मल्टीटास्किंग के मास्टर हैं ये टच स्क्रीन लैपटॉप, मिल रहा बंपर डिस्काउंट, कीबोर्ड माउस की जरूरत नहीं

संक्षेप:

Amazon की तरफ से टच स्क्रीन लैपटॉप पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में उसे खरीद सकते हैं… 

Jan 08, 2026 03:15 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर क्रिएटिव कामकाज जैसे डिज़ाइनिंग, ड्रॉइंग, नोट-मेकिंग या कंटेंट क्रिएशन में लगे रहते हैं, तो टच स्क्रीन लैपटॉप आपके लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। टच स्क्रीन की मदद से काम करना न सिर्फ आसान बल्कि ज़्यादा इंटरैक्टिव भी हो जाता है। हालांकि, टच स्क्रीन लैपटॉप आमतौर पर सामान्य लैपटॉप की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए खरीदने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि लैपटॉप में किस तरह की टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है और वह आपके उपयोग के हिसाब से कितनी बेहतर है। इसके अलावा, टच स्क्रीन लैपटॉप अपेक्षाकृत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं, जिससे बैटरी लाइफ पर असर पड़ सकता है। ऐसे में टच स्क्रीन लैपटॉप खरीदते समय डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस और कीमत जैसी अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए, हालांकि आम लोगों के लिए परफेक्ट टच स्क्रीन लैपटॉप सर्च करना मुश्किल होता है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए कुछ शानदार लैपटॉप ऑप्शन लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप खुद के लिए एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकते हैं। साथ ही इन लैपटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं…

यह Laptop प्रीमियम यूज़र्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया एक पावरफुल 2-in-1 लैपटॉप है। इसमें लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 AI प्रोसेसर, शानदार 3K OLED टचस्क्रीन, हल्का कन्वर्टिबल डिज़ाइन और स्मार्ट AI फीचर्स मिलते हैं, जो इसे काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेहतरीन बनाते हैं।

Specifications

RAM
16GB LPDDR5
स्टोरेज
512GB
कैमरा
5MP IR कैमरा
ऑफिस
MS Office Home 2024
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

12 कोर, 14 थ्रेड्स और 12 TOPS AI परफॉर्मेंस के साथ तेज़ मल्टीटास्किंग

...

स्मूद परफॉर्मेंस और हेवी प्रोफेशनल वर्क के लिए शानदार

...

फास्ट बूट, तेज़ ऐप लोडिंग और पर्याप्त स्टोरेज

...

IMAX Enhanced डिस्प्ले, शानदार कलर्स और डीप ब्लैक्स

...

सिर्फ 30 मिनट में 50% चार्ज

...

ट्रैवल और डेली यूज़ के लिए आइडियल

...

प्रोफेशनल वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग के लिए परफेक्ट

...

स्मार्ट पावर मैनेजमेंट और AI असिस्टेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

RAM अपग्रेड नहीं हो सकती

...

बजट लैपटॉप्स की तुलना में महंगा

यह एक स्टाइलिश और पावरफुल 2-in-1 कन्वर्टिबल लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, वर्क-फ्रॉम-होम यूज़र्स और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। टचस्क्रीन, लेटेस्ट i5 प्रोसेसर और 360° फ्लिप डिज़ाइन इसे पढ़ाई, ऑफिस व क्रिएटिव काम—तीनों के लिए बढ़िया बनाते हैं।

Specifications

RAM
16GB DDR4-3200 MHz
स्टोरेज
512GB PCIe NVMe M.2 SSD
डिस्प्ले
14-inch (35.6 cm) FHD IPS Touchscreen
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
ऑफिस
MS Office Home & Student 2024 + M365 Basic (1 Year)
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

तेज़ परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग

...

माइक्रो-एज डिज़ाइन के साथ क्लियर और ब्राइट डिस्प्ले

...

कम समय में बैटरी चार्ज

...

ट्रैवल और डेली यूज़ के लिए सुविधाजनक

...

फास्ट और स्टेबल कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रोफेशनल कलर-ग्रेडिंग के लिए सीमित

...

हैवी गेमिंग या हाई-एंड वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं

यह एक पावरफुल और प्रीमियम कन्वर्टिबल लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए बनाया गया है। H-सीरीज़ प्रोसेसर, शानदार WUXGA टच डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ इसे काम और एंटरटेनमेंट—दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग चॉइस बनाते हैं।

Specifications

RAM
16GB LPDDR5x-5200
स्टोरेज
512GB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD
बैटरी
57Wh
कैमरा
FHD 1080p, Privacy Shutter
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
ऑडियो
Dolby Audio, 2×2W स्पीकर्स

क्यों खरीदें

...

ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस, हेवी मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन

...

फास्ट बूट और हाई-स्पीड डेटा एक्सेस

...

15 मिनट चार्ज में 2 घंटे तक का बैकअप

...

बेहतर साउंड एक्सपीरियंस

...

लैपटॉप और टैबलेट दोनों मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

RAM अपग्रेड नहीं हो सकती (सोल्डर्ड)

...

अल्ट्रा-लाइट लैपटॉप्स से थोड़ा भारी

यह एक अल्ट्रा-प्रीमियम AI लैपटॉप है, जिसे खास तौर पर क्रिएटर्स, एग्ज़ीक्यूटिव्स और टेक-एंथूज़ियास्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेहद हल्का बॉडी, टॉप-क्लास 4K OLED टच डिस्प्ले और Copilot+ AI PC फीचर्स इसे 2025 के सबसे एडवांस्ड Windows लैपटॉप्स में शामिल करते हैं।

Specifications

ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
ऑफिस
MS Office Home 2024
ग्राफिक्स
Integrated Intel Arc Graphics
डिस्प्ले
14" 4K WQUXGA OLED Touch
स्टोरेज
1TB PCIe 4.0 NVMe SSD
RAM
32GB LPDDR5x-8533 (Non-Upgradeable)

क्यों खरीदें

...

लेटेस्ट AI-फोकस्ड प्रोसेसर

...

47 TOPS NPU के साथ ऑन-डिवाइस AI टास्क्स

...

फ्यूचर-रेडी AI एक्सपीरियंस

...

प्रीमियम सेफ्टी

...

बोनस एंटरटेनमेंट

...

Premium Build – Aluminium + 2.5D Glass डिज़ाइन

...

Windows 11 + Office Home 2024

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत काफी ज़्यादा

...

RAM अपग्रेड नहीं हो सकती (सोल्डर्ड)

यह एक प्रीमियम, अल्ट्रा-लाइट और AI-रेडी लैपटॉप है, जो प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें शानदार 3K OLED 120Hz टचस्क्रीन, लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर, बड़ा 1TB SSD और बेहद हल्का 1.28kg डिज़ाइन मिलता है, जो इसे हाई-एंड अल्ट्राबुक सेगमेंट में अलग पहचान देता है।

Specifications

RAM
16GB LPDDR5X
स्टोरेज
1TB PCIe 4.0 NVMe SSD
डिस्प्ले
14" 3K OLED Touch, 2880×1800
बैटरी
75Wh Li-ion
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
ऑफिस
MS Office Home 2024 (Lifetime)
कैमरा
FHD + IR (Windows Hello) + Privacy Shutter

क्यों खरीदें

...

ऑन-डिवाइस AI टास्क्स के लिए

...

14" 3K OLED Touchscreen (2880×1800)

...

Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4

...

हाई-स्पीड डेटा, चार्जिंग और डिस्प्ले सपोर्ट

...

Windows 11 + Office Home 2024

...

Microsoft 365 Basic (1 Year, 100GB Cloud)

क्यों खोजें विकल्प

...

RAM अपग्रेड नहीं हो सकती (सोल्डर्ड)

...

Glossy OLED डिस्प्ले – बहुत तेज़ रोशनी में रिफ्लेक्शन

यह Microsoft New Surface Laptop 13" (Copilot+ PC) माइक्रोसॉफ्ट का नेक्स्ट-जेन AI लैपटॉप है, जो खास तौर पर लॉन्ग बैटरी लाइफ, अल्ट्रा-लाइट डिज़ाइन और ऑन-डिवाइस AI के लिए बनाया गया है। Snapdragon X Plus ARM प्रोसेसर और Copilot+ फीचर्स इसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और ट्रैवल-फ्रेंडली यूज़ के लिए एक अलग कैटेगरी में रखता है।

Specifications

RAM
16GB
स्टोरेज
256GB SSD
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
सिक्योरिटी
Fingerprint Reader
चार्जिंग
USB-C PD (up to 65W)
डिस्प्ले
13" PixelSense Touchscreen 1920 × 1280

क्यों खरीदें

...

Copilot+ के एडवांस्ड AI फीचर्स के लिए

...

स्मूद मल्टीटास्किंग और AI वर्कफ़्लो

...

Fingerprint Power Button (Windows Hello)

...

लो-लाइट में आरामदायक टाइपिंग

...

Windows 11 Home (ARM-Optimized)

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रो-लेवल वीडियो एडिटिंग / AAA गेमिंग के लिए नहीं

...

RAM / SSD अपग्रेड नहीं हो सकते

यह एक ऑल-राउंड 2-in-1 टचस्क्रीन लैपटॉप है, जिसे स्टूडेंट्स, ऑफिस यूज़र्स और वर्क-फ्रॉम-होम प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। 360° फ्लिप डिज़ाइन, 2K WUXGA डिस्प्ले और लेटेस्ट i5 प्रोसेसर इसे प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग—दोनों के लिए बढ़िया बनाते हैं।

Specifications

RAM
16GB LPDDR5-5200 (On-board)
स्टोरेज
512GB PCIe Gen4 NVMe SSD
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
ऑफिस
MS Office Home 2024 (Lifetime)

क्यों खरीदें

...

8 कोर / 12 थ्रेड्स के साथ स्मूद डेली परफॉर्मेंस

...

फास्ट बूट और तेज़ फाइल एक्सेस

...

लैपटॉप, टैबलेट, टेंट और स्टैंड मोड

...

Windows 11 + Office Home 2024 (Lifetime)

...

Microsoft 365 Basic (1 Year)

क्यों खोजें विकल्प

...

आउटडोर यूज़ में एवरेज

...

हैवी गेमिंग या हाई-एंड वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
