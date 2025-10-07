ऐसा डिस्काउंट फिर कहां मिलेगा, आसमान से धड़ाम गिरी Smartchoice Laptops की कीमत, हजारों रुपये हो गए सस्ते
Smartchoice Laptops: अगर आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, स्मार्टच्वाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेंगे। यहां देखें बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट।
Smartchoice Laptops: Smartchoice लैपटॉप आपके कंप्यूटिंग एक्ससपीरियंस को आसान बनाने के साथ-साथ दमदार भी बनाता है। ये लैपटॉप टॉप ब्रांड्स जैसे एचपी, डेल, लेनोवो और एसर में उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें फास्ट प्रोसेसर, बड़ी रैम और स्टोरेज मिलती है, जिससे पढ़ाई, ऑफिस वर्क, गेमिंग और मल्टीटास्किंग आसानी से हो जाता है। स्मार्टच्वाइस लैपटॉप में विंडोज 11, एमएस ऑफिस और सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस जैसे फीचर्स भी शामिल होते हैं। अगर आप किफायती दाम में पावरफुल और स्मार्ट लैपटॉप चाहते हैं, तो यहां देखें पूरी लिस्ट।
1. Lenovo Smartchoice Yoga Slim 7 Intel Core Ultra 7 155H Built-in AI 14"(35.5cm) WUXGA-OLED 400Nits Laptop (32GB RAM/1TB SSD/60Hz/100% DCI-P3/Win11/Office Home 2024/1Yr ADP Free/Grey/1.39Kg), 83CV008XIN
इसकी कीमत 1,39,890 रुपये है, लेकिन इस पर 29% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 99,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक हल्का और पावरफुल लैपटॉप है, जो खासकर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इंटेल कोर ल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ एआई फीचर्स से लैस है। इसमें 14 इंच का WUXGA OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 32 जीबी की रैम और 1 टीबी एसएसडी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर और बिल्ट-इन AI
32GB रैम और 1TB SSD
OLED डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
हाई स्पेसिफिकेशन के कारण कीमत थोड़ी ज्यादा
बैटरी लाइफ बहुत भारी यूज में थोड़ी कम
2. Lenovo Smartchoice Ideapad Slim 3 13Th Gen Intel Core I7-13620H 15.3 Inch(38.8Cm) WUXGA IPS Laptop(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Backlit Keyboard/1Yr ADP Free/Grey/1.6Kg),83K100CJIN
इस लैपटॉप की कीमत 89,390 रुपये है, जिसे 31% डिस्काउंट के साथ 61,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल और स्टाइलिश लैपटॉप है, जो प्रोफेशनल्स और छात्रों दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें 13 जनरेशन Intel Core i7-13620H प्रोसेसर और 16GB रैम है, जो मल्टीटास्किंग और हैवी सॉफ्टवेयर के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.3 इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले है। साथ ही 512GB SSD स्टोरेज दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
Intel Core i7 प्रोसेसर और 16GB रैम
512GB SSD
WUXGA IPS डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
15.3 इंच का स्क्रीन कुछ यूजर्स के लिए बड़ा
बैटरी लाइफ भारी यूज में सीमित
हाई स्पेसिफिकेशन के कारण कीमत थोड़ी ज्यादा
3. Acer[SmartChoice Aspire Lite 12thGen Intel Core i5-12450H Premium Laptop(Win11Home/16GB RAM/512GB SSD/IntelUHD Graphics/MSO)AL15-52H, 39.62cm(15.6") FHD IPS Display,Backlit Keyboard,Pure Silver, 1.7KG
इसकी एमआरपी 66,999 रुपये है। इसे 33% डिस्काउंट के साथ 44,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12 जनरेशन Intel Core i5-12450H प्रोसेसर और 16GB रैम है, जो मल्टीटास्किंग और हैवी सॉफ्टवेयर को संभालता है। इसमें 15.6 इंच का FHD IPS डिस्प्ले है, जो शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। 512GB SSD स्टोरेज के साथ कई फाइल्स को आसानी से स्टोर किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Intel Core i5 और 16GB रैम
512GB SSD
FHD IPS डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ भारी यूज में थोड़ी कम
15.6 इंच का स्क्रीन कुछ यूजर्स के लिए बड़ा
हाई ग्राफिक्स गेमिंग के लिए सीमित
4. Acer SmartChoice ALG, 13th Gen Intel Core i5-13420H, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB DDR6, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, 144Hz, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.99 KG, AL15G-53,Gaming Laptop
इसकी कीमत 21% डिस्काउंट के साथ 58,990 रुपये हो जाती है। इसमें 13 जनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर और 16GB रैम है, जो मल्टीटास्किंग और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट है। एनवीडिया जीफोर्स RTX 3050 6GB DDR6 ग्राफिक्स कार्ड हाई-एंड गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए सही रहेगा। इसमें 15.6 इंच FHD डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
Intel Core i5 + 16GB रैम के साथ मल्टीटास्टिंग
हाई-एंड गेमिंग और वीडियो एडिटिंग
144Hz डिस्प्ले- स्मूद विज़ुअल अनुभव
512GB SSD- फास्ट स्टोरेज और बूट टाइम
क्यों खोजें विकल्प
लंबे समय तक लैपटॉप हाथ में रखना मुश्किल
बैटरी लाइफ गेमिंग में सीमित
Intel i5, कुछ हाई-एंड गेम्स के लिए लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर
5. HP Smartchoice 15, AMD Ryzen 5 7535HS (16GB DDR5, 512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, FHD,15.6''/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.6kg, fc1039AU, FHD Camera w/Shutter, Backlit Laptop
इसकी कीमत 60,598 रुपये से कम होकर 46,990 रुपये हो गई है। इसमें AMD Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर और 16GB DDR5 रैम दी गई है। यह मल्टीटास्किंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए सही रहेगी। साथ ही 512GB SSD स्टोरेज से फाइलें और सॉफ्टवेयर तेजी से लोड होते हैं। इसमें 15.6 इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। बैकलिट कीबोर्ड और FHD कैमरा शटर के साथ यह लैपटॉप पोर्टेबल ऑप्शन रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
Ryzen 5 + 16GB DDR5 के साथ फास्ट मल्टीटास्किंग
512GB SSD
एंटी-ग्लेयर FHD डिस्प्ले
बैकलिट कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित GPU क्षमता
बैटरी लाइफ भारी यूज में थोड़ी कम
15.6 इंच स्क्रीन कुछ यूजर्स के लिए बड़ी
6. ASUS Vivobook 15, Smartchoice,Intel Core i5 13th Gen 13420H,16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6",Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.70 kg, X1502VA-BQ836WS,Intel UHD iGPU, M365 Basic (1Year)* Laptop
इसकी कीमत 69,990 रुपये है, जिसे 30% डिस्काउंट के साथ 48,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बेहद ही पावरफुल र स्टाइलिश लैपटॉप है, जो ऑफिस, होम और स्टूडेंट यूज के लिए सही रहेगा। इसमें 13 जनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर है। साथ ही 16 जीबी की रैम और 512 जीबी की SSD स्टोरेज दी गई है। इसमें 15.6 इंच FHD डिस्प्ले है, जो शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Intel Core i5 + 16GB रैम के साथ फास्ट मल्टीटास्किंग
512GB SSD के साथ फास्ट स्टोरेज और बूट टाइम
FHD डिस्प्ले- शानदार कलर और व्यूइंग
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
बैटरी लाइफ भारी यूज में कम
15.6 इंच स्क्रीन कुछ यूजर्स के लिए बड़ी
7. Dell SmartChoice G15-5530, Intel Core i5 13th Gen - 13450HX, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, Windows 11, MS Office 21, Dark Shadow Grey, 2.65Kg Gaming Laptop
इसकी कीमत 1,05,398 रुपये है, जिस पर 24% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी कीमत डिस्काउंट के बाद 80,490 रुपये हो जाती है। इसमें 13 जनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर और 16GB रैम है, जो मल्टीटास्किंग और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए सही रहेगी। 15.6 इंच FHD डिस्प्ले स्मूद गेमिंग और शानदार विज़ुअल एक्सपीरियेस देता है। 1TB SSD से फाइलें और गेम्स तेजी से लोड होते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Intel Core i5 + 16GB रैम की मदद से फास्ट और स्मूद मल्टीटास्किंग
1TB SSD की मदद से फास्ट स्टोरेज और बूट टाइम
FHD डिस्प्ले के साथ स्मूद और शानदार विज़ुअल एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ गेमिंग में सीमित
भारी गेम्स में ग्राफिक्स सेटिंग्स को हाई पर रखने पर हीटिंग
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
