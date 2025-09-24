Laptop Under 50000 पर हजारों रुपये हुए कम, अमेजन सेल में लैपटॉप खरीदने का नहीं मिलेगा इससे बेस्ट मौका
Price Drop On Laptop Under 50000: नया लैपटॉप खरीदने का यह अच्छा मौका है। 50000 रुपये के बजाय में अमेजन कई ऑप्शन्स दे रहा है।
Price Drop On Laptop Under 50000: अगर आप एक अच्छा और बजट-फ्रेंडली लैपटॉप 50,000 रुपये के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन पर आपको कई ऑफर्स मिल जाएंगे। इन लैपटॉप्स में आपको फास्ट प्रोसेसर, 8 जीबी रैम और 512 जीबी एसएसडी दिया गया है। यह स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और ऑनलाइन क्लास या वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए बेस्ट चॉइस है। इस रेंज के लैपटॉप्स हल्के होते हैं और इनकी बैटरी भी कमाल की होती है।
1. Dell 15 Intel Core i5 13th Gen - 1334U, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, Windows 11, MSO'21, Grey, 1.62kg, 120Hz 250 nits Display, 15 Month McAfee, Thin & Light Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 73,163 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 49,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक थिन और हल्का लैपटॉप है, जो रोजमर्रा के काम के लिए सही रहेगा। इसमें 13 जनरेशन Intel Core i5-1334U प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB SSD है, जिसकी वजह से यह फास्ट काम करता है। इसकी 15.6 इंच FHD स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट और 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीटास्किंग और ऐप्स चलाने में फास्ट
120Hz डिस्प्ले से स्मूद विजुअल्स
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
250 निट्स ब्राइटनेस धूप में कम
हाई-एंड गेमिंग के लिए GPU सीमित
2. ASUS Vivobook 15, Smartchoice,Intel Core i5 13th Gen 13420H,16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6",Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.70 kg, X1502VA-BQ836WS,Intel UHD iGPU, M365 Basic (1Year)* Laptop
यह लैपटॉप 33% डिस्काउंट के साथ 46,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे हर महीने 7832 रुपये की EMI देकर खरीदा जा सकेगा। यह ऑफिस, पढ़ाई और हल्के ग्राफिक्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 13 जनरेशन Intel Core i5, 16 जीबी रैम और 512 जीबी एसएसडी दी गई है। 15.6 इंच की FHD डिस्प्ले के साथ विजुअल्स भी बढ़िया मिलेंगे।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत परफॉर्मेंस के लिए 16GB रैम+ i5 प्रोसेसर
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
FHD डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
इंटिग्रेटेड ग्राफिक्स
हाई-लोड ग्राफिक्स वर्क के लिए GPU की कमी
3. HP Victus Gaming Laptop, AMD Ryzen 5 5600H, AMD 4GB Radeon RX 6500M Graphics, 15.6-inch (39.6 cm), FHD, IPS, 8GB DDR4, 512GB SSD, Backlit KB, B&O (Win 11, Blue, 2.29 kg), fb0147AX, fb0184ax
इस लैपटॉप की कीमत 63,629 रुपये है। इसे 28% डिस्काउंट के साथ 45,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 2,230 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे घर ला जा सकता है। यह एक बजट-गेमिंग लैपटॉप है, जो हल्के-फुल्के गेम्स, कॉलेज/ऑफिस वर्क और मल्टीमीडिया के लिए सही रहेगा। इसमें Ryzen 5 5600H CPU और Radeon RX 6500M GPU दिया गया है। इसमें 15.6-इंच FHD डिस्प्ले है, बैकलिट कीबोर्ड और B&O ऑडियो मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में अच्छी गेमिंग पावर
SSD + Ryzen CPU से बूट-अप और ऐप लोडिंग फास्ट
FHD IPS स्क्रीन और B&O साउंड से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा
क्यों खोजें विकल्प
रैम सिर्फ 8 GB
डिस्प्ले ब्राइटनेस और कलर रेंज कम
GPU RX 6500M हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
4. Acer[SmartChoice Aspire Lite 12thGen Intel Core i5-12450H Premium Laptop(Win11Home/16GB RAM/512GB SSD/IntelUHD Graphics/MSO)AL15-52H, 39.62cm(15.6") FHD IPS Display,Backlit Keyboard,Pure Silver, 1.7KG
इस लैपटॉप की कीमत 37% डिस्काउंट के साथ 41,990 रुपये है। यह एक स्टाइलिश और हल्का लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए सही रहेगा। इसमें 12th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर और 16GB रैम दी गई है, जो तेज परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग देता है। साथ ही FHD IPS डिस्प्ले और बैकलिट कीबोर्ड इसे और आकर्षक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
16GB रैम और SSD से तेज स्पीड
बैकलिट कीबोर्ड
FHD IPS स्क्रीन से साफ और ब्राइट विजुअल्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल Intel UHD ग्राफिक्स, गेमिंग और हैवी ग्राफिक्स वर्क के लिए सीमित
डेडिकेटेड GPU की कमी
बैटरी बैकअप नॉर्मल
5. HP 15, AMD Ryzen 7 5825U (16GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge,15.6''/39.6cm, Win11, M365(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fc0476AU, Radeon Graphics, FHD Camera w/Shutter, Backlit Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 56,902 रुपये है, लेकिन इसे 45,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पोर्टेबल और पावरफुल लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए सही रहेगा। इसमें Ryzen 7 प्रोसेसर और 16GB रैम दी गई है। यह फास्ट परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच FHD डिस्प्ले एंटी-ग्लेयर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
Ryzen 7 प्रोसेसर और 16GB रैम से स्मूथ परफॉर्मेंस
FHD डिस्प्ले एंटी-ग्लेयर
कैमरा शटर से प्राइवेसी
बैकलिट कीबोर्ड से डार्क में टाइपिंग आसान
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
बैटरी बैकअप लंबे समय तक हैवी यूज में थोड़ा कम
6. Lenovo ThinkBook 16 AMD Ryzen 5 7535HS (16GB RAM/512GB SSD/Win 11 Home/Office 2024/Backlit Keyboard/Fingerprint) 16" WUXGA IPS 300 Nits Thin & Light Laptop/1Y Warranty/Aluminium Top/1.7kg, 21MWA0BSIN
इस लैपटॉप को 49% डिस्काउंट के साथ 44,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 2,157 रुपये की EMI देकर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह एक स्टाइलिश और दमदार लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें AMD Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर और 16GB रैम दी गई है, जिससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है। इसका 16 इंच WUXGA IPS डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट और क्लियर विजुअल्स देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल Ryzen 5 प्रोसेसर और 16GB रैम से फास्ट परफॉर्मेंस
बड़ा 16 इंच WUXGA IPS डिस्प्ले
बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर
पतला और हल्का
प्रीमियम एल्युमिनियम टॉप बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
हैवी गेमिंग के लिए डेडिकेटेड GPU नहीं
बैटरी बैकअप नॉर्मल
7. acer Aspire Go 14, Intel Core Ultra 5 125H (14th Gen),16GB DDR5 RAM/512GB SSD, WUXGA IPS, 14.0"/35.56 cm, Win 11, MS Office, Steel Gray, 1.5 kg, AG14-71M,Backlit Keyboard, AI Powered Premium Laptop
इस लैपटॉप की कीमत वैसे तो 72,999 रुपये है, लेकिन इसे 32% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा। इसके बाद लैपटॉप की कीमत 49,990 रुपये हो जाती है। इसमें नया Intel Core Ultra 5 (14th Gen) प्रोसेसर दिया गया है। यह लैपटॉप 16GB DDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है, जिससे स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों शानदार मिलते हैं। इसमें 14 इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले है, जो क्लियर और ब्राइट विजुअल्स देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट Intel Ultra 5 प्रोसेसर और DDR5 रैम से फास्ट परफॉर्मेंस
WUXGA IPS डिस्प्ले
बैकलिट कीबोर्ड से लो-लाइट में भी काम आसा
AI पावर्ड फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
बैटरी बैकअप नॉर्मल
