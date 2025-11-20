लाखों रुपये के लैपटॉप भी इन Premium Laptops के आगे भर रहे पानी, हजारों रुपये का सीधा डिस्काउंट
संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ टॉप प्रीमियम लैपटॉप्स की जानकारी दे रहे हैं। इस लिस्ट में डेल से लेकर एचपी तक कई ऑप्शन शामिल हैं.
प्रोडक्ट्स के सुझाव
प्रीमियम लैपटॉप सिर्फ दिखने में ही स्टाइलिश नहीं होते हैं, बल्कि परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी में भी बहुत बेहतर होते हैं। इनमें पावरफुल प्रोसेसर, फास्ट SSD स्टोरेज और हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले जैसी एडवांस सुविधाएं होती हैं। इनका बॉडी मैटेरियल भी मजबूत और प्रीमियम होता है। कई मॉडलों में तो फेस रेकोग्निशन, टचस्क्रीन और स्मार्ट थर्मल मैनेजमेंट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो स्टाइल, पावर और फीचर्स, तीनों में बेहतरीन हो, तो यहां देखें बेस्ट ऑप्सन्स की लिस्ट।
1. Dell SmartChoice G15-5530, Intel Core i5 13th Gen - 13450HX, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, Windows 11, MS Office 21, Dark Shadow Grey, 2.65Kg Gaming Laptop
इसकी कीमत 25% डिस्काउंट के साथ 75,990 रुपये हो जाती है। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जो स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतरीन ग्राफिक्स की सुविधा देता है। इसमें 13th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 (6GB) ग्राफिक्स मौजूद है, जो हाई-एंड गेम्स को आसानी से चला सकता है। 16GB रैम और 1TB SSD फास्ट स्पीड और बेहतर स्टोरेज देते हैं। इसका 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
गेमिंग के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस
फास्ट बूटिंग और मल्टीटास्किंग
बड़ा और क्लियर डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
वजन 2.65 किग्रा, थोड़ा भारी
बैटरी बैकअप सामान्य
लंबे गेमिंग पर हल्का गर्म
2. ASUS TUF A15 (2025), AMD Ryzen 7 7445HS, Gaming Laptop(RTX 3050,75W TGP,16GB DDR5(Upgradeable Upto 64GB )512GB SSD,FHD,15.6",144Hz,RGB Keyboard,48Whrs,Windows 11,Graphite Black,2.3 Kg) FA506NCG-HN199W
इसकी कीमत 83,990 रुपये है। इसे 15% डिस्काउंट के साथ 70,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसे फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूथ गेमिंग के लिए बनाया गया है। इसमें AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 (75W TGP) मौजूद है, जो हाई-एंड गेम्स और भारी काम को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। 16GB DDR5 रैम और 512GB SSD फास्ट स्पीड और ज्यादा स्टोरेज प्रदान करते हैं। इसका 15.6 इंच का FHD 144Hz डिस्प्ले गेमिंग को और शानदार बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट और स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस
रैम अपग्रेड का विकल्प
144Hz का क्लियर और फ्लूइड डिस्प्ले
मजबूत TUF मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
2.3 किग्रा वजन, थोड़ा भारी
48Whrs बैटरी बैकअप औसत
गेमिंग में थोड़ा गर्म
3. ASUS TUF Gaming F15 13th Gen, Intel Core i7-13620H Gaming Laptop(NVIDIA RTX 4050-6GB/140W RGP/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/144Hz/RGB KB/90WHr/Windows 11/Office 2021/Mecha Gray/2.20 Kg) FX507VU-LP210WS
इसकी कीमत 26% डिस्काउंट के साथ 92,990 रुपये हो जाती है। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें 13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर और NVIDIA RTX 4050 ग्राफिक्स दिया गया है। यह फास्ट गेमिंग, मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव कामों के लिए शानदार परफॉर्मेंस देता है। 16GB रैम और 512GB SSD फास्ट स्पीड और ज्यादा स्टोरेज सुनिश्चित करते हैं। इसका 15.6 इंच FHD 144Hz डिस्प्ले गेमिंग को स्मूथ और क्लियर बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-एंड गेमिंग के लिए दमदार परफॉर्मेंस
144Hz स्मूथ डिस्प्ले
बड़ी 90WHr बैटरी
टिकाऊ TUF बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
2.20 किग्रा वजन, थोड़ा भारी
SSD स्टोरेज सीमित
हाई-पावर GPU के कारण हीट
4. Lenovo LOQ, AMD Ryzen 7
इसकी कीमत 24% डिस्काउंट के साथ 71,290 रुपये हो जाती है। यह एक मजबूत और पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें AMD Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050A 4GB ग्राफिक्स दिया गया है। यह गेमिंग, मल्टीटास्किंग और भारी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 24GB रैम और 512GB SSD शामिल है, जो फास्ट स्पीड और अच्छी स्टोरेज प्रदान करते हैं। 15.6 इंच 144Hz डिस्प्ले गेमिंग अनुभव को स्मूथ और क्लियर बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट और स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस
मल्टीटास्किंग के लिए 24GB रैम
144Hz डिस्प्ले शानदार विजुअल्स
क्यों खोजें विकल्प
2.4 किग्रा वजन, थोड़ा भारी
512GB SSD थोड़ी कम स्टोरेज
5. Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue
इसे 93,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक हल्का, फास्ट और प्रीमियम लैपटॉप है, जिसमें नया Apple M4 चिप दिया गया है। इसका 10-कोर CPU और 8-कोर GPU बेहद स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। 16GB यूनिफाइड मेमोरी मल्टीटास्किंग को और फास्ट बनाती है। 13 इंच का डिस्प्ले क्लियर और शार्प विजुअल्स देता है। 256GB स्टोरेज रोजमर्रा के काम के लिए सही है। यह स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद फास्ट परफॉर्मेंस
लंबी बैटरी लाइफ
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
256GB स्टोरेज कम
अपग्रेड का विकल्प सीमित
ग्राफिक्स-हैवी गेमिंग के लिए सही नहीं
6. HP 15, Intel Core Ultra 5 125H (16GB DDR5, 1TB SSD) FHD, IPS, 15.6''/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)*Office24, Silver, 1.65kg, fd1354TU, Intel Arc Graphics, FHD Camera w/Shutter, AI Powered Laptop
इसकी कीमत 17% डिस्काउंट के साथ 64,990 रुपये हो गई है। यह एक एडवांस और AI-पावर्ड लैपटॉप है, जिसमें Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर दिया गया है।इसमें 16GB DDR5 रैम और 1TB SSD है, जिससे स्पीड और स्टोरेज दोनों बेहतरीन मिलते हैं। 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले भी मिलता है। Intel Arc ग्राफिक्स हल्के ग्राफिक कार्यों को आसानी से संभाल सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट AI-पावर्ड परफॉर्मेंस
हल्का और पोर्टेबल
शानदार डिस्प्ले और प्राइवेसी शटर
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग परफॉर्मेंस सीमित
टचस्क्रीन विकल्प नहीं
बैटरी बैकअप औसत
7. Lenovo LOQ, Intel Core i5 13th Gen 13450HX, NVIDIA RTX 4050 6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6"(39.6cm), Windows 11, Office Home 2024, Grey, 2.4Kg, 83DV00X4IN, 100% sRGB, 3 Mon. Game Pass Gaming Laptop
इसकी कीमत 24% डिस्काउंट के साथ 86,290 रुपये हो जाती है। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें 13th Gen Intel Core i5 13450HX प्रोसेसर और NVIDIA RTX 4050 6GB ग्राफिक्स दिया गया है। यह गेमिंग, मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव कामों में शानदार परफॉर्मेंस देता है। 16GB रैम और 512GB SSD फास्ट स्पीड और ज्यादा स्टोरेज उपलब्ध कराते हैं। इसका 15.6 इंच डिस्प्ले 100% sRGB कलर एक्यूरेसी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
गेमिंग और क्रिएटिव कामों के लिए मजबूत परफॉर्मेंस
100% sRGB डिस्प्ले शानदार कलर एक्यूरेसी
रैम और GPU परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
2.4 किग्रा वजन, थोड़ा भारी
लंबे गेमिंग सेशन में हीटिंग
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।