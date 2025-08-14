बजट है 50 हजार से कम, तो सस्ते में खरीदें ये लैपटॉप

Top 10 laptop Deals: अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 50 हजार रुपये से कम हैं, तो आपके लिए अमेजन शानदार ऑफर लेकर आया हैं, जहां से सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं...

Thu, 14 Aug 2025 10:53 AM

जब आप मार्केट में अच्छे फीचर्स वाला लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो आपको ज्यादा दाम देना पड़ता है, वरना आपको फीचर्स, प्रोसेसर या फिर रैम और स्टोरेज के मामले में समझौता करना पड़ता है। लेकिन अमेजन एक शानदार डील पेश कर रहा हैं, जहां आप महंगे लैपटॉप को बेहद कम कीमत में खरीद पाएंगे। हम आपके लिए अमेजन पर मौजूद टॉप 10 लैपटॉप डील पेश कर रहे हैं, जिससे आप लैपटॉप को उसकी वास्तविक कीमत से बेहद कम दाम में खरीद पाएंगे। इसमें गेमिंग, मल्टी-टॉस्किंग समेत हर तरह के कामकाज के लिए लैपटॉप मौजूद हैं...

यह गेमिंग लैपटॉप है, जो कि AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ आता है। इसका 4GB AMD Radeon RX 6500M ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग और हेवी टास्क को बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का FHD IPS डिस्प्ले है, जो 250 निट्स ब्राइटनेस और एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ क्लियर और स्मूथ विजुअल्स प्रदान करता है। 512GB PCIe Gen4 NVMe SSD और 8GB DDR4 RAM के साथ यह लैपटॉप तेज़ लोडिंग और स्मूथ मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करता है।

यह एक प्रीमियम थिन एंड लाइट बिजनेस लैपटॉप है, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों में शानदार है। इसमें AMD Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर के साथ 16GB DDR5 RAM और 512GB SSD दिया गया हैथ इसका 16 इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले 300 निट्स ब्राइटनेस और एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर और न्यूमेरिक कीपैड जैसी सुविधाएं भी हैं।

यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल लैपटॉप है। इसमें 12th Gen Intel Core i5-12450H प्रोसेसर के साथ 16GB LPDDR5 RAM और 512GB SSD दिया गया है। यह लैपटॉप 14 इंच का FHD डिस्प्ले 250 निट्स ब्राइटनेस और एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। यह लैपटॉप Windows 11 Home, MS Office Home 2024 के साथ आता है।

HP 15 लैपटॉप AMD Ryzen 7 5825U प्रोसेसर और 16GB DDR4 रैम के साथ आता है। इसमें 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले मिलती है, जो 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। लैपटॉप में HP True Vision FHD कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है। इसमें 3-सेल 41Wh बैटरी फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी का सपोर्ट मिलता है। यह Windows 11 Home, MS Office Home 2024 और 1 साल के Microsoft 365 Basic के साथ आता है।

यह लैपटॉप 13th Gen Intel Core i5-1335U प्रोसेसर के साथ आता है, जो मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस 250 निट्स और रिफ्रेश रेट 60Hz है। लैपटॉप में 16GB DDR4 रैम और 512GB स्टोरेज दिया गया है। यह Windows 11 Home और MS Office Home & Student 2021 के साथ आता है।

यह लैपटॉप 15.6 इंच का FHD IPS डिस्प्ले में आता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 250 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। लैपटॉप में AMD Ryzen 5-7530U प्रोसेसर और 16GB DDR4 रैम दी गई है। इसमें 512GB SSD स्टोरेज, Radeon ग्राफिक्स और Windows 11 Home दिया गया है। इसके साथ MS Office Home & Student 2024 और McAfee का 15 माह का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है।

यह 15.6 इंच FHD डिस्प्ले हैं, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। यह लैपटॉप 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD के साथ आता है। यह Dell लैपटॉप रोजाना के काम, स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्क के लिए परफेक्ट है। इसकी स्क्रीन स्मूद और क्लियर है और इसका वजन मात्र 1.69 किलो है।

यह 14 इंच का पतला और हल्का लैपटॉप हैं, जो कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बेहतरीन है। इसमें FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, जो 250 निट्स ब्राइटनेस और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। लैपटॉप में AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16GB LPDDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है।

अगर आप एक हल्का, प्रोफेशनल और दमदार लैपटॉप चाहते हैं तो Acer Professional 14 आपके लिए परफेक्ट है। इसमें 13th Gen Intel Core i5-1334U प्रोसेसर है जो टर्बो बूस्ट के साथ हाई स्पीड परफॉर्मेंस देता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज दिया गया है। इसमें 14-इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। इसकी प्रीमियम मेटल बॉडी और 1.34 किलो वजन इसे अल्ट्रा-पोर्टेबल बनाता है। लैपटॉप Windows 11 Pro और MS Office 2021 के साथ आता है।

यह लैपटॉप 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले के साथ आता है। लैपटॉप में 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 8GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। इससे लैपटॉप में फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है। इसमें Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 जैसी लेटेस्ट कनेक्टिविटी, लंबी बैटरी लाइफ दी गई है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।