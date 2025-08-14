बजट है 50 हजार से कम, तो सस्ते में खरीदें ये लैपटॉप top 10 best laptops deals on amazon in cheaper price, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
बजट है 50 हजार से कम, तो सस्ते में खरीदें ये लैपटॉप

Top 10 laptop Deals: अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 50 हजार रुपये से कम हैं, तो आपके लिए अमेजन शानदार ऑफर लेकर आया हैं, जहां से सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 10:53 AM
जब आप मार्केट में अच्छे फीचर्स वाला लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो आपको ज्यादा दाम देना पड़ता है, वरना आपको फीचर्स, प्रोसेसर या फिर रैम और स्टोरेज के मामले में समझौता करना पड़ता है। लेकिन अमेजन एक शानदार डील पेश कर रहा हैं, जहां आप महंगे लैपटॉप को बेहद कम कीमत में खरीद पाएंगे। हम आपके लिए अमेजन पर मौजूद टॉप 10 लैपटॉप डील पेश कर रहे हैं, जिससे आप लैपटॉप को उसकी वास्तविक कीमत से बेहद कम दाम में खरीद पाएंगे। इसमें गेमिंग, मल्टी-टॉस्किंग समेत हर तरह के कामकाज के लिए लैपटॉप मौजूद हैं...

बजट है 50 हजार से कम, तो सस्ते में खरीदें ये लैपटॉप
यह गेमिंग लैपटॉप है, जो कि AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ आता है। इसका 4GB AMD Radeon RX 6500M ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग और हेवी टास्क को बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का FHD IPS डिस्प्ले है, जो 250 निट्स ब्राइटनेस और एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ क्लियर और स्मूथ विजुअल्स प्रदान करता है। 512GB PCIe Gen4 NVMe SSD और 8GB DDR4 RAM के साथ यह लैपटॉप तेज़ लोडिंग और स्मूथ मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करता है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 5600H
ग्राफिक्स
4GB AMD Radeon RX 6500M
स्टोरेज
512GB
बैटरी
3-सेल, 52.5Wh

क्यों खरीदें

...

Ryzen 5 5600H और RX 6500M ग्राफिक्स के साथ स्मूथ गेमिंग

...

FHD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले

...

512GB PCIe Gen4 SSD

...

Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी

...

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप औसत

...

सिर्फ 8GB RAM

यह एक प्रीमियम थिन एंड लाइट बिजनेस लैपटॉप है, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों में शानदार है। इसमें AMD Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर के साथ 16GB DDR5 RAM और 512GB SSD दिया गया हैथ इसका 16 इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले 300 निट्स ब्राइटनेस और एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर और न्यूमेरिक कीपैड जैसी सुविधाएं भी हैं।

Specifications

डिस्प्ले
16 इंच WUXGA IPS
प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 7535HS
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB

क्यों खरीदें

...

Ryzen 5 7535HS के साथ दमदार परफॉर्मेंस

...

16GB DDR5 RAM

...

प्रीमियम एल्युमिनियम बिल्ड और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी

...

बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर

क्यों खोजें विकल्प

...

इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स

...

हेवी गेमिंग के लिए सीमित

...

कोई थंडरबोल्ट सपोर्ट नहीं

यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल लैपटॉप है। इसमें 12th Gen Intel Core i5-12450H प्रोसेसर के साथ 16GB LPDDR5 RAM और 512GB SSD दिया गया है। यह लैपटॉप 14 इंच का FHD डिस्प्ले 250 निट्स ब्राइटनेस और एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। यह लैपटॉप Windows 11 Home, MS Office Home 2024 के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
14 इंच FHD
प्रोसेसर
Intel Core i5-12450H
ग्राफिक्स
इंटीग्रेटेड

क्यों खरीदें

...

12th Gen i5 प्रोसेसर के साथ तेज परफॉर्मेंस

...

16GB LPDDR5 RAM

...

हल्का और स्लिम डिजाइन

...

लो ब्लू लाइट और स्मार्ट लर्निंग फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

RAM अपग्रेडेबल नहीं

...

इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स

...

हेवी गेमिंग के लिए सीमित

...

बैटरी बैकअप औसत

HP 15 लैपटॉप AMD Ryzen 7 5825U प्रोसेसर और 16GB DDR4 रैम के साथ आता है। इसमें 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले मिलती है, जो 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। लैपटॉप में HP True Vision FHD कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है। इसमें 3-सेल 41Wh बैटरी फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी का सपोर्ट मिलता है। यह Windows 11 Home, MS Office Home 2024 और 1 साल के Microsoft 365 Basic के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
प्रोसेसर
AMD Ryzen 7 5825U
ग्राफिक्स
AMD Radeon Graphics
ऑडियो
डुअल स्पीकर्स
बैटरी
3-सेल, 41Wh
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

Ryzen 7 5825U के साथ पावरफुल परफॉर्मेंस

...

16GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज

...

FHD एंटी-ग्लेयर माइक्रो-एज डिस्प्ले

...

बैकलिट कीबोर्ड और FHD कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

...

हेवी गेमिंग की कमी

...

औसत कलर एक्यूरेसी

...

बैटरी बैकअप

यह लैपटॉप 13th Gen Intel Core i5-1335U प्रोसेसर के साथ आता है, जो मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस 250 निट्स और रिफ्रेश रेट 60Hz है। लैपटॉप में 16GB DDR4 रैम और 512GB स्टोरेज दिया गया है। यह Windows 11 Home और MS Office Home & Student 2021 के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
प्रोसेसर
Intel Core i5-1335U
ग्राफिक्स
Intel Iris Xe
बैटरी
42Wh

क्यों खरीदें

...

13th Gen Intel i5

...

16GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज

...

FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले

...

बैकलिट कीबोर्ड और लाइटवेट डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

हेवी गेमिंग की कमी

...

50 निट्स ब्राइटनेस

...

बैटरी बैकअप की कमी

यह लैपटॉप 15.6 इंच का FHD IPS डिस्प्ले में आता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 250 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। लैपटॉप में AMD Ryzen 5-7530U प्रोसेसर और 16GB DDR4 रैम दी गई है। इसमें 512GB SSD स्टोरेज, Radeon ग्राफिक्स और Windows 11 Home दिया गया है। इसके साथ MS Office Home & Student 2024 और McAfee का 15 माह का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6 इंच FHD IPS
रिफ्रेश रेट
120Hz
प्रोसेसर
AMD Ryzen 5-7530U
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

Ryzen 5-7530U के साथ स्मूद परफॉर्मेंस

...

120Hz रिफ्रेश रेट वाला FHD IPS डिस्प्ले

...

MS Office 2024 और McAfee सब्सक्रिप्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप औसत

...

हाई-एंड गेमिंग की कमी

...

डिस्प्ले कलर एक्यूरेसी की कमी

यह 15.6 इंच FHD डिस्प्ले हैं, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। यह लैपटॉप 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD के साथ आता है। यह Dell लैपटॉप रोजाना के काम, स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्क के लिए परफेक्ट है। इसकी स्क्रीन स्मूद और क्लियर है और इसका वजन मात्र 1.69 किलो है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i3-1305U
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
OS
Windows 11 Home
सॉफ्टवेयर
MS Office 2021
बैटरी
3-Cell, 41Wh

क्यों खरीदें

...

13th Gen Intel Core i3-1305U प्रोसेसर

...

तेज बूट और ऐप लोडिंग

...

120Hz FHD डिस्प्ले

...

ट्रैवल फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग में दिक्कत

...

बैकलिट कीबोर्ड की कमी

यह 14 इंच का पतला और हल्का लैपटॉप हैं, जो कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बेहतरीन है। इसमें FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, जो 250 निट्स ब्राइटनेस और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। लैपटॉप में AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16GB LPDDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 7520U
डिस्प्ले
14 इंच FHD
OS
Windows 11 Home
सॉफ्टवेयर
Microsoft 365 Basic

क्यों खरीदें

...

पावरफुल और एफिशिएंट परफॉर्मेंस

...

मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया

...

फास्ट बूट और डेटा ट्रांसफर

...

अल्ट्रा-पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग में प्रॉब्लम

...

60Hz रिफ्रेश रेट

...

बैकलिट कीबोर्ड की कमी

अगर आप एक हल्का, प्रोफेशनल और दमदार लैपटॉप चाहते हैं तो Acer Professional 14 आपके लिए परफेक्ट है। इसमें 13th Gen Intel Core i5-1334U प्रोसेसर है जो टर्बो बूस्ट के साथ हाई स्पीड परफॉर्मेंस देता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज दिया गया है। इसमें 14-इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। इसकी प्रीमियम मेटल बॉडी और 1.34 किलो वजन इसे अल्ट्रा-पोर्टेबल बनाता है। लैपटॉप Windows 11 Pro और MS Office 2021 के साथ आता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i5-1334U
डिस्प्ले
14 इंच FHD
बॉडी
प्रीमियम मेटल
OS
Windows 11 Pro

क्यों खरीदें

...

फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस

...

प्रीमियम मेटल बॉडी

...

वजन सिर्फ 1.34 kg

...

Windows 11 Pro

क्यों खोजें विकल्प

...

डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की कमी

...

टचस्क्रीन ऑप्शन नहीं

यह लैपटॉप 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले के साथ आता है। लैपटॉप में 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 8GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। इससे लैपटॉप में फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है। इसमें Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 जैसी लेटेस्ट कनेक्टिविटी, लंबी बैटरी लाइफ दी गई है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i3-1315U
ग्राफिक्स
Intel UHD Graphics
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
बैटरी
3-सेल, 41Wh

क्यों खरीदें

...

लेटेस्ट 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर

...

FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले

...

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

...

हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 8GB रैम

...

बैकलिट कीबोर्ड की कमी

...

हाई-एंड ग्राफिक्स वर्क या गेमिंग की कमी

