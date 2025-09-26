Lenovo लाया बंपर डिस्काउंट, 68 हजार की छूट पर लैपटॉप खरीदने का मौका
अमेजन की तरफ से लेनोवो ब्रांड के लैपटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा हैं, जिससे आप सस्ते में लैपटॉप खरीद पाएंगे...
लेनोवो ब्रांड के लैपटॉप को खरीदने का शानदार मौका है। दरअसल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की ओर से ब्रांड लेनोवो पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेनोवो ब्रांडेड लैपटॉप पर सीधे 68 हजार रुपये की तक छूट दी जा रही है। ऐसे में 1.25 लाख रुपये वाले लैपटॉप को बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर समेत अन्य डिस्काउंट ऑफर के बाद मात्र 50 हजार रुपये में खरीदा जा सकेगा। साथ ही आपको लेनोवो की भरोसेमंद वारंटी और सर्विस की सुविधा भी मिलेगी।
1. Lenovo IdeaPad, Intel Core i5 12th Gen 12450H, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6"(39.6cm), Windows 11, Office Home 2024, Arctic Grey, 1.62Kg, 83ER00MDIN, Thin & Light, 3months Game Pass Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 70,990 है, जिसे अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 39% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 43,240 में खरीदा जा सकता है। यह 1.62Kg हल्का और 1.79cm पतला लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है। इसमें Windows 11, Office Home 2024 और 3 महीने का Xbox Game Pass फ्री दिया जा रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
12th Gen Intel Core i5-12450H प्रोसेसर
16GB DDR4 RAM और 512GB SSD स्टोरेज
Dolby Audio के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स
FHD 1080p वेबकैम प्राइवेसी शटर के साथ
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
TN पैनल
RAM अपग्रेडेबल नहीं
बैटरी बैकअप एवरेज
2. Lenovo Smartchoice Ideapad Slim 3 13Th Gen Intel Core I7-13620H 15.3 Inch(38.8Cm) WUXGA IPS Laptop(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Backlit Keyboard/1Yr ADP Free/Grey/1.6Kg),83K100CJIN
इस लैपटॉप की कीमत 89,390 रुपये है, जिसे 35% डिस्काउंट के बाद Amazon Great Indian Festival सेल में 57,990 में खरीदा जा सकता है। यह 1.6 किग्रा. में आने वाला थिन और लाइट लैपटॉप है। इसमें Windows 11, MS Office Home 2024 और 3 महीने का Xbox Game Pass फ्री दिया जा रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर
15.3-इंच WUXGA IPS डिस्प्ले
लंबी बैटरी लाइफ
बैकलिट कीबोर्ड, पतला और हल्का डिजाइन
Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले सिर्फ 300 निट्स
हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं
सिर्फ 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी
3. Lenovo IdeaPad Pro 5, Intel Core Ultra 9 185H, 32GB RAM, 1TB SSD, 2.8K OLED 14"(35.5cm), Windows 11, Office Home 2024, Grey, 1.46Kg, 83D2004XIN, Built-in AI, 400Nits, 120Hz, 1Yr ADP Free Laptop
लैपटॉप की कीमत 99,990 है, जिसे अमेजन सेल में 37% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। यह 1.46 किग्रा. वजन में आता है। इसमें 14 इंच OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो प्रोफेशनल्स, क्रिएटिव्स और हाई-परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए एक पावरफुल लैपटॉप है।
Specifications
क्यों खरीदें
2TB तक एक्सपैंडेबल
पावरफुल प्रोसेसर
32GB LPDDR5x रैम
स्टीरियो स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
OLED ग्लॉसी स्क्रीन फिंगरप्रिंट इश्यू
डिस्क्रीट GPU नहीं
औसत बैटरी लाइफ
4. Lenovo Smartchoice Yoga Slim 7 Intel Core Ultra 5 125H Built-in AI 14"(35.5cm) WUXGA-OLED 400Nits Laptop (16GB/512GB SSD/60Hz/100% DCI-P3/Win11/MSO 21/1Yr ADP Free/Alexa/Grey/1.39Kg), 83CV003MIN
इसकी कीमत 72,990 है, जिसे अमेजन से 42% डिस्काउंट के बाद 72,990 में खरीद सकते हैं। यह 1.39 किग्रा.वाला लाइटवेट और 14 इंच WUXGA OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Windows 11, MS Office Home & Student 2021 दिया जा रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर
फुल्ली एल्यूमिनियम डिजाइन
हल्का और पोर्टेबल
AI Enabled प्रोसेसर के साथ बेहतर परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन रिफ्रेश रेट 60Hz
डिस्क्रीट GPU नहीं
OLED ग्लॉसी डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट इश्यू
5. Lenovo IdeaPad Slim 5 13th Gen Intel Core i5 13420H 14" (35.5cm) WUXGA OLED 400Nits Laptop (16GB/512GB SSD/Win 11/MSO/Backlit KB/FHD + IR Camera/3 Month Game Pass/1Yr ADP Free/Grey/1.46Kg), 82XD005RIN
अमेजन सेल से इस लैपटॉप को 12 फीसद इंस्टैंट डिस्काउंट के सैथ 73,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। लैपटॉप 14 इंच WUXGA OLED डिस्प्ले में आता है। यह लैपटॉप स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग हर किसी के लिए बेस्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल
15 मिनट चार्ज में 2 घंटे बैकअप
स्टीरियो स्पीकर्स
स्टीरियो स्पीकर्स, डॉल्बी एटमास
ऑल मेटल बॉडी और बैकलाइट कीबोर्ड
FHD 1080p IR कैमरा
इंटीग्रेटेड इंटेल ग्रॉफिक्स
1TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए डिस्क्रीट GPU नहीं
बैटरी लाइफ एवरेज
OLED ग्लॉसी डिस्प्ले
6. Lenovo Ideapad Gaming 3 AMD Ryzen 5 5600H 15.6" (39.62cm) FHD IPS Gaming Laptop (8GB/512GB SSD/4GB NVIDIA RTX 3050/120Hz/Win 11/Office 2021/Backlit/3months Game Pass/Shadow Black/2.25Kg), 82K2022VIN
लैपटॉप की कीमत 63,190 रुपये है। यह 2.25 किग्रा. वाला लाइटवेट लैपटॉप है, जो कि 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले के साथ आता है। इस गेमिंग और मल्टीटास्किंग लैपटॉप में Windows 11, MS Office 2021 सपोर्ट दिया गया
Specifications
क्यों खरीदें
8GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज
NVIDIA RTX 3050 4GB डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड
Windows 11 और MS Office 2021 प्रीलोडेड
क्यों खोजें विकल्प
हैवी गेमिंग/मल्टीटास्किंग के लिए नहीं
2.25Kg वजन हल्का नहीं
औसत बैटरी लाइफ
7. Lenovo Smartchoice Yoga Slim 7 Intel Core Ultra 5 125H Built-in AI 14"(35.5cm) WUXGA-OLED 400Nits Laptop (16GB/512GB SSD/60Hz/100% DCI-P3/Win11/MSO 21/1Yr ADP Free/Alexa/Grey/1.39Kg), 83CV003MIN
लैपटॉप स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है। इसमें Windows 11, MS Office Home & Student 2021 दिया जा रहा है। इसकी कीमत 72,990 है, जिसे अमेजन सेल में 42% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 72,990 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.39 किग्रा. लाइटवेट
1.49cm थिकनेस
AI Enabled प्रोसेसर के साथ बेहतर परफॉर्मेंस
इंटीग्रेटेड ग्रॉफिक्स कार्ड
16 जीबी रैम, 512 जीबी स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन रिफ्रेश रेट 60Hz
हाई-फ्रिक्वेंसी गेमिंग के लिए लिमिटेड
डिस्क्रीट GPU नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
