180Hz रिफ्रेश रेट वाले टॉप 10 गेमिंग मॉनिटर, कलर और ब्राइटनेस का नहीं कोई तोड़

Best Gaming Desktop: अगर आप एक नया गेमिंग डेस्कटॉप खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन पर बेस्ट ऑप्शन मौजूद हैं, जहां से सस्ते में गेमिंग डेस्कटॉप को खरीदा जा सकता है।

Wed, 13 Aug 2025 09:53 AM

ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंटरनेट की स्पीड काफी अहम होती है। अगर आप गेमिंग करते हैं, तो आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट होना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि कई बार हाई स्पीड इंटरनेट होने के बावजूद भी गेमिंग के दौरान लैग का सामना करना पड़ता है और गेमिंग के दौरान स्मूथ एक्सपीरिएंस नहीं मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि हाई स्पीड इंटरनेट के साथ हाई रिफ्रेश रेट वाला डेस्कटॉप होना चाहिए। ऐसे में हम आपके लिए अमेजन पर मौजूद टॉप 10 बेस्ट गेमिंग डेस्कटॉप लेकर आए हैं, जिसमें 180 हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। साथ ही दमदार ब्राइटनेस और पावरफुल कलर्स मिलते हैं, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरिएंस बेहतर हो जाता है।

यह एक 31.5 इंच का स्मार्ट गेमिंग मॉनिटर है। इसमें आपको WQHD 2560x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगा, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बेहतरीन है। इस मॉनिटर में 180Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट है, जिससे गेमिंग के दौरान स्मूथ और रिस्पॉन्सिव अनुभव मिलता है। यह एक एंड्रॉइड ओएस आधारित मॉनिटर है, जिसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ, मीराकॉस्ट और वेबकैम की सपोर्ट है। इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं का लुत्फ लिया जा सकता है। इसकी कीमत 29,999 रुपये है और कंपनी 3 साल की वॉरंटी प्रदान करती है।

यह 27 इंच वाला IPS WQHD गेमिंग मॉनिटर है। यह मॉनिटर 180Hz रिफ्रेश रेट और 0.5ms रेस्पॉन्स टाइम के साथ आता है, जिससे गेमिंग के दौरान स्मूथ और फास्ट रेस्पॉन्स मिलता है। इसमें शानदार कलर एक्यूरेसी और 350 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसके AMD FreeSync टेक्नोलॉजी के कारण स्क्रीन टियरिंग और लैग कम होते हैं, जो गेमिंग के दौरान फ्लूइड एक्सपीरियंस देता है।मॉनिटर में एर्गोस्टैंड है, जो हाइट, टिल्ट, पिवट और स्विवल ऑप्शंस के साथ आता है, ताकि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकें। साथ ही इसमें इंटेग्रेटेड स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। इस मॉनिटर की कीमत 15,670 रुपये है और इसके साथ 3 साल की वारंटी मिलती है।

यह Dell SE2425HM 24 इंच FHD मॉनिटर है, जो IPS पैनल और 100Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस मॉनिटर में गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग का अच्छा एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें 178 डिग्री का वाइड व्यूइंग एंगल मिलता है। इसमें 5ms रिस्पॉन्स टाइम और 1000:1 का कंट्रास्ट रेशियो है, जो बेहतरीन इमेज क्वालिटी प्रदान करता है। मॉनिटर में HDMI और VGA पोर्ट्स दिए गए हैं। इस मॉनिटर की कीमत 8,720 रुपये है और इसके साथ 3 साल की वारंटी मिलती है।

यह 25 इंच का गेमिंग मॉनिटर है, जो FHD रेजोल्यूशन और IPS पैनल के साथ आता है। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट और 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान स्मूथ और फास्ट रेस्पॉन्स प्रदान करता है। इस मॉनिटर में AMD FreeSync, VESA Adaptive Sync, और NVIDIA G-SYNC की कंप्रेटिबिलिटी है, जो गेमिंग में स्क्रीन टियरिंग और लैग को कम करने में मदद करता है। इसकी 400 निट्स ब्राइटनेस और 178°/178° व्यूइंग एंगल के साथ आप हर एंगल से शानदार व्यू देगा। इस मॉनिटर में 2x3W स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। इसकी कीमत 12,900 रुपये है और इसके साथ 3 साल की वारंटी मिलती है।

यह 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर है, जो FHD रेजोल्यूशन और फास्ट IPS पैनल के साथ आता है। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट और 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, जो तेज और स्मूथ गेमिंग अनुभव प्रदान करता है। इसका HDR10 सपोर्ट आपको बेहतर कंट्रास्ट, कलर्स का एक्सपीरिएंस देता है। इस मॉनिटर में AMD FreeSync Premium और VESA Adaptive Sync तकनीक दी गई हैं, जो स्क्रीन टियरिंग और लैग को कम करती हैं। मॉनिटर में 2x 2W स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। इसकी कीमत 15,983 रुपये है और इसके साथ 3 साल की वारंटी मिलती है।

यह 24 इंच का FHD मॉनिटर है, जो IPS पैनल और 100Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस मॉनिटर में 5ms रिस्पॉन्स टाइम दियाा गया है, जिससे आपको गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान स्मूथ और तेज रेस्पॉन्स मिलता है। यह मॉनिटर अल्ट्रा थिन बेजेल्स के साथ आता है। इसमें 178° व्यूइंग एंगल मिलता है। इसकी कीमत 8,720 रुपये है, जो कि 3 साल की वारंटी के साथ आता है।

यह 25 इंच का FHD मॉनिटर है, जिसमें IPS पैनल और 165Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। यह शानदार गेमिंग मॉनिटर है, जो कि 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है। इसमें स्मूद और नॉन-ब्लर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें AMD FreeSync और NVIDIA G-SYNC दोनों के लिए सपोर्ट है, जिससे स्क्रीन टियरिंग और लैग का सामना नहीं करना पड़ता। इसकी कीमत 12,900 रुपये है।

यह शानदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ आता है। इसमें दिया गया IPS पैनल बेहतर कलर एक्यूरेसी और व्यूइंग एंगल्स के साथ आता है, जिससे गेमिंग का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें 180Hz रिफ्रेश रेट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। इस मॉनिटर में फुल एचडी 1080p रेजोल्यूशन दिया गया है। यह स्मूद विजुअल्स, फास्ट एक्शन्स और लंबी गेमिंग के लिए फिट है। यह मॉनिटर उन गेमर्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो बजट में रहते हुए 180Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम चाहते हैं। इसकी कीमत 19,999 रुपये है।

यह 24 इंच वाला गेमिंग मॉनिटर है। यह मॉनिटर 180Hz रिफ्रेश रेट और 1ms के साथ आता है, जो गेमिंग के दौरान स्मूथ और फास्ट रेस्पॉन्स देता है। इसमें AMD FreeSync टेक्नोलॉजी है, जो स्क्रीन टियरिंग और लैग को कम करता है, और गेमिंग के दौरान एक फ्लूइड एक्सपीरियंस प्रदान करता है। इसके अलावा, इसमें HDR10 सपोर्ट है, जिससे आप शानदार रंग और कंट्रास्ट के साथ गेमिंग का आनंद ले सकते हैं। यह मॉनिटर गैमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें तीन साइड बॉर्डरलेस और एन्हांस्ड गेमिंग GUI की सुविधा है। इसकी कीमत 10,990 रुपये है। इसके साथ 3 साल की वारंटी मिलती है।

यह 24 इंच वाला FHD गेमिंग मॉनिटर है। इसमें 180Hz ओवरक्लॉक रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा, HDR10 सपोर्ट दिया गया है। इसमें IPS पैनल है, जो शानदार रंग और व्यूइंग एंगल्स प्रदान करता है। मॉनिटर का एर्गोनोमिक स्टैंड है, जो हाइट, टिल्ट, स्विवल और पिवट अडजस्टमेंट ऑप्शंस के साथ आता है, जिससे आप अपने गेमिंग सेटअप को आरामदायक तरीके से कस्टमाइज कर सकें। इसकी कीमत 10,902 रुपये है। साथ ही 3 साल की वारंटी मिलती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।