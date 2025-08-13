अमेजन पर सस्ते बिक रहे 32 इंच स्क्रीन के साथ आने वाले ये टॉप 10 मॉनिटर्स, विजुअल एक्सपीरियंस एकदम जबरदस्त Top 10 Monitor On Amazon From Phillips To Lenovo And More Check Deals, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
लैपटॉप - कंप्यूटरTop 10 Monitor On Amazon From Phillips To Lenovo And More Check Deals

अमेजन पर सस्ते बिक रहे 32 इंच स्क्रीन के साथ आने वाले ये टॉप 10 मॉनिटर्स, विजुअल एक्सपीरियंस एकदम जबरदस्त

Top 10 Monitor 32 inch: अगर आप अपने ऑफिस के लिए या फिर अपने घर के लिए एक नया मॉनिटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और वो भी 32 इंच स्क्रीन का, अमेजन पर मिल रही ये डील्स आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती हैं। इनकी कीमत कम से लेकर ज्यादा तक जाती है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:59 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

Top 10 Monitor 32 inch: अगर आप बड़े और शानदार विजुअल एक्सपीरियंस की तलाश में हैं, तो 32 इंच का मॉनिटर आपके लिए एकदम सही रहेगा। इस साइज के मॉनिटर्स न केवल काम के लिए बल्कि गेमिंग, मूवी और ग्राफिक डिजाइन जैसे क्रिएटिव टास्क के लिए भी सही रहते हैं। बड़े डिस्प्ले पर मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है और डिटेल्स ज्यादा क्लियर नजर आती हैं। मार्केट में कई ब्रांड्स अलग-अलग फीचर्स, रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट के साथ मॉनिटर उपलब्धकरा रहे हैं। हमने आपके लिए टॉप 10 32 इंच मॉनिटर्स की लिस्ट तैयार की है, जो परफॉर्मेंस और वैल्यू दोनों में बेस्ट हैं।

यह 32 इंच का क्यूएचडी गेमिंग मॉनिटर है, जो शानदार विजुअल क्वालिटी और स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें 2560 x 1440 QHD रेजोल्यूशन और 5ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ AMD FreeSync तकनीक दी गई है। यह गेमप्ले को बिना लैग के स्मूद बनाती है। इसकी अल्ट्रा-वाइड स्क्रीन और स्टनिंग कलर एक्यूरेसी ग्राफिक्स को और भी रियलिस्टिक बनाने में मदद करता है। इसमें मल्टीपल पोर्ट्स और VESA माउंट सपोर्ट दिया गया है।

Specifications

स्क्रीन
32 इंच QHD (2560 x 1440)
टेक्नोलॉजी
AMD फ्रीसिंक, फ्लिकर फ्री
रिस्पॉन्स टाइम
5ms
पोर्ट्स
मल्टीपल कनेक्टिविटी
माउंट
VESA सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

हाई रेजोल्यूशन

...

स्मूथ गेमिंग

...

बेहतरीन कलर एक्यूरेसी

क्यों खोजें विकल्प

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स का अभाव

...

भारी डिजाइन

यह प्रोफेशनल और हार्डकोर गेमर्स के लिए एक प्रीमियम चॉइस है। इसमें 180Hz रिफ्रेश रेट और 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ अल्ट्रा-स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें QHD रेजोल्यूशन और 99% sRGB कलर एक्यूरेसी के साथ विजुअल्स बेहद शार्प और कलर-रिच मिलते हैं। इसमें AMD फ्रीसिंक तकनीक स्क्रीन टियरिंग को खत्म करती है। वहीं, बिल्ट-इन 3W x 2 स्पीकर्स शानदार ऑडियो की सुविधा देते हैं। इसके एर्गोनॉमिक फीचर्स जैसे टिल्ट, स्विवल, पिवट और हाइट एडजस्ट लंबे समय तक ईजी गेमिंग की सुविधा सुनिश्चित करते हैं।

Specifications

स्क्रीन
32 इंच QHD (2560x1440)
रिफ्रेश रेट
180Hz, रिस्पॉन्स टाइम: 0.5ms
ऑडियो
3W x 2 स्पीकर्स
पोर्ट्स
2x एचडीएमआई 2.1, 1x DP 1.4
एर्गोनॉमिक्स
टिल्ट, स्विवल, पिवट, हाइट एडजस्ट

क्यों खरीदें

...

अल्ट्रा-स्मूथ गेमिंग

...

कलर-रिच डिस्प्ले

...

एडजस्टेबल स्टैंड

क्यों खोजें विकल्प

...

साइज बड़ा होने से डेस्क स्पेस ज्यादा लेता है

यह मॉनिटर 4के विजुअल के साथ आता है ऱ यह खासतौर पर MacBook Pro और Air यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 3840x2160 का 4K UHD रेजोल्यूशन और P3 कलर गैमट सपोर्ट करता है। इससे विजुअल्स बेहद शार्प और कलर-एक्यूरेट दिखते हैं। इसमें ड्यूल यूएसबी-सी पोर्ट्स के साथ 90W पावर डिलीवरी मैकबुक को डायरेक्ट चार्ज कर सकती है। इसके साथ ही मैक कलर मैच फीचर भी मौजूद है। ब्राइटनेस और वॉल्यूम कंट्रोल, इसे Apple डिवाइस के लिए परफेक्ट बनाते हैं। हाइट और टिल्ट एडजस्टेबल स्टैंड लंबे समय तक आऱामदायक व्यूइंग की सुविधा देते हैं।

Specifications

स्क्रीन
32 इंच 4K UHD (3840x2160)
कनेक्टिविटी
ड्यूल यूएसबी-सी, यूएसबी हब
पावर डिलीवरी
90W (MacBook चार्जिंग)
एर्गोनॉमिक्स
हाइट और टिल्ट एडजस्टेबल स्टैंड

क्यों खरीदें

...

मैकबुक के लिए ऑप्टिमाइज्ड

...

90W PD

...

कलर-एक्यूरेट डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड प्राइस रेंज

यह 32 इंच का विजन एआई स्मार्ट मॉनिटर है। यह 4K UHD (3840x2160) स्मार्ट डिस्प्ले है, जो मॉनिटर और स्मार्ट टीवी का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसमें विजन एआई फीचर, इन-बिल्ट स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का सपोर्ट दिया गया है। एयरप्ले, वाई-फाई और ब्लूटूथ के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी आसान हो जाती है। इसके साथ 60Hz रिफ्रेश रेट और 4ms रिस्पॉन्स टाइम, इसे काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बढ़िया बनाते हैं। इसमें यूएसबी-सी और वायरलेस डिस्प्ले सपोर्ट मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी में मदद करता है।

Specifications

स्क्रीन
32 इंच 4K UHD (3840x2160)
फीचर्स
विजन एआई, स्मार्ट टीवी ऐप्स, एयरप्ले
रिफ्रेश रेट
60Hz | रिस्पॉन्स टाइम: 4ms
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, ब्लूटूथ, यूएसबी, यूएसबी-सी, वायरलेस डिस्प्ले
ऑडियो
इन-बिल्ट स्पीकर्स

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट टीवी और मॉनिटर का कॉम्बो

...

वायरलेस कनेक्टिविटी

...

4K रेजोल्यूशन

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए लिमिटेड 60Hz रिफ्रेश रेट

यह एक किफायती और स्टाइलिश फुल एचडी (1080p) डिस्प्ले है, जो 75Hz रिफ्रेश रेट और IPS पैनल के साथ आती है, जो स्मूथ और क्लियर विजुअल की सुविधा देता है। इसका स्लिम और मॉडर्न डिजाइन वॉल माउंटिंग सपोर्ट के साथ आता है, जिससे यह घर और ऑफिस दोनों सेटअप के लिए सही रहेगा। इसमें HDMI और VGA पोर्ट दिया गया है, जिसके साथ मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी आसान हो जाताी है। वहीं, इन-बिल्ट स्पीकर्स से बेसिक ऑडियो की जरूरत पूरी हो जाती है।

Specifications

स्क्रीन
32 इंच फुल एचडी (1920x1080) IPS पैनल
रिफ्रेश रेट
75Hz
कनेक्टिविटी
HDMI, VGA
ऑडियो
इन-बिल्ट स्पीकर्स
डिजाइन
स्लिम, वॉल माउंटेबल

क्यों खरीदें

...

बजट-फ्रेंडली

...

IPS पैनल

...

75Hz स्मूथ विजुअल

...

वॉल माउंट ऑप्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

4K सपोर्ट नहीं

...

बेसिक ऑडियो क्वालिटी

यह क्यूएचडी कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर है, जो गेमिंग के शौकीनों के लिए प्रीमियम विकल्प रहेगा। इसमें 1000R कर्व्ड डिजाइन के साथ 2560x1440 QHD रेजोल्यूशन और 180Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो स्मूथ और इमर्सिव गेमप्ले सुनिश्चित करता है। इसमें 1ms रिस्पॉन्स टाइम, AMD FreeSync™ और HDR10 सपोर्ट दिया गया है, जिसके साथ विजुअल क्वालिटी कमाल की मिलेगी। इसका 3 साइड बॉर्डरलेस डिजाइन और VESA माउंट सपोर्ट, इसे स्टाइलिश और प्रैक्टिकल बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
32 इंच QHD (2560x1440)
रिफ्रेश रेट
180Hz
रिस्पॉन्स टाइम
1ms
टेक्नोलॉजी
एएमडी फ्रीसिंक, HDR10
कनेक्टिविटी
एचडीएमआई x2, डिस्प्ले पोर्ट
डिजाइन
3-साइड बॉर्डरलेस, VESA माउंट

क्यों खरीदें

...

हाई रिफ्रेश रेट

...

लो रिस्पॉन्स टाइम

...

HDR10 सपोर्ट

...

कर्व्ड इमर्सिव व्यू

क्यों खोजें विकल्प

...

इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं

...

4K सपोर्ट नहीं

Samsung का यह मॉनिटर 32 इंच स्क्रीन के साथ आता है। यह 1500R कर्व्ड मॉनिटर है। यह बेहद ही स्टाइलिश और किफायती है, जो गेमिंग और मल्टीमीडिया दोनों के लिए बढ़िया है। इसमें 1500R कर्व्ड FHD (1920x1080) डिस्प्ले और 100Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसकी मदद से विजुअल स्मूथ और इमर्सिव लगते हैं। इसमें 4ms रिस्पॉन्स टाइम और गेम मोड है, जो गेमप्ले को और बेहतर बनाते हैं। आई सेवर मोड और फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी आई स्ट्रेस को कम करती है। इसमें HDMI और VGA पोर्ट कनेक्टिविटी दी गई है। इसका वॉल माउंटेबल डिजाइन काफी काम आएगा।

Specifications

डिस्प्ले
32 इंच FHD (1920x1080)
रिफ्रेश रेट
100Hz
रिस्पॉन्स टाइम
4ms
मोड
गेम मोड, आई सेवर मोड
कनेक्टिविटी
एचडीएमआई, वीजीए
डिजाइन
वॉल माउंटेबल, ब्लैक

क्यों खरीदें

...

किफायती कर्व्ड डिस्प्ले

...

हाई रिफ्रेश रेट

...

आई सेवर मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

4K सपोर्ट नहीं

...

HDR फीचर की कमी

यह एक प्रीमियम अल्ट्रा-स्लिम मॉनिटर है, जो शानदार विजुअल और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें WQHD (2560x1440) IPS डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ HDR10 सपोर्ट भी दिया गया है। इसके साथ बेहतरीन कलर एक्यूरेसी मिलती है। इसमें 75Hz रिफ्रेश रेट, 1ms VRB और AMD फ्रीसिंक के साथ गेमिंग और मल्टीमीडिया दोनों में लैग-फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें आई केयर टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें 2x एचडीएमआई, 1x डीपी और इन-बिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स, इसे ऑल-इन-वन सॉल्यूशन बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
31.5 इंच WQHD (2560x1440) IPS
रिफ्रेश रेट
75Hz
रिस्पॉन्स टाइम
1ms VRB
फीचर्स
HDR10, AMD फ्रीसिंक, आई केयर
कनेक्टिविटी
2x एचडीएमआई, 1x डिस्प्लेपोर्ट
ऑडियो
इन-बिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स

क्यों खरीदें

...

हाई रेजोल्यूशन

...

स्लिम डिजाइन

...

फास्ट रिस्पॉन्स टाइम

...

HDR सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

144Hz जैसे हाई-एंड गेमिंग रिफ्रेश रेट की कमी

यह 32 इंच फुल एचडी मॉनिटर है, जो घर और ऑफिस दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें 1920x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन और 75Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद और क्लियर विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। कर्व्ड स्क्रीन व्यूइंग एंगल के साथ आपको कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके साथ ही HDMI और VGA ड्यूल इनपुट के साथ कनेक्टिविटी आसान है। बिल्ट-इन स्पीकर बेसिक ऑडियो सपोर्ट करता है, जबकि 250 निट्स ब्राइटनेस क्लियर और ब्राइट डिस्प्ले सुनिश्चित करती है।

Specifications

डिस्प्ले
32 इंच LED कर्व्ड, 1920x1080 FHD
रिफ्रेश रेट
75Hz
ब्राइटनेस
मैक्स 250 निट्स
कनेक्टिविटी
HDMI + VGA
ऑडियो
बिल्ट-इन स्पीकर

क्यों खरीदें

...

कर्व्ड स्क्रीन

...

फुल HD क्वालिटी

...

ड्यूल कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग और हाई-एंड ग्राफिक्स के लिए लिमिटेड

इसमें 32 इंच का कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर है, जो गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए सही रहेगा। इसमें 1920x1080 पिक्सल का फुल एचडी रेजोल्यूशन और 75Hz रिफ्रेश रेट है, जो स्मूद विजुअल और फास्ट गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। 4.5ms रेस्पॉन्स टाइम और 4000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो गेमिंग, मूवी देखने के एक्सपीरियंस को कमाल का बना देगा। इसके साथ ही 2x2W बिल्ट-इन स्पीकर्स बेहतर ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है।

Specifications

डिस्प्ले
32 इंच LED कर्व्ड
रिफ्रेश रेट
75Hz
रेस्पॉन्स टाइम
4.5ms
कॉन्ट्रास्ट रेशियो
4000:1
ऑडियो
2x2W बिल्ट-इन स्पीकर

क्यों खरीदें

...

फुल HD

...

फास्ट रेस्पॉन्स टाइम

...

कर्व्ड स्क्रीन

...

इन-बिल्ट स्पीकर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित फीचर्स

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

