लैपटॉप नहीं बनेंगे बोझ, घर लाएं अल्ट्रा स्लिम और लाइट मॉडल,Amazon से सस्ते में करें खरीदारी
संक्षेप: Lightest Dell Laptop 2025: अमेजन की तरफ से अल्ट्रा लाइट और स्लिम लैपटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है...
अगर आप ट्रैवल करते हैं, या फिर घर और ऑफिस के बीच लैपटॉप को कैरी करते हैं, तो आपके लिए लाइटवेट और स्लिम लैपटॉप अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन यह लैपटॉप अपनी इसी खूबी की वजह से काफी महंगे होते हैं, लेकिन अमेजन इन लैपटॉप पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रहा है, जिससे आप सस्ते में लाइटवेट और स्लिम लैपटॉप को खरीद पाएंगे। इन लैपटॉप पर बैंक ऑफर के साथ एक्सचेंज ऑफर और तमाम अन्य तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं...
1. Lenovo Smartchoice Yoga Slim 7 Intel Core Ultra 5 125H Built-in AI 14"(35.5cm) WUXGA-OLED 400Nits Laptop (16GB/512GB SSD/60Hz/100% DCI-P3/Win11/MSO 21/1Yr ADP Free/Alexa/Grey/1.39Kg), 83CV003MIN
यह एक प्रीमियम 14-इंच वाला AI फीचर्स वाला स्लिम लैपटॉप है, जिसमें Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर AI टास्क और मल्टीटास्किंग के अनुसार अपनी परफॉर्मेंस को खुद-ब-खुद एडजस्ट करता है, जिससे तेज स्पीड और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें OLED डिस्प्ले और Dolby Vision सपोर्ट मिलता है, जो बेहतरीन विज़ुअल क्वालिटी देता है। इसे 35 फीसद छूट के साथ 81,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI-सक्षम Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर
14इंच OLED WUXGA डिस्प्ले, Dolby Vision
16GB LPDDR5x RAM और तेज 512GB SSD
1.39 kg का हल्का और प्रीमियम अल्यूमिनियम बॉडी डिजाइन
Backlit कीबोर्ड, Eyesafe Display, Alexa सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
RAM अपग्रेड नहीं की जा सकती
RAM अपग्रेड नहीं की जा सकती बैटरी लाइफ OLED स्क्रीन के कारण औसत
हाई एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं
कैमरा क्वालिटी एवरेज
2. HP 14 245 (2025), AMD Ryzen 5 7520U Quad Core - (8 GB/512 GB SSD/AMD Radeon Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Business Laptop/14.0" HD Display/Ash Grey/1.36 kg/MS Office 2021
यह बिजनेस यूज वाल स्लिम और लाइटवेट 14-इंच लैपटॉप है, जिसमें AMD Ryzen 5 7520U क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। यह लैपटॉप रोज़मर्रा के काम, स्टूडेंट यूज़, ऑफिस टास्क और हल्के मल्टीटास्किंग के लिए काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8GB DDR4 RAM और 512GB SSD स्टोरेज मिलता है, जिसे जरूरत पड़ने पर 1TB तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसे 44 फीसद छूट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज परफॉर्मेंस
हल्का डिजाइन
512GB SSD स्टोरेज
Windows 11 Home + MS Office 2021
लाइफटाइम वैलिडिटी
बजट में एक बिज़नेस लैपटॉप विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD (1366×768) रेजोल्यूशन
250 nits ब्राइटनेस
Integrated GPU
3. ASUS Vivobook 15 (2025), AMD Ryzen 7 7730U Thin & Light Laptop(AMD Radeon iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/60Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Quiet Blue/1.7Kg) M1502YA-BQ989WS
इस 15.6 इंच थिन और लाइटवेट लैपटॉप में AMD Ryzen 7 7730U प्रोसेसर दिया गया है। यह लैपटॉप मल्टीटास्किंग, ऑफिस वर्क, स्टूडेंट यूज़ और कंटेंट कंजम्पशन के लिए स्मूथ और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। इसमें 16GB RAM और 512GB NVMe SSD मिलता है। इसे 30 फीसद छूट के साथ 46,890 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस
तेज और स्मूथ एक्सपीरियंस
Backlit Chiclet कीबोर्ड + Numeric keypad
मॉडर्न और स्लिम लुक
कीमत के हिसाब से शानदार वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
कलर-क्रिटिकल एडिटिंग के लिए फिट नहीं
आउटडोर यूज़ में कम लग सकती है
बैकअप औसत
हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं
4. Dell 15DC15250, Intel Core i5 13th Gen - 1334U, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, Windows 11, MSO'24, Silver, 1.62kg, Backlit Keyboard, 15 Month McAfee, Thin & Light Laptop
यह एक 15.6-इंच का थिन और लाइटवेट लैपटॉप है, जिसमें Intel Core i5 13th Gen (1334U) प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16GB DDR4 RAM और बड़ा 1TB NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, जिससे तेज़ लोडिंग और भरपूर स्टोरेज स्पेस सुनिश्चित होता है। यह लैपटॉप 23 फीसद छूट के साथ 59,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन मल्टीटास्किंग और स्टोरेज
120Hz रिफ्रेश रेट से स्मूद विज़ुअल्स
Backlit कीबोर्ड और Numeric Keypa
वजन सिर्फ 1.62 kg
15 महीने का McAfee सिक्योरिटी
क्यों खोजें विकल्प
कोई डेडिकेटेड GPU नहीं
डिस्प्ले 250–300 nits
प्रीमियम फील थोड़ा कम
5. Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight
यह एक अल्ट्रा-पोर्टेबल, प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जिसमें Apple का नया M4 चिप दिया गया है। इसमें बेहद स्मूथ और तेज एक्सपीरिएंस मिलता है। इसका 13.6-इंच का Liquid Retina डिस्प्ले शानदार विज़ुअल क्वालिटी देता है। यह लैपटॉप 93,900 रुपये में अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन स्पीड और स्मूथ मल्टीटास्किंग
13.6 इंच Liquid Retina डिस्प्ले
16GB यूनिफाइड मेमोरी
18 घंटे तक की बैटरी लाइफ
12MP कैमरा, ट्रिपल माइक्स
1.2 kg से भी हल्का, बेहद पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
256GB स्टोरेज कई यूज़र्स के लिए कम हो सकती है
रैम अपग्रेड नहीं किया जा सकता
कीमत Windows लैपटॉप्स की तुलना में अधिक
6. HP Professional Intel Core i5 13th Gen 1334U with Turbo Boost, Metal Body, Backlit Keyboard - (8 GB/512 GB SSD/Windows 11 Pro) 240 G10 FHD Thin and Light Laptop(14 inch, Silver) FR Reader
यह एक 14-इंच का प्रोफेशनल बिज़नेस लैपटॉप है, जिसमें Intel Core i5 13th Gen 1334U प्रोसेसर दिया गया है। यह लैपटॉप तेज़ परफॉर्मेंस, बेहतर सिक्योरिटी और प्रोफेशनल फीचर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 8GB RAM और 512GB SSD दिया गया है। यह 42 फीसद छूट के साथ 49,150 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और एफिशिएंट प्रोसेसर
बेहतर सिक्योरिटी और बिज़नेस फीचर्स
फास्ट बूट और डेटा एक्सेस
प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
केवल 8GB RAM
RAM स्लॉट नहीं
बैटरी बैकअप औसत
7. DELL 14 (2025) Intel Core i3 13th Gen - (8 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11) Thin and Light Business Laptop/14.0" FHD+ IPS Display/Ice Blue/1.4 kg
यह एक 14 इंच का प्रोफेशनल बिजनेस लैपटॉप है, जिसमें Intel Core i3 13th Gen प्रोसेसर दिया गया है। यह लैपटॉप हल्का, पोर्टेबल और एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD दिया गया है। इसे अमेजन से 47 फीसद डिस्काउंट के साथ 31,599 रुपये में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल
तेज और एफिशिएंट प्रोसेसर
फास्ट बूट और डेटा एक्सेस
HD ऑडियो और स्पष्ट FHD+ डिस्प्ले
Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.3 के साथ आधुनिक कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 8GB RAM
गेमिंग के लिए सीमित
बैटरी बैकअप औसत
