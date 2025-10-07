ऐसा डिस्काउंट फिर कहां मिलेगा, आसमान से धड़ाम गिरी Smartchoice Laptops की कीमत, हजारों रुपये हो गए सस्ते

Smartchoice Laptops: अगर आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, स्मार्टच्वाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेंगे। यहां देखें बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट।

Tue, 7 Oct 2025 09:37 PM

Smartchoice Laptops: Smartchoice लैपटॉप आपके कंप्यूटिंग एक्ससपीरियंस को आसान बनाने के साथ-साथ दमदार भी बनाता है। ये लैपटॉप टॉप ब्रांड्स जैसे एचपी, डेल, लेनोवो और एसर में उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें फास्ट प्रोसेसर, बड़ी रैम और स्टोरेज मिलती है, जिससे पढ़ाई, ऑफिस वर्क, गेमिंग और मल्टीटास्किंग आसानी से हो जाता है। स्मार्टच्वाइस लैपटॉप में विंडोज 11, एमएस ऑफिस और सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस जैसे फीचर्स भी शामिल होते हैं। अगर आप किफायती दाम में पावरफुल और स्मार्ट लैपटॉप चाहते हैं, तो यहां देखें पूरी लिस्ट।

इसकी कीमत 1,39,890 रुपये है, लेकिन इस पर 29% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 99,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक हल्का और पावरफुल लैपटॉप है, जो खासकर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इंटेल कोर ल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ एआई फीचर्स से लैस है। इसमें 14 इंच का WUXGA OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 32 जीबी की रैम और 1 टीबी एसएसडी दी गई है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core Ultra 7 155H रैम-स्टोरेज 32GB/1TB SSD डिस्प्ले 14" WUXGA OLED ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर और बिल्ट-इन AI 32GB रैम और 1TB SSD OLED डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प हाई स्पेसिफिकेशन के कारण कीमत थोड़ी ज्यादा बैटरी लाइफ बहुत भारी यूज में थोड़ी कम

इस लैपटॉप की कीमत 89,390 रुपये है, जिसे 31% डिस्काउंट के साथ 61,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल और स्टाइलिश लैपटॉप है, जो प्रोफेशनल्स और छात्रों दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें 13 जनरेशन Intel Core i7-13620H प्रोसेसर और 16GB रैम है, जो मल्टीटास्किंग और हैवी सॉफ्टवेयर के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.3 इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले है। साथ ही 512GB SSD स्टोरेज दी गई है।

Specifications प्रोसेसर 13th Gen Intel Core i7-13620H रैम/स्टोरेज 16GB/512GB SSD डिस्प्ले 15.3" WUXGA IPS ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें Intel Core i7 प्रोसेसर और 16GB रैम 512GB SSD WUXGA IPS डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प 15.3 इंच का स्क्रीन कुछ यूजर्स के लिए बड़ा बैटरी लाइफ भारी यूज में सीमित हाई स्पेसिफिकेशन के कारण कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी एमआरपी 66,999 रुपये है। इसे 33% डिस्काउंट के साथ 44,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12 जनरेशन Intel Core i5-12450H प्रोसेसर और 16GB रैम है, जो मल्टीटास्किंग और हैवी सॉफ्टवेयर को संभालता है। इसमें 15.6 इंच का FHD IPS डिस्प्ले है, जो शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। 512GB SSD स्टोरेज के साथ कई फाइल्स को आसानी से स्टोर किया जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर 12th Gen Intel Core i5-12450H रैम/स्टोरेज 16GB रैम / 512GB SSD ग्राफिक्स Intel UHD Graphics डिस्प्ले 15.6" FHD IPS ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम क्यों खरीदें Intel Core i5 और 16GB रैम 512GB SSD FHD IPS डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ भारी यूज में थोड़ी कम 15.6 इंच का स्क्रीन कुछ यूजर्स के लिए बड़ा हाई ग्राफिक्स गेमिंग के लिए सीमित

इसकी कीमत 21% डिस्काउंट के साथ 58,990 रुपये हो जाती है। इसमें 13 जनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर और 16GB रैम है, जो मल्टीटास्किंग और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट है। एनवीडिया जीफोर्स RTX 3050 6GB DDR6 ग्राफिक्स कार्ड हाई-एंड गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए सही रहेगा। इसमें 15.6 इंच FHD डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है।

Specifications प्रोसेसर 13th Gen Intel Core i5-13420H रैम/स्टोरेज 16GB/512GB SSD ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB DDR6 डिस्प्ले 15.6" FHD, 144Hz क्यों खरीदें Intel Core i5 + 16GB रैम के साथ मल्टीटास्टिंग हाई-एंड गेमिंग और वीडियो एडिटिंग 144Hz डिस्प्ले- स्मूद विज़ुअल अनुभव 512GB SSD- फास्ट स्टोरेज और बूट टाइम क्यों खोजें विकल्प लंबे समय तक लैपटॉप हाथ में रखना मुश्किल बैटरी लाइफ गेमिंग में सीमित Intel i5, कुछ हाई-एंड गेम्स के लिए लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर

इसकी कीमत 60,598 रुपये से कम होकर 46,990 रुपये हो गई है। इसमें AMD Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर और 16GB DDR5 रैम दी गई है। यह मल्टीटास्किंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए सही रहेगी। साथ ही 512GB SSD स्टोरेज से फाइलें और सॉफ्टवेयर तेजी से लोड होते हैं। इसमें 15.6 इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। बैकलिट कीबोर्ड और FHD कैमरा शटर के साथ यह लैपटॉप पोर्टेबल ऑप्शन रहेगा।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 7535HS रैम/स्टोरेज 16GB DDR5 / 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" FHD एंटी-ग्लेयर, माइक्रो-एज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें Ryzen 5 + 16GB DDR5 के साथ फास्ट मल्टीटास्किंग 512GB SSD एंटी-ग्लेयर FHD डिस्प्ले बैकलिट कीबोर्ड क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित GPU क्षमता बैटरी लाइफ भारी यूज में थोड़ी कम 15.6 इंच स्क्रीन कुछ यूजर्स के लिए बड़ी

इसकी कीमत 69,990 रुपये है, जिसे 30% डिस्काउंट के साथ 48,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बेहद ही पावरफुल र स्टाइलिश लैपटॉप है, जो ऑफिस, होम और स्टूडेंट यूज के लिए सही रहेगा। इसमें 13 जनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर है। साथ ही 16 जीबी की रैम और 512 जीबी की SSD स्टोरेज दी गई है। इसमें 15.6 इंच FHD डिस्प्ले है, जो शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है।

Specifications प्रोसेसर 13th Gen Intel Core i5-13420H रैम/स्टोरेज 16GB/512GB SSD ग्राफिक्स Intel UHD iGPU डिस्प्ले 15.6" FHD ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें Intel Core i5 + 16GB रैम के साथ फास्ट मल्टीटास्किंग 512GB SSD के साथ फास्ट स्टोरेज और बूट टाइम FHD डिस्प्ले- शानदार कलर और व्यूइंग क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित बैटरी लाइफ भारी यूज में कम 15.6 इंच स्क्रीन कुछ यूजर्स के लिए बड़ी 15.6 इंच स्क्रीन कुछ यूजर्स के लिए बड़ी

इसकी कीमत 1,05,398 रुपये है, जिस पर 24% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी कीमत डिस्काउंट के बाद 80,490 रुपये हो जाती है। इसमें 13 जनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर और 16GB रैम है, जो मल्टीटास्किंग और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए सही रहेगी। 15.6 इंच FHD डिस्प्ले स्मूद गेमिंग और शानदार विज़ुअल एक्सपीरियेस देता है। 1TB SSD से फाइलें और गेम्स तेजी से लोड होते हैं।

Specifications प्रोसेसर 13th Gen Intel Core i5-13450HX रैम/स्टोरेज 16GB रैम / 1TB SSD ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA RTX 3050 6GB डिस्प्ले 15.6" FHD ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें Intel Core i5 + 16GB रैम की मदद से फास्ट और स्मूद मल्टीटास्किंग 1TB SSD की मदद से फास्ट स्टोरेज और बूट टाइम FHD डिस्प्ले के साथ स्मूद और शानदार विज़ुअल एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ गेमिंग में सीमित भारी गेम्स में ग्राफिक्स सेटिंग्स को हाई पर रखने पर हीटिंग

