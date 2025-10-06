24 हजार वाला Redmi टैब मात्र 999 रुपये में, Amazon लाया इन मॉडल्स पर बंपर डील Redmi Tab Discount offer affordable models amazon deals, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़लैपटॉप - कंप्यूटरRedmi Tab Discount offer affordable models amazon deals

24 हजार वाला Redmi टैब मात्र 999 रुपये में, Amazon लाया इन मॉडल्स पर बंपर डील

अमेजन सेल 2025 में रेडमी ब्रांडेड टैबलेट पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इससे इन टैबलेट को सस्ते में खरीद पाएंगे.

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 07:05 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आप टैबलेट खरीदने की सोच ररहे हैं, तो आपके पास शानदार मौका है, क्योंकि रेडमी के टैबलेट पर 25 फीसद तक छूट दी जा रही है। साथ ही बंपर एक्सचेंज और बैंकिंग ऑफर दिया जा रहा है, जिससे 25 हजार वाले टैबलेट को महज 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इन टैबलेट में पावरफुल प्रोसेसर के साथ ही बड़ी बैटरी और शानदार क्वॉड स्पीकर्स दिये गये हैं। आइए देखते हैं कि Redmi के किन टैबलेट पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है।

24 हजार वाला Redmi टैब मात्र 999 रुपये में, Amazon लाया इन मॉडल्स पर बंपर डील

इस टैब की कीमत 29,999 रुपये है, जिसे 20 फीसद छूट के साथ 23,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसकी खरीद पर 22,750 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। यह टैब 120Hz की बड़ी 12.1 इंच डिस्प्ले, दमदार Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और 10000mAh की लॉन्ग बैटरी के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
12.1 इंच
प्रोसेसर
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
बैटरी
10000mAh
OS
Android बेस्ड HyperOS

क्यों खरीदें

...

पढ़ाई, मूवी और स्क्रॉलिंग के लिए शानदार

...

गेमिंग और मल्टीटास्किंग में स्मूद एक्सपीरियंस

...

प्रीमियम साउंड क्वालिटी

...

स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए परफेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

Stylus और Keyboard अलग से खरीदने पड़ते हैं

...

पोर्टेबल नहीं

...

HyperOS सबको पसंद न आए

...

कैमरा डिटेल्स नहीं

इस टैब को 23 फीसद छूट पर 16,999 में खरीदा जा सकेगा। साथ ही 16,100 रुपये एक्सचेंज ऑफर का लुत्फ उठा पाएंगे। इसमें 2.5K हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 9000mAh की बड़ी बैटरी, और AI फीचर्स दिये गये हैं।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच
बैटरी
9000mAh
कनेक्टिविटी
Wi-Fi + Cellular
ऑडियो
Dolby Atmos
OS
Android बेस्ड HyperOS 2

क्यों खरीदें

...

2.5K डिस्प्ले + 90Hz

...

9000mAh बैटरी

...

Active Pen सपोर्ट

...

Cellular सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

Stylus और Keyboard अलग से खरीदने होंगे

...

90Hz रिफ्रेश रेट

...

कैमरा क्वालिटी लिमिटेड

इस टैब को 24 फीसद छूट के 18,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12.1 इंच की 2.5K डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और 10000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है।

Specifications

डिस्प्ले
12.1 इंच
प्रोसेसर
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
बैटरी
10000mAh
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6
OS
Android U आधारित Xiaomi HyperOS

क्यों खरीदें

...

12.1 इंच की बड़ी और शार्प डिस्प्ले

...

120Hz रिफ्रेश रेट

...

प्रीमियम विजुअल और ऑडियो एक्सपीरियंस

...

Snapdragon 7s Gen 2

...

10000mAh बैटरी

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ Wi-Fi मॉडल है

...

कैमरा क्वालिटी औसत

इसे 25 फीसद छूट के बाद 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस टैब में Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर, 11 इंच की FHD+ डिस्प्ले और 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच
प्रोसेसर
Qualcomm Snapdragon 680
ऑडियो
Quad Speakers + Dolby Atmos
OS
Android

क्यों खरीदें

...

11 इंच की बड़ी FHD+ डिस्प्ले

...

90Hz रिफ्रेश रेट

...

लाइट-टू-मीडियम टास्क्स में अच्छा परफॉर्मेंस

...

शानदार ऑडियो आउटपुट

...

बजट सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी

क्यों खोजें विकल्प

...

Cellular (SIM) सपोर्ट नहीं

...

हाई-एंड गेमिंग या हैवी टास्क्स के लिए नहीं बना

...

चार्जिंग स्पीड एवरेज

...

कैमरा क्वालिटी बेसिक

इस टैब 29 फीसद डिस्काउंट के बाद 29,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3.2K CrystalRes डिस्प्ले, Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर और 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है।

Specifications

डिस्प्ले
11.2 इंच
प्रोसेसर
Qualcomm Snapdragon 7
बैटरी
8850mAh
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6e
OS
Xiaomi HyperOS 2

क्यों खरीदें

...

3.2K QHD+ CrystalRes डिस्प्ले

...

144Hz रिफ्रेश रेट

...

Snapdragon 7+ Gen 3

...

थिएटर-जैसा ऑडियो

...

आउटडोर यूज़ में भी शानदार विज़ुअल

...

45W फास्ट चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

Wi-Fi only मॉडल

...

स्टॉक लिमिटेड

...

बजट यूजर्स के लिए नहीं

इस टैब को 41 फीसद छूट के साथ 23,497 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टैब में Snapdragon 870 चिपसेट, 2.8K+ डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट जैसी फ्लैगशिप-level स्पेसिफिकेशन्स मिलते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
11 इंच
रिफ्रेश रेट
144Hz
प्रोसेसर
Octa-Core Qualcomm Snapdragon 870
बैटरी
8840mAh
कैमरा
13MP रियर कैमरा
कैमरा
8MP फ्रंट कैमरा

क्यों खरीदें

...

इस प्राइस रेंज में सबसे तेज़ और भरोसेमंद प्रोसेसर

...

स्क्रॉलिंग, गेमिंग और मूवीज़ में अल्ट्रा स्मूद

...

शार्प, ब्राइट और कलरफुल व्यूइंग

...

बेजोड़ साउंड एक्सपीरियंस

...

प्रीमियम लुक और मजबूत निर्माण

क्यों खोजें विकल्प

...

स्टाइलस और कीबोर्ड अलग से खरीदने पड़ते हैं

...

Cellular (SIM) सपोर्ट नहीं

...

चार्जर बॉक्स में नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।