लाखों रुपये के लैपटॉप भी इन Premium Laptops के आगे भर रहे पानी, हजारों रुपये का सीधा डिस्काउंट

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ टॉप प्रीमियम लैपटॉप्स की जानकारी दे रहे हैं। इस लिस्ट में डेल से लेकर एचपी तक कई ऑप्शन शामिल हैं.

Thu, 20 Nov 2025 01:16 PMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

प्रीमियम लैपटॉप सिर्फ दिखने में ही स्टाइलिश नहीं होते हैं, बल्कि परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी में भी बहुत बेहतर होते हैं। इनमें पावरफुल प्रोसेसर, फास्ट SSD स्टोरेज और हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले जैसी एडवांस सुविधाएं होती हैं। इनका बॉडी मैटेरियल भी मजबूत और प्रीमियम होता है। कई मॉडलों में तो फेस रेकोग्निशन, टचस्क्रीन और स्मार्ट थर्मल मैनेजमेंट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो स्टाइल, पावर और फीचर्स, तीनों में बेहतरीन हो, तो यहां देखें बेस्ट ऑप्सन्स की लिस्ट।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं
इसकी कीमत 25% डिस्काउंट के साथ 75,990 रुपये हो जाती है। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जो स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतरीन ग्राफिक्स की सुविधा देता है। इसमें 13th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 (6GB) ग्राफिक्स मौजूद है, जो हाई-एंड गेम्स को आसानी से चला सकता है। 16GB रैम और 1TB SSD फास्ट स्पीड और बेहतर स्टोरेज देते हैं। इसका 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i5 13th Gen 13450HX
ग्राफिक्स
NVIDIA RTX 3050 (6GB)
रैम-स्टोरेज
16GB रैम + 1TB SSD
डिस्प्ले
15.6" FHD
ओएस
Windows 11 + MS Office 2021

क्यों खरीदें

...

गेमिंग के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस

...

फास्ट बूटिंग और मल्टीटास्किंग

...

बड़ा और क्लियर डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन 2.65 किग्रा, थोड़ा भारी

...

बैटरी बैकअप सामान्य

...

लंबे गेमिंग पर हल्का गर्म

इसकी कीमत 83,990 रुपये है। इसे 15% डिस्काउंट के साथ 70,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसे फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूथ गेमिंग के लिए बनाया गया है। इसमें AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 (75W TGP) मौजूद है, जो हाई-एंड गेम्स और भारी काम को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। 16GB DDR5 रैम और 512GB SSD फास्ट स्पीड और ज्यादा स्टोरेज प्रदान करते हैं। इसका 15.6 इंच का FHD 144Hz डिस्प्ले गेमिंग को और शानदार बनाता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 7 7445HS
ग्राफिक्स
NVIDIA RTX 3050 (75W TGP)
रैम-स्टोरेज
16GB DDR5 + 512GB SSD
डिस्प्ले
15.6" FHD 144Hz
कीबोर्ड
RGB बैकलिट

क्यों खरीदें

...

फास्ट और स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस

...

रैम अपग्रेड का विकल्प

...

144Hz का क्लियर और फ्लूइड डिस्प्ले

...

मजबूत TUF मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड

क्यों खोजें विकल्प

...

2.3 किग्रा वजन, थोड़ा भारी

...

48Whrs बैटरी बैकअप औसत

...

गेमिंग में थोड़ा गर्म

इसकी कीमत 26% डिस्काउंट के साथ 92,990 रुपये हो जाती है। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें 13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर और NVIDIA RTX 4050 ग्राफिक्स दिया गया है। यह फास्ट गेमिंग, मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव कामों के लिए शानदार परफॉर्मेंस देता है। 16GB रैम और 512GB SSD फास्ट स्पीड और ज्यादा स्टोरेज सुनिश्चित करते हैं। इसका 15.6 इंच FHD 144Hz डिस्प्ले गेमिंग को स्मूथ और क्लियर बनाता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i7-13620H
ग्राफिक्स
NVIDIA RTX 4050 (6GB, 140W)
रैम-स्टोरेज
16GB रैम + 512GB SSD
डिस्प्ले
15.6" FHD 144Hz
कीबोर्ड
90WHr बैटरी और RGB

क्यों खरीदें

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए दमदार परफॉर्मेंस

...

144Hz स्मूथ डिस्प्ले

...

बड़ी 90WHr बैटरी

...

टिकाऊ TUF बिल्ड क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

2.20 किग्रा वजन, थोड़ा भारी

...

SSD स्टोरेज सीमित

...

हाई-पावर GPU के कारण हीट

4. Lenovo LOQ, AMD Ryzen 7

इसकी कीमत 24% डिस्काउंट के साथ 71,290 रुपये हो जाती है। यह एक मजबूत और पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें AMD Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050A 4GB ग्राफिक्स दिया गया है। यह गेमिंग, मल्टीटास्किंग और भारी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 24GB रैम और 512GB SSD शामिल है, जो फास्ट स्पीड और अच्छी स्टोरेज प्रदान करते हैं। 15.6 इंच 144Hz डिस्प्ले गेमिंग अनुभव को स्मूथ और क्लियर बनाता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 7 7435HS
ग्राफिक्स
NVIDIA RTX 3050A 4GB
रैम-स्टोरेज
24GB रैम + 512GB SSD
डिस्प्ले
15.6" FHD 144Hz

क्यों खरीदें

...

फास्ट और स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस

...

मल्टीटास्किंग के लिए 24GB रैम

...

144Hz डिस्प्ले शानदार विजुअल्स

क्यों खोजें विकल्प

...

2.4 किग्रा वजन, थोड़ा भारी

...

512GB SSD थोड़ी कम स्टोरेज

इसे 93,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक हल्का, फास्ट और प्रीमियम लैपटॉप है, जिसमें नया Apple M4 चिप दिया गया है। इसका 10-कोर CPU और 8-कोर GPU बेहद स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। 16GB यूनिफाइड मेमोरी मल्टीटास्किंग को और फास्ट बनाती है। 13 इंच का डिस्प्ले क्लियर और शार्प विजुअल्स देता है। 256GB स्टोरेज रोजमर्रा के काम के लिए सही है। यह स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प रहेगा।

Specifications

प्रोसेसर
Apple M4 चिप (10-core CPU, 8-core GPU)
रैम-स्टोरेज
16GB रैम + 256GB SSD
डिस्प्ले
13-इंच का शार्प डिस्प्ले

क्यों खरीदें

...

बेहद फास्ट परफॉर्मेंस

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

256GB स्टोरेज कम

...

अपग्रेड का विकल्प सीमित

...

ग्राफिक्स-हैवी गेमिंग के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 17% डिस्काउंट के साथ 64,990 रुपये हो गई है। यह एक एडवांस और AI-पावर्ड लैपटॉप है, जिसमें Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर दिया गया है।इसमें 16GB DDR5 रैम और 1TB SSD है, जिससे स्पीड और स्टोरेज दोनों बेहतरीन मिलते हैं। 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले भी मिलता है। Intel Arc ग्राफिक्स हल्के ग्राफिक कार्यों को आसानी से संभाल सकता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core Ultra 5 125H
ग्राफिक्स
Intel Arc
रैम-स्टोरेज
16GB रैम + 1TB SSD
डिस्प्ले
15.6" FHD IPS

क्यों खरीदें

...

फास्ट AI-पावर्ड परफॉर्मेंस

...

हल्का और पोर्टेबल

...

शानदार डिस्प्ले और प्राइवेसी शटर

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग परफॉर्मेंस सीमित

...

टचस्क्रीन विकल्प नहीं

...

बैटरी बैकअप औसत

इसकी कीमत 24% डिस्काउंट के साथ 86,290 रुपये हो जाती है। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें 13th Gen Intel Core i5 13450HX प्रोसेसर और NVIDIA RTX 4050 6GB ग्राफिक्स दिया गया है। यह गेमिंग, मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव कामों में शानदार परफॉर्मेंस देता है। 16GB रैम और 512GB SSD फास्ट स्पीड और ज्यादा स्टोरेज उपलब्ध कराते हैं। इसका 15.6 इंच डिस्प्ले 100% sRGB कलर एक्यूरेसी के साथ आता है।

Specifications

प्रोसेसर
NVIDIA RTX 4050 6GB GPU
ग्राफिक्स
NVIDIA RTX 4050 6GB
रैम-स्टोरेज
16GB रैम + 512GB SSD
डिस्प्ले
15.6" FHD डिस्प्ले, 100% sRGB

क्यों खरीदें

...

गेमिंग और क्रिएटिव कामों के लिए मजबूत परफॉर्मेंस

...

100% sRGB डिस्प्ले शानदार कलर एक्यूरेसी

...

रैम और GPU परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

2.4 किग्रा वजन, थोड़ा भारी

...

लंबे गेमिंग सेशन में हीटिंग

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
