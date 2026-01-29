36% तक डिस्काउंट पर खरीदें ये टॉप i9 लैपटॉप, स्टॉक खत्म होने से पहले लूट लो

संक्षेप: i9 लैपटॉप्स हाई‑एंड परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। Intel Core i9 प्रोसेसर, पावरफुल ग्राफिक्स, ज्यादा रैम और SSD स्टोरेज के साथ ये गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और प्रोफेशनल वर्कलोड के लिए सही हैं। इन्हें अमेजन से जबरदस्त डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

Follow Us on

Jan 29, 2026 06:10 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

2026 में i9 लैपटॉप्स हाई‑एंड परफॉर्मेंस, शानदार प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। Intel Core i9 प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग और प्रोफेशनल वर्कलोड के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो तेज स्पीड और बेहतरीन रिस्पॉन्स टाइम देते हैं। इन हाई‑एंड लैपटॉप्स में शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड, बड़ी रैम और SSD स्टोरेज जैसी खूबियां भी शामिल होती हैं, जिससे भारी सॉफ्टवेयर और गेम्स भी आसानी से चलते हैं। यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसकी कीमत 1,99,990 रुपये है, जिसे 11% डिस्काउंट के साथ 1,77,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें इंटेल 14th जेन कोर i9-14900HX प्रोसेसर और एनवीडिया जीफोर्स RTX 5070 GDDR7 ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो लेटेस्ट AAA गेम्स और हाई-एंड ग्राफिक्स टास्क को बेहद स्मूद बनाते हैं। 17.3 इंच की QHD डिस्प्ले 240Hz रिफ्रेश रेट के साथ अल्ट्रा-स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देती है। 1TB NVMe SSD से फास्ट बूट और लोडिंग मिलती है।

Specifications प्रोसेसर इंटेल 14th जेन कोर i9-14900HX ग्राफिक्स एनवीडिया जीफोर्स RTX 5070 GDDR7 डिस्प्ले 17.3 इंच QHD, 240Hz रिफ्रेश रेट रैम 16GB स्टोरेज 1TB NVMe SSD क्यों खरीदें बेहद पावरफुल प्रोसेसर और लेटेस्ट RTX 5070 GPU 240Hz QHD डिस्प्ले से शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस फास्ट SSD और स्मूद मल्टीटास्किंग बड़ा डिस्प्ले, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए बेहतरीन क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड स्पेसिफिकेशन के कारण बैटरी बैकअप औसत कीमत आम यूजर्स के लिए ज्यादा हो सकती है

इसकी कीमत वैसे तो 3,47,990 रुपये है, जिसे 20% डिस्काउंट के साथ 2,79,990 रुपये हो जाती है। इसमें इंटेल 14th जेन कोर i9-14900HX प्रोसेसर और एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स4080 (12GB) ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो हाई-एंड गेमिंग और 3D रेंडरिंग को बेहद स्मूद बनाते हैं। 16 इंच की 2.5K QHD+ डिस्प्ले 240Hz रिफ्रेश रेट के साथ शानदार विजुअल क्वालिटी देती है। 32GB DDR5 रैम और 2TB SSD से फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है।

Specifications प्रोसेसर इंटेल 14th जेन कोर i9-14900HX ग्राफिक्स एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स4080, 12GB डिस्प्ले 16 इंच 2.5K QHD+, 240Hz रैम 32GB DDR5 स्टोरेज 2TB SSD क्यों खरीदें टॉप-क्लास i9 प्रोसेसर और RTX 4080 GPU 240Hz QHD+ डिस्प्ले से अल्ट्रा-स्मूद गेमिंग 32GB रैम और 2TB SSD से जबरदस्त स्पीड दमदार कूलिंग और प्रीमियम RGB डिजाइन क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा, बजट यूजर्स के लिए नहीं हाई परफॉर्मेंस पर बैटरी बैकअप सीमित

इसकी एमआरपी 1,91,099 रुपये है। इस पर 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 1,61,490 रुपये हो गई है। इसमें लेटेस्ट 14th जेन इंटेल कोर i9-14900HX प्रोसेसर और एनवीडियो आरटीएक्स 5060 (8GB) ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो नए AAA गेम्स और हेवी सॉफ्टवेयर को आसानी से हैंडल करते हैं। 16 इंच की 2K WUXGA डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेट, 3ms रिस्पॉन्स टाइम और 400 निट्स ब्राइटनेस के साथ शानदार विजुअल देती है। 24GB DDR5 रैम और 1TB SSD तेज स्पीड सुनिश्चित करते हैं।

Specifications प्रोसेसर इंटेल कोर i9-14900HX (14th Gen) ग्राफिक्स एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स5060, 8GB डिस्प्ले 16 इंच 2K WUXGA, 165Hz, 3ms, 400 निट्स रैम 24GB DDR5 स्टोरेज 1TB SSD क्यों खरीदें लेटेस्ट i9 प्रोसेसर से बेहतरीन परफॉर्मेंस 165Hz 2K डिस्प्ले से स्मूद और शार्प गेमिंग 24GB रैम और 1TB SSD से फास्ट मल्टीटास्किंग RGB कीबोर्ड और प्रीमियम ओमेन डिजाइन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस पर बैटरी बैकअप सीमित RTX 5060, RTX 5070/4080 से थोड़ा कम पावरफुल

इसे 36% डिस्काउंट के साथ 2,79,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें दमदार इंटेल कोर i9-11980HK प्रोसेसर और एनवीडिया आरटीएक्स3080 (16GB GDDR6) ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो AAA गेम्स और प्रो-लेवल क्रिएटिव वर्क को आसानी से हैंडल करते हैं। इसकी बड़ी 17.3-इंच FHD डिस्प्ले 360Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ बेहद स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस देती है। 32GB रैम, 1TB SSD, प्रीमियम एलियनवियर डिजाइन दिया गया है।

Specifications प्रोसेसर इंटेल कोर i9-11980HK ग्राफिक्स एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स3080, 16GB GDDR6 डिस्प्ले 17.3 इंच FHD, 360Hz, 1ms रैम 32GB स्टोरेज 1TB SSD क्यों खरीदें RTX 3080 से हाई-एंड गेमिंग और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस 360Hz डिस्प्ले से अल्ट्रा-स्मूद गेमप्ले 32GB रैम से बेहतरीन मल्टीटास्किंग क्यों खोजें विकल्प वजन ज्यादा, पोर्टेबिलिटी कम बैटरी बैकअप औसत कीमत काफी ज्यादा

इसकी कीमत 1,99,999 रुपये है। इस पर 5% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा। इसके बाद कीमत 1,89,039 रुपये हो जाती है। इसमें लेटेस्ट 14th जेन इंटेल कोर i9 प्रोसेसर और दमदार एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स4070 ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो हाई-एंड गेमिंग और हैवी क्रिएटिव टास्क को आसानी से संभालते हैं। इसकी 16 इंच WQXGA डिस्प्ले शार्प विजुअल्स और स्मूद एक्सपीरियंस देती है। 16GB रैम, 1TB SSD और प्रीडेटर सीरीज का एग्रेसिव डिजाइन इसे परफॉर्मेंस और स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन बनाते हैं।

Specifications प्रोसेसर 14th जेन इंटेल कोर i9 ग्राफिक्स एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स4070 डिस्प्ले 16 इंच WQXGA (40.64 सेमी) रैम 16GB स्टोरेज 1TB SSD क्यों खरीदें लेटेस्ट 14th Gen i9 से दमदार परफॉर्मेंस RTX 4070 से स्मूद AAA गेमिंग WQXGA डिस्प्ले से शार्प और क्लियर विजुअल्स 1TB SSD से फास्ट बूट और लोडिंग क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप सीमित वजन थोड़ा ज्यादा हाई-एंड सेगमेंट में कीमत ज्यादा

इसकी कीमत 10% डिस्काउंट के साथ 1,58,999 रुपये हो जाती है। इसमें 13th जेन इंटेल कोर i9 प्रोसेसर और एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स4060 ग्राफिक्स मौजूद हैं, जो लेटेस्ट गेम्स को स्मूद और शानदार ग्राफिक्स के साथ चलाते हैं। 16 इंच की WUXGA डिस्प्ले गेमिंग और रोजमर्रा के काम को शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देती है। 16GB रैम और 1TB SSD से फास्ट परफॉर्मेंस और तुरंत बूट/लोडिंग मिलती है।

Specifications प्रोसेसर 13th जेन इंटेल कोर i9 ग्राफिक्स एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स4060 डिस्प्ले 16 इंच WUXGA रैम 16GB स्टोरेज 1TB SSD क्यों खरीदें i9 प्रोसेसर से बेहतरीन परफॉर्मेंस RTX 4060 ग्राफिक्स से स्मूद गेमिंग 1TB SSD से फास्ट बूट और लोडिंग 16 इंच डिस्प्ले से शानदार विजुअल क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप हैवी इस्तेमाल में औसत RTX 40 सीरीज में RTX 4070/4080 से थोड़ा कम गेमिंग लैपटॉप होने से वजन थोड़ा ज्यादा

इसकी कीमत 3,69,990 रुपये है। इसे हर महीने 13,008 रुपये की ईएमआई देकर खरीदा जा सकेगा। इसमें Intel Core i9-14900HX प्रोसेसर और एनवीडिया आरटीएक्स4080 12GB ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो हैवी गेम्स और ग्राफिक-इंटेंस काम को आसानी से संभालते हैं। इसका 16 इंच WQXGA IPS डिस्प्ले 240Hz रिफ्रेश रेट और 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ बेहद स्मूद और शार्प विजुअल देता है। 32GB रैम और 1TB SSD से मल्टीटास्किंग तेज होती है।

Specifications प्रोसेसर इंटेल कोर i9-14900HX (14th Gen) ग्राफिक्स एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स4080, 12GB डिस्प्ले 16 इंच WQXGA IPS रैम 32GB DDR5 स्टोरेज 1TB NVMe SSD क्यों खरीदें बेहद पावरफुल i9 प्रोसेसर और RTX 4080 GPU 240Hz हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, गेमिंग के लिए शानदार 32GB रैम से स्मूद मल्टीटास्किंग प्रीमियम बिल्ड और RGB कीबोर्ड क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा वजन भारी, आसानी से ले जाना मुश्किल बैटरी बैकअप गेमिंग में औसत

इसे 9% डिस्काउंट के साथ 1,45,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें इंटेल 14th जेन कोर i9-14900H प्रोसेसर और एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स4060 8GB ग्राफिक्स दिए गए हैं, जिससे लेटेस्ट गेम्स और हैवी सॉफ्टवेयर स्मूदली चलते हैं। इसका 16 इंच FHD डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ गेमिंग और वीडियो देखने का शानदार एक्सपीरियंस देता है। 16GB रैम और 1TB NVMe SSD तेज स्पीड और बेहतर मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करते हैं।

Specifications प्रोसेसर इंटेल कोर i9-14900H (14th Gen) ग्राफिक्स एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स4060, 8GB GDDR6 डिस्प्ले 16 इंच FHD, 144Hz रिफ्रेश रेट रैम 16GB स्टोरेज 1TB NVMe SSD क्यों खरीदें 14th जेन i9 प्रोसेसर से दमदार परफॉर्मेंस RTX 4060 ग्राफिक्स से स्मूद गेमिंग 144Hz डिस्प्ले, फास्ट और क्लियर विजुअल 1TB SSD से तेज बूट और लोडिंग क्यों खोजें विकल्प FHD डिस्प्ले, QHD विकल्प नहीं हाई गेमिंग में बैटरी जल्दी खत्म होती है अल्ट्रा सेटिंग पर फैन नॉइज बढ़ सकती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।