस 2021

क्यों खरीदें

...

शानदार 3K OLED टच डिस्प्ले, हल्का और प्रीमियम डिजाइन, AI-सपोर्ट के साथ फास्ट परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए डेडिकेटेड GPU नहीं, हाई-एंड मॉडल की तुलना में प्रोसेसर पावर थोड़ा कम

ASUS Zenbook 14 प्रीमियम, स्लिम और हल्का लैपटॉप है, जो प्रोफेशनल व क्रिएटिव दोनों तरह के यूजर्स के लिए सही रहेगा। इसमें Intel Core Ultra 5 (Series 2) प्रोसेसर और Intel Arc इंटीग्रेटेड GPU दिया गया है, जिसके साथ पावरफुल परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें 16GB रैम और 1TB SSD से मल्टीटास्किंग स्मूद होती है। इसका 14 इंच 3K OLED टचस्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ क्रिस्टल-क्लियर विजुअल्स और रिच कलर्स देता है। यह ट्रैवल-फ्रेंडली है।

Specifications

डिस्प्ले
14 इंच 3K OLED टच, 120Hz
प्रोसेसर
Intel Core Ultra 5
GPU
Intel Arc iGPU
रैम
16GB
स्टोरेज
1TB SSD
ओएस
विंडोज 11 + ऑफिस होम 2024 + M365 Basic (1 साल)

क्यों खरीदें

...

3K OLED टच डिस्प्ले, 120Hz, पतला, हल्का और प्रीमियम डिजाइन, हाई स्टोरेज व रैम

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए डेडिकेटेड GPU नहीं, कीमत ज्यादा

इसकी कीमत 83,990 रुपये है। यह MacBook Air 13 इंच स्क्रीन के साथ आता है, जो काफी स्टाइलिश है। यह Apple M4 चिप के साथ आता है। इसमें 10-core CPU और 8-core GPU का कॉम्बिनेशन है, जो फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग देता है। इसमें 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 256GB स्टोरेज दी गई है। इसके साथ यह लैपटॉप प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह के कामों के लिए सही रहेगा। इसका स्लिम डिजाइन और मिडनाइट कलर इसे और भी प्रीमियम लुक देता है। मैकओएस का फ्लूइड एक्सपीरियंस और लंबी बैटरी लाइफ इसे ट्रैवल के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
13 इंच
प्रोसेसर
Apple M4 चिप (10-core CPU, 8-core GPU)
मेमोरी
16GB यूनिफाइड
स्टोरेज
256GB
ओएस
macOS

क्यों खरीदें

...

लेटेस्ट Apple M4 चिप, हाई परफॉर्मेंस, प्रीमियम और स्लिम डिजाइन, लंबी बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

स्टोरेज 256GB तक सीमित, कीमत ज्यादा, अपग्रेड ऑप्शन सीमित

यह ऑल-इन-वन डेस्कटॉप है, जिसमें 13th Gen Intel Core i3-1315U प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम और मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। इसका 23.8 इंच FHD डिस्प्ले 100Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिससे विजुअल्स स्मूद और क्लियर दिखते हैं। इसके साथ ही 8GB रैम और 512GB SSD के साथ यह फास्ट लोडिंग की सुविधा देता है। इसमें रिट्रैक्टेबल कैमरा, वायरलेस कीबोर्ड और माउस के साथ आने वाला यह सेटअप घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है।

Specifications

डिस्प्ले
23.8 इंच FHD, 100Hz
प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i3
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB SSD
ओएस
विंडोज 11 + ऑफिस 2024
कैमरा
रिट्रैक्टेबल
एक्सेसरीज
वायरलेस कीबोर्ड और माउस

क्यों खरीदें

...

ऑल-इन-वन डिजाइन, जगह की बचत, स्मूद 100Hz डिस्प्ले, रिट्रैक्टेबल कैमरा से प्राइवेसी बेहतर

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए हाई-एंड ग्राफिक्स नहीं, रैम 8GB तक सीमित

यह एक स्टाइलिश और पावरफुल मशीन है, जिसमें Intel Core Ultra 7-155U प्रोसेसर और 10-12 TOPS AI क्षमता दी गई है। यह स्मूद मल्टीटास्किंग और AI-बेस्ड एप्लिकेशन के लिए कमाल का ऑप्शन रहेगा। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD फास्ट परफॉर्मेंस और ज्यादा स्टोरेज सुनिश्चित करते हैं। इसमें 16 इंच WUXGA IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें विंडोज 11 और ऑफिस 2021 प्री-इंस्टॉल हैं, जिससे यह ऑफिस वर्क और स्टडी दोनों के लिए सही रहेगा।

Specifications

डिस्प्ले
16 इंच WUXGA आईपीएस, एंटी ग्लेयर
प्रोसेसर
प्रोसेसर
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB SSD
ग्राफिक्स
512GB SSD
ग्राफिक्स
Intel Graphics
कैमरा
1080p FHD
ओएस
विंडोज 11 + ऑफिस 2021

क्यों खरीदें

...

AI-इनेबल्ड हाई परफॉर्मेंस, बड़ा और क्लियर WUXGA डिस्प्ले, हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

डेडिकेटेड GPU नहीं, कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है

यह एक नेक्स्ट जेनरेशन AI Copilot+ लैपटॉप है, जिसमें 50 TOPS की यूनीक AI क्षमता और AMD Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD दी गई है, जो इसे फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देती है। इसमें 16 इंच 2K WUXGA IPS डिस्प् मौजूद है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 300 निट्स है। इसके साथ शार्प और क्लियर विजुअल्स देता है। इसमें विंडोज 11 और ऑफिस 2024 प्री-इंस्टॉल है।

Specifications

डिस्प्ले
16 इंच WUXGA 2K IPS, 300 निट्स
प्रोसेसर
AMD Ryzen AI 5 340
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB SSD
ओएस
विंडोज 11 + ऑफिस 2024
फीचर
नेक्स्ट जनरेशन एआई कोपायलट+

क्यों खरीदें

...

हाई AI प्रोसेसिंग पावर, 2K हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले, फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

डेडिकेटेड GPU नहीं, AI फीचर्स का इस्तेमाल बैटरी तेजी से खत्म कर सकता है

यह लैपटॉप गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए सही रहेगा। इसमें 13th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें एनवीडिया RTX 3050A 4GB ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है, जो हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग और क्रिएटिव वर्क के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें 24GB रैम और 512GB SSD दी गई है, जिसके साथ यह लैपटॉप फास्ट मल्टीटास्किंग और स्मूद गेमप्ले की सुविधा देता है। इसमें 15.6 इंच FHD डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ अल्ट्रा-फ्लूइड विजुअल्स देता है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6 इंच FHD, 144Hz
प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i5
ग्राफिक्स
एनवीडिया RTX 3050A 4GB
रैम
24GB
स्टोरेज
512GB SSD
ओएस
विंडोज 11 + ऑफिस होम 2024

क्यों खरीदें

...

हाई रैम और फास्ट SSD, 144Hz स्मूद डिस्प्ले, पावरफुल CPU + GPU कॉम्बो

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन थोड़ा ज्यादा, बैटरी बैकअप लंबे गेमिंग सेशन्स में कम हो सकता है

यह एक पोर्टेबल लैपटॉप है, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Core i3 N305 प्रोसेसर के साथ 8GB रैम और 512GB SSD दी गई है, जो फास्ट परफॉर्मेंस देती है। इसकी 14 इंच का मल्टी-टच WUXGA स्क्रीन दी गई है, जो अच्छी विजुअल क्वालिटी और टच सपोर्ट देती है। 1.54 किलोग्राम वजन इसे कहीं भी ले जाना आसान बनाता है। इसमें विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें AES Pen सपोर्ट भी है, जिससे ड्रॉइंग करना आसान हो जाता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i3 N305
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
14 इंच WUXGA
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 11 होम

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल, टचस्क्रीन और पेन सपोर्ट, फास्ट SSD स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए सीमित, ग्राफिक्स बेसिक लेवल के हैं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

