मल्टीटास्किंग के मास्टर हैं ये टच स्क्रीन लैपटॉप, मिल रहा बंपर डिस्काउंट, कीबोर्ड माउस की जरूरत नहीं
Amazon की तरफ से टच स्क्रीन लैपटॉप पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में उसे खरीद सकते हैं…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर क्रिएटिव कामकाज जैसे डिज़ाइनिंग, ड्रॉइंग, नोट-मेकिंग या कंटेंट क्रिएशन में लगे रहते हैं, तो टच स्क्रीन लैपटॉप आपके लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। टच स्क्रीन की मदद से काम करना न सिर्फ आसान बल्कि ज़्यादा इंटरैक्टिव भी हो जाता है। हालांकि, टच स्क्रीन लैपटॉप आमतौर पर सामान्य लैपटॉप की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए खरीदने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि लैपटॉप में किस तरह की टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है और वह आपके उपयोग के हिसाब से कितनी बेहतर है। इसके अलावा, टच स्क्रीन लैपटॉप अपेक्षाकृत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं, जिससे बैटरी लाइफ पर असर पड़ सकता है। ऐसे में टच स्क्रीन लैपटॉप खरीदते समय डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस और कीमत जैसी अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए, हालांकि आम लोगों के लिए परफेक्ट टच स्क्रीन लैपटॉप सर्च करना मुश्किल होता है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए कुछ शानदार लैपटॉप ऑप्शन लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप खुद के लिए एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकते हैं। साथ ही इन लैपटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं…
1. HP Envy x360 AI Laptop, Intel Core Ultra 5 125U, 12 TOPS, 16GB LPDDR5, 512GB SSD, (Win11, Office24, Blue, 1.44 kg) Touchscreen, 3K, OLED, 14-inch (35.6cm), Integrated graphics, 5MP IR camera, fc0178TU
यह Laptop प्रीमियम यूज़र्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया एक पावरफुल 2-in-1 लैपटॉप है। इसमें लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 AI प्रोसेसर, शानदार 3K OLED टचस्क्रीन, हल्का कन्वर्टिबल डिज़ाइन और स्मार्ट AI फीचर्स मिलते हैं, जो इसे काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेहतरीन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
12 कोर, 14 थ्रेड्स और 12 TOPS AI परफॉर्मेंस के साथ तेज़ मल्टीटास्किंग
स्मूद परफॉर्मेंस और हेवी प्रोफेशनल वर्क के लिए शानदार
फास्ट बूट, तेज़ ऐप लोडिंग और पर्याप्त स्टोरेज
IMAX Enhanced डिस्प्ले, शानदार कलर्स और डीप ब्लैक्स
सिर्फ 30 मिनट में 50% चार्ज
ट्रैवल और डेली यूज़ के लिए आइडियल
प्रोफेशनल वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग के लिए परफेक्ट
स्मार्ट पावर मैनेजमेंट और AI असिस्टेंस
क्यों खोजें विकल्प
RAM अपग्रेड नहीं हो सकती
बजट लैपटॉप्स की तुलना में महंगा
2. HP Pavilion x360, 13th Gen Intel Core i5-1355U Laptop (16GB DDR4, 512GB SSD),Touchscreen,IPS, 14''(35.6cm) FHD,Win 11, M365 Basic(1yr), Office Home 24, Silver,1.5kg, Iris Xe, 5MP Camera, ek1148TU
यह एक स्टाइलिश और पावरफुल 2-in-1 कन्वर्टिबल लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, वर्क-फ्रॉम-होम यूज़र्स और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। टचस्क्रीन, लेटेस्ट i5 प्रोसेसर और 360° फ्लिप डिज़ाइन इसे पढ़ाई, ऑफिस व क्रिएटिव काम—तीनों के लिए बढ़िया बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग
माइक्रो-एज डिज़ाइन के साथ क्लियर और ब्राइट डिस्प्ले
कम समय में बैटरी चार्ज
ट्रैवल और डेली यूज़ के लिए सुविधाजनक
फास्ट और स्टेबल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
प्रोफेशनल कलर-ग्रेडिंग के लिए सीमित
हैवी गेमिंग या हाई-एंड वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं
3. Lenovo Smartchoice Ideapad 5 2-in-1 13th Gen Intel Core i5-13420H (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/WUXGA IPS/14 (35.5cm)/Touchscreen 2-in-1/3Mon.Game Pass/Grey/1.6kg), 83KX0059IN Laptop
यह एक पावरफुल और प्रीमियम कन्वर्टिबल लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए बनाया गया है। H-सीरीज़ प्रोसेसर, शानदार WUXGA टच डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ इसे काम और एंटरटेनमेंट—दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग चॉइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस, हेवी मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन
फास्ट बूट और हाई-स्पीड डेटा एक्सेस
15 मिनट चार्ज में 2 घंटे तक का बैकअप
बेहतर साउंड एक्सपीरियंस
लैपटॉप और टैबलेट दोनों मोड
क्यों खोजें विकल्प
RAM अपग्रेड नहीं हो सकती (सोल्डर्ड)
अल्ट्रा-लाइट लैपटॉप्स से थोड़ा भारी
4. Lenovo Yoga Slim 9 Intel Evo Core Ultra 7 258V Touchscreen Laptop (32GB RAM/1TB SSD/14 (35.5cm)/4K WQUXGA OLED/AI PC AI Now/Copilot+ PC/Windows 11/Office 2024/1Yr ADP/Teal/1.2Kg), 83CX002LIN
यह एक अल्ट्रा-प्रीमियम AI लैपटॉप है, जिसे खास तौर पर क्रिएटर्स, एग्ज़ीक्यूटिव्स और टेक-एंथूज़ियास्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेहद हल्का बॉडी, टॉप-क्लास 4K OLED टच डिस्प्ले और Copilot+ AI PC फीचर्स इसे 2025 के सबसे एडवांस्ड Windows लैपटॉप्स में शामिल करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट AI-फोकस्ड प्रोसेसर
47 TOPS NPU के साथ ऑन-डिवाइस AI टास्क्स
फ्यूचर-रेडी AI एक्सपीरियंस
प्रीमियम सेफ्टी
बोनस एंटरटेनमेंट
Premium Build – Aluminium + 2.5D Glass डिज़ाइन
Windows 11 + Office Home 2024
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज़्यादा
RAM अपग्रेड नहीं हो सकती (सोल्डर्ड)
5. ASUS Zenbook 14, Intel Core Ultra 5 Series 2, 16GB RAM, 1TB SSD, 3K OLED 14", Touchscreen, Win 11, Office Home 2024, Ponder Blue, 1.28kg, UX3405CA-PZ162WS, Intel Arc iGPU, M365 Basic (1Year)* Laptop
यह एक प्रीमियम, अल्ट्रा-लाइट और AI-रेडी लैपटॉप है, जो प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें शानदार 3K OLED 120Hz टचस्क्रीन, लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर, बड़ा 1TB SSD और बेहद हल्का 1.28kg डिज़ाइन मिलता है, जो इसे हाई-एंड अल्ट्राबुक सेगमेंट में अलग पहचान देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑन-डिवाइस AI टास्क्स के लिए
14" 3K OLED Touchscreen (2880×1800)
Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
हाई-स्पीड डेटा, चार्जिंग और डिस्प्ले सपोर्ट
Windows 11 + Office Home 2024
Microsoft 365 Basic (1 Year, 100GB Cloud)
क्यों खोजें विकल्प
RAM अपग्रेड नहीं हो सकती (सोल्डर्ड)
Glossy OLED डिस्प्ले – बहुत तेज़ रोशनी में रिफ्लेक्शन
6. Microsoft New Surface Laptop 13" - Windows 11 Home Copilot+ PC - PixelSense Touchscreen Display - Qualcomm Snapdragon X Plus (8 Core) - 16GB RAM - 256GB SSD - Platinum - EP2-36996
यह Microsoft New Surface Laptop 13" (Copilot+ PC) माइक्रोसॉफ्ट का नेक्स्ट-जेन AI लैपटॉप है, जो खास तौर पर लॉन्ग बैटरी लाइफ, अल्ट्रा-लाइट डिज़ाइन और ऑन-डिवाइस AI के लिए बनाया गया है। Snapdragon X Plus ARM प्रोसेसर और Copilot+ फीचर्स इसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और ट्रैवल-फ्रेंडली यूज़ के लिए एक अलग कैटेगरी में रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Copilot+ के एडवांस्ड AI फीचर्स के लिए
स्मूद मल्टीटास्किंग और AI वर्कफ़्लो
Fingerprint Power Button (Windows Hello)
लो-लाइट में आरामदायक टाइपिंग
Windows 11 Home (ARM-Optimized)
क्यों खोजें विकल्प
प्रो-लेवल वीडियो एडिटिंग / AAA गेमिंग के लिए नहीं
RAM / SSD अपग्रेड नहीं हो सकते
7. HP OmniBook 5 Flip,Intel Core i5 13th Gen 1334U (16GB LPDDR5,512GB SSD) 2K, WUXGA,Anti-Glare,300 nits,14''/35.6cm Touchscreen,Win11, M365 Basic(1yr), Office Home24, Silver,1.65kg, 5MP Camera, fp0789TU
यह एक ऑल-राउंड 2-in-1 टचस्क्रीन लैपटॉप है, जिसे स्टूडेंट्स, ऑफिस यूज़र्स और वर्क-फ्रॉम-होम प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। 360° फ्लिप डिज़ाइन, 2K WUXGA डिस्प्ले और लेटेस्ट i5 प्रोसेसर इसे प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग—दोनों के लिए बढ़िया बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
8 कोर / 12 थ्रेड्स के साथ स्मूद डेली परफॉर्मेंस
फास्ट बूट और तेज़ फाइल एक्सेस
लैपटॉप, टैबलेट, टेंट और स्टैंड मोड
Windows 11 + Office Home 2024 (Lifetime)
Microsoft 365 Basic (1 Year)
क्यों खोजें विकल्प
आउटडोर यूज़ में एवरेज
हैवी गेमिंग या हाई-एंड वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं
