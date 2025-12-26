Hindustan Hindi News
इन मॉनिटर्स की खूबियों ने जीता दिल, 8000 से कम में पिक्चर मिलेगी एकदम क्लियर

संक्षेप:

अगर आपको काम करने के लिए एक अच्छा मॉनिटर चाहिए और वो भी 8,000 रुपये से कम में, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 26, 2025 05:51 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप बजट में एक अच्छा कंप्यूटर मॉनिटर लेना चाहते हैं, तो 8000 रुपये के अंदर मिलने वाले मॉनिटर्स आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको क्लियर डिस्प्ले, सही कलर प्रोफाइल और बड़ी स्क्रीन साइज मिलता है, जो रोजमर्रा के काम, पढ़ाई, वीडियोज और हल्का गेमिंग के लिए परफेक्ट हैं। कई मॉनिटर्स में वाइड व्यूइंग एंगल, एंटी-ग्लेर पैनल और स्टेबल पिक्चर क्वालिटी जैसी खूबियां भी मिलती हैं। कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ये मॉनिटर्स किसी भी डेस्क सेटअप के लिए परफेक्ट रहेंगे। अमेजन पर इसके कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं।

इन मॉनिटर्स की खूबियों ने जीता दिल, 8000 से कम में पिक्चर मिलेगी एकदम क्लियर

इसकी कीमत 11,999 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 6,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 24 इंच का फुल एचडी LED मॉनिटर है, जो घर, ऑफिस और स्टडी के लिए सही है। इसका 1920×1080 रेजोल्यूशन क्लियर और शार्प विजुअल देता है। 100Hz रिफ्रेश रेट से स्क्रीन स्मूद चलती है, जिससे आंखों पर कम जोर पड़ता है और वीडियो देखने या हल्का गेमिंग करने में अच्छा अनुभव मिलता है। इसमें बिल्ट-इन स्पीकर्स, HDMI और VGA पोर्ट दिए गए हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
24 इंच (60.4 सेमी)
रेजोल्यूशन
फुल एचडी 1920×1080
रिफ्रेश रेट
100Hz
ब्राइटनेस
250 निट्स
कनेक्टिविटी
HDMI, VGA
ऑडियो
बिल्ट-इन स्पीकर्स

क्यों खरीदें

...

100Hz से स्मूद डिस्प्ले

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स की सुविधा

...

पतला और स्टाइलिश डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

एडवांस एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट नहीं

...

प्रोफेशनल

इसकी कीमत 8,999 रुपये है। इसे 27% डिस्काउंट के साथ 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 23.8 इंच का IPS फुल एचडी LED मॉनिटर है, जो गेमिंग और रोजमर्रा के काम दोनों के लिए बढ़िया है। 1920×1080 रेजोल्यूशन के साथ IPS पैनल से कलर नैचुरल और व्यूइंग एंगल बेहतर मिलते हैं। 144Hz रिफ्रेश रेट और 1ms VRB रिस्पॉन्स टाइम से गेम खेलते समय स्क्रीन बहुत स्मूद रहती है और मोशन ब्लर कम होता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
23.8 इंच
पैनल टाइप
IPS
रेजोल्यूशन
फुल एचडी 1920×1080
रिफ्रेश रेट
144Hz
पोर्ट्स
1×HDMI, 1×VGA (HDMI केबल बॉक्स में)

क्यों खरीदें

...

144Hz से बेहद स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस

...

IPS पैनल से बेहतर कलर और व्यू

...

आंखों के लिए सुरक्षित आई केयर फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

ऊंचाई एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं

...

स्पीकर्स नहीं दिए गए

इसकी कीमत 11,000 रुपये है। इसे 30% डिस्काउंट के साथ 7,698 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 23.8 इंच का फुल एचडी IPS मॉनिटर है, जो पढ़ाई, ऑफिस वर्क और एंटरटेनमेंट के लिए सही है। इसका 1920×1080 रेजोल्यूशन साफ और शार्प विजुअल देता है। 100Hz रिफ्रेश रेट से स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने में स्मूदनेस मिलती है। 99% sRGB कलर कवरेज के चलते कलर नेचुरल दिखाई देते हैं। इसका अल्ट्रा स्लिम बेजल डिजाइन मॉनिटर को स्टाइलिश लुक देता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
23.8 इंच
पैनल टाइप
IPS
रेजोल्यूशन
फुल एचडी 1920×1080
रिफ्रेश रेट
100Hz
कनेक्टिविटी
HDMI, DisplayPort

क्यों खरीदें

...

100Hz से स्मूद व्यूइंग अनुभव

...

आंखों के लिए सुरक्षित TÜV सर्टिफाइड फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं

...

हाइट एडजस्टमेंट का विकल्प नहीं

इसकी कीमत 15,200 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 7,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 24 इंच S3 फ्लैट मॉनिटर घर, ऑफिस और स्टडी के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। इसमें IPS पैनल के साथ फुल एचडी 1920×1080 रेजोल्यूशन दिया गया है। 100Hz रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग, वीडियो और हल्का गेमिंग स्मूद रहता है। सुपर स्लिम बॉर्डरलेस डिजाइन मॉनिटर को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
24 इंच (60.5 सेमी)
पैनल टाइप
IPS
रेजोल्यूशन
फुल एचडी 1920×1080
रिफ्रेश रेट
100Hz
कनेक्टिविटी
HDMI, VGA

क्यों खरीदें

...

IPS पैनल से बेहतर व्यूइंग एंगल

...

100Hz से स्मूद डिस्प्ले

...

स्टाइलिश बॉर्डरलेस डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं

...

एडवांस एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट नहीं

इसकी कीमत 17,500 रुपये है। इसे 63% डिस्काउंट के साथ 6,439 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 24 इंच कर्व्ड LED मॉनिटर उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प है जो इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसका 1800R कर्व्ड डिजाइन आंखों के अनुसार स्क्रीन को मोड़ता है, जिससे लंबे समय तक देखने में आराम मिलता है। फुल एचडी 1920×1080 रेजोल्यूशन साफ और डिटेल्ड विजुअल देता है। 100Hz रिफ्रेश रेट से स्क्रीन स्मूद चलती है।

Specifications

स्क्रीन साइज
24 इंच
पैनल टाइप
VA पैनल
रेजोल्यूशन
फुल एचडी 1920×1080
रिफ्रेश रेट
100Hz
कनेक्टिविटी
HDMI, VGA पोर्ट

क्यों खरीदें

...

कर्व्ड स्क्रीन से बेहतर इमर्सिव एक्सपीरियंस

...

100Hz से स्मूद विजुअल

...

स्टाइलिश बेजल लेस डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

IPS पैनल नहीं

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं

इसकी कीमत 14,000 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 6,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 22 इंच का फुल एचडी मॉनिटर है, जो स्टडी, ऑफिस और एंटरटेनमेंट के लिए सही है। 1920×1080 रेजोल्यूशन के साथ VA पैनल बेहतर कॉन्ट्रास्ट देता है, जिससे फोटोज और वीडियो ज्यादा क्लियर दिखते हैं। 100Hz रिफ्रेश रेट से स्क्रॉलिंग और वीडियो प्लेबैक स्मूद रहता है। AMD FreeSync गेमिंग के दौरान स्क्रीन टियरिंग कम करता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
22 इंच (55 सेमी)
पैनल टाइप
VA पैनल
रेजोल्यूशन
फुल एचडी 1920×1080
रिफ्रेश रेट
100Hz
कनेक्टिविटी
HDMI, VGA

क्यों खरीदें

...

अच्छे कॉन्ट्रास्ट के साथ VA पैनल

...

100Hz से स्मूद डिस्प्ले

...

आंखों के लिए सुरक्षित फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं

...

हाइट एडजस्टमेंट की सुविधा नहीं

इसकी कीमत 12,999 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 7,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक 23.8 इंच का फुल एचडी IPS मॉनिटर है, जो प्रीमियम डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका 1920×1080 रेजोल्यूशन क्लियर और शार्प विजुअल देता है। 120Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम से स्क्रीन बेहद स्मूद रहती है, जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव बेहतर होता है। अल्ट्रा-थिन 6.9mm डिजाइन, ड्यूल ग्लास और स्लीक मेटल फ्रेम इसे स्टाइलिश बनाते हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
23.8 इंच
पैनल टाइप
IPS
रेजोल्यूशन
फुल एचडी 1920×1080
रिफ्रेश रेट
120Hz
ऑडियो
बिल्ट-इन स्पीकर्स
कनेक्टिविटी
HDMI, VGA

क्यों खरीदें

...

120Hz से बहुत स्मूद डिस्प्ले

...

प्रीमियम और स्टाइलिश डिजाइन

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स और आई-केयर फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

हाइट एडजस्टमेंट की सुविधा नहीं

...

प्रो-लेवल गेमिंग के लिए हाई रिफ्रेश विकल्प नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

