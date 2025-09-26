Lenovo लाया बंपर डिस्काउंट, 68 हजार की छूट पर लैपटॉप खरीदने का मौका Lenovo Laptops deal on amazon discount upto 68 thousands, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
Lenovo लाया बंपर डिस्काउंट, 68 हजार की छूट पर लैपटॉप खरीदने का मौका

अमेजन की तरफ से लेनोवो ब्रांड के लैपटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा हैं, जिससे आप सस्ते में लैपटॉप खरीद पाएंगे...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:57 AM
लेनोवो ब्रांड के लैपटॉप को खरीदने का शानदार मौका है। दरअसल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की ओर से ब्रांड लेनोवो पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेनोवो ब्रांडेड लैपटॉप पर सीधे 68 हजार रुपये की तक छूट दी जा रही है। ऐसे में 1.25 लाख रुपये वाले लैपटॉप को बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर समेत अन्य डिस्काउंट ऑफर के बाद मात्र 50 हजार रुपये में खरीदा जा सकेगा। साथ ही आपको लेनोवो की भरोसेमंद वारंटी और सर्विस की सुविधा भी मिलेगी।

इस लैपटॉप की कीमत 70,990 है, जिसे अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 39% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 43,240 में खरीदा जा सकता है। यह 1.62Kg हल्का और 1.79cm पतला लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है। इसमें Windows 11, Office Home 2024 और 3 महीने का Xbox Game Pass फ्री दिया जा रहा है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i5-12450H
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
ग्राफिक्स
Intel UHD Integrated Graphics
OS
Windows 11 Home + Office Home 2024
कैमरा
FHD 1080p
बैटरी
47Wh

क्यों खरीदें

...

12th Gen Intel Core i5-12450H प्रोसेसर

...

16GB DDR4 RAM और 512GB SSD स्टोरेज

...

Dolby Audio के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स

...

FHD 1080p वेबकैम प्राइवेसी शटर के साथ

...

हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

TN पैनल

...

TN पैनल

...

RAM अपग्रेडेबल नहीं

...

बैटरी बैकअप एवरेज

इस लैपटॉप की कीमत 89,390 रुपये है, जिसे 35% डिस्काउंट के बाद Amazon Great Indian Festival सेल में 57,990 में खरीदा जा सकता है। यह 1.6 किग्रा. में आने वाला थिन और लाइट लैपटॉप है। इसमें Windows 11, MS Office Home 2024 और 3 महीने का Xbox Game Pass फ्री दिया जा रहा है।

Specifications

डिस्प्ले
15.3 इंच WUXGA
OS
Windows 11 Home + MS Office Home 2024
कैमरा
FHD 1080p
बैटरी
50Wh
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

क्यों खरीदें

...

13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर

...

15.3-इंच WUXGA IPS डिस्प्ले

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

बैकलिट कीबोर्ड, पतला और हल्का डिजाइन

...

Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्प्ले सिर्फ 300 निट्स

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं

...

सिर्फ 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी

लैपटॉप की कीमत 99,990 है, जिसे अमेजन सेल में 37% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। यह 1.46 किग्रा. वजन में आता है। इसमें 14 इंच OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो प्रोफेशनल्स, क्रिएटिव्स और हाई-परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए एक पावरफुल लैपटॉप है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core Ultra 9 185H
स्टोरेज
1TB SSD
OS
Windows 11 Home + Office Home 2024
कैमरा
FHD 1080p
बैटरी
84Wh
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

क्यों खरीदें

...

2TB तक एक्सपैंडेबल

...

पावरफुल प्रोसेसर

...

32GB LPDDR5x रैम

...

स्टीरियो स्पीकर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

OLED ग्लॉसी स्क्रीन फिंगरप्रिंट इश्यू

...

डिस्क्रीट GPU नहीं

...

औसत बैटरी लाइफ

इसकी कीमत 72,990 है, जिसे अमेजन से 42% डिस्काउंट के बाद 72,990 में खरीद सकते हैं। यह 1.39 किग्रा.वाला लाइटवेट और 14 इंच WUXGA OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Windows 11, MS Office Home & Student 2021 दिया जा रहा है।

Specifications

डिस्प्ले
14 इंच WUXGA OLED
ब्राइटनेस
400nits
ग्राफिक्स
Intel Arc Integrated Graphics
OS
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर

...

फुल्ली एल्यूमिनियम डिजाइन

...

हल्का और पोर्टेबल

...

AI Enabled प्रोसेसर के साथ बेहतर परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

स्क्रीन रिफ्रेश रेट 60Hz

...

डिस्क्रीट GPU नहीं

...

OLED ग्लॉसी डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट इश्यू

अमेजन सेल से इस लैपटॉप को 12 फीसद इंस्टैंट डिस्काउंट के सैथ 73,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। लैपटॉप 14 इंच WUXGA OLED डिस्प्ले में आता है। यह लैपटॉप स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग हर किसी के लिए बेस्ट है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i5-13420H
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
14 इंच WUXGA OLED IPS
OS
Windows 11 Home + MS Office Home
कैमरा
FHD 1080p IR
बैटरी
56.6Wh

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल

...

15 मिनट चार्ज में 2 घंटे बैकअप

...

स्टीरियो स्पीकर्स

...

स्टीरियो स्पीकर्स, डॉल्बी एटमास

...

ऑल मेटल बॉडी और बैकलाइट कीबोर्ड

...

FHD 1080p IR कैमरा

...

इंटीग्रेटेड इंटेल ग्रॉफिक्स

...

1TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए डिस्क्रीट GPU नहीं

...

बैटरी लाइफ एवरेज

...

OLED ग्लॉसी डिस्प्ले

लैपटॉप की कीमत 63,190 रुपये है। यह 2.25 किग्रा. वाला लाइटवेट लैपटॉप है, जो कि 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले के साथ आता है। इस गेमिंग और मल्टीटास्किंग लैपटॉप में Windows 11, MS Office 2021 सपोर्ट दिया गया

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 5600H
रैम
8GB
डिस्प्ले
15.6" FHD IPS
रिफ्रेश रेट
120Hz
ग्राफिक्स
NVIDIA RTX 3050 4GB

क्यों खरीदें

...

8GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज

...

NVIDIA RTX 3050 4GB डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड

...

Windows 11 और MS Office 2021 प्रीलोडेड

...

NVIDIA RTX 3050 4GB डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड

क्यों खोजें विकल्प

...

हैवी गेमिंग/मल्टीटास्किंग के लिए नहीं

...

2.25Kg वजन हल्का नहीं

...

औसत बैटरी लाइफ

लैपटॉप स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है। इसमें Windows 11, MS Office Home & Student 2021 दिया जा रहा है। इसकी कीमत 72,990 है, जिसे अमेजन सेल में 42% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 72,990 में खरीदा जा सकता है।

Specifications

डिस्प्ले
14 इंच WUXGA OLED
OS
Windows 11 Home + MS Office Home
ब्राइटनेस
400nits
रिफ्रेश रेट
60Hz

क्यों खरीदें

...

1.39 किग्रा. लाइटवेट

...

1.49cm थिकनेस

...

AI Enabled प्रोसेसर के साथ बेहतर परफॉर्मेंस

...

इंटीग्रेटेड ग्रॉफिक्स कार्ड

...

16 जीबी रैम, 512 जीबी स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

स्क्रीन रिफ्रेश रेट 60Hz

...

हाई-फ्रिक्वेंसी गेमिंग के लिए लिमिटेड

...

डिस्क्रीट GPU नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

