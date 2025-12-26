इन मॉनिटर्स की खूबियों ने जीता दिल, 8000 से कम में पिक्चर मिलेगी एकदम क्लियर
अगर आपको काम करने के लिए एक अच्छा मॉनिटर चाहिए और वो भी 8,000 रुपये से कम में, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
अगर आप बजट में एक अच्छा कंप्यूटर मॉनिटर लेना चाहते हैं, तो 8000 रुपये के अंदर मिलने वाले मॉनिटर्स आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको क्लियर डिस्प्ले, सही कलर प्रोफाइल और बड़ी स्क्रीन साइज मिलता है, जो रोजमर्रा के काम, पढ़ाई, वीडियोज और हल्का गेमिंग के लिए परफेक्ट हैं। कई मॉनिटर्स में वाइड व्यूइंग एंगल, एंटी-ग्लेर पैनल और स्टेबल पिक्चर क्वालिटी जैसी खूबियां भी मिलती हैं। कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ये मॉनिटर्स किसी भी डेस्क सेटअप के लिए परफेक्ट रहेंगे। अमेजन पर इसके कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं।
1. ZEBRONICS EA124 LED Monitor, 24 inch (60.4cm), 250 nits, 100Hz, FHD, 1920x1080, HDMI, VGA, Ultra Slim Bezel, Built-in Speakers, Metal Stand, Wall Mountable
इसकी कीमत 11,999 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 6,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 24 इंच का फुल एचडी LED मॉनिटर है, जो घर, ऑफिस और स्टडी के लिए सही है। इसका 1920×1080 रेजोल्यूशन क्लियर और शार्प विजुअल देता है। 100Hz रिफ्रेश रेट से स्क्रीन स्मूद चलती है, जिससे आंखों पर कम जोर पड़ता है और वीडियो देखने या हल्का गेमिंग करने में अच्छा अनुभव मिलता है। इसमें बिल्ट-इन स्पीकर्स, HDMI और VGA पोर्ट दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
100Hz से स्मूद डिस्प्ले
बिल्ट-इन स्पीकर्स की सुविधा
पतला और स्टाइलिश डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
एडवांस एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट नहीं
प्रोफेशनल
2. Acer EK240Y P6 P6 23.8 Inch IPS Full HD Backlit LED Monitor I 144Hz Refresh Rate, 1MS VRB Response Time, AMD FreeSync I 1 x VGA 1 x HDMI with Inbox HDMI Cable I Zero Frame Design I Eye Care I Black
इसकी कीमत 8,999 रुपये है। इसे 27% डिस्काउंट के साथ 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 23.8 इंच का IPS फुल एचडी LED मॉनिटर है, जो गेमिंग और रोजमर्रा के काम दोनों के लिए बढ़िया है। 1920×1080 रेजोल्यूशन के साथ IPS पैनल से कलर नैचुरल और व्यूइंग एंगल बेहतर मिलते हैं। 144Hz रिफ्रेश रेट और 1ms VRB रिस्पॉन्स टाइम से गेम खेलते समय स्क्रीन बहुत स्मूद रहती है और मोशन ब्लर कम होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
144Hz से बेहद स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस
IPS पैनल से बेहतर कलर और व्यू
आंखों के लिए सुरक्षित आई केयर फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
ऊंचाई एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं
स्पीकर्स नहीं दिए गए
3. BenQ GW2491 23.8Inch 1920X1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% Srgb Monitor| HDMI| Displayport| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black)
इसकी कीमत 11,000 रुपये है। इसे 30% डिस्काउंट के साथ 7,698 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 23.8 इंच का फुल एचडी IPS मॉनिटर है, जो पढ़ाई, ऑफिस वर्क और एंटरटेनमेंट के लिए सही है। इसका 1920×1080 रेजोल्यूशन साफ और शार्प विजुअल देता है। 100Hz रिफ्रेश रेट से स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने में स्मूदनेस मिलती है। 99% sRGB कलर कवरेज के चलते कलर नेचुरल दिखाई देते हैं। इसका अल्ट्रा स्लिम बेजल डिजाइन मॉनिटर को स्टाइलिश लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
100Hz से स्मूद व्यूइंग अनुभव
आंखों के लिए सुरक्षित TÜV सर्टिफाइड फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं
हाइट एडजस्टमेंट का विकल्प नहीं
4. Samsung 24" (60.5 cm) S3 Flat Monitor|Super Slim Borderless Design|IPS Panel|FHD 1920 x 1080|100 Hz|5 ms|Ports-HDMI,VGA|Game Mode|Eye Saver Mode||Wall Mountable|LS24D300GAWXXL|Black
इसकी कीमत 15,200 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 7,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 24 इंच S3 फ्लैट मॉनिटर घर, ऑफिस और स्टडी के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। इसमें IPS पैनल के साथ फुल एचडी 1920×1080 रेजोल्यूशन दिया गया है। 100Hz रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग, वीडियो और हल्का गेमिंग स्मूद रहता है। सुपर स्लिम बॉर्डरलेस डिजाइन मॉनिटर को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
IPS पैनल से बेहतर व्यूइंग एंगल
100Hz से स्मूद डिस्प्ले
स्टाइलिश बॉर्डरलेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं
एडवांस एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट नहीं
5. FRONTECH Ultima Series 24 Inch Curved LED Monitor| Refresh Rate 100Hz, VA Panel, 1800R Curve | Full HD 1080p, Bezel Less Design | HDMI & VGA Ports (MON-0080, White)
इसकी कीमत 17,500 रुपये है। इसे 63% डिस्काउंट के साथ 6,439 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 24 इंच कर्व्ड LED मॉनिटर उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प है जो इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसका 1800R कर्व्ड डिजाइन आंखों के अनुसार स्क्रीन को मोड़ता है, जिससे लंबे समय तक देखने में आराम मिलता है। फुल एचडी 1920×1080 रेजोल्यूशन साफ और डिटेल्ड विजुअल देता है। 100Hz रिफ्रेश रेट से स्क्रीन स्मूद चलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कर्व्ड स्क्रीन से बेहतर इमर्सिव एक्सपीरियंस
100Hz से स्मूद विजुअल
स्टाइलिश बेजल लेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
IPS पैनल नहीं
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं
6. LG 22 Inch (55cm) FHD Monitor 1920 x 1080, AMD FreeSync, VA, 100Hz, sRGB 99% Typ(CIE1931), Black Stabilizer, Virtual Borderless, Flicker Safe, Reader Mode, OnScreen Control, HDMI,VGA, 22MR410(Black)
इसकी कीमत 14,000 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 6,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 22 इंच का फुल एचडी मॉनिटर है, जो स्टडी, ऑफिस और एंटरटेनमेंट के लिए सही है। 1920×1080 रेजोल्यूशन के साथ VA पैनल बेहतर कॉन्ट्रास्ट देता है, जिससे फोटोज और वीडियो ज्यादा क्लियर दिखते हैं। 100Hz रिफ्रेश रेट से स्क्रॉलिंग और वीडियो प्लेबैक स्मूद रहता है। AMD FreeSync गेमिंग के दौरान स्क्रीन टियरिंग कम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अच्छे कॉन्ट्रास्ट के साथ VA पैनल
100Hz से स्मूद डिस्प्ले
आंखों के लिए सुरक्षित फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं
हाइट एडजस्टमेंट की सुविधा नहीं
7. Acer RS242Y 23.8 Inch Full HD IPS Ultra-Thin (6.9mm) Backlit LED Monitor I Color Patterned Back Mood Light I Dual Glass Design, Sleek Metal Frame I 1 MS, 120Hz I 1xHDMI 1xVGA I Speakers I Eye Care
इसकी कीमत 12,999 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 7,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 23.8 इंच का फुल एचडी IPS मॉनिटर है, जो प्रीमियम डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका 1920×1080 रेजोल्यूशन क्लियर और शार्प विजुअल देता है। 120Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम से स्क्रीन बेहद स्मूद रहती है, जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव बेहतर होता है। अल्ट्रा-थिन 6.9mm डिजाइन, ड्यूल ग्लास और स्लीक मेटल फ्रेम इसे स्टाइलिश बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
120Hz से बहुत स्मूद डिस्प्ले
प्रीमियम और स्टाइलिश डिजाइन
बिल्ट-इन स्पीकर्स और आई-केयर फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
हाइट एडजस्टमेंट की सुविधा नहीं
प्रो-लेवल गेमिंग के लिए हाई रिफ्रेश विकल्प नहीं
