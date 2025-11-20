लैपटॉप नहीं बनेंगे बोझ, घर लाएं अल्ट्रा स्लिम और लाइट मॉडल,Amazon से सस्ते में करें खरीदारी

संक्षेप: Lightest Dell Laptop 2025: अमेजन की तरफ से अल्ट्रा लाइट और स्लिम लैपटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है...

Thu, 20 Nov 2025 04:07 PM

अगर आप ट्रैवल करते हैं, या फिर घर और ऑफिस के बीच लैपटॉप को कैरी करते हैं, तो आपके लिए लाइटवेट और स्लिम लैपटॉप अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन यह लैपटॉप अपनी इसी खूबी की वजह से काफी महंगे होते हैं, लेकिन अमेजन इन लैपटॉप पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रहा है, जिससे आप सस्ते में लाइटवेट और स्लिम लैपटॉप को खरीद पाएंगे। इन लैपटॉप पर बैंक ऑफर के साथ एक्सचेंज ऑफर और तमाम अन्य तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं...

यह एक प्रीमियम 14-इंच वाला AI फीचर्स वाला स्लिम लैपटॉप है, जिसमें Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर AI टास्क और मल्टीटास्किंग के अनुसार अपनी परफॉर्मेंस को खुद-ब-खुद एडजस्ट करता है, जिससे तेज स्पीड और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें OLED डिस्प्ले और Dolby Vision सपोर्ट मिलता है, जो बेहतरीन विज़ुअल क्वालिटी देता है। इसे 35 फीसद छूट के साथ 81,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core Ultra 5 125H डिस्प्ले 14 इंच, OLED, 400 निट्स ब्राइटनेस,60Hz रिफ्रेश रेट ग्राफिक्स Intel Arc Integrated Graphic RAM 16GB LPDDR5x-7467 स्टोरेज 512GB SSD OS Windows 11 Home क्यों खरीदें AI-सक्षम Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर 14इंच OLED WUXGA डिस्प्ले, Dolby Vision 16GB LPDDR5x RAM और तेज 512GB SSD 1.39 kg का हल्का और प्रीमियम अल्यूमिनियम बॉडी डिजाइन Backlit कीबोर्ड, Eyesafe Display, Alexa सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प RAM अपग्रेड नहीं की जा सकती RAM अपग्रेड नहीं की जा सकती बैटरी लाइफ OLED स्क्रीन के कारण औसत हाई एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं कैमरा क्वालिटी एवरेज

यह बिजनेस यूज वाल स्लिम और लाइटवेट 14-इंच लैपटॉप है, जिसमें AMD Ryzen 5 7520U क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। यह लैपटॉप रोज़मर्रा के काम, स्टूडेंट यूज़, ऑफिस टास्क और हल्के मल्टीटास्किंग के लिए काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8GB DDR4 RAM और 512GB SSD स्टोरेज मिलता है, जिसे जरूरत पड़ने पर 1TB तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसे 44 फीसद छूट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 7520U डिस्प्ले 14 इंच HD ग्राफिक्स AMD Radeon Integrated Graphics वजन 1.36 kg OS Windows 11 Home क्यों खरीदें तेज परफॉर्मेंस हल्का डिजाइन 512GB SSD स्टोरेज Windows 11 Home + MS Office 2021 लाइफटाइम वैलिडिटी बजट में एक बिज़नेस लैपटॉप विकल्प क्यों खोजें विकल्प सिर्फ HD (1366×768) रेजोल्यूशन 250 nits ब्राइटनेस Integrated GPU

इस 15.6 इंच थिन और लाइटवेट लैपटॉप में AMD Ryzen 7 7730U प्रोसेसर दिया गया है। यह लैपटॉप मल्टीटास्किंग, ऑफिस वर्क, स्टूडेंट यूज़ और कंटेंट कंजम्पशन के लिए स्मूथ और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। इसमें 16GB RAM और 512GB NVMe SSD मिलता है। इसे 30 फीसद छूट के साथ 46,890 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 7 7730U डिस्प्ले 15.6 इंच FHD (1920×1080), 60Hz ग्राफिक्स AMD Radeon Integrated बैटरी 42Wh Li-ion OS Windows 11 Home वजन 1.7 kg क्यों खरीदें मजबूत मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस तेज और स्मूथ एक्सपीरियंस Backlit Chiclet कीबोर्ड + Numeric keypad मॉडर्न और स्लिम लुक कीमत के हिसाब से शानदार वैल्यू क्यों खोजें विकल्प कलर-क्रिटिकल एडिटिंग के लिए फिट नहीं आउटडोर यूज़ में कम लग सकती है बैकअप औसत हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं

यह एक 15.6-इंच का थिन और लाइटवेट लैपटॉप है, जिसमें Intel Core i5 13th Gen (1334U) प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16GB DDR4 RAM और बड़ा 1TB NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, जिससे तेज़ लोडिंग और भरपूर स्टोरेज स्पेस सुनिश्चित होता है। यह लैपटॉप 23 फीसद छूट के साथ 59,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i5-1334U डिस्प्ले 15.6 इंच Full HD, IPS, 120Hz RAM 16GB DDR4 स्टोरेज 1TB NVMe SSD ग्राफिक्स Intel Integrated Graphics वजन 1.62 kg क्यों खरीदें बेहतरीन मल्टीटास्किंग और स्टोरेज 120Hz रिफ्रेश रेट से स्मूद विज़ुअल्स Backlit कीबोर्ड और Numeric Keypa वजन सिर्फ 1.62 kg 15 महीने का McAfee सिक्योरिटी क्यों खोजें विकल्प कोई डेडिकेटेड GPU नहीं डिस्प्ले 250–300 nits प्रीमियम फील थोड़ा कम

यह एक अल्ट्रा-पोर्टेबल, प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जिसमें Apple का नया M4 चिप दिया गया है। इसमें बेहद स्मूथ और तेज एक्सपीरिएंस मिलता है। इसका 13.6-इंच का Liquid Retina डिस्प्ले शानदार विज़ुअल क्वालिटी देता है। यह लैपटॉप 93,900 रुपये में अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Specifications प्रोसेसर Apple M4 मेमोरी 16GB स्टोरेज 256GB SSD डिस्प्ले 13.6 इंच Liquid Retina कैमरा 12MP Center Stage कैमरा बैटरी लाइफ 18 घंटे तक वजन लगभग 1.2 kg OS macOS क्यों खरीदें बेहतरीन स्पीड और स्मूथ मल्टीटास्किंग 13.6 इंच Liquid Retina डिस्प्ले 16GB यूनिफाइड मेमोरी 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ 12MP कैमरा, ट्रिपल माइक्स 1.2 kg से भी हल्का, बेहद पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प 256GB स्टोरेज कई यूज़र्स के लिए कम हो सकती है रैम अपग्रेड नहीं किया जा सकता कीमत Windows लैपटॉप्स की तुलना में अधिक

यह एक 14-इंच का प्रोफेशनल बिज़नेस लैपटॉप है, जिसमें Intel Core i5 13th Gen 1334U प्रोसेसर दिया गया है। यह लैपटॉप तेज़ परफॉर्मेंस, बेहतर सिक्योरिटी और प्रोफेशनल फीचर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 8GB RAM और 512GB SSD दिया गया है। यह 42 फीसद छूट के साथ 49,150 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i5-1334U डिस्प्ले 14 इंच FHD RAM 8GB DDR4 3200MHz स्टोरेज 512GB SSD बॉडी मेटल बिल्ड, थिन और लाइट बॉडी OS Windows 11 Pro वजन लगभग 1.4 kg क्यों खरीदें तेज और एफिशिएंट प्रोसेसर बेहतर सिक्योरिटी और बिज़नेस फीचर्स फास्ट बूट और डेटा एक्सेस प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प केवल 8GB RAM RAM स्लॉट नहीं बैटरी बैकअप औसत

यह एक 14 इंच का प्रोफेशनल बिजनेस लैपटॉप है, जिसमें Intel Core i3 13th Gen प्रोसेसर दिया गया है। यह लैपटॉप हल्का, पोर्टेबल और एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD दिया गया है। इसे अमेजन से 47 फीसद डिस्काउंट के साथ 31,599 रुपये में खरीद सकते हैं।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i3 13th Gen डिस्प्ले 14 इंच FHD+ IPS RAM 8GB DDR5 स्टोरेज 512GB SSD बॉडी हल्की और थिन क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल तेज और एफिशिएंट प्रोसेसर फास्ट बूट और डेटा एक्सेस HD ऑडियो और स्पष्ट FHD+ डिस्प्ले Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.3 के साथ आधुनिक कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प केवल 8GB RAM गेमिंग के लिए सीमित बैटरी बैकअप औसत

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।