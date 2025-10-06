24 हजार वाला Redmi टैब मात्र 999 रुपये में, Amazon लाया इन मॉडल्स पर बंपर डील
अमेजन सेल 2025 में रेडमी ब्रांडेड टैबलेट पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इससे इन टैबलेट को सस्ते में खरीद पाएंगे.
अगर आप टैबलेट खरीदने की सोच ररहे हैं, तो आपके पास शानदार मौका है, क्योंकि रेडमी के टैबलेट पर 25 फीसद तक छूट दी जा रही है। साथ ही बंपर एक्सचेंज और बैंकिंग ऑफर दिया जा रहा है, जिससे 25 हजार वाले टैबलेट को महज 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इन टैबलेट में पावरफुल प्रोसेसर के साथ ही बड़ी बैटरी और शानदार क्वॉड स्पीकर्स दिये गये हैं। आइए देखते हैं कि Redmi के किन टैबलेट पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है।
1. Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
इस टैब की कीमत 29,999 रुपये है, जिसे 20 फीसद छूट के साथ 23,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसकी खरीद पर 22,750 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। यह टैब 120Hz की बड़ी 12.1 इंच डिस्प्ले, दमदार Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और 10000mAh की लॉन्ग बैटरी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पढ़ाई, मूवी और स्क्रॉलिंग के लिए शानदार
गेमिंग और मल्टीटास्किंग में स्मूद एक्सपीरियंस
प्रीमियम साउंड क्वालिटी
स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
Stylus और Keyboard अलग से खरीदने पड़ते हैं
पोर्टेबल नहीं
HyperOS सबको पसंद न आए
कैमरा डिटेल्स नहीं
2. Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue
इस टैब को 23 फीसद छूट पर 16,999 में खरीदा जा सकेगा। साथ ही 16,100 रुपये एक्सचेंज ऑफर का लुत्फ उठा पाएंगे। इसमें 2.5K हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 9000mAh की बड़ी बैटरी, और AI फीचर्स दिये गये हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2.5K डिस्प्ले + 90Hz
9000mAh बैटरी
Active Pen सपोर्ट
Cellular सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
Stylus और Keyboard अलग से खरीदने होंगे
90Hz रिफ्रेश रेट
कैमरा क्वालिटी लिमिटेड
3. Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
इस टैब को 24 फीसद छूट के 18,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12.1 इंच की 2.5K डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और 10000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
12.1 इंच की बड़ी और शार्प डिस्प्ले
120Hz रिफ्रेश रेट
प्रीमियम विजुअल और ऑडियो एक्सपीरियंस
Snapdragon 7s Gen 2
10000mAh बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ Wi-Fi मॉडल है
कैमरा क्वालिटी औसत
4. Redmi Pad SE| All Day Battery | Qualcomm Snapdragon 680| 90Hz Refresh Rate| 8GB, 128GB Tablet| FHD+ Display (11-inch/27.81cm)| Dolby Atmos| Quad Speakers| Wi-Fi| Gray
इसे 25 फीसद छूट के बाद 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस टैब में Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर, 11 इंच की FHD+ डिस्प्ले और 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
11 इंच की बड़ी FHD+ डिस्प्ले
90Hz रिफ्रेश रेट
लाइट-टू-मीडियम टास्क्स में अच्छा परफॉर्मेंस
शानदार ऑडियो आउटपुट
बजट सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
Cellular (SIM) सपोर्ट नहीं
हाई-एंड गेमिंग या हैवी टास्क्स के लिए नहीं बना
चार्जिंग स्पीड एवरेज
कैमरा क्वालिटी बेसिक
5. XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |8GB, 128GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Mirage Purple
इस टैब 29 फीसद डिस्काउंट के बाद 29,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3.2K CrystalRes डिस्प्ले, Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर और 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
3.2K QHD+ CrystalRes डिस्प्ले
144Hz रिफ्रेश रेट
Snapdragon 7+ Gen 3
थिएटर-जैसा ऑडियो
आउटडोर यूज़ में भी शानदार विज़ुअल
45W फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi only मॉडल
स्टॉक लिमिटेड
बजट यूजर्स के लिए नहीं
6. Xiaomi Pad 6| Qualcomm Snapdragon 870| Powered by HyperOS | 144Hz Refresh Rate| 6GB, 128GB| 2.8K+ Display (11-inch/27.81cm) Tablet| Dolby Vision Atmos| Quad Speakers| Wi-Fi| Gray
इस टैब को 41 फीसद छूट के साथ 23,497 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टैब में Snapdragon 870 चिपसेट, 2.8K+ डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट जैसी फ्लैगशिप-level स्पेसिफिकेशन्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इस प्राइस रेंज में सबसे तेज़ और भरोसेमंद प्रोसेसर
स्क्रॉलिंग, गेमिंग और मूवीज़ में अल्ट्रा स्मूद
शार्प, ब्राइट और कलरफुल व्यूइंग
बेजोड़ साउंड एक्सपीरियंस
प्रीमियम लुक और मजबूत निर्माण
क्यों खोजें विकल्प
स्टाइलस और कीबोर्ड अलग से खरीदने पड़ते हैं
Cellular (SIM) सपोर्ट नहीं
चार्जर बॉक्स में नहीं
