कम बजट में प्रीमियम टैबलेट? Lenovo Idea Tab Plus है बेस्ट, कीमत देख रह जाएंगे दंग

Feb 24, 2026 09:09 am IST

Lenovo Idea Tab Plus, अमेजन पर हुई इस धाकड़ टैबलेट की एंट्री, बड़ी स्क्रीन, सुपरफास्ट प्रोसेसर और लंबी चलने वाली बैटरी के साथ, यह टैबलेट 2026 में सबका पसंदीदा बन गया है। सीमित समय के ऑफर के तहत अभी मिल रहा है शानदार डिस्काउंट…

Lenovo Idea Tab Pro (Smartchoice) एक हाई-एंड टैबलेट है जो लैपटॉप जैसी परफॉरमेंस देता है। इसे ₹32,149 में खरीदा जा सकता है। इसमें 12.7 इंच की बड़ी 3K स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। यह टैब Dimensity 8300 जैसा फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आता है। इसके साथ आने वाला Pen Plus और Kaspersky Security का बंडल इसे छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एक कम्पलीट पैकेज बनाता है।







Specifications साइज 12.7 इंच डिस्प्ले 12.7 इंच 3K रिफ्रेश रेट 144Hz ब्राइटनेस 400nits प्रोसेसर MediaTek Dimensity 8300 कैमरा 13MP रियर कैमरा कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, Bluetooth क्यों खरीदें 12.7 इंच शानदार डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट पावरफुल MediaTek Dimensity 8300 चिपसेट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज 4 JBL स्पीकर्स Dolby Atmos सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प LCD स्क्रीन पैनल 12.7 इंच की स्क्रीन बड़ी लग सकती है।

Lenovo Idea Tab Plus (Luna Grey) एक बेहतरीन मिड-रेंज टैबलेट है, जो कनेक्टिविटी और परफॉरमेंस का सही संतुलन है। इसे ₹27,990 में खरीदा जा सकता है। इसमें 12.1 इंच की 2.5K डिस्प्ले दी गई है, जो 800 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। यह टैब 5G कनेक्टिविटी और MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर के साथ आता है। इसकी विशाल 10200mAh बैटरी और बॉक्स में मिलने वाला Pen इसे पढ़ाई और मनोरंजन के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 2.5K ब्राइटनेस 800 nits प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6400 मेमोरी: 8GB RAM बैटरी 10200mAh कैमरा 13MP रियर | 8MP फ्रंट कैमरा क्यों खरीदें शानदार 2.5K डिस्प्ले विशाल 10200mAh बैटरी Wifi + 5G सपोर्ट Dolby Atmos के साथ सिनेमा जैसा साउंड अनुभव 256GB मेमोरी क्यों खोजें विकल्प LPDDR4x RAM डेटा ट्रांसफर स्पीड प्रो मॉडल

Lenovo Idea Tab Smartchoice (Wifi+Pen) एक बहुत ही किफायती और पावरफुल टैबलेट है, जो खास तौर पर बजट में शानदार फीचर्स चाहने वालों के लिए बनाया गया है। इसे ₹19,999 में खरीदा जा सकता है। इसमें 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले दी गई है, जो 500 nits ब्राइटनेस के साथ आती है। यह टैब नवीनतम Android 15 और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। बॉक्स में मिलने वाला Pen और 256GB की बड़ी स्टोरेज इसे इस बजट का 'अमेज़न चॉइस' बनाती है।



Specifications साइज 11 इंच डिस्प्ले 2.5K ब्राइटनेस 500 nits प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6300 बैटरी 7040mAh कैमरा 8MP रियर क्यों खरीदें शानदार 2.5K डिस्प्ले 256GB की इंटरनल मेमोरी पोर्टेबल डिजाइन 2TB एक्सटर्नल क्यों खोजें विकल्प 20W का एडॉप्टर 5MP का फ्रंट कैमरा

यह एक पावरफुल टैबलेट है जो अपने फ्लैगशिप प्रोसेसर और बड़ी स्क्रीन के कारण लैपटॉप का विकल्प बनने की क्षमता रखता है। इसे ₹27,990 में खरीदा जा सकता है। इसमें 12.7 इंच की विशाल 3K डिस्प्ले और 144Hz का सुपर-स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया गया है। यह टैब फ्लैगशिप Dimensity 8300 प्रोसेसर और AI-Enabled फीचर्स के साथ आता है। बॉक्स में Pen Plus का होना इसे क्रिएटिव काम और नोट्स बनाने के लिए बेस्ट बनाता है।

Specifications साइज 12.7 इंच डिस्प्ले 3K LCD रिफ्रेश रेट 144Hz ब्राइटनेस 400 nits प्रोसेसर MediaTek Dimensity 8300 बैटरी 10200mAh कैमरा 13MP रियर क्यों खरीदें 12.7 इंच 3K डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट फ्लैगशिप Dimensity 8300 प्रोसेसर विशाल 10200mAh बैटरी JBL क्वाड स्पीकर्स क्यों खोजें विकल्प 128GB स्टोरेज LCD पैनल

Lenovo Tab Plus (Luna Grey) एक शानदार मनोरंजन-केंद्रित टैबलेट है, जो अपनी बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसे ₹16,999 में खरीदा जा सकता है। इसमें 11.5 इंच की 2K डिस्प्ले दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इस टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इसके 8 JBL Hi-Fi स्पीकर्स और बिल्ट-इन किकस्टैंड हैं, जो इसे मूवी और म्यूजिक के शौकीनों के लिए एक पोर्टेबल थिएटर बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले 11.5 इंच, 2K Resolution स्पीकर्स 8 JBL Hi-Fi Speakers प्रोसेसर MediaTek Helio G99 बैटरी & चार्जिंग 8600 mAh बैटरी सॉफ्टवेयर Android 14 क्यों खरीदें 8 स्पीकर्स वाला साउंड बिल्ट-इन किकस्टैंड 45W का फास्ट चार्जर 3.5mm जैक दिया गया है क्यों खोजें विकल्प बहुत हैवी गेमिंग के लिए नहीं 8MP का कैमरा डॉक्यूमेंट्स

यह टैबलेट उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहा है जो वेब सीरीज, फिल्मों और संगीत के शौकीन हैं। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसमें दिए गए 8 JBL Hi-Fi स्पीकर्स हैं, जो डॉल्बी एटमॉस के साथ मिलकर किसी मिनी थिएटर जैसा साउंड आउटपुट देते हैं। ₹20,998 की आकर्षक कीमत और बिल्ट-इन किकस्टैंड के साथ, यह टैबलेट मार्केट में मौजूद iPad और Samsung के बजट मॉडल्स को कड़ी टक्कर दे रहा है।

Specifications डिस्प्ले 11.5 इंच, 2K (2560x1440), 90 Hz रिफ्रेश रेट। प्रोसेसर MediaTek Helio G99 Octa-core। बैटरी 8600 mAh, 45W फास्ट चार्जिंग कैमरा 8 MP रियर सॉफ्टवेयर Android 14 क्यों खरीदें 8 JBL स्पीकर्स बिल्ट-इन किकस्टैंड 2K रेजोल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट 45W का फास्ट चार्जर क्यों खोजें विकल्प भारी गेमिंग के लिए नहीं 8MP का कैमरा साधारण

1. टॉप 5 टैबलेट्स कौन से हैं? 2026 की शुरुआत तक, मार्केट में ये 5 टैबलेट्स अपनी परफॉरमेंस और फीचर्स के लिए सबसे बेहतरीन माने जा रहे हैं:

iPad Pro (M4 Chip): प्रोफेशनल्स और ग्राफिक्स डिजाइनर्स के लिए सबसे शक्तिशाली।

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: प्रीमियम एंड्रॉइड अनुभव और बड़ी स्क्रीन के लिए बेस्ट।

iPad Air (M2 Chip): कम कीमत में दमदार परफॉरमेंस चाहने वालों के लिए।

Lenovo Tab Plus: मनोरंजन और बेहतरीन साउंड (8 JBL स्पीकर्स) के लिए शानदार।

Xiaomi Pad 7 Pro: बजट में फ्लैगशिप फीचर्स और गेमिंग के लिए लोकप्रिय।

2. ₹10,000 के अंदर सबसे अच्छा टैबलेट कौन सा है? ₹10,000 के बजट में विकल्प थोड़े सीमित होते हैं, लेकिन पढ़ाई और सामान्य इस्तेमाल के लिए ये बेस्ट हैं:

Lenovo Tab M9: इसमें 9-इंच की स्क्रीन है और यह ऑनलाइन क्लास या रीडिंग के लिए अच्छा है।

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: सैमसंग के भरोसे और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है।

Redmi Pad SE (Sale Offer): सेल के दौरान यह कभी-कभी ₹10,000 के करीब मिल जाता है, जो इस बजट का सबसे स्मूथ टैबलेट है।

3. ₹5,000 के अंदर टैबलेट की कीमत और उपलब्धता? ₹5,000 से कम कीमत में ब्रांडेड कॉलिंग या हाई-रेजोल्यूशन टैबलेट मिलना मुश्किल होता है। इस बजट में मुख्य रूप से ये विकल्प मिलते हैं:

Ikall या Swipe जैसे ब्रांड्स: ये ₹3,500 से ₹4,500 के बीच मिल जाते हैं, लेकिन इनकी परफॉरमेंस बहुत धीमी होती है।

Kids Tablets: बच्चों की पढ़ाई और बेसिक गेम्स के लिए अमेज़न पर कई बेसिक टैबलेट ₹4,000 के आसपास उपलब्ध हैं।

सुझाव: इस बजट में टैबलेट खरीदने के बजाय एक अच्छा स्मार्टफोन लेना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि ₹5,000 वाले टैब बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं।

4. टैबलेट का उपयोग क्या है? (Use of a Tablet) टैबलेट स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच की कड़ी है। इसके मुख्य उपयोग ये हैं:

शिक्षा (Education): ऑनलाइन क्लास लेने, नोट्स बनाने और ई-बुक्स पढ़ने के लिए सबसे सुविधाजनक।

मनोरंजन (Entertainment): बड़ी स्क्रीन होने के कारण मूवी देखने और गेम खेलने का अनुभव फोन से कहीं बेहतर होता है।

क्रिएटिव काम: पेन (Stylus) की मदद से ड्राइंग, स्केचिंग और फोटो एडिटिंग करना आसान होता है।

बिज़नेस: ईमेल चेक करने, प्रेजेंटेशन दिखाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यह लैपटॉप से हल्का और पोर्टेबल विकल्प है।

