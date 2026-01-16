Hindustan Hindi News
लैपटॉप - कंप्यूटरPrice Drop in Laptops under Rs 30000 On Amazon Great Republic Day Sale Top Brands Upto 59 Percent Discount

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक फेस्टिवल सेल में 59% तक धड़ाम से गिरे लैपटॉप के दाम, खरीदने के लिए लग गई लाइन

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale: अगर आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें 30,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकेगा।

Jan 16, 2026 06:54 pm IST
Amazon Great Republic Day Sale: अगर आप बजट-फ्रेंडली लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो आप सही जगह पर आ पहुंचे हैं। अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल से आप 30,000 रुपये से कम में एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकते हैं। इस प्राइस रेंज में बेहतर प्रोसेसर, ज्यादा रैम और फास्ट स्टोरेज मिलती है। इसके साथ रोजमर्रा का काम आसान हो जाता है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस, वेब ब्राउजिंग और ऑफिस टास्क आसानी से किए जा सकते हैं। अमेजन सेल से इन्हें कम कीमत में खरीदा जा सकेगा।

अमेजन सेल में लैपटॉप पर धमाकेदार डिस्काउंट

यहां से कई लैपटॉप्स को 50% से भी कम कीमत में ऑर्डर किया जा सकता है। इसके साथ ही एसबीआई कार्ड के जरिए 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफर और कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर कूपन डिस्काउंट भी दिया जाएगा।

59% डिस्काउंट के साथ बिक रहे लेनोवो लैपटॉप्स

Lenovo लैपटॉप अब 59% तक छूट के साथ उपलब्ध हैं, जो शानदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन विज़ुअल क्वालिटी और क्लियर साउंड एक्सपीरियंस का एक शानदार मौका है। इन लैपटॉप्स में पावरफुल प्रोसेसर, फास्ट रैम और स्टोरेज के साथ शानदार डिस्प्ले मिलता है, जिससे कोर्सवर्क, गेमिंग और मल्टीटास्किंग आसानी से हो जाती है। बेहतर साउंड क्वालिटी से म्यूजिक, मूवीज और वीडियो कॉल्स का एक्सपीरियंस और भी बेहतरीन होता है। स्टाइलिश डिजाइन और पोर्टेबिलिटी इन्हें स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए परफेक्ट बनाती है।

एचपी लैपटॉप्स पर 59% तक का धमाकेदार डिस्काउंट

HP लैपटॉप परफॉर्मेंस और एडवांस डिजाइन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करते हैं। यह लैपटॉप मजबूत प्रोसेसर, फास्ट रैम और हाई-क्वालिटी डिस्प्ले के साथ आते हैं, जिससे रोजमर्रा के काम, ऑफिस टास्क, पढ़ाई या एंटरटेनमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। HP के मॉडलों में बेहतर बैटरी लाइफ और वायरलेस कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं, जो इसे मोबाइल और वर्क-फ्रॉम-होम में इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाते हैं। क्लियर साउंड और स्मूद ग्राफिक्स से लैस ये डिवाइस मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बनाते हैं।

आसुस लैपटॉप पर मिलेगा 37% तक का डिस्काउंट

ASUS लैपटॉप अपनी शानदार परफर्मेंस, आरामदायक डिजाइन और एडवांस फीचर्स के लिए लोकप्रिय हैं। ये लैपटॉप फास्ट प्रोसेसर से लैस है। इसके साथ ही इनमें रैम ज्यादा दी गई होती है। आसुस की स्क्रीन क्वालिटी क्लियर विज़ुअल्स और अच्छी कलर प्रोडक्शन देती है, जो वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग और कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए सही है। इसके साथ ही बेहतर बैटरी बैकअप और स्मार्ट कूलिंग सिस्टम लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा, ASUS लैपटॉप में पोर्टेबल डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में मदद करती है।

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में एसर लैपटॉप पर तगड़ा डिस्काउंट

एसर लैपटॉप अपने किफायती दाम, मजबूत परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें पावरफुल प्रोसेसर के साथ-साथ ज्यादा रैम दी जाती है। एसर की डिस्प्ले क्लियर पिक्चर क्वालिटी और अच्छे व्यूइंग एंगल के साथ आती है, जिससे मूवीज, सीरीज और गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर होता है। बेहतर बैटरी लाइफ और कूलिंग सिस्टम लंबे समय तक काम के लिए सहायता करते हैं। हल्का और पोर्टेबल डिजाइन इसे छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट बनाता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

